Patrick Wood: „Bei Trumps Krieg gegen den Iran geht es um den Welthandel – Punkt.“

Von Leo Hohmann

Die Debatte tobt. Worum geht es bei dem Krieg gegen den Iran? Um Atomwaffen? Um ballistische Raketen? Um die Freiheit eines unterdrückten Volkes? Um Öl? Nichts davon, sagt ein Experte für die globale Technokratiebewegung.

Ich sage schon seit Jahren, dass moderne Kriege unter falschen Vorwänden geführt werden, meist unter dem Deckmantel eines erfundenen moralischen Dogmas, von dem die globalistischen Machteliten wissen, dass sie es den leichtgläubigen Massen verkaufen können. Es gehe darum, uns vor Massenvernichtungswaffen zu schützen, wird uns gesagt, oder darum, Freiheit und Demokratie unter unterdrückten Völkern zu verbreiten.

In manchen Kreisen versuchen sie sogar, ihre Kriege mit religiösen Argumenten zu rechtfertigen, indem sie behaupten, sie seien christliche Krieger, die Gottes Kämpfe gegen die Bösen führen.

Der wahre Grund, warum globale Politiker bereit sind, das Blut der Söhne und Töchter anderer Menschen zu vergießen, während sie ihre eigenen Familien vor Gefahr schützen oder sogar von dem Gemetzel profitieren, hat damit zu tun, die Welt für die sich wandelnden Bedürfnisse von Wirtschaft und Handel in einer umstrukturierten Wirtschaft förderlicher zu machen. Wie man sich die für die vierte industrielle Revolution benötigten Schlüsselressourcen sichert und die Kontrolle über kritische Engpässe im internationalen Handel erlangt, ist es, was den globalen Machthabern schlaflose Nächte bereitet – nicht die Frage, ob persische Frauen in Teheran gezwungen werden, einen Hidschab zu tragen. Denken Sie an Seewege, Schienen und Straßen. Denken Sie an die Kontrolle über Daten und den Informationsfluss und daran, wer oder welche Länder die Oligarchen sind, die die Kontrolle über die neue digitalisierte und zentralisierte Machtstruktur erhalten. Das sind die Beute der modernen Kriegsführung.

Der Iran-Krieg bildet da keine Ausnahme, denn die Lügen kommen so schnell und heftig, dass scheinbar unzählige falsche Gründe vorgebracht werden. Es ist fast so, als hofften die globalistischen Machteliten, die unsere Medien kontrollieren, dass einer ihrer erfundenen Gründe bei einem Teil der Gesellschaft Anklang findet, ein anderer Grund bei einem anderen Teil. Für die Rechten, die vor den Gefahren des Islam gewarnt haben, ist dies ein Krieg zur „Rettung der westlichen Zivilisation“ vor dem Islam. Für die Liberalen geht es darum, den Westen vor den nicht existierenden Atomwaffen des Iran zu schützen und die weibliche Bevölkerung des Iran aus den Fängen eines veralteten patriarchalischen Systems zu befreien. Für die Zionisten geht es darum, Israel vor seinen Todfeinden zu schützen. Während all diese Gründe bei ihrem jeweiligen Zielpublikum gut ankommen und teilweise Wahrheiten enthalten mögen, erfasst keiner von ihnen den Kernzweck der Besessenheit unserer Regierung vom Regimewechsel im Iran.

Ich bin nicht der einzige Analyst, der versucht hat, den Nebel der massenhaften Propagandanarrative zu durchdringen und zum Kern der Sache vorzudringen.

Patrick Wood, ein Experte für die globale Technokratiebewegung, hat ein detailliertes Whitepaper veröffentlicht, in dem er die wahren Gründe erläutert, warum dieser Krieg geführt wird und ungeachtet der Kosten weiter toben wird, bis die Straße von Hormus unter westlicher Kontrolle steht. Woods Artikel wird im Folgenden mit Genehmigung wiedergegeben.

Von Patrick Wood bei Technocracy.News.

Der Wirtschaftskorridor Indien-Naher Osten-Europa – IMEC – gilt als eines der größten und ehrgeizigsten Infrastrukturprojekte der modernen Geschichte. Trump bezeichnete ihn [1] als „eine der bedeutendsten Handelsrouten der gesamten Geschichte“.

