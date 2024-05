Ist die “Vogelgrippe” etwas, wovor man sich fürchten muss?

Von Bert Olivier

Die rasche Abfolge beunruhigender Ereignisse seit 2020 gibt dem, was der Soziologe Alvin Toffler in seinem gleichnamigen Buch “Zukunftsschock” nannte, eine neue Bedeutung. Der Unterschied besteht natürlich darin, dass wir uns heute nicht nur mit der Anpassung an die von Toffler thematisierte schiere Geschwindigkeit desorientierender Veränderungen in der Gesellschaft und den damit einhergehenden psychologischen sowie sozialen und kulturellen Schwierigkeiten befassen müssen. Zusätzlich zu der üblichen Bedeutung der Anpassung an die schiere Geschwindigkeit des Wandels musste man sich mit dem qualitativen Unterschied zu Tofflers Zeitalter auseinandersetzen, der sich aus einer Reihe von dislozierenden Ereignissen, Ankündigungen, Warnungen, Drohungen und ähnlichem ergibt, die seit 2020 eingetreten sind und auch heute noch andauern.

Kurz gesagt, das Leben seit 2020 ähnelt nicht mehr dem Leben im traditionellen Sinne, in dem man sich trotz der gesellschaftlichen Veränderungen durch den technologischen Wandel noch auf ein gewisses Maß an Stabilität verlassen konnte; Stabilität ist genau das, worauf die den Menschen heute auferlegten Veränderungen abzielen. Es wird uns keine Stabilität “zugestanden”.

Und warum? Weil die Destabilisierung des Lebens der Menschen es denjenigen, die Macht über uns ausüben wollen, leichter macht, ihre Ziele zu erreichen. Unruhige Menschen verfügen nicht über die erforderlichen psychischen Ressourcen, die Widerstand und Anpassung ermöglichen, wie sie diejenigen haben, die an eine gewisse Beständigkeit gewöhnt sind. Daher die ständige Bombardierung unserer Sinne mit neuen Bildern und Memen, die uns Angst einflößen sollen, weil “sie” wissen, dass wir unwillkürlich das Gefühl haben, dass wir keine Kontrolle über unsere Umwelt ausüben können.

Der wachsende Hype um die Vogelgrippe (“Vogelgrippe”) deutet darauf hin, dass “sie” den Rest von uns wieder auf etwas Beunruhigendes vorbereiten, etwas, das sie wahrscheinlich planen – in diesem Fall die Freisetzung eines Virus, das normalerweise nur bei Tieren, hauptsächlich (aber nicht ausschließlich) bei Vögeln, vorkommt; daher der Name. Erinnern Sie sich noch daran, wie in den Monaten vor 2020 immer wieder Andeutungen über eine bevorstehende Pandemie gemacht wurden, und wie das von Bill Gates (im Oktober 2019 in New York) im Namen der “Pandemievorsorge” organisierte “Event 201” zufällig die tatsächliche “Pandemie” andeutete, die einige Monate später eintrat?

Nun, es ist wieder so weit, nur dass es diesmal kein Atemwegsvirus ist, das als potenzielle Quelle menschlichen Elends angepriesen wird; erstaunlicherweise ist es das Vogelgrippevirus. Warum erstaunlich? Weil dieses Virus unter “natürlichen” Bedingungen angeblich nicht leicht auf den Menschen übertragen werden kann. Aber allein die Tatsache, dass vor kurzem bei jemandem in Texas die Vogelgrippe diagnostiziert wurde, ist ein eindeutiges Indiz (siehe den oben verlinkten Artikel).

Ich halte es für wahrscheinlich, dass das Virus dafür biotechnologisch verändert wurde; ich werde darauf weiter unten näher eingehen. Wenn dies der Fall ist, spiegelt es bereits die Arroganz der Untermenschen wider, die in der Lage sind, natürlich vorkommende Wesen wie Viren zu manipulieren. Um also die Titelfrage dieses Artikels zu beantworten – sollten wir uns vor der Vogelgrippe fürchten? Ja und nein – Nein, die Vogelgrippe ist nicht zu befürchten, wenn es sich wirklich um die Vogelgrippe handelt; ja, die “Vogelgrippe” ist in der Tat zu befürchten, wenn es sich um die “Vogelgrippe” handelt, d. h. um das Ergebnis dessen, was euphemistisch als “gain-of-function”-Forschung bezeichnet wird.

