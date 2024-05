//

Erklärung des ICC-Anklägers Karim A.A. Khan KC: Anträge auf Haftbefehle in der Situation im Staat Palästina

Veröffentlicht von LZ⋅ 21. Mai 2024⋅ Hinterlasse einen Kommentar

Von www.icc-cpi.int

Übersetzung LZ

Heute stelle ich vor der Vorverfahrenskammer I des Internationalen Strafgerichtshofs Anträge auf Haftbefehle in der Situation im Staat Palästina.

Auf der Grundlage der von meinem Amt gesammelten und geprüften Beweise habe ich hinreichende Gründe zu der Annahme, dass Yahya SINWAR (Leiter der Islamischen Widerstandsbewegung (“Hamas”) im Gazastreifen), Mohammed Diab Ibrahim AL-MASRI, besser bekannt als DEIF (Oberbefehlshaber des militärischen Flügels der Hamas, (Oberbefehlshaber des militärischen Flügels der Hamas, der als Al-Qassam-Brigaden bekannt ist), und Ismail HANIYEH (Leiter des Politbüros der Hamas) tragen die strafrechtliche Verantwortung für die folgenden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die auf dem Gebiet Israels und des Staates Palästina (im Gazastreifen) mindestens seit dem 7. Oktober 2023 begangen wurden:

Ausrottung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, entgegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b des Römischen Statuts;

Mord als Verbrechen gegen die Menschlichkeit entgegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a) und als Kriegsverbrechen entgegen Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c) Ziffer i);

Geiselnahme als Kriegsverbrechen, was gegen Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c) Ziffer iii) verstößt;

Vergewaltigung und andere sexuelle Gewalttaten als Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g sowie als Kriegsverbrechen im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe e Ziffer vi im Zusammenhang mit Gefangenschaft;

Folter als Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Widerspruch zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f) und auch als Kriegsverbrechen im Widerspruch zu Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c) Ziffer i) im Zusammenhang mit der Gefangenschaft;

Andere unmenschliche Handlungen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, entgegen Artikel 7 (l) (k), im Zusammenhang mit Gefangenschaft;

Grausame Behandlung als Kriegsverbrechen im Widerspruch zu Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c) Ziffer i) im Zusammenhang mit der Gefangenschaft; und

Verletzung der persönlichen Würde als Kriegsverbrechen im Widerspruch zu Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c) Ziffer ii) im Zusammenhang mit der Gefangenschaft.

Mein Büro vertritt die Auffassung, dass die in diesen Anträgen angeklagten Kriegsverbrechen im Rahmen eines internationalen bewaffneten Konflikts zwischen Israel und Palästina und eines parallel laufenden nicht-internationalen bewaffneten Konflikts zwischen Israel und der Hamas begangen wurden. Wir sind der Auffassung, dass die vorgeworfenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit Teil eines weit verbreiteten und systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung Israels durch die Hamas und andere bewaffnete Gruppen im Rahmen ihrer Organisationspolitik waren. Einige dieser Verbrechen dauern unserer Einschätzung nach bis heute an.

Mein Büro vertritt die Auffassung, dass es hinreichende Gründe für die Annahme gibt, dass SINWAR, DEIF und HANIYEH für die Tötung Hunderter israelischer Zivilisten bei Angriffen der Hamas (insbesondere ihres militärischen Flügels, der al-Qassam-Brigaden) und anderer bewaffneter Gruppen am 7. Oktober 2023 sowie für die Entführung von mindestens 245 Geiseln strafrechtlich verantwortlich sind. Im Rahmen unserer Ermittlungen hat mein Büro Opfer und Überlebende befragt, darunter ehemalige Geiseln und Augenzeugen aus sechs wichtigen Anschlagsorten: Kfar Aza, Holit, der Ort des Supernova-Musikfestivals, Be’eri, Nir Oz und Nahal Oz. Die Untersuchung stützt sich auch auf Beweismaterial wie Videoüberwachungsaufnahmen, authentifiziertes Audio-, Foto- und Videomaterial, Aussagen von Hamas-Mitgliedern, einschließlich der oben genannten mutmaßlichen Täter, sowie auf Expertenaussagen.

