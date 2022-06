Erklären Sie es mir, bitte: Wenn Sie einen Krieg mit Iran, Russland, China und Venezuela wollen, sagen Sie mir, warum und wie er den Amerikanern nützen würde

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Der ehrliche Joe Biden wird also den Ukrainern weitere 1,2 Milliarden Dollar geben, zusätzlich zu den etwa sechzig Milliarden, die bereits in der Pipeline sind, aber wer zählt schon mit, zumal der Kongress sich geweigert hat, einen Generalinspektor zuzulassen, der überwacht, wer sich die Taschen füllt. Das Geld wird ohne jegliche Sicherheiten gedruckt oder „geliehen“, und der amerikanische Steuerzahler wird irgendwie die Last dieser neuesten Torheit tragen müssen, die ipso facto einen Großteil der Welt in die Rezession treibt. Und zweifellos wird man Wladimir Putin die Schuld dafür geben, ein Prozess, der von Präsident Mumbles bereits in vollem Gange ist. Aber man muss sich fragen, warum niemand Joe gesagt hat, dass das ganze Unterfangen, einen großen Teil der Welt in einen katastrophalen Krieg zu treiben, ein dummes Unterfangen ist. Andererseits sind die Clowns, mit denen sich der Präsident umgibt, vielleicht nicht besonders gut darin, die Wahrheit zu sagen, selbst wenn sie wissen, was das bedeutet.

Nachdem ich das Ukraine-Problem verfolgt habe, seit die Vereinigten Staaten und ihre Pudel sich weigerten, ernsthaft mit Wladimir Putin in der realen Welt zu verhandeln, musste ich mich fragen, was mit Washington los ist. Wir hatten den ignoranten und impulsiven Donald Trump, der von einer Reihe von Persönlichkeiten unterstützt wurde, zu denen auch die geistig instabilen Mike Pompeo und John Bolton gehörten, gefolgt von Biden und dem üblichen Haufen von Ablehnern der Demokratischen Partei. Damit meine ich tiefgründige Denker in sozialen Fragen, die nicht einmal in der Lage wären, einen Hotdog-Stand zu betreiben, wenn sie dazu gezwungen wären, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber sie sind sehr gut darin, „Freiheit“ und „Demokratie“ zu rufen, wenn man sie nach ihren Motiven fragt.

Meinungsumfragen deuten in der Tat darauf hin, dass es unter den Amerikanern der Mittel- und Arbeiterklasse große Unruhe gibt, die einen Rückfall in die finanzielle Instabilität der Ära Jimmy Carter sehen, die damals durch das Ölembargo verursacht wurde. Nun gibt es ein neues Energieembargo, das durch den Wunsch der Biden-Administration ausgelöst wurde, einen Stellvertreterkrieg zu führen, um Russland zu „schwächen“. Analysten sagen voraus, dass sich die Kosten für alle Arten von Energie in den nächsten Monaten verdoppeln werden, und die steigenden Energiekosten werden sich auf die Preise für andere lebenswichtige Güter, einschließlich Lebensmittel, auswirken. In Anbetracht all dessen ist das grundlegende Problem, das sowohl die Demokraten als auch die Republikaner plagt, ihre Unfähigkeit, dem amerikanischen Volk wirklich zu erklären, warum die Außen- und nationale Sicherheitspolitik des Landes immer auf dem Siedepunkt zu sein scheint, indem sie nach Feinden sucht und sie auch dann schafft, wenn sie nicht existieren, selbst wenn die Ergebnisse den Interessen der tatsächlichen Amerikaner schaden.

Eine ernsthafte Diskussion darüber, warum die Vereinigten Staaten ein Militär haben müssen, das so viel kostet wie die nächsten neun Nationen in dieser Rangliste zusammen, ist längst überfällig und wird außerhalb der alternativen Medien selten angesprochen. Der Militärhaushalt für 2023 wurde gegenüber dem diesjährigen erhöht und beläuft sich auf insgesamt 858 Milliarden Dollar, und wenn man die ständig wachsende Großzügigkeit gegenüber der Ukraine mit einbezieht, nähert er sich einer bisher unvorstellbaren Billion Dollar. Der Militärhaushalt ist zu einem der Hauptfaktoren für die unhaltbaren Defizite des Landes geworden. Abgesehen vom Tod von Millionen von Menschen direkt und indirekt in den Kriegen, die nach dem 11. September 2001 begonnen wurden, haben die Kriege der Wahl schätzungsweise 8 Billionen Dollar gekostet.

