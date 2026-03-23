Das „Maven Smart System“ von Palantir wurde in Gaza an Palästinensern getestet und soll nun in die US-Militärstrategie eingebettet werden

Die Kriegsführung verändert sich – leise, schnell und grundlegend. Was gestern noch als experimentelle Technologie galt, wird heute zum festen Bestandteil militärischer Planung. Künstliche Intelligenz ist längst nicht mehr Zukunft, sie ist Realität. Und sie trifft Entscheidungen, die über Leben und Tod entscheiden können.

Im Gaza-Krieg wurden erstmals in großem Umfang KI-gestützte Systeme zur Zielidentifikation eingesetzt. Programme, die Daten aus Überwachung, Kommunikation und Bewegungsprofilen auswerten, markieren mögliche Ziele in hoher Geschwindigkeit. Namen wie „Lavender“ oder „Gospel“ stehen dabei für eine neue Form der Kriegsführung: datengetrieben, automatisiert, skalierbar.

Offiziell bleibt der Mensch in der Entscheidungskette. Doch die Realität ist komplexer. Wenn Algorithmen Tausende potenzieller Ziele generieren, bleibt für die menschliche Prüfung oft nur ein Bruchteil der Zeit, die eine echte Verifikation erfordern würde. Die Entscheidung wird nicht vollständig automatisiert – aber sie wird massiv vorgeprägt.

Parallel dazu treibt das US-Verteidigungsministerium die Integration genau solcher Systeme voran. Mit Programmen wie Project Maven und Plattformen wie dem „Maven Smart System“ soll künstliche Intelligenz zum zentralen Nervensystem des Militärs werden. Ziel ist es, Daten aus allen Quellen – Satelliten, Drohnen, Sensoren – in Echtzeit zu verarbeiten und unmittelbar in militärische Entscheidungen zu übersetzen.

Was im Gaza-Konflikt bereits operativ sichtbar ist, wird damit auf eine neue Ebene gehoben: von der Anwendung im Einsatz hin zur systematischen Standardisierung. Die Logik ist klar. Wer schneller analysiert, entscheidet schneller. Und wer schneller entscheidet, gewinnt.

Doch genau hier beginnt die eigentliche Gefahr.

Denn Geschwindigkeit ersetzt zunehmend Sorgfalt. Die Bewertung von Zielen wird an Systeme ausgelagert, deren Funktionsweise selbst für Experten oft nicht vollständig nachvollziehbar ist. Fehler in Daten, falsche Muster oder fehlerhafte Klassifikationen können unmittelbare tödliche Konsequenzen haben.

Kritiker warnen daher vor einer schleichenden Verschiebung der Verantwortung. Formal bleibt der Mensch der Entscheider. Praktisch aber folgt er immer häufiger den Vorschlägen der Maschine. Der sogenannte „human in the loop“ wird zur letzten Instanz in einem Prozess, den er selbst kaum noch kontrolliert.

Gleichzeitig entsteht eine neue Machtstruktur. Die zentralen Technologien stammen nicht mehr primär aus staatlicher Entwicklung, sondern aus privaten Konzernen. Unternehmen wie Palantir, Google, Amazon oder Microsoft liefern die Infrastruktur, die Daten verarbeitet, auswertet und operationalisiert. Militärische Entscheidungsprozesse werden damit zunehmend von zivilen Tech-Plattformen abhängig.

Die Konsequenz ist eine stille Revolution. Kriegsführung wird datengetrieben, automatisiert und entpersonalisiert. Der einzelne Mensch – sowohl als Entscheider als auch als Ziel – wird Teil eines Systems, das in Sekundenbruchteilen bewertet, kategorisiert und priorisiert.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht mehr, ob Algorithmen über Leben und Tod entscheiden. Sondern, wie weit dieser Prozess bereits fortgeschritten ist.

Denn was heute als Unterstützungssystem beschrieben wird, könnte morgen zur zentralen Instanz werden.

Und dann wäre die Schwelle überschritten.

Quellen:

Exclusive: Pentagon to adopt Palantir AI as core US military system, memo says

UN report lists companies complicit in Israel’s ‘genocide’: Who are they?

Thiel’s Palantir dumped by Norwegian investor over work for Israel