IMEC ist nicht nur eine Handelsroute. Es ist ein Kontrollkorridor – ein vollständig integriertes System aus Schienen, Straßen, Schifffahrtswegen, Häfen, Glasfaserkabeln, Energiepipelines und Rechenzentren, das sich von Indien bis nach Europa erstreckt. Wer auch immer die Architektur dieses Systems kontrolliert, kontrolliert den Fluss von Waren, Energie, Daten und Geld über drei Kontinente hinweg. Genau deshalb wollen die Technokraten es, und genau deshalb sollten Sie verstehen, was es ist und wer es baut.

IMEC ist der kommerzielle Gewinn eines Jahrzehnts gezielter geopolitischer Manipulation – einer Manipulation, die direkt über Jared Kushner, die Abraham-Abkommen, den Krieg mit dem Iran und den technokratischen Wiederaufbau des Gazastreifens verläuft. Verbindet man die Punkte, ergibt sich ein unmissverständliches Bild.

Was IMEC tatsächlich ist

Am 9. September 2023 unterzeichneten die Regierungen Indiens, der Vereinigten Staaten, Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Frankreichs, Deutschlands, Italiens und der Europäischen Union auf dem G20-Gipfel in Neu-Delhi eine Absichtserklärung. [2] Sie nannten es den Wirtschaftskorridor Indien-Naher Osten-Europa. Der offizielle Zweck: die wirtschaftliche Entwicklung zu stärken, die Konnektivität zu verbessern und eine Alternative sowohl zum Suezkanal als auch zu Chinas „Belt and Road Initiative“ zu bieten.

Der Korridor verläuft in zwei Abschnitten. Der Ostkorridor verbindet indische Häfen – Mundra, Kandla und den Jawaharlal Nehru Port Trust in Navi Mumbai – auf dem Seeweg mit Terminals am Arabischen Golf: Fujairah, Jebel Ali und Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Dammam und Ras Al Khair in Saudi-Arabien. Von dort aus führt der Nordkorridor auf der Schiene durch Saudi-Arabien über Ghuwaifat und Haradh nach Jordanien und weiter zum israelischen Hafen Haifa. Von Haifa aus transportieren Schiffe die Fracht westwärts über das Mittelmeer nach Griechenland oder Italien und weiter nach Europa. [3]

Das ist die Verkehrssäule. Aber IMEC besteht aus drei Säulen, nicht nur aus einer. Die Energiesäule verlegt Stromkabel und Wasserstoffpipelines entlang derselben Route, um Energie aus dem Golf – und später auch in Indien produzierten grünen Wasserstoff – in die europäischen Märkte zu transportieren. Die digitale Säule umfasst Hochgeschwindigkeits-Glasfaserkabel und grenzüberschreitende Dateninfrastruktur über die gesamte Länge des Korridors, verankert durch Rechenzentren an wichtigen Knotenpunkten. [4] Man kann sich das wie ein Nervensystem vorstellen, das parallel zum Kreislaufsystem verläuft.

Die anfänglichen Kostenschätzungen liegen zwischen 3 und 8 Milliarden US-Dollar pro Abschnitt. Die „Partnership for Global Infrastructure and Investment“ der G7 hat zugesagt, weltweit 600 Milliarden US-Dollar für Projekte dieser Art zu mobilisieren. Der Bau wichtiger Eisenbahnstrecken, Häfen und Autobahnabschnitte begann offiziell im April 2025. [5]

IMEC verspricht, die Transitzeit zwischen Indien und Europa im Vergleich zur Route über den Suezkanal um 40 Prozent zu verkürzen. ⁶ Was dabei nicht erwähnt wird, ist, wer die Schlüssel zu jedem Engpass entlang der Strecke in der Hand hält.

Adani Ports of India ist nun Eigentümer des Hafens von Haifa – IMECs israelischem Tor nach Europa –, nachdem das Unternehmen im Juli 2022 die Privatisierungsausschreibung gewonnen und die Übernahme im Januar 2023 abgeschlossen hat. [7] Adani entwickelt gleichzeitig den Tiefseehafen Vadhavan an der Westküste Indiens, dem östlichen Ankerpunkt des Korridors.

