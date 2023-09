Dr. Joseph Sansone

Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal den Begriff „Internet der Körper“ hörte, erschien er mir wie ein weiterer ausgeklügelter Plan, die Würde und Autonomie des Menschen anzugreifen. Es klang auch ein wenig nach Science Fiction, und ich fragte mich, wie weit diese Technologie noch entfernt war. Es war auch eine Idee, die als Verschwörungstheorie abgetan wurde. Eine Verschwörungstheorie ist einfach eine negative Darstellung einer alternativen Theorie, die außerhalb der anerkannten Erzählung existiert. Interessant ist jedoch, wie viele sogenannte Verschwörungstheorien sich nach einer Weile als stichhaltig erweisen.

Was ist das Internet der Körper?

Ich muss zugeben, als ich den Begriff „Internet der Körper“ zum ersten Mal hörte, habe ich mich auch gefragt, worüber wir eigentlich reden und warum wir darüber reden. Jeden Menschen buchstäblich an das Internet anzuschließen, schien in naher Zukunft weder machbar noch wünschenswert.

Im Jahr 2016 wurde der Begriff „Internet of Bodies“ (IoB) geprägt. Er beschreibt vernetzte Geräte, die den menschlichen Körper überwachen, physiologische, biometrische oder verhaltensbezogene Daten sammeln und Informationen über ein drahtloses oder hybrides Netzwerk austauschen.

Wer will mit dem Internet verbunden sein und warum?

In einem Ted Talk aus dem Jahr 2021 spricht Mary Lee, eine Forscherin der Rand Corporation, über die – wie sie es nennt – aufregenden „Vorteile“ des Internets der Körper. Mary Lee spricht über ein hypothetisches Szenario, in dem Ihre Smartwatch eine Herzrhythmusstörung erkennt und Sanitäter zu Ihnen nach Hause eilen, um Sie zu retten, bevor Sie einen Herzstillstand erleiden. Anschließend erhalten Sie einen Defibrillator, der drahtlos mit der Praxis Ihres Arztes verbunden ist. Jetzt können Sie beruhigt schlafen, denn Sie wissen, dass Sie in Sicherheit sind und Ihr Arzt Ihr Herz in Echtzeit überwachen kann. Mary Lee beschreibt das Internet der Körper auch als ein vernetztes Ökosystem, das die Fähigkeiten unseres Körpers verändern und persönliche, intime Daten sammeln kann, um mehr über uns zu erfahren und uns zu verbessern.

Dann erzählt sie von einem Mann, der mehrere Mikrochips von der Größe eines Reiskorns in der Hand hält, mit denen er seine intelligente Haustür öffnen, sein Telefon scannen, seine persönliche Website aufrufen und viele andere lustige Dinge tun kann. Als Mary Lee den Mann fragt, warum er sich diese Mikrochips implantiert hat, antwortet er: „Weil ich es kann“. Dann macht sie eine indirekte hypnotische Suggestion und erklärt, sie wisse, dass einige der Anwesenden anfangen würden zu googeln, wo sie sich Mikrochips implantieren lassen könnten, aber sie merkt an, dass andere vorsichtig seien, obwohl es sich nachweislich um eine sichere Technologie handele.

Das Internet der Körper wird als Revolution in der pränatalen Gesundheitsfürsorge angepriesen. Nanotechnologie, Wi-Fi-Fortschritte, 5G, Fortschritte in der Datenverarbeitung und andere Technologien werden es ermöglichen, mehr Geräte miteinander zu verbinden. Dies wird den Übergang von einem Internet der Dinge zu einem Internet der Körper ermöglichen. Diese Nanotechnologien könnten sogar verschluckt werden und die innere Körperchemie messen. Wir könnten sogar Sensoren in unsere Gesichtsmasken und Toiletten einbauen, um die Ausbreitung einer Pandemie zu verhindern.

Nein, wirklich, das hat sie gesagt.

In Zukunft werden wir vielleicht Kontaktlinsen tragen, die uns das Wetter, den Namen und den Titel der Person, die wir gleich treffen, anzeigen, wir werden unser Smartphone mit den Augen steuern, uns Videos auf die Augen beamen lassen und sogar einen persönlichen Assistenten in unser Gehirn transplantieren. Es könnte eine Gehirn-Computer-Schnittstelle geben, die automatisch Ihre Worte tippt, wenn Sie denken.

