Trump rudert bei Drohung gegen iranisches Kraftwerk zurück; israelische Siedler legen Dörfer im Westjordanland in Brand; Dutzende Tote bei Angriff auf Krankenhaus in Ost-Darfur

Drop Site Daily

Trump rudert bei Drohung zurück, Irans Energieinfrastruktur anzugreifen. Angriffe auf Iran gehen weiter. Iranische Todesopferzahl übersteigt 1.500. USA und Israel greifen Irans Natanz-Atomanlage an. Iranische Raketenangriffe treffen Südisrael. Iran weist Verantwortung für gemeldeten Raketenangriff auf Diego Garcia zurück. USA treiben Rüstungsverkäufe im Wert von 23 Milliarden Dollar an Golf-Verbündete voran. Länder bemühen sich um Lösung der Schließung der Straße von Hormus. Saudi-Arabien weist iranischen Militärattaché aus. Israel zerstört kritische Brücken, plant weitere. Doppelschläge Israels treffen Rettungskräfte im Südlibanon. Israelischer Angriff tötet drei palästinensische Polizisten im zentralen Gazastreifen. Siedler legen Dörfer im Westjordanland bei koordinierten Überfällen in Brand. ICE-Agenten sollen an US-Flughäfen eingesetzt werden, während Personalmangel bei der TSA schlimmer wird. Trump feiert den Tod von Robert Mueller. Sheriff in Kalifornien beschlagnahmt Stimmzettel bei Wahluntersuchung. Zweiter landesweiter Stromausfall trifft Kuba, da Treibstoffblockade die Krise verschärft. Dutzende Tote bei Angriff auf Krankenhaus in Ost-Darfur, während Angriffe auf die Gesundheitsversorgung zunehmen. Granatenbeschuss tötet Zivilisten in Afghanistan trotz Eid-Waffenruhe mit Pakistan. USA-Ukraine-Gespräche in Florida fortgesetzt, während Friedensaussichten ungewiss bleiben. Ecuadors meistgesuchter „Narkoterrorist“ beschuldigt Präsident Daniel Noboa der Kollaboration mit organisierten Kriminalitätsgruppen.

Krieg gegen Iran

Trump rudert bei Drohung gegen Irans Energieinfrastruktur zurück: Präsident Donald Trump ist am Montag von seiner Drohung zurückgetreten, Irans Energieinfrastruktur ins Visier zu nehmen. Am Samstag hatte Trump gewarnt, er gebe dem Iran 48 Stunden, um die Straße von Hormus zu öffnen, andernfalls würden die USA Kraftwerke im Iran „treffen und auslöschen“, beginnend „mit dem größten zuerst“. Der Iran antwortete, dass es, falls die USA die Drohung wahr machten, Stromanlagen und kritische Infrastruktur im gesamten Nahen Osten angreifen und die „gesamte Persische Golf“ verminen würde. In einem Beitrag in den sozialen Medien am Montag sagte Trump, die USA und der Iran hätten in den letzten zwei Tagen „sehr gute und produktive Gespräche über eine vollständige und totale Lösung unserer Feindseligkeiten im Nahen Osten“ geführt. „Basierend auf dem Tenor und Ton dieser tiefgehenden, detaillierten und konstruktiven Gespräche, die die Woche über fortgesetzt werden, habe ich das Kriegsministerium angewiesen, alle militärischen Angriffe gegen iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur für einen Zeitraum von fünf Tagen aufzuschieben, vorbehaltlich des Erfolgs der laufenden Treffen und Diskussionen“, schrieb Trump in Großbuchstaben. Iranische staatsnahe Medien bestritten, dass es direkte oder indirekte Gespräche mit dem Weißen Haus gegeben habe, und sagten stattdessen, Trump sei aus Angst vor einer iranischen Vergeltung zurückgewichen. Das iranische Außenministerium erklärte am Wochenende, dass die Wiederherstellung der Sicherheit in der Straße von Hormus „ein Ende der militärischen Aggression“ und die vollständige Achtung der „legitimen Interessen Irans“ erfordere.

Präsident Donald Trump ist am Montag von seiner Drohung zurückgetreten, Irans Energieinfrastruktur ins Visier zu nehmen. US-israelische Angriffe auf den Iran: Israel startete am Montag neue Angriffe auf Teheran und erklärte, es habe „eine breit angelegte Angriffswelle“ gegen Regierungsinfrastruktur begonnen, während der US-israelische Krieg gegen den Iran in seine vierte Woche geht: In Täbris wurden am Montag bei zwei separaten Angriffen sechs Menschen getötet, so Fars News, darunter vier bei einem Angriff auf eine Wohneinheit im Gebiet Marzdaran und zwei in einem Park in Rabe Rashidi. Ein US-israelischer Angriff auf einen Radiosender in der Stadt Bandar Abbas tötete eine Person. Am Sonntag bargen Rettungsteams die Leichen von zwei Kindern aus einem Wohngebäude in Täbris, das getroffen worden war, während Aufnahmen zeigten, wie Einsatzkräfte in eingestürzten Strukturen nach Überlebenden suchten. Mehrere Luftangriffe zielten am Samstag auf die Luftwaffenbasis der Revolutionsgarden in Dezful im Westen Irans. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Dezful sind Irans F-5-Kampfflugzeuge stationiert.