[8] Dasselbe Unternehmen sitzt an beiden Enden der Seeroute. Die französische CMA CGM und die in Dubai ansässige DP World unterzeichneten beide im Jahr 2025 bedeutende 30-jährige Hafenkonzessionsverträge – jeweils für die syrischen Häfen Latakia und Tartus, Knotenpunkte am Mittelmeer, die direkt am an den IMEC angrenzenden Levante-Korridor liegen. [9] Dies sind keine zufälligen privaten Investitionen. Es handelt sich um die Umsetzung einer staatlich konzipierten Infrastrukturstrategie durch den privaten Sektor – also genau das Modell der öffentlich-privaten Partnerschaft, das die Technokratie schon immer gefordert hat.

Die Straße von Hormus: Der Engpass des IMEC

Die östliche Seeroute des IMEC verläuft durch den Persischen Golf. Der Persische Golf mündet über einen einzigen Engpass in das Arabische Meer: die Straße von Hormuz. Dreiunddreißig Kilometer breit. Ein Fünftel der weltweiten Erdölvorräte. Mehr als ein Viertel des gesamten Ölhandels auf See. [10] Jeder Tanker, der die Terminals am Golf verlässt, auf die das IMEC angewiesen ist, muss diese Meerenge passieren – es sei denn, der Iran entscheidet anders.

Am 28. Februar 2026 starteten die Vereinigten Staaten und Israel im Rahmen der Operation „Epic Fury“ koordinierte Luftangriffe auf den Iran. Der Oberste Führer Ali Khamenei wurde getötet. Die Islamische Revolutionsgarde des Iran reagierte darauf mit der Erklärung, die Meerenge sei für amerikanische, israelische und westlich verbündete Schiffe gesperrt. Der Tankerverkehr ging um etwa 70 Prozent zurück. Über 150 Schiffe ankerten außerhalb der Meerenge. Die Ölpreise durchbrachen die 100-Dollar-Marke pro Barrel. Katar erklärte in Ras Laffan höhere Gewalt, wodurch rund 20 Prozent des weltweiten LNG vom Markt genommen wurden. Die europäischen Erdgaspreise stiegen innerhalb einer Woche um 63 Prozent. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels dauert die Krise noch an. [11]

Nichts davon ist für IMEC nebensächlich. Es ist das zentrale Thema. Eine Schifffahrtsroute im Golf, die von einer feindlichen iranischen Marine dominiert wird, ist eine Schifffahrtsroute im Golf, die keinen Handelskorridor im Wert von einer Billion Dollar sichern kann. Die Beseitigung der Fähigkeit des Iran, Hormuz zu bedrohen – durch die Neutralisierung seiner Seestreitkräfte, die Schwächung seiner militärischen Kapazitäten oder die Erzwingung eines Regimewechsels – ist eine strategische Voraussetzung dafür, dass der östliche Korridor des IMEC wie vorgesehen funktioniert. Iranische Beamte verstehen dies vollkommen. Sie haben das IMEC als Instrument der strategischen Einkreisung beschrieben. Das ist eine zutreffende Beschreibung.

Das ist auch der Grund, warum Analysten, die den IMEC verfolgen, stillschweigend festgestellt haben, dass die omanischen Häfen Duqm, Salalah und Sohar – die außerhalb der Meerenge am Arabischen Meer liegen – als alternative maritime Knotenpunkte zunehmend Investitionen anziehen. [12] Die Architekten des Korridors haben eine Umgehungsroute eingebaut. Sie haben dieses Problem vorausgesehen. Dann haben sie es trotzdem geschaffen.

Die Abraham-Abkommen, die die Beziehungen zwischen Israel und den Golfstaaten auf der Grundlage einer gemeinsamen Bedrohungswahrnehmung gegenüber dem Iran normalisierten, waren keine rein diplomatischen Errungenschaften. Sie waren der erste Schritt in einer Abfolge. Der Krieg mit dem Iran räumt das militärische Hindernis aus dem Weg. IMEC ist die kommerzielle Architektur, die in den dadurch entstehenden Raum vorrückt. Dies sind miteinander verbundene Ereignisse, keine parallelen.