Die Verfassung der Vereinigten Staaten macht deutlich, dass eine nationale Armee für die Gründer nur dann akzeptabel war, wenn sie der Verteidigung des Landes gegen ausländische Bedrohungen diente. Glauben die Amerikaner wirklich, dass die Last von etwa 1.000 über die ganze Welt verstreuten Militärstützpunkten sie wirklich sicherer macht? Der jüngste rasche Zusammenbruch der Sicherheitslage in Afghanistan lässt vermuten, dass die Existenz solcher Stützpunkte Soldaten und Bürokraten zu potenziellen Geiseln macht und daher eine Belastung darstellt. Man könnte auch vermuten, dass die derzeitige Unsicherheit im Land zu einem großen Teil auf die Darstellung zahlreicher „Bedrohungen“ durch die Regierung zurückzuführen ist, um sowohl das Engagement als auch die Kosten zu rechtfertigen.

Wohin fließt also das ganze Geld? Und was sind die Bedrohungen? Was war die russische Bedrohung, die das Eingreifen Washingtons erforderte, ausgehend von einem Krieg, in den die Vereinigten Staaten de facto, aber nicht de jure verwickelt sind, der Ukraine? Nun, wenn man einmal von dem Unsinn einer „auf Regeln basierenden internationalen Ordnung“ oder einer tapferen kleinen Demokratie absieht, in der die Ukraine tapfer gegen den russischen Bären kämpft, hat Moskau die Vereinigten Staaten in keiner Weise bedroht, bevor die Raketen anfingen zu fliegen. Putin bemühte sich um eine Einigung mit der Ukraine auf der Grundlage einer Reihe vermeintlich existenzieller russischer Sicherheitsinteressen, die alle verhandelbar waren, aber die USA und ihre Freunde waren nicht an einem Kompromiss interessiert und versorgten das korrupte Zelenski-Regime mit Waffen, Geld und politischer Unterstützung. Das Endergebnis ist ein Konflikt, der wahrscheinlich erst enden wird, wenn der letzte Ukrainer tot ist, und der die Möglichkeit beinhaltet, dass ein Fehltritt der Vereinigten Staaten und Russlands zu einem nuklearen Holocaust führen könnte. Um es kurz zu machen: Das, was hier geschieht, erhöht weder die nationale Sicherheit der USA noch ist es für die Amerikaner wirtschaftlich von Vorteil.

Und dann ist da noch China. Biden hat auf seiner jüngsten Reise in den Fernen Osten die Katze aus dem Sack gelassen. Er erklärte, dass die Vereinigten Staaten Taiwan verteidigen würden, falls China versuchen sollte, es zu annektieren. Damit zeigte Biden, dass er die strategische Zweideutigkeit nicht versteht, die die USA und China in den letzten fünfzig Jahren als Alternative zum Krieg bevorzugt haben. Das Weiße Haus korrigierte die Aussage Bidens umgehend und erklärte, dass es nicht stimme, dass Washington verpflichtet sei, Taiwan zu verteidigen. Einige übereifrige Kongressabgeordnete fanden den Fauxpas Bidens offenbar gut und werben für eine feste Verpflichtung der USA zur Verteidigung Taiwans, natürlich in Verbindung mit einem 4,5 Milliarden Dollar schweren Militärhilfepaket.

Gleichzeitig warnen einige Beamte im Pentagon und die übliche Schar von Kongressabgeordneten immer wieder vor der Bedrohung durch China, die als Vorwand für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben dient. Kürzlich war man über die chinesische Teilnahme an einem Treffen im Mai auf den Fidschi-Inseln alarmiert, bei dem ein Freihandelsabkommen zwischen China und den Pazifischen Inseln erörtert wurde! In Wirklichkeit ist die einzige ernsthafte Bedrohung, die derzeit von China ausgeht, die eines wirtschaftlichen Konkurrenten. Ein Handelskrieg mit China wäre eine Katastrophe für die US-Wirtschaft, die in hohem Maße von chinesischen Industriegütern abhängig ist, doch stellt Peking mit seinem relativ geringen Militärhaushalt keine physische Bedrohung für die Vereinigten Staaten dar.