Mein Amt ist der Ansicht, dass diese Personen die Begehung der Verbrechen am 7. Oktober 2023 geplant und angestiftet haben und durch ihre eigenen Handlungen, einschließlich persönlicher Besuche bei den Geiseln kurz nach deren Entführung, ihre Verantwortung für diese Verbrechen anerkannt haben. Wir machen geltend, dass diese Verbrechen ohne ihre Handlungen nicht hätten begangen werden können. Sie werden sowohl als Mittäter als auch als Vorgesetzte gemäß den Artikeln 25 und 28 des Römischen Statuts angeklagt.

Bei meinem eigenen Besuch im Kibbutz Be’eri und im Kibbutz Kfar Aza sowie auf dem Gelände des Supernova-Musikfestivals in Re’im habe ich die verheerenden Szenen dieser Angriffe und die tiefgreifenden Auswirkungen der skrupellosen Verbrechen gesehen, die in den heute eingereichten Anträgen angeklagt werden. In Gesprächen mit Überlebenden erfuhr ich, wie die Liebe innerhalb einer Familie, die tiefsten Bindungen zwischen Eltern und Kindern, durch kalkulierte Grausamkeit und extreme Gefühllosigkeit verdreht wurden, um unvorstellbare Schmerzen zu verursachen. Für diese Taten muss Rechenschaft abgelegt werden.

Mein Büro vertritt ferner die Auffassung, dass es hinreichende Gründe für die Annahme gibt, dass die aus Israel entführten Geiseln unter unmenschlichen Bedingungen gehalten wurden und dass einige von ihnen während ihrer Gefangenschaft sexueller Gewalt, einschließlich Vergewaltigung, ausgesetzt waren. Wir sind zu dieser Schlussfolgerung aufgrund von medizinischen Aufzeichnungen, Video- und Dokumentationsmaterial aus dieser Zeit und Gesprächen mit Opfern und Überlebenden gekommen. Mein Büro untersucht auch weiterhin Berichte über sexuelle Gewalt, die am 7. Oktober verübt wurde.

Ich möchte den Überlebenden und den Familien der Opfer der Anschläge vom 7. Oktober meinen Dank dafür aussprechen, dass sie den Mut aufgebracht haben, meinem Amt gegenüber ihre Aussagen zu machen. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Vertiefung unserer Ermittlungen zu allen Verbrechen, die im Rahmen dieser Anschläge begangen wurden, und werden weiterhin mit allen Partnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Gerechtigkeit geübt wird.

Ich wiederhole meine Forderung nach der sofortigen Freilassung aller in Israel entführten Geiseln und ihrer sicheren Rückkehr zu ihren Familien. Dies ist eine grundlegende Forderung des humanitären Völkerrechts.

Benjamin Netanjahu, Yoav Gallant

Auf der Grundlage der von meinem Amt gesammelten und geprüften Beweise habe ich hinreichende Gründe für die Annahme, dass Benjamin NETANYAHU, der Ministerpräsident Israels, und Yoav GALLANT, der Verteidigungsminister Israels, strafrechtliche Verantwortung für die folgenden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit tragen, die mindestens ab dem 8. Oktober 2023 auf dem Gebiet des Staates Palästina (im Gazastreifen) begangen wurden:

Das Aushungern von Zivilisten als Methode der Kriegsführung stellt ein Kriegsverbrechen dar, das gegen Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b) Ziffer xxv des Statuts verstößt;

Vorsätzliche Verursachung großer Leiden oder schwerer Verletzungen des Körpers oder der Gesundheit entgegen Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii oder grausame Behandlung als Kriegsverbrechen entgegen Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer i;

Vorsätzliche Tötung im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i oder Mord als Kriegsverbrechen im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer i;

Vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung als Kriegsverbrechen entgegen Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i oder Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe e Ziffer i;

Ausrottung und/oder Mord entgegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a, auch im Zusammenhang mit dem Hungertod, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit;

Verfolgung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Widerspruch zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h);

Andere unmenschliche Handlungen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k).

Mein Büro vertritt die Auffassung, dass die in diesen Anträgen angeklagten Kriegsverbrechen im Rahmen eines internationalen bewaffneten Konflikts zwischen Israel und Palästina und eines parallel laufenden nicht-internationalen bewaffneten Konflikts zwischen Israel und der Hamas (zusammen mit anderen bewaffneten palästinensischen Gruppen) begangen wurden. Wir sind der Ansicht, dass die angeklagten Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Teil eines weit verbreiteten und systematischen Angriffs gegen die palästinensische Zivilbevölkerung im Rahmen der staatlichen Politik begangen wurden. Diese Verbrechen dauern unserer Einschätzung nach bis heute an.