Jared Kushner: Der Architekt, der von seinem eigenen Entwurf profitiert

Ich verfolge schon seit langem die Schnittstelle zwischen Geopolitik und kommerzieller Infrastruktur. Was IMEC so einzigartig macht, ist das Ausmaß, in dem ein und dieselbe Person die diplomatischen Voraussetzungen geschaffen, die kommerziellen Beziehungen vermittelt und nun die Governance-Struktur in dem Schlüsselgebiet überwacht, durch das der Korridor verläuft. Diese Person ist Jared Kushner.

Die Abfolge beginnt im Jahr 2017, als Kushner zu Trumps Sonderberater für den Nahen Osten ernannt wurde. [13] Seine Methode war Geoökonomie: finanzielle Anreize und wirtschaftliche Integration als Ersatz für politische Lösungen. Er bezeichnete vierzig Jahre Friedensprozess als gescheitert und schlug etwas anderes vor. Was er schuf, waren die Abraham-Abkommen – Normalisierungsabkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, dem Sudan und Marokko, die im August und September 2020 unterzeichnet wurden. [14] Kushner handelte alle vier Abkommen innerhalb von vier Monaten aus und nutzte dabei israelische Annexionsdrohungen, die Besorgnis der Golfstaaten über den Iran sowie amerikanische Sicherheitsgarantien, um einen Block gleichgesinnter Staaten zu schmieden, die durch wirtschaftliche Interessen verbunden sind.

Die strategische Logik der Abraham-Abkommen und die strategische Logik des IMEC sind identisch. Beide gehen davon aus, dass wirtschaftliche Integration regionale Stabilität schafft. Beide gehen davon aus, dass eine gemeinsame Bedrohung durch den Iran den notwendigen politischen Zusammenhalt bietet. Beide erfordern, dass Israel als Transit- und Logistikknotenpunkt in der regionalen Wirtschaft etabliert wird. Die Abraham-Abkommen schufen das politische Fundament. IMEC ist die darauf aufbauende Infrastruktur.

Kushner verließ die Regierung im Januar 2021 und gründete Affinity Partners, eine Risikokapitalgesellschaft, deren alleiniger Eigentümer er ist. Er beschaffte 2 Milliarden Dollar vom saudischen Staatsfonds. [15] Er sicherte sich 1,5 Milliarden Dollar vom katarischen Staatsfonds und dem in Abu Dhabi ansässigen Unternehmen Lunate. [16] Es handelt sich um dieselben staatlichen Einrichtungen aus der Golfregion, die als Hauptinvestoren in die IMEC-Infrastruktur fungieren. Kushner entwarf den diplomatischen Rahmen, der IMEC ermöglichte. Anschließend positionierte er sich finanziell in genau jenen Hauptstädten der Golfstaaten, die das Projekt finanzieren. Das ist kein Zufall. Es ist ein Geschäftsmodell.

Kushner entwarf den diplomatischen Rahmen, der IMEC ermöglichte. Anschließend positionierte er sich finanziell in genau jenen Hauptstädten der Golfstaaten, die das Projekt finanzieren. Das ist kein Zufall. Es ist ein Geschäftsmodell.

In Trumps zweiter Amtszeit hat Kushner kein offizielles Amt inne. Er braucht auch keines. Gemeinsam mit dem Sonderbeauftragten Steve Witkoff verfasste er den 20-Punkte-Friedensplan für den Gazastreifen und half bei der Aushandlung des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas im Oktober 2025. [17] Am 22. Januar 2026 präsentierte Kushner dann auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bei der Unterzeichnungszeremonie für Trumps „Board of Peace“ den Masterplan für den Wiederaufbau Gazas – und Trump ernannte ihn neben Witkoff zum Friedensbeauftragten. [18]

Der Abraham-Fonds, der während Trumps erster Amtszeit gegründet wurde, um 3 Milliarden Dollar für regionale Infrastrukturprojekte – darunter eine Gaspipeline zwischen dem Roten Meer und dem Mittelmeer – zu sammeln, wurde von Adam Boehler geleitet – Kushners Zimmergenosse aus College-Zeiten. Der Fonds erhielt nie Geld, und unter Biden wurden keine Projekte in Angriff genommen. Er wird nun faktisch durch das „Board of Peace“ unter einem anderen Namen und mit einer weitaus größeren Bilanzsumme neu aufgelegt. Dasselbe Netzwerk. Dieselbe Logik. Eine größere Bühne. [19]

