Der iranische Außenminister scheint den Überblick zu verlieren

Paul Craig Roberts

Der iranische Außenminister scheint den Fokus zu verlieren

Wenn er das tut, wird Israel gewinnen.

Wird Abbas Araghchi Israel-Amerika vor einer Niederlage retten?

Er hat vorgeschlagen, die Kontrolle Irans über die Straße von Hormus an eine internationale Koalition zu übergeben, die im Interesse ununterbrochener Ölflüsse weitere israelisch-amerikanische Angriffe auf den Iran verhindern würde.

Araghchi sagte: „Meiner Ansicht nach sollte nach dem Krieg ein neuer Mechanismus für die Straße von Hormus geschaffen werden, damit Schiffe unter klaren Regeln sicher passieren können, die die Interessen Irans und der Region berücksichtigen.“

Offensichtlich ist Araghchi eine vernünftige Person. Er ist bereit, einen Teil der iranischen Souveränität zu opfern, um weitere israelisch-amerikanische Versuche zu verhindern, den Iran im Interesse eines Großisraels zu zerstören, indem eine internationale Koalition zwischen Israel und dessen Aggression gegenüber dem Iran gestellt wird. Araghchi hat sehr deutlich gemacht, dass Iran nicht die Ursache des Problems ist.

Doch er übersieht, dass es die zionistische israelische Agenda eines Großisraels – „sieben Länder in fünf Jahren“ – ist, die die Ursache des Problems darstellt. Araghchis Formulierung „nach dem Krieg“ zeigt, dass er nicht versteht, dass es solange diese zionistische Agenda existiert, kein „nach dem Krieg“ gibt – es sei denn, Iran unterwirft sich der Vorherrschaft Israels im muslimischen Nahen Osten.

Da Iran den Erwerb von Atomwaffen abgelehnt hat, obwohl es dies längst hätte tun können, und stattdessen eine moralische Haltung zeigt, die die nationale Sicherheit Irans überlagert, bleibt Iran nur die Wahl, sich entweder der Herrschaft der Zionisten zu unterwerfen oder Israel zu zerstören und alle US-Militärbasen aus den arabischen Ölscheichtümern zu vertreiben. Araghchis Vorschlag zeigt, dass er vernünftig ist, aber dass er nicht verstanden hat, dass die Souveränität Irans mit der zionistischen Agenda eines Großisraels – „vom Nil bis Pakistan“ – unvereinbar ist. Araghchi sollte stattdessen Verhandlungen vorschlagen, in denen das zionistische Israel seine Agenda eines Großisraels aufgibt.

Ein Großteil dieser Agenda wurde bereits umgesetzt. Im Interesse eines Großisraels hat Washington den Irak, Libyen und Syrien zerstört und anstelle funktionierender arabischer Staaten Chaos hinterlassen. Iran ist das aktuelle Ziel, und der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett erklärte im vergangenen Monat auf der Konferenz amerikanischer jüdischer Organisationen, dass „die Türkei das nächste Iran ist“. Mit anderen Worten: Bennett gab der mächtigen US-israelischen Lobby die Marschrichtung vor, mit der Dämonisierung der Türkei zu beginnen, um sie als nächstes Ziel nach Iran vorzubereiten.

Im Februar ging die israelisch-amerikanische Seite davon aus, dass Iran innerhalb von drei Tagen zusammenbrechen würde. Im März zeigt sich, dass Iran besser auf einen langfristigen Konflikt vorbereitet war als Israel-Amerika. Trump will aussteigen, da steigende Energiepreise seine Präsidentschaft bei den bevorstehenden Zwischenwahlen gefährden. Doch Netanyahu, der Trumps Bedürfnisse völlig ignoriert, hat den Konflikt durch Angriffe auf ein großes iranisches Gasfeld weiter eskaliert. Iran reagierte, indem es die größte Gasanlage im Persischen Golf zerstörte – eine milliardenschwere Anlage, deren Wiederaufbau Jahre dauern wird.

Es sind Israel und sein amerikanischer Verbündeter, Präsident Donald Trump, deren unprovozierte, grundlose Aggression gegen den Iran im Interesse eines Großisraels eine weltweite Knappheit an Energie und Düngemitteln verursacht.

Milliarden Menschen werden für die israelisch-amerikanische, unprovozierte und ungerechtfertigte Aggression gegen den Iran bezahlen. Iran zahlt bereits den Preis, denn die Art und Weise, wie israelisch-amerikanische Kriegsführung erfolgt, besteht darin, Zivilisten zu töten – wie in Gaza, im Libanon, im Irak, in Libyen, in Syrien und in Afghanistan.

Iran zögert wahrscheinlich, seinen Vorteil zu nutzen, um Israel-Amerika eine demütigende Niederlage zuzufügen, weil die israelisch-amerikanische Seite im Versuch, eine Niederlage in einen Sieg zu verwandeln, Atomwaffen gegen Iran einsetzen könnte. Daher könnte Iran versucht sein, auf einen Sieg zu verzichten, weil die iranische Regierung eine moralische Haltung eingenommen hat, Atomwaffen abzulehnen, und damit die nationale Existenz Irans gefährdet hat.

Es sind die zionistischen Israelis, die die einzigen entschlossenen Nationalisten auf der Welt sind. Es ist das zionistische Israel, das eine Agenda verfolgt, für die es aus Sicht der Zionisten wert ist, alles zu riskieren. Überall sonst ist ethnische Identität in den Hintergrund getreten oder kaum noch vorhanden. Europäische Identitäten wie Deutsche oder Franzosen werden zu Europäern und Multikulturalisten umgeformt. In den USA identifizieren sich Demokraten mit Kriminellen, illegalen Einwanderern und sexuellen Abweichlern. Sie betrachten ihre Mitbürger als „Trump-Deplorables“. Es ist akzeptiert, dass Israel ein ethnisch-nationalistischer Staat ist, während Nationalismus überall sonst als rassistisch und nazistisch gilt. In Europa ist es heute beinahe ein Verbrechen, nationalistisches Denken zu vertreten. Frankreich und Deutschland wollen Nationalisten wie Marine Le Pen ins Gefängnis bringen.

In der westlichen nicht-jüdischen Welt wurde nationales Bewusstsein auf dem Altar des Multikulturalismus geopfert. An die Stelle von Nationalstaaten sind Türme von Babel getreten.

Diese „Türme von Babel“ sind extrem schwach, da die Bevölkerungen keine gemeinsamen Werte, Interessen oder Überzeugungen teilen und oft gegeneinander stehen, wie etwa Sunniten und Schiiten.

Es ist ein starkes Identitätsbewusstsein, das dem kleinen Staat Israel eine dominierende Stellung gegenüber den sogenannten „Supermächten“ verleiht. Israel hatte über Jahrzehnte hinweg keine Schwierigkeiten, die amerikanische Außenpolitik im Nahen Osten zu kontrollieren. Die US-Regierung ist derart eingeschüchtert, dass sie Israel nicht einmal für den absichtlichen Angriff auf die USS Liberty zur Verantwortung zog, bei dem 200 Angehörige der US-Marine zu Schaden kamen. Das zeigt, wer die Macht innehat. Es ist Netanyahu, nicht Trump – und Netanyahu weiß das.