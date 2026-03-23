Erläuterung: Warum ein Bodeneinsatz auf iranischem Boden für die USA zu einer strategischen Katastrophe würde

Von Yousef Ramazani

Während die amerikanisch-israelische Aggression gegen den Iran in ihre vierte Woche geht und keines der erklärten Ziele erreicht wurde, hat sich das Schreckgespenst einer Bodeninvasion von einer hinter vorgehaltener Hand geäußerten Eventualität zu einer dringenden operativen Planung gewandelt.

Wie die iranischen Streitkräfte jedoch wiederholt gewarnt haben, würde jeder amerikanische Soldat, der iranisches Territorium betritt, in eine sorgfältig vorbereitete Todeszone geraten, die darauf ausgelegt ist, Verluste zu verursachen, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen wurden.

Die unprovozierte und illegale Aggression, die am 28. Februar 2026 – inmitten indirekter Atomgespräche – begann, hat eine grundlegende Fehleinschätzung in der amerikanischen Strategie offenbart.

Trotz wochenlanger ungebremster und wahlloser Luftangriffe und der Behauptung, über 7.000 Ziele getroffen zu haben, sind die Vergeltungsfähigkeiten des Iran ungebrochen, er versetzt dem Feind weiterhin schwere Schläge, seine Führungsstruktur hat sich in autonome Divisionen dezentralisiert, und die Achse des Widerstands greift weiterhin US-Einrichtungen in der gesamten Region an.

Während amerikanische Marine-Expeditionseinheiten planen, sich am Persischen Golf zu versammeln, und die 82. Luftlandedivision in Bereitschaft steht, sehen sich die Militärplaner in Washington mit einer unangenehmen Realität konfrontiert: Luftmacht allein kann die gewünschten Ziele nicht erreichen, doch eine Bodeninvasion würde eine Kaskade katastrophaler Folgen auslösen, die keine noch so große amerikanische Feuerkraft eindämmen könnte.

Der Iran hat seine Position unmissverständlich klargestellt: Eine Bodenoffensive stellt eine rote Linie dar, und jede Überschreitung würde mit Überraschungen beantwortet werden, die die Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten Israel daran hindern würden, die Särge ihrer Soldaten von iranischem Boden zu entfernen.

Wie ist die iranische Geografie der Zermürbung auf Verteidigung ausgelegt?

Der Iran ist nicht der Irak. Diese eine geografische Tatsache bildet die Grundlage jeder Analyse einer potenziellen Bodeninvasion. Mit einer Fläche von 1,65 Millionen Quadratkilometern ist der Iran viermal so groß wie der Irak und verfügt über ein Gelände, das natürliche Verteidigungsvorteile bietet, wie sie die amerikanischen Streitkräfte 2003 nicht vorgefunden haben.

Das Zagros-Gebirge, das sich von Nordwesten nach Südosten entlang der irakischen Grenze erstreckt, stellt eine gewaltige Barriere für jeden mechanisierten Vorstoß aus dem Westen dar.

Diese Berge lenken die einfallenden Streitkräfte in vorhersehbare Anmarschwege – genau dorthin, wo die iranischen Verteidiger seit Jahrzehnten ihre Panzerabwehrkapazitäten konzentriert haben.

Abgesehen vom unwegsamen Gelände würde allein der schiere Umfang einer Besatzung jede bisherige amerikanische Erfahrung in den Schatten stellen. Die Bevölkerung des Iran beträgt über 93 Millionen Menschen – mehr als zweieinhalb Mal so viel wie die Bevölkerung des Irak zum Zeitpunkt der Invasion 2003. Selbst bei einer konservativen Berechnung der Truppenstärke für die Aufstandsbekämpfung wären Hunderttausende amerikanischer Soldaten erforderlich, um die Ordnung in den städtischen Zentren des Landes aufrechtzuerhalten.

Der logistische Apparat, der zur Unterstützung einer solchen Streitmacht erforderlich wäre, würde zu den größten in der Militärgeschichte gehören, und jeder Liter Treibstoff, jede Mahlzeit, jede Artilleriegeschoss müsste ab dem Moment des Eintritts in iranisches Gebiet Versorgungslinien durchlaufen, die unter ständigem Angriff aus mehreren Bereichen stehen.