Israel startete am Montag neue Angriffe auf Teheran und erklärte, es habe „eine breit angelegte Angriffswelle“ gegen Regierungsinfrastruktur begonnen, während der US-israelische Krieg gegen den Iran in seine vierte Woche geht: Irans Todesopferzahl übersteigt 1.500: Das iranische Gesundheitsministerium berichtete am Samstag, dass seit Kriegsbeginn mehr als 1.500 Menschen getötet wurden.

Das iranische Gesundheitsministerium berichtete am Samstag, dass seit Kriegsbeginn mehr als 1.500 Menschen getötet wurden. Chef der IEA warnt vor Energiekrise: Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, sagte am Montag, dass die durch den US-israelischen Krieg gegen den Iran verursachte globale Energiekrise der kombinierten Wirkung der beiden Ölschocks der 1970er Jahre und der Folgen der russischen Invasion in der Ukraine entspreche. „Kein Land wird vor den Auswirkungen dieser Krise gefeit sein, wenn sie sich in diese Richtung fortsetzt“, sagte Birol am Montag im National Press Club in Canberra, Australien.

Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, sagte am Montag, dass die durch den US-israelischen Krieg gegen den Iran verursachte globale Energiekrise der kombinierten Wirkung der beiden Ölschocks der 1970er Jahre und der Folgen der russischen Invasion in der Ukraine entspreche. „Kein Land wird vor den Auswirkungen dieser Krise gefeit sein, wenn sie sich in diese Richtung fortsetzt“, sagte Birol am Montag im National Press Club in Canberra, Australien. USA und Israel schlagen Irans Natanz-Atomanlage: US- und israelische Streitkräfte zielten am Samstag auf den Natanz-Anreicherungskomplex, eine der wichtigsten iranischen Atomstätten, so die iranische Atomenergieorganisation. Beamte berichteten von keiner radioaktiven Freisetzung oder Gefahr für die nahe gelegene Bevölkerung. Der Angriff, Teil einer ausgedehnten Kampagne gegen Irans nukleare Infrastruktur, rief die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) zu Zurückhaltung auf und wurde von Russland verurteilt.

US- und israelische Streitkräfte zielten am Samstag auf den Natanz-Anreicherungskomplex, eine der wichtigsten iranischen Atomstätten, so die iranische Atomenergieorganisation. Beamte berichteten von keiner radioaktiven Freisetzung oder Gefahr für die nahe gelegene Bevölkerung. Der Angriff, Teil einer ausgedehnten Kampagne gegen Irans nukleare Infrastruktur, rief die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) zu Zurückhaltung auf und wurde von Russland verurteilt. Iranische Raketenangriffe treffen Südisrael nahe Atomstandort: Iranische ballistische Raketen trafen am Samstag das Gebiet Dimona in Südisrael, wo sich Israels wichtigste Atomanlage befindet. Eine weitere iranische Rakete traf direkt ein Wohngebäude in der nahegelegenen Wüstenstadt Arad. Mehr als 180 Menschen wurden bei den beiden Angriffen verletzt.

Iranische ballistische Raketen trafen am Samstag das Gebiet Dimona in Südisrael, wo sich Israels wichtigste Atomanlage befindet. Eine weitere iranische Rakete traf direkt ein Wohngebäude in der nahegelegenen Wüstenstadt Arad. Mehr als 180 Menschen wurden bei den beiden Angriffen verletzt. Iran weist Verantwortung für gemeldeten Raketenangriff auf Diego Garcia zurück: Teheran erklärte gegenüber Reportern von Al Jazeera, dass es nicht für Raketenstarts auf den US-britischen Stützpunkt auf Diego Garcia am Samstag verantwortlich sei, und bestritt jede Beteiligung an den Angriffen auf den Stützpunkt am Donnerstag und Freitag. Berichten zufolge wurden ballistische Raketen auf den Stützpunkt abgefeuert, trafen ihn aber nicht; eine wurde Berichten zufolge abgefangen, eine andere verfehlte ihr Ziel. NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte CBS ebenfalls, dass das Bündnis die Einschätzung Israels, dass die auf Diego Garcia abgefeuerten Raketen iranisch gewesen seien, „nicht bestätigen könne“. Rutte verteidigte den Krieg als notwendig und forderte die Amerikaner auf, Trump zu unterstützen, und sagte, er hoffe, dass die Öffentlichkeit die Bemühungen unterstützen werde, „die ganze Welt sicher zu machen“.