Die Suche nach Beweisen für eine solche “gain-of-function”-Forschung im Zusammenhang mit der Vogelgrippe hat einige potenziell erschreckende Ergebnisse erbracht. Auf der Website von Ice Age Farmer heißt es in der Zusammenfassung eines Videos mit dem Titel “Vogelgrippe – Die nächste Pandemie?“:

Es gibt eine unerzählte Geschichte über die Vogelgrippe, den Gewinn der Funktionsforschung, die Gates-Stiftung und ukrainische Biolabors – und es ist an der Zeit, sie zu erzählen. Während Hunderte von Millionen Vögeln aufgrund der Vogelgrippe getötet werden, warnt Europa vor einer Verknappung von Hühnern und Eiern, und viele Bundesstaaten haben inzwischen den Verkauf von Küken an die Öffentlichkeit ganz verboten. Der größte Eierproduzent in den USA hat Vögel gekeult und seine Mitarbeiter entlassen. In diesem Exklusivbericht für Ice Age Farmer geht Christian der schmutzigen Geschichte dieses Virus auf den Grund und fragt: Wird waffenfähiges H5N1 die nächste menschliche Pandemie sein?

Ob Sie es glauben oder nicht, dieses Video stammt aus dem April 2022, und obwohl dies auf den ersten Blick ein Grund für Optimismus zu sein scheint (die Tatsache, dass vor mehr als zwei Jahren bereits ein Hype um die Vogelgrippe gemacht wurde, der sich nicht bewahrheitet hat), ist dies möglicherweise nicht der Fall, wie ich im Folgenden darlegen werde. Wie Sie sehen werden, erörtert Christian in dem Video die (damals) alarmierenden Anzeichen dafür, dass der Ausbruch der Vogelgrippe in den USA und Europa die Keulung von Millionen von Vögeln zur Folge hatte, und die damit verbundene Bedrohung für die Verfügbarkeit von Geflügel für den menschlichen Verzehr. Noch beunruhigender waren die Informationen des russischen Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2022 über die Entdeckung von Dokumenten in ukrainischen Biolabors, aus denen hervorging, dass die USA und ihre NATO-Verbündeten dort an der hoch pathogenen H5N1-Grippe forschten (angeblich mit einer Sterblichkeitsrate von bis zu 50 % beim Menschen, vermutlich für den “seltenen” Fall, dass dieser an der Krankheit erkrankt).

Im weiteren Verlauf des Videos erfährt man immer beunruhigendere Informationen, diesmal über die Beteiligung von Bill Gates an der Erforschung des “tödlichen Funktionsgewinns”. Anlass für diese Finanzierung war die Enthüllung der University of Wisconsin (Madison) in Science News (2008), dass es Forschern gelungen war, die drei Gene zu isolieren, die dem Virus der “Spanischen Grippe” von 1918, an der zwischen 20 und 50 Millionen Menschen starben, die außergewöhnliche Letalität verliehen (4 Minuten, 50 Sekunden im Video).

Anschließend “mischten sie genetische Elemente des Grippevirus von 1918 mit dem aktuellen Vogelgrippevirus und testeten die so entstandene Variante an Frettchen, die auf solche Viren ähnlich wie der Mensch reagieren. Auf diesem Weg gelang es den Forschern, das Virus dazu zu bringen, sich in Lungenzellen “anzusiedeln” und sich dort durch die Produktion des Proteins RNA-Polymerase zu vermehren. Das bedeutet, dass bereits 2008 die Lücke zwischen der hochinfektiösen Vogelgrippe und dem Menschen geschlossen werden konnte.

Mit einem weiteren beträchtlichen Zuschuss der Bill & Melinda Gates Foundation wurde das Forschungsteam an der University of Wisconsin in Madison beauftragt, “Virusmutationen zu identifizieren, die als Frühwarnsystem für potenzielle pandemische Grippeviren dienen könnten”. Konkret sollten der Leiter des Forschungsteams, Dr. Kawaoka, und seine Kollegen “Mutationen in viralen Proteinen” aufspüren, “die es Vogelgrippeviren ermöglichen, an menschliche Rezeptoren zu binden”. Obwohl Vogelgrippeviren in der Regel keine Menschen oder andere Säugetiere infizieren, treten manchmal Mutationen auf, die ihnen dies ermöglichen und möglicherweise eine Pandemie auslösen. Durch die Identifizierung solcher Mutationen hofften Kawaoka und sein Team, ein “Frühwarnsystem” zur Vorbeugung von Pandemien zu schaffen. Wie Christian augenzwinkernd bemerkt (6 Minuten, 40 Sekunden im Video), ist das Interesse eines von Bill Gates finanzierten Forschungsteams an einem Vogelvirus, das Menschen infizieren kann, nicht zu übersehen.