Oh, wie schön!

Das ist natürlich ein weiterer transhumanistischer Betrug, um die Menschheit zu versklaven. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der der Mensch keine persönliche Autonomie mehr hat. Eine Welt, in der biologische Prozesse ständig überwacht werden, ohne jegliche Privatsphäre. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Gedanken in Ihren Kopf transplantiert werden. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der ein Herzinfarkt von innen heraus über das Internet ausgelöst werden kann. Kurz: Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie einfach vom Leben ausgeschlossen werden, wenn Sie nicht gehorchen.

Die Pharmaforscherin und Whistleblowerin Karen Kingston präsentierte Recherchen zu Patenten und anderen Dokumenten, die zeigen, dass die Nanotechnologie in den C19-Injektionen Ortungsgeräte enthält. Diese Nanotechnologie scheint durch die von Dr. Ana Mihalcea vorgelegten Beweise gestützt zu werden. Mithilfe der Dunkelfeldmikroskopie konnte Dr. Mihalcea nachweisen, dass sich die Nanotechnologie in den C19-Injektionen, im Blut der geimpften Personen, in den Ausscheidungen und anscheinend sogar in Insulin und Dentalanästhetika selbst zusammensetzt.

In ihrem Ted Talk wirbt Mary Lee für Nanotechnologie und Geräte im Körper sowie für die Vernetzung. In ihrer Rede plädiert sie für einen offenen Umgang mit dieser Technologie, aber auch für eine freiwillige Nutzung. Nach den vorliegenden Informationen scheint diese Technologie bereits in C19-Injektionen und offenbar auch in einigen anderen Medikamenten eingesetzt zu werden.

Es ist faszinierend, dass die Nanotechnologie in C19-Spritzen ein Tabuthema ist, selbst bei einigen Menschen, die gegen diese Injektionen sind und wissen, dass diese Spritzen massenhaft Menschen schädigen. Warum das so ist, ist unklar. Unabhängig davon sind C19- und mRNA-Injektionen biologische und technologische Waffen. Neun republikanische Bezirksparteien in Florida haben offizielle Erklärungen in Form von Resolutionen veröffentlicht, in denen sie C19- und mRNA-Injektionen als biologische und technologische Waffen bezeichnen. Bezirksparteien in mehreren Bundesstaaten sowie die Republikanische Partei in Idaho haben die gleichen Resolutionen veröffentlicht. Während die „Ban the Jab“-Bewegung in der Politik weiter an Fahrt gewinnt, setzt NationalArm.org die Aufklärungsarbeit bei den örtlichen Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften fort, indem wir ihnen Beweise für „Impfstoff“-Verbrechen und Verstöße gegen Biowaffengesetze, Mord, Erpressung und Verrat vorlegen.

Inzwischen sind der faschistisch-marxistische psychopathische Autoritarismus und die Nürnberger Verbrechen im Nordosten auf dem Vormarsch. In Arztpraxen werden Patienten, die ärztliche Hilfe suchen, bereits militant aufgefordert, eine Gesichtsmaske zu tragen. Das Gespenst weiterer Abriegelungen (schon wieder dieser Gefängnisausdruck), mehr Psychoterrorismus und mehr Biowaffeninjektionen sind eine wachsende Bedrohung, da wir uns auf den Herbst zubewegen.

Letztlich geht es bei The Internet of Bodies darum, den Menschen in etwas anderes zu verwandeln. Es geht darum, den Menschen seiner grundlegenden Autonomie und seines Rechts, ein Mensch zu bleiben, zu berauben. Während die transhumanistische Agenda mit ihrem Internet der Körper voranschreitet und die Entvölkerungskampagne weitergeht, muss sich die Debatte von der Frage, ob diese Biowaffen verboten werden sollten oder nicht, auf die Frage verlagern, gegen wen wir ermitteln und wen wir strafrechtlich verfolgen sollten.

Die Energie und der Fokus müssen darauf gerichtet werden, diese Biowaffen aufzudecken und ihre Verbreitung zu verbieten.

Eine gute Offensive ist die beste Verteidigung.