Iran FM warns potential US ground invasion would be ‘big disaster for them’

https://t.co/UCrlIz3JYC — Press TV 🔻 (@PressTV) March 6, 2026

Übersetzung von „X“: Der iranische Außenminister warnt, eine mögliche Bodenoffensive der USA wäre eine „große Katastrophe für sie“

Wie ist die iranische Verteidigungsarchitektur zur Zugangsverweigerung aufgebaut?

Der Iran hat mehr als vier Jahrzehnte damit verbracht, ein Verteidigungssystem aufzubauen, das speziell darauf ausgelegt ist, jeglicher Aggression von außen entgegenzuwirken, einschließlich derjenigen seitens der USA oder ihrer Stellvertreter.

Diese integrierte Architektur zur Zugangsverweigerung und Gebietsabriegelung verwandelt die Region des Persischen Golfs in ein Hochrisikoumfeld für jede feindliche ausländische Streitmacht.

Das System arbeitet in mehreren Schichten, von denen jede darauf ausgelegt ist, die operativen Kalkulationen eines Gegners zu erschweren und in jeder Phase einer Invasion Kosten zu verursachen.

Bevor eine Bodeninvasion beginnen könnte, müssten sich die amerikanischen Streitkräfte mit dem umfangreichen Überwachungsnetzwerk aus unbemannten Luftfahrzeugen des Iran auseinandersetzen.

Plattformen wie die Mohajer-6 mit einer Flugdauer von 15 Stunden bieten eine kontinuierliche nachrichtendienstliche Abdeckung über den gesamten Persischen Golf, verfolgen Marinebewegungen und überwachen die Konzentration von Bodentruppen, während sie Zieldaten nahezu in Echtzeit an Angriffsplattformen übermitteln.

Diese Aufklärungsschicht verkürzt die Reaktionszeit von Minuten auf Sekunden, sodass die Verteidigungskräfte Bedrohungen bekämpfen können, bevor sie sich den iranischen Küsten nähern.

Jede amerikanische Bodeninvasion würde Luftüberlegenheit erfordern, um die vorrückenden Streitkräfte vor Luftangriffen zu schützen.

Doch das mehrschichtige Luftabwehrnetzwerk des Iran, das sich auf die Inseln Abu Musa, Greater Tunb und Lesser Tunb im Persischen Golf konzentriert, wurde genau darauf ausgelegt, dies zu verhindern.

Diese Inseln, die in der militärischen Literatur als Irans „unsinkbare Flugzeugträger“ bezeichnet werden, fungieren als Multimissionsplattformen, auf denen Überwachungssysteme, Luftabwehrbatterien und offensive Schlagkräfte stationiert sind.

Was macht amphibische Operationen riskant?

Für jede Bodeninvasion wäre die Fähigkeit, Truppen auf dem Seeweg anzulanden, unerlässlich. Doch Irans Arsenal an Schiffsabwehrraketen macht amphibische Operationen im Persischen Golf außerordentlich riskant.

Die Anti-Schiffs-Marschflugrakete Qader mit einer Reichweite von über 300 Kilometern und einem 165 Kilogramm schweren Durchschlagskopf fliegt im Sea-Skimming-Modus mit Mach 0,9 und entzieht sich der Radarerkennung bis Sekunden vor dem Aufprall.

Eingesetzt auf mobilen Küstenabschussrampen entlang Abu Musa und der iranischen Küste, kann sie Ziele tief in der Straße von Hormus treffen.

Ergänzt wird die Qader durch die ballistische Anti-Schiffs-Rakete Khalij Fars mit optischem Suchkopf für die Endphasenlenkung sowie die Hormuz-Familie von Anti-Strahlungs-Raketen, die speziell darauf ausgelegt sind, die Radarstrahlung von mit Aegis ausgerüsteten Kriegsschiffen anzugreifen.

Die Zolfaghar Basir erweitert diese Reichweite auf 700 Kilometer und verlagert potenzielle Einsatzgebiete weit in den Golf von Oman hinein.