Um es kurz zu machen, informiert der Ice Age Farmer weiter (7 Minuten, 28 Sekunden im Video), dass sich die Forschung des Teams an der UW (Madison) nicht nur auf Vogelgrippeviren beschränkte, sondern schließlich den Punkt erreichte, an dem Dr. Kawaoka zuversichtlich behaupten konnte, dass ein “hybrides Schweine-Vogel-Grippevirus [möglich ist]”, das “extrem tödlich” sein würde. In dem Video über Kawaokas Forschung (oben verlinkt) wird weiter enthüllt – mit dokumentarischen Beweisen aus einer Pressemitteilung der Universität von Wisconsin-Madison (7 Min. 43 Sek. im Video) – dass sie zur Produktion von etwas extrem Pathogenem geführt hat. In der Pressemitteilung werden wir darüber informiert, dass (2022: 7 Min. 50 Sek. im Video):

Das Interessante an den jüngsten Experimenten von Dr. Kawaoka ist, dass er PB2 ins Visier nahm, das Segment, über das nur wenige genug wissen, um entscheidend zu sein. Dr. Kawaoka und sein Forschungsteam haben ein menschliches PB2-Gensegment genommen und es in die H5N1-Vogelgrippe eingespleißt. Das Ergebnis ist ein tödlicheres und noch virulenteres Virus als der ursprüngliche H5N1-Stamm. Dr. Kawaoka und seine Mitarbeiter haben nun mit ziemlicher Sicherheit PB2 als das Gensegment benannt, das für die Letalität beim Menschen verantwortlich ist.

Wie der Ice Age Farmer (2022: 8 Min. 30 Sek. im Video) bemerkt, hat die Forschung von Dr. Kawaoka wenig überraschend eine Kontroverse in der Gemeinschaft der Wissenschaftler ausgelöst (zu deren Gunsten), die “… ihr Entsetzen über die Schaffung dieses Virus, das das menschliche Immunsystem wehrlos machen würde, zum Ausdruck gebracht haben”. Ich bin versucht zu sagen: “Ich schließe meine Beweisführung ab”.

Wie sehr Wissenschaftler wie Kawaoka und Unternehmer wie Bill Gates, die einen (tödlichen) Nutzen daraus ziehen, auch versuchen mögen, solche Forschungen zu rechtfertigen, indem sie behaupten, dass sie die Menschen in die Lage versetzen, für mögliche Pandemien gerüstet zu sein – fügen Sie hinzu: “die durch diese im Labor erzeugten Viren verursacht werden” -, es ist offenkundig unaufrichtig und ein Fall von auffälligem Gaslighting. Denn abgesehen von der Verschmelzung des Vogel- und des Schweinegrippevirus: Wie groß ist statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit, dass das PB2-Gensegment auf natürliche Weise in das Vogelgrippevirus H5N1 eingefügt wird? Ziemlich unbedeutend, würde ich sagen. Allein die Tatsache, dass derartige Forschungen (zu denen auch die Laborkonstruktion des SARS-CoV-2-Virus in Wuhan gehört) durchgeführt werden, ist bereits ein Beweis für die zügellose Missachtung des Lebens von Menschen und anderen Lebewesen in der Gegenwart.

Damit ist es aber noch nicht getan. Der Hinweis auf eine mögliche – wenn nicht gar wahrscheinliche – künftige “Pandemie” findet sich, wenn Christian (der Ice Age Farmer) ein weiteres Video vom 30. März 2022 zeigt und kommentiert, in dem der ehemalige CDC-Direktor Dr. Robert Redfield erklärt, dass (mit den Worten des Ice Age Farmers): “Die Vogelgrippe wird in der kommenden ‘Großen Pandemie’, für die C19 nur ein Vorspiel war, auf den Menschen überspringen und sehr tödlich sein.”

Redfield spielt ferner auf eine “signifikante” Sterblichkeitsrate zwischen 10 und 50 % an, die mit einer solchen “Pandemie” einhergeht – eine Untertreibung, wenn es je eine gegeben hat. Stellen Sie sich vor, was das bedeutet: Er sagt den möglichen Tod von fast vier Milliarden Menschen durch die erwartete Vogelgrippe-“Pandemie” voraus! (Bei einer früheren Gelegenheit habe ich diese beunruhigende Information in den breiteren Kontext von Giorgio Agambens Begriff des Homo sacer gestellt und argumentiert, dass der Mensch während der “Pandemie” auf das “bloße Leben” ohne jegliche Rechte reduziert wird).