Teheran erklärte gegenüber Reportern von Al Jazeera, dass es nicht für Raketenstarts auf den US-britischen Stützpunkt auf Diego Garcia am Samstag verantwortlich sei, und bestritt jede Beteiligung an den Angriffen auf den Stützpunkt am Donnerstag und Freitag. Berichten zufolge wurden ballistische Raketen auf den Stützpunkt abgefeuert, trafen ihn aber nicht; eine wurde Berichten zufolge abgefangen, eine andere verfehlte ihr Ziel. NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte CBS ebenfalls, dass das Bündnis die Einschätzung Israels, dass die auf Diego Garcia abgefeuerten Raketen iranisch gewesen seien, „nicht bestätigen könne“. Rutte verteidigte den Krieg als notwendig und forderte die Amerikaner auf, Trump zu unterstützen, und sagte, er hoffe, dass die Öffentlichkeit die Bemühungen unterstützen werde, „die ganze Welt sicher zu machen“. Raketenabwehr am Golf: Saudi-Arabien teilte mit, dass es am Sonntag eine Rakete abgefangen habe, die auf Riad gerichtet war, während eine andere ein „unbewohntes Gebiet“ traf. Die VAE teilten mit, dass sie eine ballistische Rakete in der Nähe der Al-Dhafra-Luftbasis in Abu Dhabi abgefangen hätten, wobei eine Person durch herabfallende Trümmer verletzt wurde.

Saudi-Arabien teilte mit, dass es am Sonntag eine Rakete abgefangen habe, die auf Riad gerichtet war, während eine andere ein „unbewohntes Gebiet“ traf. Die VAE teilten mit, dass sie eine ballistische Rakete in der Nähe der Al-Dhafra-Luftbasis in Abu Dhabi abgefangen hätten, wobei eine Person durch herabfallende Trümmer verletzt wurde. Golfstaaten verschärfen ihre Reaktion auf den Krieg: Der Außenminister der VAE, Abdullah bin Zayed, sagte am Sonntag, das Land „werde sich niemals von Terroristen erpressen lassen“, in Bezug auf den Iran. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Bahrain und Katar treiben angeblich darauf, den Krieg fortzusetzen, bis die militärischen Fähigkeiten des Iran entscheidend geschwächt sind, und warnen, dass ein Abbruch des Konflikts jetzt eine „strategische Katastrophe“ wäre, so hochrangige Beamte gegenüber der Times of Israel. Am Montag gab das katarische Außenministerium eine Erklärung heraus, in der es nach Telefonaten der Außenminister Saudi-Arabiens, Kuwaits, der VAE und Ägyptens „gemeinsame Bemühungen für eine sofortige Einstellung aller eskalierenden Handlungen“ und eine Rückkehr zum Dialog betonte.

Der Außenminister der VAE, Abdullah bin Zayed, sagte am Sonntag, das Land „werde sich niemals von Terroristen erpressen lassen“, in Bezug auf den Iran. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Bahrain und Katar treiben angeblich darauf, den Krieg fortzusetzen, bis die militärischen Fähigkeiten des Iran entscheidend geschwächt sind, und warnen, dass ein Abbruch des Konflikts jetzt eine „strategische Katastrophe“ wäre, so hochrangige Beamte gegenüber der Times of Israel. Am Montag gab das katarische Außenministerium eine Erklärung heraus, in der es nach Telefonaten der Außenminister Saudi-Arabiens, Kuwaits, der VAE und Ägyptens „gemeinsame Bemühungen für eine sofortige Einstellung aller eskalierenden Handlungen“ und eine Rückkehr zum Dialog betonte. Saudi-Arabien weist iranischen Militärattaché aus: Saudi-Arabien gab am Samstag die Ausweisung des iranischen Militärattachés, seines Stellvertreters und drei weiterer Botschaftsmitarbeiter bekannt, erklärte sie zu Personae non gratae und ordnete an, das Land innerhalb von 24 Stunden zu verlassen.

Saudi-Arabien gab am Samstag die Ausweisung des iranischen Militärattachés, seines Stellvertreters und drei weiterer Botschaftsmitarbeiter bekannt, erklärte sie zu Personae non gratae und ordnete an, das Land innerhalb von 24 Stunden zu verlassen. USA treiben Rüstungsverkäufe im Wert von 23 Milliarden Dollar an Golf-Verbündete voran: Die Trump-Administration hat Rüstungsverkäufe im Wert von etwa 23 Milliarden Dollar an die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Jordanien ohne Zustimmung des Kongresses vorangetrieben, so das Wall Street Journal. Die Rüstungsverkäufe umfassten mehr als 16 Milliarden Dollar für Luftverteidigungssysteme, Munition und Radargeräte für die drei Länder plus zusätzliche 7 Milliarden Dollar an Waffen für die VAE. Für einige der Verkäufe erließ das Außenministerium Notfallausnahmegenehmigungen, um die standardmäßige 30-tägige Prüfungsfrist des Kongresses zu umgehen.

