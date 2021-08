„Erholung“ des antarktischen Meereises überrascht Wissenschaftler – MSM schweigt

Noch vor zwei Jahren erklärten viele Mainstream-Medien, das Meereis am Südpol schmelze mit „erstaunlicher“ Geschwindigkeit.

Wie kürzlich von notrickszone.com hervorgehoben, berichtete die Süddeutsche Zeitung im Juni 2019, dass das antarktische Meereis „um 1,8 Millionen Quadratkilometer geschrumpft“ sei, und schrieb: „Das massive Verschwinden des Eises ist erstaunlich“.

Und obwohl die Meldung technisch gesehen den Tatsachen entsprach, erwies sie sich eher als weitere AGW-getriebene Verschleierung und Rosinenpickerei denn als fundierte Hinweise auf einen besorgniserregenden Klimatrend.

Und jetzt, im Jahr 2021, wo das Eis wieder stark ansteigt, schweigen dieselben MSM-Medien, was Bände spricht…

Massiver Anstieg des Meereises bleibt unbemerkt

Die Klimaambulanz jagenden MSM haben aufgehört, über den Zustand des Eises auf der südlichen Hemisphäre zu berichten.

Und es ist klar zu erkennen, warum:

Das Meereis am Südpol ist in den Jahren 2020 und 2021 wieder auf das Niveau von vor etwa drei Jahrzehnten angestiegen.

Darüber hinaus bleibt der Trend der letzten mehr als 40 Jahre (der Satellitenära) ein signifikanter Zuwachs (von ca. 1 % pro Jahrzehnt).

Im Jahr 2021 wird das antarktische Meereis sogar deutlich über dem mehrjährigen Durchschnitt liegen (siehe unten).

Es ist das Weltuntergangsszenario, das verschwunden ist, nicht das Eis:

Die NSIDC-Website ist vorübergehend nicht erreichbar, so dass ich Ihnen die beeindruckenden Daten für August 2021 nicht zur Verfügung stellen kann.

Wenn man sich jedoch die obige Grafik für Juni ansieht, ist die magentafarbene Linie, die um die Ränder des antarktischen Eisschildes verläuft, der Mittelwert der Eisausdehnung zwischen 1981 und 2010 – es ist für alle deutlich zu sehen, dass die diesjährige Ausdehnung bequem über der Norm liegt.

Die Erholung der Antarktis in den letzten zwei Jahren zeigt, dass es immer noch eine Reihe natürlicher Faktoren gibt, die nicht bekannt sind, schreibt Die kalte Sonne – es scheint, dass ozeanische Zyklen wie ENSO, SAM oder der Indische Ozean eine wichtige Rolle bei den Schwankungen des antarktischen Meereises spielen, und nicht der lineare Anstieg des CO2.

Klassische Desinformationstechnik

„Die Forscher sind sich einig, dass der Rückgang des antarktischen Meereises von 2016 bis 2019 auf natürliche Ursachen zurückzuführen ist“, schreibt Die kalte Sonne. „Offensichtlich ist das kein gutes Thema für die Süddeutsche Zeitung, die lieber nicht über den Eisrückgang berichtet.“

Die Öffentlichkeit nicht über die neuesten Entwicklungen zu informieren, sondern ihr stattdessen einen falschen Eindruck zu vermitteln, der auf sorgfältig herausgepickten Daten von vor zwei Jahren beruht, ist eine klassische Desinformationstechnik, die von den aktivistischen Medien schon lange perfektioniert wurde.

Die KALTEN ZEITEN kehren zurück, die mittleren Breiten frieren wieder ein, im Einklang mit der großen Konjunktion, der historisch niedrigen Sonnenaktivität, der wolkenbildenden kosmischen Strahlung und dem meridionalen Jetstream (neben anderen Einflüssen).

Sowohl die NOAA als auch die NASA scheinen sich einig zu sein, wenn man zwischen den Zeilen liest, wobei die NOAA sagt, dass wir in den späten 2020er Jahren in ein „ausgewachsenes“ großes Sonnenminimum eintreten, und die NASA diesen bevorstehenden Sonnenzyklus (25) als „den schwächsten der letzten 200 Jahre“ ansieht, wobei die Behörde frühere Sonnenabschaltungen mit längeren Perioden globaler Abkühlung in Verbindung bringt.

Darüber hinaus können wir die Vielzahl neuer wissenschaftlicher Arbeiten nicht ignorieren, in denen auf die immensen Auswirkungen hingewiesen wird, die der Beaufortwirbel auf den Golfstrom und damit auf das Klima insgesamt haben könnte.