An der Spitze dieser Fähigkeiten stehen die Hyperschallraketen Fattah-1 und Fattah-2, die Geschwindigkeiten von bis zu Mach 15 erreichen und über extreme Manövrierfähigkeit verfügen, um selbst die fortschrittlichsten Raketenabwehrsysteme zu überwinden.

Über konventionelle Raketen hinaus verfügt die Marine der IRGC über Hunderte kleiner, schneller Angriffsboote, die Schwarm-Taktiken gegen größere Kriegsschiffe anwenden können.

Diese mit Raketen und Geschossen bewaffneten Schnellboote können aus mehreren Richtungen gleichzeitig angreifen, um Verteidigungssysteme zu überwältigen.

Unter der Wasseroberfläche können Irans Kleinst-U-Boote der Ghadir-Klasse, die für die seichten Gewässer des Persischen Golfs optimiert sind, auf dem Meeresboden auf der Lauer liegen, um vorbeifahrende Schiffe mit Torpedos zu überfallen.

Der Iran verfügt zudem über einen der größten Bestände an Seeminen in der Region, der sich auf Tausende beläuft, darunter hochentwickelte Einflussminen, die durch das Magnetfeld oder die akustische Signatur eines Schiffes ausgelöst werden.

Schon der Verdacht auf ein Minenfeld in der Straße von Hormus würde die US-Marine zu einer langsamen, gefährlichen Minenräumaktion zwingen, die vollständig unter dem Schutz der iranischen Küstenraketen durchgeführt werden müsste.

Washington and Tel Aviv planned a quick knockout—targeting leaders, infrastructure, and civilians. But four weeks in, Iran is still standing, and the balance of power is shifting.



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Übersetzung von „X“: Washington und Tel Aviv hatten einen schnellen K.o.-Schlag geplant – mit dem Ziel, Führungskräfte, Infrastruktur und Zivilisten zu treffen. Doch nach vier Wochen steht der Iran immer noch auf den Beinen, und das Kräfteverhältnis verschiebt sich.

Warum sind nationale Mobilisierung und Guerillakrieg so wichtig?

Eine Bodeninvasion würde zudem die Tatsache offenbaren, dass die iranischen Streitkräfte nicht für die Führung eines konventionellen Krieges ausgelegt sind – sie sind darauf ausgerichtet, jede Besetzung unhaltbar zu machen.

Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), das parallel zum regulären iranischen Militär operiert, hat sich nach einer Doktrin der asymmetrischen Kriegsführung organisiert.

Große paramilitärische Organisationen, darunter die Basij-Truppe, können Hunderttausende von Kämpfern mobilisieren, die für Guerilla-Operationen in Städten und bergigem Gelände ausgebildet sind.

Selbst wenn es den amerikanischen Streitkräften gelänge, die konventionelle Armee des Iran zu besiegen, könnten diese irregulären Kräfte noch Monate und Jahre lang weiterkämpfen.

Das IRGC hat seine Kommandostruktur in 31 autonome Divisionen dezentralisiert, denen jeweils erhebliche operative Unabhängigkeit gewährt wird – eine Struktur, die Dekapitierungsschläge unwirksam macht und sicherstellt, dass der Widerstand auch dann weitergehen kann, wenn zentrale Kommandostrukturen gestört sind.

Die Erfahrungen des 12-tägigen aufgezwungenen Krieges im Juni 2025 zeigten die Bereitschaft des Iran, Angriffe abzufangen und gleichzeitig weiter zu kämpfen und sich gegen externe Aggressionen zu wehren.

Trotz gnadenloser, anhaltender Bombardements blieb die iranische Luftabwehr einsatzfähig, und Vergeltungsschläge wurden während des gesamten Konflikts fortgesetzt.

Die Führung des Landes, die nach der Ermordung von Imam Seyyed Ali Khamenei nun unter Ayatollah Seyyed Ali Mojtaba Khamenei steht, hat keine Neigung zur Kapitulation gezeigt, und die Kräfte der Achse des Widerstands in der gesamten Region bleiben dem Kampf verpflichtet.