Und lassen wir den Iran nicht außer Acht, der durch Wirtschaftssanktionen und die verdeckte Tötung von Beamten und Wissenschaftlern unter Druck gesetzt wurde. Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran hat sich auch auf das benachbarte Syrien ausgeweitet, wo Washington tatsächlich Truppen vor Ort hat, die die Ölförderregion des Landes besetzen und das Öl stehlen. Die mögliche Ausweitung des iranischen Atomprogramms zur Herstellung einer Waffe wurde durch die Überwachung im Rahmen eines multilateralen Abkommens aus dem Jahr 2015, dem so genannten Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), wirksam verhindert, doch Donald Trump hat sich unklugerweise und gegen die tatsächlichen amerikanischen Interessen aus diesem Abkommen zurückgezogen. Joe Biden wurde von Israel davor gewarnt, dem Abkommen wieder beizutreten. Er wird sich also zweifellos der Entschlossenheit von Premierminister Naftali Bennett anschließen, Washington weiterhin „extremen Druck“ auf die Islamische Republik ausüben zu lassen. Bedrohen der Iran oder sein Verbündeter Syrien die Vereinigten Staaten in irgendeiner Weise? Nein. Ihr Verbrechen besteht darin, dass sie sich in derselben Nachbarschaft wie der jüdische Staat befinden, der die US-Regierung leicht dazu bringen kann, gegen seine eigenen Interessen zu handeln.

Und schließlich gibt es in Amerikas eigener Hemisphäre Venezuela, das zu Washingtons meistgehasstem Land in der Region aufgestiegen ist. Die Venezolaner sind immer härteren US-Sanktionen ausgesetzt, von denen erst letzte Woche neue hinzukamen, die die ärmeren Bürger unverhältnismäßig hart treffen, aber keinen Regimewechsel herbeigeführt haben. Warum die Feindseligkeit? Weil der Staatschef Nicolas Maduro immer noch an der Macht ist, obwohl die USA behauptet haben, dass der Oppositionsführer Juan Guaido nach einer möglicherweise gefälschten Wahl im Jahr 2018 rechtmäßig und legitim an der Macht sein sollte. Die jüngste Maßnahme der Vereinigten Staaten gegen Caracas bestand darin, das Land sowie Nicaragua und Kuba von der Teilnahme am Neunten Amerikagipfel, der kürzlich in Los Angeles stattfand, auszuschließen. Ein Sprecher des Außenministeriums begründete dies damit, dass die drei Länder „nicht demokratisch regiert werden“. Der mexikanische Präsident Lopez Obrador protestierte dagegen und zog sich selbst aus der Delegation seines Landes zurück, indem er sagte: „Es kann keinen Gipfel der Amerikas geben, wenn nicht alle Länder des amerikanischen Kontinents teilnehmen.“ Der verachtenswerte US-Senator Robert Menendez vom Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats sah sich daraufhin veranlasst, seinen Senf dazuzugeben, kritisierte den mexikanischen Präsidenten und warnte, dass seine „Entscheidung, sich auf die Seite von Diktatoren und Despoten zu stellen“, den Beziehungen zwischen den USA und Mexiko schaden würde. Wo war also die Bedrohung durch Venezuela (und Kuba und Nicaragua) und warum sind die USA überhaupt involviert? Das ist mir ein Rätsel.

All dies bedeutet, dass es absolut keinen Standard für echte nationale Sicherheit gibt, der die völlig illegale Aggression der USA in vielen Teilen der Welt motiviert. Was geschieht, mag mit dem Wunsch nach Dominanz oder einem Wahn zusammenhängen, der manchmal als „Exzeptionalismus“ und/oder „Führung der freien Welt“ bezeichnet wird, was alles nichts mit tatsächlicher Sicherheit zu tun hat. Und das amerikanische Volk zahlt den Preis sowohl in Form eines sinkenden Lebensstandards aufgrund der in der Ukraine und anderswo verursachten Unruhen als auch in Form eines völlig verständlichen Vertrauensverlustes in das amerikanische Regierungssystem. Lassen Sie uns auf jeden Fall das US-Militär verkleinern, bis es auf tatsächlich erkennbare Bedrohungen reagieren kann. Lassen Sie uns einen Präsidenten wählen, der den weisen Rat von Präsident John Quincy Adams befolgt, der erklärte, dass „Amerikaner nicht ins Ausland gehen sollten, um im Namen der Verbreitung der Demokratie Drachen zu töten, die sie nicht verstehen“. Im Moment kann man sich nur ein Amerika vorstellen, das mit sich selbst und dem, was es repräsentiert, im Reinen ist und gleichzeitig als Freund für den Rest der Welt gilt.