Mein Büro ist der Ansicht, dass die von uns gesammelten Beweise, darunter Interviews mit Überlebenden und Augenzeugen, authentifiziertes Video-, Foto- und Audiomaterial, Satellitenbilder und Aussagen der mutmaßlichen Tätergruppe, zeigen, dass Israel die Zivilbevölkerung in allen Teilen des Gazastreifens absichtlich und systematisch der für das menschliche Überleben unerlässlichen Gegenstände beraubt hat.

Dies geschah durch die Verhängung einer totalen Belagerung des Gazastreifens, bei der die drei Grenzübergänge Rafah, Kerem Shalom und Erez ab dem 8. Oktober 2023 für längere Zeit vollständig geschlossen wurden, und durch die willkürliche Einschränkung des Transfers lebenswichtiger Güter – einschließlich Lebensmitteln und Medikamenten – über die Grenzübergänge, nachdem diese wieder geöffnet worden waren. Die Belagerung umfasste auch die Unterbrechung der grenzüberschreitenden Wasserleitungen von Israel nach Gaza – der wichtigsten Quelle für sauberes Wasser für die Bewohner des Gazastreifens – für einen längeren Zeitraum ab dem 9. Oktober 2023 sowie die Unterbrechung und Behinderung der Stromversorgung ab mindestens dem 8. Oktober 2023 bis heute. Dies geschah zusammen mit anderen Angriffen auf die Zivilbevölkerung, einschließlich derjenigen, die für Lebensmittel anstanden, mit der Behinderung von Hilfslieferungen durch humanitäre Organisationen und mit Angriffen auf und der Tötung von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen, was viele Organisationen dazu zwang, ihre Tätigkeit in Gaza einzustellen oder einzuschränken.

Mein Büro vertritt die Auffassung, dass diese Taten im Rahmen eines gemeinsamen Plans begangen wurden, der darauf abzielte, die Zivilbevölkerung des Gazastreifens durch Aushungern als Kriegsmethode und andere Gewalttaten auszuschalten, um (i) die Hamas auszuschalten, (ii) die Rückgabe der von der Hamas entführten Geiseln sicherzustellen und (iii) die Zivilbevölkerung des Gazastreifens, die als Bedrohung für Israel angesehen wurde, kollektiv zu bestrafen.

Die Auswirkungen des Einsatzes von Hunger als Methode der Kriegsführung zusammen mit anderen Angriffen und kollektiven Bestrafungen gegen die Zivilbevölkerung in Gaza sind akut, sichtbar und weithin bekannt und wurden von zahlreichen Zeugen, die von meinem Büro befragt wurden, einschließlich lokaler und internationaler Ärzte, bestätigt. Dazu gehören Unterernährung, Dehydrierung, tiefes Leid und eine steigende Zahl von Todesfällen unter der palästinensischen Bevölkerung, darunter Säuglinge, andere Kinder und Frauen.

In einigen Gebieten des Gazastreifens herrscht eine Hungersnot, in anderen Gebieten steht sie unmittelbar bevor. Wie UN-Generalsekretär António Guterres warnte vor mehr als zwei Monaten warnte, “sind 1,1 Millionen Menschen im Gazastreifen von katastrophalem Hunger bedroht – die höchste Zahl von Menschen, die jemals irgendwo und zu jeder Zeit aufgezeichnet wurde”, als Ergebnis einer “vollständig von Menschen verursachten Katastrophe”. Heute versucht mein Amt, zwei der Hauptverantwortlichen, NETANYAHU und GALLANT, sowohl als Mittäter als auch als Vorgesetzte gemäß Artikel 25 und 28 des Römischen Statuts anzuklagen.

Israel hat, wie alle Staaten, das Recht, Maßnahmen zur Verteidigung seiner Bevölkerung zu ergreifen. Dieses Recht entbindet jedoch weder Israel noch einen anderen Staat von seiner Verpflichtung, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Ungeachtet etwaiger militärischer Ziele sind die Mittel, die Israel zur Erreichung dieser Ziele im Gazastreifen gewählt hat – nämlich die vorsätzliche Verursachung von Tod, Hunger, großem Leid und schweren körperlichen oder gesundheitlichen Schäden bei der Zivilbevölkerung – kriminell.