Die Trump-Administration hat Rüstungsverkäufe im Wert von etwa 23 Milliarden Dollar an die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Jordanien ohne Zustimmung des Kongresses vorangetrieben, so das Wall Street Journal. Die Rüstungsverkäufe umfassten mehr als 16 Milliarden Dollar für Luftverteidigungssysteme, Munition und Radargeräte für die drei Länder plus zusätzliche 7 Milliarden Dollar an Waffen für die VAE. Für einige der Verkäufe erließ das Außenministerium Notfallausnahmegenehmigungen, um die standardmäßige 30-tägige Prüfungsfrist des Kongresses zu umgehen. Länder bemühen sich um Lösung der Schließung der Straße von Hormus: Führer aus 22 Ländern, darunter die VAE, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Japan, erklärten am Samstag, dass sie gemeinsame Maßnahmen zum Schutz der Schifffahrt durch die Straße von Hormus und zur Begrenzung der globalen wirtschaftlichen Auswirkungen vorbereiten, und verwiesen auf laufende „vorbereitende Planungen“ und die Unterstützung für eine Entscheidung der Internationalen Energieagentur, strategische Erdölreserven freizugeben. Es wurden keine konkreten Pläne für eine Mission zur Wiedereröffnung der Wasserstraße bekannt gegeben, und aus der Erklärung ging nicht klar hervor, ob die Mission vor oder nach dem Ende des gegenwärtigen Krieges beginnen würde. Der iranische Vertreter bei der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation der Vereinten Nationen, Ali Mousavi, sagte am Sonntag, die Wasserstraße sei für die meisten Schiffe geöffnet, erfordere jedoch eine Koordinierung mit den iranischen Behörden für eine sichere Durchfahrt, und bekräftigte, dass die Beschränkungen für Länder gelten, die der Iran als Gegner betrachtet. Schätzungen zufolge verlieren die Golfstaaten allein aufgrund der Störungen in der Straße von Hormus mehr als 2,3 Milliarden Dollar pro Tag, wobei die Ölexporte laut Anadolu Agency von etwa 25,1 Millionen Barrel pro Tag auf 9,7 Millionen Barrel pro Tag um fast 60 % zurückgegangen sind.

Führer aus 22 Ländern, darunter die VAE, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Japan, erklärten am Samstag, dass sie gemeinsame Maßnahmen zum Schutz der Schifffahrt durch die Straße von Hormus und zur Begrenzung der globalen wirtschaftlichen Auswirkungen vorbereiten, und verwiesen auf laufende „vorbereitende Planungen“ und die Unterstützung für eine Entscheidung der Internationalen Energieagentur, strategische Erdölreserven freizugeben. Es wurden keine konkreten Pläne für eine Mission zur Wiedereröffnung der Wasserstraße bekannt gegeben, und aus der Erklärung ging nicht klar hervor, ob die Mission vor oder nach dem Ende des gegenwärtigen Krieges beginnen würde. Der iranische Vertreter bei der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation der Vereinten Nationen, Ali Mousavi, sagte am Sonntag, die Wasserstraße sei für die meisten Schiffe geöffnet, erfordere jedoch eine Koordinierung mit den iranischen Behörden für eine sichere Durchfahrt, und bekräftigte, dass die Beschränkungen für Länder gelten, die der Iran als Gegner betrachtet. Schätzungen zufolge verlieren die Golfstaaten allein aufgrund der Störungen in der Straße von Hormus mehr als 2,3 Milliarden Dollar pro Tag, wobei die Ölexporte laut Anadolu Agency von etwa 25,1 Millionen Barrel pro Tag auf 9,7 Millionen Barrel pro Tag um fast 60 % zurückgegangen sind. Asiatische Länder reagieren auf Ölkrise: Asiatische Raffinerien begannen mit der Erkundung von Käufen iranischen Rohöls, nachdem die USA eine 30-tägige Sanktionsausnahmegenehmigung erteilt hatten, die die Einfuhr von bereits auf See befindlichem Öl erlaubt, berichtet Reuters. Bis zu 170 Millionen Barrel iranischen Rohöls befinden sich derzeit auf See, was kurzfristige Entlastung bietet, obwohl Händler sagen, dass Bankenbeschränkungen und US-Sanktionsregeln Geschäfte verlangsamen könnten. Insbesondere Indien hat Berichten zufolge mit Teheran und den USA konsultiert, um seinen Zugang zu iranischen Ölanlagen zu verbessern. Die japanische Regierung erklärte am Samstag, sie werde keine direkten Verhandlungen mit dem Iran über exklusiven Zugang durch die Straße von Hormus führen, trotz des Angebots des iranischen Außenministers Abbas Araghchi auf „sichere Durchfahrt“ für Länder, die nicht an Angriffen auf den Iran beteiligt sind. Außenminister Toshimitsu Motegi sagte, Tokio werde sich stattdessen mit den Vereinigten Staaten und europäischen Verbündeten über die maritime Sicherheit abstimmen. Japan bleibt hohen Risiken durch Energiemarktstörungen ausgesetzt und ist für etwa 93 % seiner Rohölimporte auf den Nahen Osten angewiesen.