Der Friedensrat und das „neue Gaza“

Trumps Friedensrat wurde am 22. Januar 2026 in Davos ins Leben gerufen. Trump sagte 10 Milliarden US-Dollar an US-Mitteln zu. Die Mitgliedsstaaten kündigten Investitionen in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar an. Kushner ist Mitglied des Vorstands. [20] Der Rat wird als Koordinierungsmechanismus für den Wiederaufbau Gazas dargestellt. Was es tatsächlich ist: eine von außen gelenkte Entwicklungsbehörde, die Investitionsbedingungen festlegt, Governance-Standards definiert und die Abfolge des Wiederaufbaus in einem Gebiet steuert, dessen vorherige Regierung militärisch beseitigt wurde.

Kushners Masterplan für Gaza – der bei derselben Zeremonie in Davos vorgestellt wurde – sieht ein in Zonen unterteiltes Gebiet vor, mit großen Flächen für Industrie und Parks und einer Bevölkerungsdichte, die laut Analysten von UN-Habitat deutlich geringer ist als im Gaza vor dem Krieg. „New Gaza“ sieht in Kushners Darstellungen aus wie Dubai oder Doha: glänzende Türme entlang einer neu gestalteten Küste, ein neuer Hafen am südwestlichen Ende nahe Ägypten, ein angrenzender Flughafen, 180 Hochhäuser, 500.000 versprochene Arbeitsplätze im Bauwesen, in der Landwirtschaft, im verarbeitenden Gewerbe und im digitalen Sektor. [21]

Der Wiederaufbau findet nur in Gebieten statt, in denen die Hamas vollständig entmilitarisiert wurde oder in denen israelische Militärkontrolle etabliert wurde. Ein neu gebildeter technokratischer Ausschuss – Kushner bezeichnete ihn ausdrücklich als „technokratische Verwaltung“ – überwacht den Prozess, unterstützt von arabischen Partnern und in Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Autonomiebehörde. [21] Die Regierungsführung beruht nicht auf demokratischer Legitimität. Sie beruht auf administrativer Kompetenz, wie sie von externen Akteuren definiert und bestätigt wird.

Betrachten Sie nun eine Karte. Haifa ist der wichtigste israelische Hafenknotenpunkt des IMEC. Gaza liegt an der Mittelmeerküste direkt südlich von Haifa. Ein wiederaufgebautes Gaza mit einem neuen Tiefwasserhafen, einem Flughafen und einer Sonderwirtschaftszone, das in die Normalisierungsarchitektur der Abraham-Abkommen integriert und durch von Israel vermittelte Handelsbeziehungen mit den Golfstaaten verbunden ist, stellt keine von IMEC getrennte Entwicklung dar. Es ist eine Erweiterung des Korridors. Das Gebiet, das durch den Friedensrat geräumt, verwaltet und wieder aufgebaut wird, liegt direkt an der Route, die die Planer von IMEC kontrollieren müssen.

Die Infrastruktur selbst

Lassen Sie uns konkret darauf eingehen, woraus IMEC besteht, denn die Details erzählen die Geschichte.

Schienen und Straßen: Saudi-Arabien wird das bestehende GCC-Eisenbahnnetz als arabisches Rückgrat des Korridors nutzen, um wichtige Rohstoffe aus weitgehend unerschlossenen Reserven im Landesinneren zu den internationalen Märkten zu transportieren. [22] Derzeit entstehen neue Eisenbahnstrecken, die die Häfen am Golf mit Jordanien und weiter nach Haifa verbinden. An wichtigen Terminals am Golf werden Umschlagnetze für den Übergang von Schiff zu Schiene errichtet. Die Straßenverkehrsinfrastruktur durch Jordanien sorgt für Redundanz.