Was, wenn die Versorgungslinien unter ständigen Angriffen stehen?

Jede Bodeninvasion im Iran würde die Sicherung der Versorgungslinien durch benachbarte Länder erfordern – Linien, die unter ständigem Beschuss durch iranische Raketen, Drohnen und verbündete Streitkräfte in der gesamten Region stünden.

Der Islamische Widerstand im Irak hat bereits seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, amerikanische Logistikressourcen anzugreifen, indem er Anfang März ein KC-135-Tankflugzeug über dem westlichen Irak abschoss.

Iranische Raketenangriffe haben fünf weitere KC-135-Tankflugzeuge beschädigt, die auf einem Flugplatz in Saudi-Arabien stationiert waren, was ihre Wirksamkeit demonstriert.

Die USA unterhalten etwa 50.000 Soldaten in der gesamten Region Westasien, konzentriert auf Stützpunkte, die als logistische Drehkreuze für eine Bodeninvasion dienen würden, was sie zu primären Zielen für iranische Vergeltungsschläge macht.

Die Geografie des Persischen Golfs verschärft diese Verwundbarkeit. Die Straße von Hormus, durch die 20 Prozent des weltweiten Öls transportiert werden, ist an ihrer engsten Stelle nur 30 Kilometer breit.

In solch engen Gewässern ist der Manövrierraum für große Versorgungsschiffe stark eingeschränkt, und ihre Nähe zur iranischen Küste bringt sie direkt in die Reichweite praktisch jedes Systems im iranischen Arsenal.

Iranische Militärquellen haben gewarnt, dass jede Aggression gegen die Insel Kharg zur Zerstörung von Küstengebieten in der gesamten Region führen würde, wobei Dubai und Abu Dhabi möglicherweise nicht nur in der Anfangsphase eines solchen Angriffs verschont blieben.

Hundreds of US troops will be killed if Trump attempts ground invasion of Iran: Senatorhttps://t.co/dqqBQ14ynj — Press TV 🔻 (@PressTV) March 11, 2026

Übersetzung von „X“: „Hunderte US-Soldaten werden getötet werden, wenn Trump versucht, in den Iran einzumarschieren“, so ein Senator

Was macht die Insel Kharg zu einer Falle für den Feind?

Unter den von amerikanischen Strategen in Betracht gezogenen Szenarien hat sich die Eroberung der Insel Kharg, des Ölterminals, über das 90 Prozent der iranischen Rohölexporte abgewickelt werden, als besonders gefährliche Option herausgestellt.

Militärische Analysen deuten darauf hin, dass die Sicherung von Kharg eine Truppe in Bataillonsstärke von etwa 800 bis 1.000 Soldaten erfordern würde. Doch die Insel liegt nur 20 Kilometer vor der iranischen Küste und befindet sich damit direkt im Schussfeld iranischer Waffensysteme.

Eine kleine Garnison wäre für die Angreifer schwer zu verstärken und zu versorgen, was die Insel potenziell zu einer Belastung mit hohen Verlusten statt zu einem strategischen Vorteil machen würde.

Iranische Militärquellen haben deutlich gemacht, dass jeder Angriff auf die Insel Kharg eine Reaktion nach sich ziehen würde, die in den bisherigen 23 Kriegstagen beispiellos wäre.

„Sollten die USA ihre Drohungen bezüglich einer militärischen Aggression gegen die Insel Kharg wahr machen“, erklärte eine Militärquelle gegenüber iranischen Medien, „werden sie definitiv mit einer Reaktion konfrontiert sein, die beispiellos ist.“

Die Angriffe der vergangenen Woche auf die Insel, die von der US-israelischen Kriegsallianz aus den VAE durchgeführt wurden, führten dazu, dass der Iran Einrichtungen in den VAE und anderen Ländern am Persischen Golf ins Visier nahm.

Die Unsicherheit in anderen Meerengen, darunter die Meerenge von Bab al-Mandab und das Rote Meer, würde zu einer der Optionen der Widerstandsfront werden, und die Lage würde für die Amerikaner weitaus komplizierter werden, als sie es heute ist.