Asiatische Raffinerien begannen mit der Erkundung von Käufen iranischen Rohöls, nachdem die USA eine 30-tägige Sanktionsausnahmegenehmigung erteilt hatten, die die Einfuhr von bereits auf See befindlichem Öl erlaubt, berichtet Reuters. Bis zu 170 Millionen Barrel iranischen Rohöls befinden sich derzeit auf See, was kurzfristige Entlastung bietet, obwohl Händler sagen, dass Bankenbeschränkungen und US-Sanktionsregeln Geschäfte verlangsamen könnten. Insbesondere Indien hat Berichten zufolge mit Teheran und den USA konsultiert, um seinen Zugang zu iranischen Ölanlagen zu verbessern. Die japanische Regierung erklärte am Samstag, sie werde keine direkten Verhandlungen mit dem Iran über exklusiven Zugang durch die Straße von Hormus führen, trotz des Angebots des iranischen Außenministers Abbas Araghchi auf „sichere Durchfahrt“ für Länder, die nicht an Angriffen auf den Iran beteiligt sind. Außenminister Toshimitsu Motegi sagte, Tokio werde sich stattdessen mit den Vereinigten Staaten und europäischen Verbündeten über die maritime Sicherheit abstimmen. Japan bleibt hohen Risiken durch Energiemarktstörungen ausgesetzt und ist für etwa 93 % seiner Rohölimporte auf den Nahen Osten angewiesen. Jemens Ansar Allah warnt vor Eskalation in der Straße von Hormus: Ansar Allah warnte am Samstag, dass die Aktionen der USA das Risiko einer Ausweitung des Konflikts bergen, und warnte vor einer militärischen Eskalation in der Straße von Hormus, wobei regionale Staaten, die ausländische Streitkräfte hereinholen, „die ersten sein würden, die verlieren“, so eine von Saba News verbreitete Erklärung. Der Jemen erklärte, er beobachte die Entwicklungen und „werde nicht tatenlos zusehen“, was darauf hindeutet, dass er möglicherweise handeln werde, wenn sich der Konflikt ausweite.

Ansar Allah warnte am Samstag, dass die Aktionen der USA das Risiko einer Ausweitung des Konflikts bergen, und warnte vor einer militärischen Eskalation in der Straße von Hormus, wobei regionale Staaten, die ausländische Streitkräfte hereinholen, „die ersten sein würden, die verlieren“, so eine von Saba News verbreitete Erklärung. Der Jemen erklärte, er beobachte die Entwicklungen und „werde nicht tatenlos zusehen“, was darauf hindeutet, dass er möglicherweise handeln werde, wenn sich der Konflikt ausweite. Graham fordert Einnahme der iranischen Insel Kharg: Während eines Auftritts bei Fox News Sunday forderte Senator Lindsey Graham (R-S.C.) Präsident Donald Trump auf, die iranische Insel Kharg einzunehmen oder zu blockieren, und argumentierte, dass dadurch etwa 90 % der iranischen Öleinnahmen abgeschnitten und „der Krieg beendet“ werden könnten. „Wir haben Iwo Jima geschafft. Das können wir auch“, sagte Graham.

Während eines Auftritts bei Fox News Sunday forderte Senator Lindsey Graham (R-S.C.) Präsident Donald Trump auf, die iranische Insel Kharg einzunehmen oder zu blockieren, und argumentierte, dass dadurch etwa 90 % der iranischen Öleinnahmen abgeschnitten und „der Krieg beendet“ werden könnten. „Wir haben Iwo Jima geschafft. Das können wir auch“, sagte Graham. Bessent sagt, die USA „jujitsu“ den Iran mit begrenzten Sanktionserleichterungen bei Öl: Finanzminister Scott Bessent sagte am Sonntag gegenüber Meet the Press, dass die USA „die Iraner jujitsuen“, indem sie den Verkauf von etwa 140 Millionen Barrel iranischen Öls, das sich bereits auf See befindet, erlauben, um zu verhindern, dass China es zu stark reduzierten Preisen kauft, und die Aufsicht über die Ölströme zu erhöhen. Bankensanktionen blieben bestehen, fügte er hinzu, was den Iran möglicherweise daran hindern könnte, auf bis zu 17 Milliarden Dollar potenzieller Einnahmen aus dem freigegebenen Öl zuzugreifen.

Finanzminister Scott Bessent sagte am Sonntag gegenüber Meet the Press, dass die USA „die Iraner jujitsuen“, indem sie den Verkauf von etwa 140 Millionen Barrel iranischen Öls, das sich bereits auf See befindet, erlauben, um zu verhindern, dass China es zu stark reduzierten Preisen kauft, und die Aufsicht über die Ölströme zu erhöhen. Bankensanktionen blieben bestehen, fügte er hinzu, was den Iran möglicherweise daran hindern könnte, auf bis zu 17 Milliarden Dollar potenzieller Einnahmen aus dem freigegebenen Öl zuzugreifen. IAEA-Chef sagt, Angriffe könnten Irans Atomprogramm nicht eliminieren, fordert Diplomatie: Im Auftritt bei Face The Nation am Sonntag sagte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, dass US-israelische Angriffe Irans Atomprogramm zurückgeworfen haben, es aber unwahrscheinlich ist, dass sie es eliminieren können, und warnte, dass angereicherte Uranvorräte und technisches Fachwissen den Krieg wahrscheinlich überstehen werden. Grossi bezeichnete den Schaden an Anlagen wie Natanz, Fordow und Isfahan als „relativ marginal“.