Die Bedrohung durch eine drohende Vogelgrippe-“Pandemie” unter den Menschen – die zuvor als höchst unwahrscheinlich abgetan worden war – wird durch die Informationen, die der Ice Age Farmer zutage gefördert hat, in einen Rahmen hoher Glaubwürdigkeit gestellt, der gleichzeitig von der Verkommenheit derjenigen unter uns zeugt, die sich zu solchen Abgründen herablassen würden, um ihren unbegreiflichen Drang zu befriedigen, den Rest der Menschheit auszurotten. Ist die Aussicht auf eine solche Katastrophe der Grund, warum ein Milliardär wie Mark Zuckerberg Berichten zufolge eine autarke, 300 Millionen Dollar teure Luxusanlage auf Hawaii gebaut hat, wo er die Verwüstung, die sie mit sich bringen würde, aussitzen kann?

Wie dem auch sei, andere Stimmen haben ähnliche Bedenken wie die des Eiszeitbauern geäußert. Ein Beispiel dafür ist der unerschrockene Dr. Joseph Mercola (der jeden bösartigen Versuch der Biden-Regierung, ihn und sein Unternehmen zu zerstören, überlebt hat). Nachdem er kürzlich auf die zweifelhafte, von Gates finanzierte Forschung des Kawaoka-Teams an der UW (Madison) hingewiesen hatte, die oben besprochen wurde, schrieb Mercola:

Fauci finanzierte auch die Arbeit des Virologen Ron Fouchier, eines niederländischen Forschers, dessen Team durch eine Kombination aus Gentechnik und Serieninfektion von Frettchen eine über die Luft übertragbare Version der Vogelgrippe schuf. Die Vogelgrippe wurde also auf verschiedene Weise manipuliert und es wurde daran gebastelt, so dass sie sowohl über die Luft übertragen werden konnte (was ursprünglich nicht der Fall war) als auch eine artenübergreifende Infektion ermöglichte. Im Jahr 2012 löste die Arbeit von Kawaoka und Fouchier weit verbreitete Besorgnis über die Gain-of-Function-Forschung aus, da man schnell erkannte, dass sie versehentlich eine Pandemie beim Menschen auslösen könnte. Infolgedessen erließ die US-Regierung 2014 ein vorübergehendes Verbot der Gain-of-Function-Forschung an bestimmten Viren, das bis Dezember 2017 in Kraft blieb. Heute wissen wir, dass dieses Verbot von Fauci umgangen wurde, der in diesen Jahren weiterhin die Funktionserweiterungsforschung an Coronaviren in China finanzierte. Es sieht nun so aus, als ob die waffenfähige Vogelgrippe schließlich freigesetzt werden könnte, um die geopolitischen Ziele der technokratischen Kabale zu erreichen, die versucht, der Weltgesundheitsorganisation das Monopol für die Entscheidungsfindung bei Pandemien zu geben. Sollten wir also mit einer tödlichen Vogelgrippe beim Menschen konfrontiert werden, besteht der begründete Verdacht, dass sie von Menschen verursacht wurde. Es besteht auch der begründete Verdacht, dass ein Impfstoff gegen die Vogelgrippe entweder unwirksam, gefährlich oder beides sein wird. Moderna hat im Frühjahr 2023 eine kleine Humanstudie für einen mRNA-Impfstoff gegen die Vogelgrippe gestartet, aber die Ergebnisse stehen noch aus.

Allein die Tatsache, dass die Vogelgrippe, wie Mercola andeutet, auf verschiedene Weise “waffentauglich” gemacht wurde, was die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung des Menschen deutlich erhöht, ist ein eindeutiges Indiz für ein falsches Spiel derjenigen, die es nicht lassen konnten und wollten. Wenn man bedenkt, dass das Vogelgrippevirus vor dieser überflüssigen Forschung nicht über die Luft übertragbar war und somit die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung von Menschen, die nicht mit infizierten Tieren in Berührung kamen, geringer war, braucht man kein Genie zu sein, um daraus zu schließen, dass bestimmte (uns allen bekannte) Parteien allen Grund hatten, die Letalität des Virus zu erhöhen. Sie sollten auf der Grundlage des Naturrechts oder des Gewohnheitsrechts verhaftet werden, weil sie sich als schädlich für die menschliche Spezies erwiesen haben, von der sie kaum als legitime Mitglieder angesehen werden können.