Iranische Beamte haben zudem gewarnt, dass die Ölförderung vorübergehend unterbrochen werden könnte, dass der Iran alle Anlagen in der Region in Brand setzen würde und dass die Amerikaner keine Möglichkeit hätten, Kharg zu schützen, während sie Verluste erleiden würden, wie man sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hat.

Warum ist der Zugang zu Nuklearmaterial unmöglich?

Das ehrgeizigste Szenario – die Entsendung von Spezialeinheiten tief in den Iran, um Vorräte an hochangereichertem Uran zu beschlagnahmen – würde eine Operation von atemberaubender Komplexität erfordern.

Eine solche Mission würde nicht nur Elite-Soldaten erfordern, sondern auch eine brigadegroße Sicherheitstruppe von 3.000 bis 4.000 Soldaten, um das Gebiet zu sichern, während das Nuklearmaterial entnommen wird.

Gesicherte Standorte wie Natanz und Isfahan liegen mehrere hundert Meilen tief im Iran, in offenen Ebenen ohne natürlichen Geländeschutz.

Die Operation würde eine dauerhafte Luftunterstützung, spezielle Luftpatrouillen, umfangreiche nachrichtendienstliche und Überwachungsressourcen sowie die logistische Kapazität erfordern, um die Truppen am Boden über einen längeren Zeitraum zu versorgen.

Etwa 1.000 Pfund 60-prozentig hochangereichertes Uran müssten verpackt, bewegt und an einen sicheren Ort transportiert werden – ein tödliches Material, das eine spezielle Handhabung erfordert, zu der nur die Internationale Atomenergie-Organisation in der Lage ist.

Secretary of Iran’s Supreme National Security Council (SNSC), Ali Larijani: Some American officials have said that they intend to carry out a ground invasion of Iran with several thousand troops.



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Übersetzung von „X“: Ali Larijani, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats (SNSC) des Iran: Einige US-Beamte haben erklärt, dass sie beabsichtigen, mit mehreren tausend Soldaten eine Bodenoffensive gegen den Iran durchzuführen.

Was hat der Iran Trump bezüglich eines Plans für eine Bodeninvasion mitgeteilt?

Iranische Militärvertreter haben deutlich gemacht, dass eine Bodeninvasion eine rote Linie überschreiten würde, deren Folgen weit über alles hinausgehen würden, was die Vereinigten Staaten bisher erlebt haben.

„Ein Bodenangriff auf iranischem Boden ist eine unserer roten Linien“, erklärte eine militärische Quelle, „und so wie wir bei jeder feindlichen Operation für eine Überraschung gesorgt haben, werden wir dies auch in diesem Fall wieder tun.“

„Der Iran ist bereit, sodass, sollte der Terrorist Trump in dieser Hinsicht einen Fehler begehen, die Reaktion so ausfallen wird, dass er nicht einmal in der Lage sein wird, die Särge seiner Soldaten vom iranischen Boden zu entfernen“, fügte sie hinzu.

Die IRGC hat ihre Position klar zum Ausdruck gebracht: „Die Soldaten des Islam warten mit Ungeduld darauf, dem amerikanischen Flugzeugträger tief im Schlachtfeld einen schweren Schlag zu versetzen, und sind bestens vorbereitet, den amerikanischen Marines einen hautnahen Einblick in maritime Überraschungen zu gewähren.“

Nachdem sie das Schlachtfeld während des Krieges, den der vom Westen unterstützte baathistische Irak dem Iran in den 1980er Jahren aufgezwungen hatte, mehr als acht Jahre lang getestet haben, kennen die iranischen Streitkräfte ihr Terrain und ihre Fähigkeiten.

Für die Vereinigten Staaten geht es nicht einfach nur um die Frage, ob sie einmarschieren sollen, sondern darum, ob die Kriegsziele die Kosten rechtfertigen, die eine Invasion mit sich bringen würde.

Die Militärdoktrin des Iran wurde von einem übergeordneten Gebot geprägt: diese Kosten so hoch zu treiben, dass kein amerikanischer Präsident die öffentliche Unterstützung für einen Bodenkrieg aufrechterhalten kann.