Im Auftritt bei Face The Nation am Sonntag sagte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, dass US-israelische Angriffe Irans Atomprogramm zurückgeworfen haben, es aber unwahrscheinlich ist, dass sie es eliminieren können, und warnte, dass angereicherte Uranvorräte und technisches Fachwissen den Krieg wahrscheinlich überstehen werden. Grossi bezeichnete den Schaden an Anlagen wie Natanz, Fordow und Isfahan als „relativ marginal“. Iran sagt, es habe mutmaßliche „amerikanisch-zionistische“ Agenten in mehreren Provinzen festgenommen: Iranische Behörden teilten mit, dass sie am Sonntag 25 Personen in den Provinzen Markazi und Golestan festgenommen hätten, die beschuldigt werden, mit israelisch-verbundenen Netzwerken zu kooperieren, militärische Informationen weiterzugeben und Angriffe zu planen, so Fars News. Beamte sagten, Waffen und Ausrüstung seien beschlagnahmt worden, und 15 Verdächtige seien der Justiz überstellt worden.

Libanon

Opferzahl: Die Zahl der Todesopfer durch Israels Angriff auf den Libanon ist laut libanesischem Gesundheitsministerium seit dem 2. März auf mindestens 1029 gestiegen – mit 2786 Verletzten. Über eine Million Menschen wurden vertrieben.

Die Zahl der Todesopfer durch Israels Angriff auf den Libanon ist laut libanesischem Gesundheitsministerium seit dem 2. März auf mindestens 1029 gestiegen – mit 2786 Verletzten. Über eine Million Menschen wurden vertrieben. Israel zerstört kritische Brücken: Ein israelischer Luftangriff zerstörte am Montag eine weitere Brücke über den Fluss Litani im Libanon. Der Angriff auf die Brücke im südlichen Dorf Qaaqaaiyet al-Jisr durchtrennte eine Hauptverbindung zwischen der Stadt Nabatiyeh und der weiter südlich gelegenen Region al-Hujair-Tal. Israelische Streitkräfte zerstörten am Sonntag auch die Qasmiyeh-Brücke nördlich von Tyrus, die als Hauptverbindung zwischen dem Südlibanon und Beirut diente; der Angriff schnitt große Teile des Südlibanon effektiv vom Rest des Landes ab. Israel hat der Armee befohlen, alle Brücken über den Litani zu zerstören, die von der Hisbollah als nutzbar erachtet werden. Katz sagte, die Operation umfasse auch die „Beschleunigung der Zerstörung libanesischer Häuser in Grenzdörfern“ und die Ausweitung von Bodenoperationen zur Einnahme von Schlüsselpositionen. Der libanesische Präsident Joseph Aoun nannte Israels neue Angriffe auf Brücken im Süden „ein Vorspiel für eine Bodeninvasion“. Israels Finanzminister Bezalel Smotrich erklärte am Montag: „So wie wir 55 Prozent des Gazastreifens kontrollieren, müssen wir das gleiche im Libanon tun“, und fügte hinzu, dass der Fluss Litani „zur Grenze zwischen uns und dem Libanon werden muss“.

Ein israelischer Luftangriff zerstörte am Montag eine weitere Brücke über den Fluss Litani im Libanon. Der Angriff auf die Brücke im südlichen Dorf Qaaqaaiyet al-Jisr durchtrennte eine Hauptverbindung zwischen der Stadt Nabatiyeh und der weiter südlich gelegenen Region al-Hujair-Tal. Israelische Streitkräfte zerstörten am Sonntag auch die Qasmiyeh-Brücke nördlich von Tyrus, die als Hauptverbindung zwischen dem Südlibanon und Beirut diente; der Angriff schnitt große Teile des Südlibanon effektiv vom Rest des Landes ab. Israel hat der Armee befohlen, alle Brücken über den Litani zu zerstören, die von der Hisbollah als nutzbar erachtet werden. Katz sagte, die Operation umfasse auch die „Beschleunigung der Zerstörung libanesischer Häuser in Grenzdörfern“ und die Ausweitung von Bodenoperationen zur Einnahme von Schlüsselpositionen. Der libanesische Präsident Joseph Aoun nannte Israels neue Angriffe auf Brücken im Süden „ein Vorspiel für eine Bodeninvasion“. Israels Finanzminister Bezalel Smotrich erklärte am Montag: „So wie wir 55 Prozent des Gazastreifens kontrollieren, müssen wir das gleiche im Libanon tun“, und fügte hinzu, dass der Fluss Litani „zur Grenze zwischen uns und dem Libanon werden muss“. Doppelschläge Israels treffen Rettungskräfte im Südlibanon: Israelische Angriffe trafen am Samstag Rettungsfahrzeuge, die auf einen früheren Angriff in Deir al-Zahrani im Südlibanon reagierten, und verletzten mindestens 21 Menschen, darunter zwei Frauen. Ein zweiter Angriff auf das Gebiet verletzte neun weitere Sanitäter und Rettungskräfte, die „knapp dem Tod entronnen sind“, so das libanesische Gesundheitsministerium. Seit dem 2. März haben israelische Angriffe laut Ministerium mindestens 128 medizinische Einrichtungen und Krankenwagen angegriffen und mindestens 40 Gesundheitspersonal getötet.

