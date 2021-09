Erkenne das Offensichtliche: Nackte Daten aus Israel zeigen das Versagen von Impfstoffen

Das ganze Jahr über wurde Israel für die Effizienz seiner Impfkampagne gelobt und bewundert. Heute ist es eines der am meisten geimpften Länder der Welt, über 80 % der erwachsenen Bevölkerung sind doppelt geimpft.

Bei einer so hohen Durchimpfungsrate würde man erwarten, dass Covid in diesem Land gezähmt worden wäre. Schließlich wurde uns gesagt, dass Impfstoffe der Weg zur Beendigung der Pandemie seien, und angesichts der ersten Berichte von Pfizer über eine bis zu 98-prozentige Wirksamkeit hätte Israel heute in einer hervorragenden Position sein müssen.

Die Realität vor Ort ist jedoch das genaue Gegenteil von dem, was man erwarten würde.

Israel, eines der am meisten geimpften Länder der Welt, hat die schlechtesten Zahlen seit Beginn der Pandemie zu verzeichnen.

Hier ein Zitat aus einem aktuellen Bericht von CNBC News mit dem Titel „Israel verdoppelt die Zahl der Auffrischungsimpfungen, da die täglichen Covid-Fälle einen neuen Rekord erreichen“.

„Die Covid-19-Fälle in Israel sind seit Juli trotz der hohen Impfrate stark angestiegen. Die Zahl der täglich neu auftretenden Fälle erreichte am 24. August mit 12.113 einen neuen Höchststand und übertraf damit den Spitzenwert vom Januar (11.934).“

Diese Situation wird durch einen Beitrag auf NPR bestätigt:

„Israel war das erste Land der Welt, das die Mehrheit seiner Bürger vollständig gegen COVID-19 geimpft hat. Jetzt hat es eine der höchsten täglichen Infektionsraten der Welt – durchschnittlich fast 7.500 bestätigte Fälle pro Tag, doppelt so viele wie noch vor zwei Wochen. Fast eine von 150 Personen in Israel ist heute mit dem Virus infiziert.“

Und hier ein Bericht aus einer israelischen Nachrichtenagentur:

„Das Land hat eine der höchsten COVID-19-Impfquoten der Welt, etwa 78 Prozent der 12-Jährigen und Älteren sind vollständig geimpft, meist mit dem Impfstoff von Pfizer. Gleichzeitig hat Israel jetzt eine der höchsten Infektionsraten der Welt…“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Lassen Sie uns ausbuchstabieren, was in diesen Tagen in Israel geschieht: Vollständig geimpfte Menschen infizieren sich mit Covid-19 und stecken ihrerseits andere vollständig geimpfte Menschen mit dieser Krankheit an.

Bitte denken Sie sorgfältig darüber nach und stellen Sie sich dann folgende Frage: Was können wir aus der Tatsache schließen, dass eines der am meisten geimpften Länder der Welt eine der höchsten Covid-Infektionsraten der Welt aufweist?

Hier ist die unausweichliche Schlussfolgerung: Die Impfstoffe, die der israelischen Bevölkerung injiziert wurden, haben sie nicht vor Covid-19 geschützt.

Anders ausgedrückt: Der Impfstoff von Pfizer, der in diesem Land weit verbreitet ist, hat sich als unwirksam erwiesen.

Die israelische Regierung erkannte dies an, als sie am 30. Juli mit der Verabreichung von Auffrischungsimpfungen begann. Die Auffrischungsimpfungen sind nichts weniger als das Eingeständnis der israelischen Gesundheitsbehörden, dass die ursprünglichen Impfstoffe ihre Schutzfunktion nicht erfüllen.