Häfen: Mundra und Kandla in Indien. Fujairah – das einzige Emirat der VAE außerhalb der Straße von Hormuz, das als Umgehungsknotenpunkt positioniert ist. Jebel Ali und Abu Dhabi. Dammam und Ras Al Khair in Saudi-Arabien. Haifa in Israel, das nun von Adani Ports kontrolliert wird. Konkurrierende europäische Terminals in Triest, Piräus, Thessaloniki und Marseille, die jeweils darum wetteifern, der westliche Ankerpunkt des Korridors zu werden. Italien ernannte im April 2025 Botschafter Francesco Talò zu seinem IMEC-Sonderbeauftragten und kündigte für später im Jahr 2025 einen Ministergipfel in Triest an, wobei der Korridor als „Baumwollroute“ bezeichnet wurde. [23]

Glasfaserkabel: Trump erwähnte sie zweimal bei seiner Ankündigung im Weißen Haus im Februar 2025 [1] – „viele, viele Unterseekabel“. Das Blue-Raman-Seekabelsystem – eine Initiative von Google in Zusammenarbeit mit Telecom Italia Sparkle und Omantel, mit 16 Glasfaserpaaren und einer Kapazität von 218 Terabit pro Sekunde – ist entlang dieser Route bereits in Betrieb und verbindet Indien über Israel mit Italien, wobei Ägypten vollständig umgangen wird. [24] Diese Kabel sind nicht nur kommerzielle Investitionen in die Internetkonnektivität. Sie sind das datentechnische Nervensystem eines verwalteten Korridors.

Pipelines: Stromkabel und Wasserstoffpipelines verlaufen parallel zu den Eisenbahnstrecken. Die EU hat sich im Rahmen ihres REPowerEU-Plans verpflichtet, bis 2030 jährlich 10 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff zu importieren. [25] Indien hat sich im Rahmen seiner National Green Hydrogen Mission zum Ziel gesetzt, bis zum selben Zeitpunkt 5 Millionen Tonnen pro Jahr zu produzieren. [26] Die Pipeline-Infrastruktur von IMEC ist speziell darauf ausgelegt, diese Energie von Indien und dem Golf in die europäischen Märkte zu transportieren – und damit das Versorgungsvakuum zu füllen, das durch Europas bewusste Abkopplung von russischer Energie nach 2022 entsteht. Dies ist eine Architektur der Energieabhängigkeit, nicht bloß eine Handelsroute.

Rechenzentren: An wichtigen Knotenpunkten entlang des Korridors positioniert. In Kombination mit den Glasfaserkabeln und KI-gesteuerten intelligenten Hafenlogistiksystemen ermöglichen diese Rechenzentren die Echtzeitüberwachung und -steuerung aller Bewegungen entlang des Korridors. Dies ist die digitale Säule, die der Atlantic Council als „grenzüberschreitende digitale Infrastruktur“ bezeichnet. [27] Im Klartext: eine Überwachungs- und Steuerungsarchitektur, die in die Handelsroute selbst eingebettet ist.

Die Fingerabdrücke der Arch-Technokraten sind überall bei IMEC zu finden

Ich definiere Technokratie seit über einem Jahrzehnt konsequent: Es ist ein Regierungssystem, in dem die Gesellschaft von Wissenschaftlern, Ingenieuren und technischen Experten statt von gewählten Vertretern kontrolliert wird und in dem Ressourcenallokation und Verhaltensmodifikation an die Stelle von Preismechanismen und demokratischem Konsens treten. Das Endziel ist eine wissenschaftliche Diktatur. Sie kündigt sich nicht an. Sie baut Infrastruktur auf.

IMEC ist Technokratie in ihrer Infrastrukturphase. Betrachten wir die Architektur: ein Modell öffentlich-privater Partnerschaft, bei dem die staatliche Diplomatie den Rahmen schafft und privates Kapital ihn umsetzt. Ein verwalteter Korridor, in dem Güter, Energie und Daten durch Systeme fließen, die von demjenigen überwacht und gesteuert werden, der die technische Infrastruktur betreibt. Ein Regierungsmodell für Gaza – von seinen eigenen Architekten ausdrücklich als „technokratisch“ bezeichnet –, in dem ein Expertenkomitee, das gegenüber arabischen Investoren aus der Golfregion und amerikanischen Sonderbeauftragten rechenschaftspflichtig ist, die Zivilbevölkerung verwaltet. Und eine digitale Ebene – Glasfaserkabel, Rechenzentren, KI-Logistik –, die jede Transaktion im Korridor für dessen Betreiber lesbar macht.