Israelische Angriffe trafen am Samstag Rettungsfahrzeuge, die auf einen früheren Angriff in Deir al-Zahrani im Südlibanon reagierten, und verletzten mindestens 21 Menschen, darunter zwei Frauen. Ein zweiter Angriff auf das Gebiet verletzte neun weitere Sanitäter und Rettungskräfte, die „knapp dem Tod entronnen sind“, so das libanesische Gesundheitsministerium. Seit dem 2. März haben israelische Angriffe laut Ministerium mindestens 128 medizinische Einrichtungen und Krankenwagen angegriffen und mindestens 40 Gesundheitspersonal getötet. Israelische Armee sagt, Bürger durch israelisches Artilleriefeuer getötet: Die israelische Armee teilte am Montag mit, dass ein israelischer Bürger in Misgav Am nahe der Grenze zum Libanon durch eigenes Artilleriefeuer und nicht durch einen Hisbollah-Angriff getötet wurde. „Die Granaten wurden im falschen Winkel und nicht gemäß den Verfahren abgefeuert“, sagte das israelische Militär. „Infolgedessen trafen fünf Granaten den Kamm von Misgav Am statt feindlicher Ziele.“ Die Hisbollah hatte am Sonntag erklärt, sie habe in Misgav Am „eine Ansammlung israelischer feindlicher Soldaten mit einem Raketenbeschuss“ ins Visier genommen.

Der Völkermord in Gaza, Israel und das Westjordanland

Opferzahl: Während der drei Tage des Eid-Festes wurden bei israelischen Angriffen im gesamten Gazastreifen neun Palästinenser getötet – einer aufgrund von Verletzungen aus früheren Angriffen – und 30 verletzt. Die insgesamt verzeichnete Todesopferzahl seit dem 7. Oktober 2023 ist auf 72.263 Tote und 171.944 Verletzte gestiegen. Seit dem 11. Oktober, dem ersten vollen Tag der sogenannten Waffenruhe, hat Israel im Gazastreifen nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 687 Palästinenser getötet und 1.845 verletzt, während 756 Leichen aus den Trümmern geborgen wurden.

Während der drei Tage des Eid-Festes wurden bei israelischen Angriffen im gesamten Gazastreifen neun Palästinenser getötet – einer aufgrund von Verletzungen aus früheren Angriffen – und 30 verletzt. Die insgesamt verzeichnete Todesopferzahl seit dem 7. Oktober 2023 ist auf 72.263 Tote und 171.944 Verletzte gestiegen. Seit dem 11. Oktober, dem ersten vollen Tag der sogenannten Waffenruhe, hat Israel im Gazastreifen nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 687 Palästinenser getötet und 1.845 verletzt, während 756 Leichen aus den Trümmern geborgen wurden. Israelischer Angriff tötet drei palästinensische Polizisten im zentralen Gazastreifen: Ein israelischer Angriff traf am Sonntag ein Polizeifahrzeug im zentralen Gazastreifen, wobei nach lokalen Berichten drei palästinensische Polizisten getötet und acht verletzt wurden. Der Angriff erfolgt im Zuge wiederholter israelischer Angriffe auf Polizeieinheiten in den letzten Wochen, bei denen es zivile Strafverfolgungsbehörden ins Visier genommen hat, um die grundlegende Regierungsführung zu stören und Chaos zu stiften. Eine weitere Person wurde bei einem separaten Angriff in Gaza-Stadt getötet, wie das Al-Shifa-Krankenhaus mitteilte.

Ein israelischer Angriff traf am Sonntag ein Polizeifahrzeug im zentralen Gazastreifen, wobei nach lokalen Berichten drei palästinensische Polizisten getötet und acht verletzt wurden. Der Angriff erfolgt im Zuge wiederholter israelischer Angriffe auf Polizeieinheiten in den letzten Wochen, bei denen es zivile Strafverfolgungsbehörden ins Visier genommen hat, um die grundlegende Regierungsführung zu stören und Chaos zu stiften. Eine weitere Person wurde bei einem separaten Angriff in Gaza-Stadt getötet, wie das Al-Shifa-Krankenhaus mitteilte. Siedler legen Dörfer im Westjordanland bei koordinierten Überfällen in Brand: Dutzende israelischer Siedler führten am Samstag koordinierte Angriffe in mindestens 15 palästinensischen Dörfern im besetzten Westjordanland durch, setzten Häuser und Fahrzeuge in Brand und griffen Bewohner an. Bei den Angriffen handelte es sich Berichten zufolge um „Vergeltung“ für einen Vorfall, bei dem ein israelischer Siedler bei einem Unfall mit einem palästinensischen Fahrer ums Leben kam. Bei den Angriffen wurden mindestens neun Palästinenser verletzt, Vorfälle wurden in Jalud, Fandaqumiya, Silat ad-Dhahr und Qaryut verzeichnet. Über 15 Palästinenser wurden festgenommen, keine Siedler wurden verhaftet. Weitere 10 Palästinenser wurden am Sonntag bei Angriffen wütender Siedler auf vier palästinensische Dörfer im Raum Nablus verletzt. Finanzminister Bezalel Smotrich nutzte die Beerdigung des bei dem Unfall getöteten Siedlers, um sich für eine ungehinderte Besiedlung des Westjordanlands einzusetzen, und sagte: „Wir werden die Linien, die Definitionen und die Buchstaben auslöschen, und wir werden unser Land in seiner ganzen Weite besiedeln.“

