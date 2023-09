Erhebliche Mengen an Metallen in Blut und Urin von Marihuana-Konsumenten gefunden

In einer neuen Studie haben Forscher der Mailman School of Public Health der Columbia University signifikante Konzentrationen der Metalle Blei und Cadmium im Blut und Urin von Marihuana-Konsumenten festgestellt. Dies ist eine der ersten und umfangreichsten Studien, die Biomarker-Metallkonzentrationen bei Marihuanakonsumenten aufzeigt und einen Zusammenhang zwischen dem selbstberichteten Marihuanakonsum und der internen Metallexposition herstellt, anstatt nur die Metallkonzentrationen in der Cannabispflanze zu untersuchen, so die Forscher. Die Ergebnisse wurden online in der Fachzeitschrift Environmental Health Perspectives veröffentlicht.

Marihuana ist nach Tabak und Alkohol die am dritthäufigsten konsumierte Droge der Welt und wurde in vielen Staaten für den Freizeitgebrauch und für medizinische Zwecke legalisiert. Da Marihuana jedoch nach wie vor auf Bundesebene illegal ist, ist die Regulierung von Verunreinigungen in allen cannabishaltigen Produkten nach wie vor lückenhaft und es gibt keine Richtlinien der Bundesbehörden.

Metallverunreinigungen in Marihuanaprodukten treten während des Wachstums, der Produktion und des Konsums auf. Die Cannabispflanze ist ein bekannter Hyperakkumulator von Metallen aus Wasser, Boden, Düngemitteln und Pestiziden. Ungefilterter Marihuanarauch enthält hohe Metallkonzentrationen, und in Vaporisierungsgeräten wurde eine Auswaschung von Metallen aus Cannabis-Aerosolen festgestellt. Obwohl 28 Staaten die Konzentrationen von anorganischem Arsen, Cadmium, Blei und Gesamtquecksilber in Marihuanaprodukten regulieren, variieren die Grenzwerte je nach Metall und Staat.

Da die Cannabispflanze als Metallfänger bekannt ist, stellte das Forschungsteam die Hypothese auf, dass Personen, die Marihuana konsumieren, höhere Biomarkerwerte für Metalle aufweisen als Personen, die kein Marihuana konsumieren.

Sie verwendeten Daten aus dem National Health and Nutrition Examination Survey (2005-2018) von 7.254 Teilnehmern, die nach ihrem Konsum klassifiziert wurden: kein Marihuana/Nicht-Tabak, nur Marihuana, nur Tabak und sowohl Marihuana als auch Tabak. Es wurden fünf Metalle im Blut und 16 Metalle im Urin gemessen.

Teilnehmer, die ausschließlich Marihuana konsumierten, wiesen im Vergleich zu Teilnehmern, die weder Marihuana noch Tabak konsumierten, statistisch signifikant höhere mittlere Cadmiumwerte im Blut (1,22μg/L) und im Urin (1,18μg/g) sowie statistisch signifikant höhere mittlere Bleiwerte im Blut (1,27μg/dL) und im Urin (1,21μg/g) auf.

Die Gesamtzusammenhänge zwischen den internen Metallwerten und dem ausschließlichen Marihuanakonsum unterstreichen die Bedeutung von Marihuana für die Metallexposition und die Wichtigkeit von Folgestudien, um die langfristigen Auswirkungen dieser Exposition zu bestimmen, so die Forscher. „Zukünftige Studien zu Cannabis-Kontaminanten müssen andere besorgniserregende Kontaminanten und potenzielle gesundheitliche Auswirkungen bewerten, um Regulierungsbehörden, die Industrie und andere wichtige Interessengruppen zu informieren, die öffentliche Gesundheit zu schützen und Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem steigenden Cannabiskonsum in den Vereinigten Staaten auszuräumen“, schließen sie.