Das haben sie auch zugegeben, als sie mit Daten aus der Praxis konfrontiert wurden:

„Bei der Bekanntgabe der Entscheidung am Sonntag sagten hochrangige israelische Gesundheitsbeamte, dass die Wirksamkeit der zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech sechs Monate nach der Verabreichung nachlässt, so dass eine Auffrischungsimpfung notwendig ist.“

Nach Angaben von Dr. Kobi Haviv, Direktor des Herzog-Krankenhauses in Jerusalem, machen vollständig geimpfte Personen 85-90 Prozent der Krankenhausaufenthalte in seiner Einrichtung aus. In Anbetracht der Tatsache, dass weniger als dieser Prozentsatz der israelischen Bevölkerung vollständig geimpft ist, scheint es, dass eine Impfung nicht nur nicht vor einer Ansteckung mit der Krankheit schützt, sondern sogar die Wahrscheinlichkeit eines schweren Covid-Falls erhöhen kann.

Die Zahlen aus Israel zeigen auch, dass geimpfte Personen ein 27-mal höheres Risiko haben, an symptomatischem Covid zu erkranken, als Personen, die durch Infektion natürliche Antikörper erworben haben.

Die viel gepriesene israelische Impfkampagne war also kein Erfolg, sondern ein katastrophaler Misserfolg.

Dies ist die unausweichliche Schlussfolgerung aus den vorliegenden Daten.

Die meisten Menschen sind jedoch nicht in der Lage, diese offensichtliche Wahrheit zu erkennen, weil ihnen durch eine Gehirnwäsche eingeredet wurde, dass die Impfstoffe der Ausweg aus der Pandemie sind. Den Impfstoffpropagandisten ist es gelungen, bei ihren Opfern eine kognitive Dissonanz hervorzurufen.

Es ist traurig und beunruhigend zu sehen, wie genau diese Opfer lammfromm für ihre „Auffrischungsimpfungen“ anstehen, die von denselben Unternehmen und Personen hergestellt werden, die für dieses Debakel verantwortlich sind.

Nach achtzehn Monaten unerbittlicher Angstmacherei und Propaganda sind ihre kognitiven Fähigkeiten so stark beeinträchtigt, dass sie die Informationen, die ihnen vor Augen geführt werden, nicht mehr logisch verarbeiten können.

Schlimmer noch, diese Impfstoffe sind nicht nur unwirksam. Aus allen Teilen der Welt kommen Berichte über schwere Nebenwirkungen und Verletzungen. Laut einem Bericht des Israeli People’s Committee (IPC), einer von Bürgern geführten Gruppe israelischer Gesundheitsexperten, hat der Impfstoff von Pfizer/BioNTech das Potenzial, praktisch jedes System im menschlichen Körper zu schädigen. Auf der Grundlage von Daten des Zentralamts für Statistik und des israelischen Gesundheitsministeriums schätzt die Gruppe die Sterblichkeitsrate unter den Geimpften auf etwa 1:5000. Das würde bedeuten, dass mehr als tausend israelische Bürger aufgrund der Impfstoffe unnötig gestorben sind.

Fassen wir noch einmal zusammen, was wir zweifelsfrei wissen: Eines der am meisten geimpften Länder verzeichnet derzeit eine der höchsten Infektionsraten der Welt.

Welche Schlussfolgerung können wir aus diesen beiden weithin bekannten und unbestreitbaren Fakten ziehen?

Es ist wirklich bedauerlich, dass die meisten Menschen heute die offensichtliche Wahrheit nicht sehen, die uns direkt ins Gesicht starrt.

Da wir alle gezwungen sind, den Impfstoff zu nehmen, fordern wir jeden auf, die Realität vor unseren Augen zu betrachten.

Die Beweise, die aus Israel kommen, legen die schreckliche Tatsache offen: Der Impfstoff von Pfizer funktioniert nicht. Er schützt seine Empfänger nicht vor Covid-19.

Pfizer ist jedoch nicht der einzige Impfstoff, der versagt. Ganz im Gegenteil, er scheint einer der „wirksamsten“ zu sein, die es gibt, was einer der Gründe dafür ist, dass er der erste war, der von der Food and Drug Administration (FDA) vollständig zugelassen wurde.

Bitte denken Sie sorgfältig über die volle Tragweite dieses Sachverhalts nach.