Vereinigte Staaten

ICE-Agenten sollen an US-Flughäfen eingesetzt werden, während Personalmangel bei der TSA schlimmer wird: Der Grenzschutzbeamte des Weißen Hauses, Tom Homan, bestätigte am Sonntag, dass Agenten der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) beginnen würden, sich an großen US-Flughäfen im Einsatz zu unterstützen, um Sicherheit und Menschenmengenkontrolle zu gewährleisten, angesichts langer Schlangen bei der Transportation Security Administration (TSA), die durch eine teilweise Stilllegung des Ministeriums für Innere Sicherheit verursacht wurden. Beamte sagten, die Agenten, die Nutznießer separater, nicht betroffener Finanzierungen seien, würden keine Kontrollen durchführen, sondern Operationen wie die Verwaltung von Ausgängen unterstützen.

Der Grenzschutzbeamte des Weißen Hauses, Tom Homan, bestätigte am Sonntag, dass Agenten der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) beginnen würden, sich an großen US-Flughäfen im Einsatz zu unterstützen, um Sicherheit und Menschenmengenkontrolle zu gewährleisten, angesichts langer Schlangen bei der Transportation Security Administration (TSA), die durch eine teilweise Stilllegung des Ministeriums für Innere Sicherheit verursacht wurden. Beamte sagten, die Agenten, die Nutznießer separater, nicht betroffener Finanzierungen seien, würden keine Kontrollen durchführen, sondern Operationen wie die Verwaltung von Ausgängen unterstützen. Trump feiert den Tod von Robert Mueller: Nachdem am Samstag bekannt gegeben wurde, dass Robert Mueller, der ehemalige Direktor des FBI und Sonderermittler, der während des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 potenzielle Verbindungen Trumps zu Russland untersuchte, gestorben war, postete Trump folgende Antwort auf Truth Social: „Robert Mueller ist gerade gestorben. Gut, ich bin froh, dass er tot ist. Er kann unschuldigen Menschen keinen Schaden mehr zufügen.“

Nachdem am Samstag bekannt gegeben wurde, dass Robert Mueller, der ehemalige Direktor des FBI und Sonderermittler, der während des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 potenzielle Verbindungen Trumps zu Russland untersuchte, gestorben war, postete Trump folgende Antwort auf Truth Social: „Robert Mueller ist gerade gestorben. Gut, ich bin froh, dass er tot ist. Er kann unschuldigen Menschen keinen Schaden mehr zufügen.“ Sheriff in Kalifornien beschlagnahmt Stimmzettel bei Wahluntersuchung: Der Sheriff von Riverside County und republikanische Gouverneurskandidat Chad Bianco gab am Freitag bekannt, dass er mehr als 500.000 Stimmzettel von einer Sonderwahl im November 2025 beschlagnahmt habe, und sagte, er untersuche eine mögliche Diskrepanz bei der Auszählung, ein Schritt, den Wahlbeamte bestreiten. Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta nannte die Aktion beispiellos und schrieb in einer Antwort auf die Beschlagnahmung, der Schritt sei „inakzeptabel“ und „setze einen gefährlichen Präzedenzfall, der nur Misstrauen in unsere Wahlen säen wird“.

Der Sheriff von Riverside County und republikanische Gouverneurskandidat Chad Bianco gab am Freitag bekannt, dass er mehr als 500.000 Stimmzettel von einer Sonderwahl im November 2025 beschlagnahmt habe, und sagte, er untersuche eine mögliche Diskrepanz bei der Auszählung, ein Schritt, den Wahlbeamte bestreiten. Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta nannte die Aktion beispiellos und schrieb in einer Antwort auf die Beschlagnahmung, der Schritt sei „inakzeptabel“ und „setze einen gefährlichen Präzedenzfall, der nur Misstrauen in unsere Wahlen säen wird“. Umstrittene neue Regel verbietet Einwanderern das Lastwagenfahren: Eine neue Bundesregel, die etwa 200.000 Einwanderern – darunter Flüchtlinge, Asylsuchende und DACA-Empfänger – verbietet, gewerbliche Führerscheine zu erhalten oder zu erneuern, sieht sich rechtlichen Herausforderungen und Gegenwind aus den Bundesstaaten und von Arbeitsbefürwortern ausgesetzt. Die Regelung, die Zehntausende von Fahrern in wichtigen Logistikzentren entfernen könnte, droht, chronische Arbeitskräfteengpässe im Lkw-Transport zu verschärfen, eine Branche, die bereits durch niedrige Löhne und hohe Fluktuation gekennzeichnet ist, und könnte Lieferketten stören und Verbraucherkosten erhöhen. Lesen Sie mehr dazu im aktuellen Bericht von Harold Meyerson im American Prospect hier.

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