Seit letztem Jahr, in Ramallah , in Kairo , in Israel und in Rafah habe ich immer wieder betont, dass das humanitäre Völkerrecht von Israel verlangt, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um den Zugang zu humanitärer Hilfe im Gazastreifen in großem Umfang zu ermöglichen. Ich habe ausdrücklich unterstrichen, dass Aushungern als Kriegsmethode und die Verweigerung humanitärer Hilfe Verstöße gegen das Römische Statut darstellen. Ich hätte mich nicht klarer ausdrücken können.

Wie ich auch in meinen öffentlichen Erklärungen wiederholt betont habe, dürfen sich diejenigen, die sich nicht an das Gesetz halten, später nicht beschweren, wenn mein Amt tätig wird. Dieser Tag ist nun gekommen.

Mit der Vorlage dieser Anträge auf Haftbefehle handelt mein Büro in Erfüllung seines Mandats nach dem Römischen Statut. Am 5. Februar 2021 beschloss die Vorverfahrenskammer I, dass der Gerichtshof seine Strafgerichtsbarkeit in Bezug auf die Lage im Staat Palästina ausüben kann und dass sich der territoriale Geltungsbereich dieser Gerichtsbarkeit auf den Gazastreifen und das Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, erstreckt. Dieses Mandat ist fortlaufend und umfasst die Eskalation der Feindseligkeiten und der Gewalt seit dem 7. Oktober 2023. Mein Büro ist auch für Verbrechen zuständig, die von Staatsangehörigen der Vertragsstaaten und von Staatsangehörigen von Nichtvertragsstaaten im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats begangen werden.

Die heutigen Anträge sind das Ergebnis einer unabhängigen und unparteiischen Untersuchung durch mein Büro. Geleitet von unserer Verpflichtung, belastendes und entlastendes Beweismaterial gleichermaßen zu untersuchen, hat mein Büro sorgfältig gearbeitet, um Behauptungen von Fakten zu trennen und der Vorverfahrenskammer nüchterne, auf Beweisen basierende Schlussfolgerungen vorzulegen.

Als zusätzliche Absicherung war ich auch dankbar für die Ratschläge eines Gremiums von Völkerrechtsexperten, einer unparteiischen Gruppe, die ich einberufen habe, um die Überprüfung der Beweise und die rechtliche Analyse im Zusammenhang mit diesen Haftbefehlsanträgen zu unterstützen. Das Gremium setzt sich aus hochrangigen Experten für humanitäres Völkerrecht und internationales Strafrecht zusammen, darunter Sir Adrian Fulford PC, ehemaliger Lord Justice of Appeal und ehemaliger Richter am Internationalen Strafgerichtshof; Baroness Helena Kennedy KC, Präsidentin des Menschenrechtsinstituts der International Bar Association; Elizabeth Wilmshurst CMG KC, ehemalige stellvertretende Rechtsberaterin im britischen Außen- und Commonwealth-Büro; Danny Friedman KC; und zwei meiner Sonderberater – Amal Clooney und Seine Exzellenz Richter Theodor Meron CMG. Diese unabhängige Expertenanalyse hat die heute von meinem Büro eingereichten Anträge unterstützt und gestärkt. Ich war auch dankbar für die Beiträge einer Reihe meiner anderen Sonderberater zu dieser Überprüfung, insbesondere Adama Dieng und Professor Kevin Jon Heller.

Heute unterstreichen wir einmal mehr, dass das Völkerrecht und die Gesetze für bewaffnete Konflikte für alle gelten. Kein Fußsoldat, kein Kommandeur, kein ziviler Führer – niemand – kann ungestraft handeln. Nichts kann rechtfertigen, dass Menschen, darunter so viele Frauen und Kinder, vorsätzlich der lebensnotwendigen Grundversorgung beraubt werden. Nichts kann die Entführung von Geiseln oder die gezielte Tötung von Zivilisten rechtfertigen.