Dies ist keine Spekulation über zukünftige Absichten. Dies ist das erklärte Konzept, dokumentiert in Absichtserklärungen, Berichten des Atlantic Council und Präsentationen in Davos. Wenn Kushner von „technokratischer Verwaltung“ spricht, verwendet er den Begriff nicht locker. Er beschreibt das Regierungsmodell – eine Verwaltung durch Experten, die gegenüber Investitionsrahmenwerken statt gegenüber der Bevölkerung rechenschaftspflichtig sind. [21]

Die Trilaterale Kommission, die ich seit meiner Zusammenarbeit mit Antony Sutton Ende der 1970er Jahre verfolge, erklärte auf ihrer Plenarsitzung in Neu-Delhi – derselben Stadt, in der sechs Monate später die IMEC-Vereinbarung unterzeichnet wurde – das Jahr 2023 zum ersten Jahr dieser neuen Weltordnung. [28] Dasselbe Jahr. Dieselben Teilnehmer. Derselbe Rahmen einer gesteuerten globalen Integration unter Experten-Führungsstrukturen, die von demokratischer Rechenschaftspflicht abgeschirmt sind.

Gott hat in der Genesis festgelegt, dass der Mensch die Herrschaft über die Erde hat und dass Eigentum den nach seinem Ebenbild geschaffenen Individuen gehört – nicht administrativen Zonen, die von technokratischen Komitees verwaltet werden. Was in Gaza und entlang des IMEC-Korridors aufgebaut wird, ist das Gegenteil davon. Es ist ein System, in dem Bevölkerungsgruppen zu Ressourcen werden, die von Experten verwaltet werden, und in dem Eigentum und Souveränität durch Zugangsprivilegien ersetzt werden, die innerhalb einer kontrollierten Wirtschaftszone gewährt werden.

Das ist kein Frieden. Das ist ein Kontrollsystem, das als Wiederaufbau getarnt ist.

Das Fazit

IMEC ist real, es wird gebaut, und es wird den Welthandel neu gestalten. Die Routen sind dokumentiert. Die Investoren sind benannt. Die Infrastruktur befindet sich im Bau. Die geopolitische Abfolge – Abraham-Abkommen, Iran-Krieg, Hormuz-Krise, Wiederaufbau Gazas – ist keine Reihe von unzusammenhängenden Ereignissen. Es ist eine aufeinander abgestimmte Strategie, in deren Entwurf von Anfang an ein wirtschaftlicher Gewinn eingebaut war.

Jared Kushner entwarf die diplomatischen Voraussetzungen. Er positionierte sich finanziell bei den Herrschern der Golfstaaten, die die Infrastruktur finanzieren. Er überwacht nun die Governance-Architektur für das Schlüsselgebiet, das der Korridor benötigt. Trump sorgt für die militärische und politische Absicherung. Der Friedensrat ist das Verwaltungsinstrument. IMEC ist der Gewinn.

Die Krise in der Straße von Hormuz hat die zentrale Schwachstelle des Korridors offenbart und gleichzeitig die Bereitschaft demonstriert, militärische Gewalt einzusetzen, um sie zu lösen. Ob nun die Fähigkeit des Iran, die Straße zu bedrohen, dauerhaft geschwächt ist oder nicht, die Absicht ist klar: Der Korridor wird gesichert werden, so oder so.

Ich sage seit Jahren, dass die Technokratie keine Revolution braucht. Sie braucht Infrastruktur. Die Systeme aufbauen, die Daten kontrollieren, die Ressourcen verwalten, die Bevölkerung lenken. Zustimmung ist nicht erforderlich. Eigentumsrechte sind nicht erforderlich. Wahlen sind nicht erforderlich. Was erforderlich ist, ist die Kontrolle über die Architektur.

IMEC ist diese Architektur. Und sie wird gerade jetzt aufgebaut, während die Welt den Rauch über der Straße von Hormus und die Kräne beobachtet, die in Gaza Trümmer wegschaffen.

Verbinden Sie die Punkte.

Fußnoten