Die unabhängigen Richter des Internationalen Strafgerichtshofs entscheiden allein darüber, ob die Voraussetzungen für den Erlass von Haftbefehlen erfüllt sind. Sollten sie meinen Anträgen stattgeben und die beantragten Haftbefehle ausstellen, werde ich dann bei allen Bemühungen um die Festnahme der genannten Personen eng mit dem Kanzler zusammenarbeiten. Ich zähle darauf, dass alle Vertragsstaaten des Römischen Statuts diese Anträge und die anschließende gerichtliche Entscheidung mit der gleichen Ernsthaftigkeit behandeln, wie sie es in anderen Fällen getan haben, um ihren Verpflichtungen aus dem Statut nachzukommen. Ich bin auch bereit, mit Nichtvertragsstaaten in unserem gemeinsamen Streben nach Rechenschaftspflicht zusammenzuarbeiten.

In diesem Moment ist es von entscheidender Bedeutung, dass mein Büro und alle Teile des Gerichtshofs, einschließlich der unabhängigen Richter, ihre Arbeit in voller Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ausführen können. Ich bestehe darauf, dass alle Versuche, die Bediensteten des Gerichtshofs zu behindern, einzuschüchtern oder unzulässig zu beeinflussen, unverzüglich eingestellt werden. Mein Amt wird nicht zögern, gemäß Artikel 70 des Römischen Statuts zu handeln, wenn ein solches Verhalten fortgesetzt wird.

Ich bin nach wie vor zutiefst besorgt über die anhaltenden Anschuldigungen und die sich abzeichnenden Beweise für internationale Verbrechen, die in Israel, im Gazastreifen und im Westjordanland begangen werden. Unsere Ermittlungen gehen weiter. Mein Büro treibt mehrere und miteinander verbundene zusätzliche Ermittlungslinien voran, unter anderem in Bezug auf Berichte über sexuelle Gewalt während der Angriffe vom 7. Oktober und in Bezug auf die groß angelegten Bombardierungen, die so viele zivile Todesopfer, Verletzungen und Leiden in Gaza verursacht haben und weiterhin verursachen. Ich ermutige diejenigen, die über einschlägige Informationen verfügen, sich mit meinem Büro in Verbindung zu setzen und Informationen über OTP Link zu übermitteln.

Mein Amt wird nicht zögern, weitere Anträge auf Haftbefehle zu stellen, wenn wir der Ansicht sind, dass die Schwelle einer realistischen Aussicht auf Verurteilung erreicht ist. Ich erneuere meinen Aufruf an alle Konfliktparteien, sich jetzt an das Gesetz zu halten.

Ich möchte auch betonen, dass der Grundsatz der Komplementarität, der das Kernstück des Römischen Statuts bildet, von meinem Amt weiterhin geprüft wird, wenn wir Maßnahmen in Bezug auf die oben aufgeführten mutmaßlichen Verbrechen und mutmaßlichen Täter ergreifen und andere Ermittlungslinien vorantreiben. Die Komplementarität setzt jedoch voraus, dass die nationalen Behörden nur dann tätig werden, wenn sie unabhängige und unparteiische Gerichtsverfahren einleiten, die keine Verdächtigen schützen und keine Täuschung darstellen. Sie erfordert gründliche Untersuchungen auf allen Ebenen, die sich mit den diesen Anträgen zugrunde liegenden Strategien und Maßnahmen befassen.

Lassen Sie uns heute über eine Kernfrage im Klaren sein: Wenn wir nicht unsere Bereitschaft zeigen, das Recht gleichermaßen anzuwenden, wenn es als selektiv angewandt wird, schaffen wir die Voraussetzungen für seinen Zusammenbruch. Damit lockern wir die verbleibenden Bande, die uns zusammenhalten, die stabilisierenden Verbindungen zwischen allen Gemeinschaften und Individuen, das Sicherheitsnetz, auf das alle Opfer in Zeiten des Leids schauen. Das ist die wahre Gefahr, der wir in diesem Augenblick ausgesetzt sind.

Jetzt müssen wir mehr denn je gemeinsam beweisen, dass das humanitäre Völkerrecht, das die Grundlage für menschliches Verhalten in Konflikten bildet, für alle Menschen gilt und in allen Situationen, mit denen sich mein Amt und der Gerichtshof befassen, gleichermaßen Anwendung findet. Auf diese Weise werden wir greifbar beweisen, dass das Leben aller Menschen den gleichen Wert hat.

Quelle: Büro des Staatsanwalts