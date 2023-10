Erleben wir bald ein Pearl Harbour in Gulf Edition?

Gavin O’Reilly

Es gibt Anzeichen dafür, dass der Hamas-Angriff zumindest zugelassen wurde. Können wir in Zukunft mit einem Angriff unter falscher Flagge auf US-Militärziele rechnen?

Am vergangenen Samstag verfolgte die Welt, wie die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas-Bewegung, die Operation Al-Asqa Flood starteten, die größte militärische Invasion in den Staat Israel seit dem Oktoberkrieg von 1973, dessen 50. Jahrestag gerade einen Tag zuvor stattgefunden hatte.

Obwohl dies von vielen als legitime militärische Reaktion auf die israelische Besatzung gelobt wurde, konnten viele nicht umhin, sich zu fragen, wie Israel, eine Einrichtung mit hochmoderner Überwachungsausrüstung und jährlichen Milliardenzahlungen von den Vereinigten Staaten, scheinbar von militanten palästinensischen Gruppen in einem so verheerenden Ausmaß „überrascht“ werden konnte.

Verdächtigungen wurden weiter geschürt, als bekannt wurde, dass das Electronic Music Event Universal Paralello, das an der Grenze zum Gazastreifen stattfand und das in den globalen Medien nach der palästinensischen Invasion in den Fokus gerückt war, erst zwei Tage zuvor seinen Veranstaltungsort geändert hatte, nachdem ein Standort im Süden Israels nahe der ägyptischen Grenze abgesagt worden war.

Die Idee, dass es keine ernsthaften Versicherungs- oder Sicherheitsbedenken gab, ein Musikfestival an der Grenze eines Ortes abzuhalten, an dem im letzten Sommer gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen den Al-Quds-Brigaden und den israelischen Streitkräften stattgefunden hatten, ist einfach unverständlich.

Weniger als 48 Stunden nach Beginn der Operation Al-Asqa Flood führte die Associated Press auch einen Bericht an, in dem ein nicht namentlich genannter ägyptischer Geheimdienstmitarbeiter zitiert wurde, der behauptete, Kairo habe Tel Aviv wiederholt vor einer Eskalation gewarnt, Warnungen, die offenbar unbeachtet blieben. Zwei separate Berichte am Freitag, einer von der New York Times und einer von CNN, in denen US-Geheimdienstbeamte Israel in den Tagen vor den Angriffen vorwarnten, dass die Hamas eine großangelegte Operation vorbereitete, scheinen die Idee zu bestätigen, dass Israel von dem bevorstehenden Ereignis wusste.

Die erste Frage, die sich stellt, ist, welchen Nutzen es für die Israelis hätte, einen derart verheerenden Angriff zuzulassen?

Die Rettung der politischen Karriere von Benjamin Netanyahu, der derzeit in einen Korruptionsskandal verstrickt ist, wäre eine Theorie, die anscheinend keine Grundlage hat, da Meinungsumfragen nach Al-Asqa Flood darauf hinzudeuten scheinen, dass genau das Gegenteil eintreten wird.

Die Verwendung der Al-Asqa-Operation als Vorwand zur Durchführung von ethnischen Säuberungen im Gazastreifen scheint starke Beweise zu liefern, mit der Ankündigung des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant, eine komplette Belagerung des Gazastreifens nach den Angriffen zu verhängen, wodurch die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser und Strom für den belagerten Streifen abgeschnitten wird, und die feindlichen Kämpfer als „menschliche Tiere“ beschrieben werden – eine Sprache und ein Verhalten, die als nichts weniger als genozidal bezeichnet werden können.

Tatsächlich wurde ein solches Szenario bereits im März dieses Jahres von der hardlinigen israelischen Ministerin Orit Strock vorgeschlagen, ein Schritt, den Strock selbst zugab und der „viele Opfer“ mit sich bringen würde.

Eine andere Theorie besagt, dass Al-Asqa Flood und die anschließende israelische Offensive im Gazastreifen letztlich als Katalysator für einen umfassenderen Krieg mit Israels Erzrivalen Iran dienen werden, einem langjährigen Gegner des Zionistischen Staates seit der islamischen Revolution von 1979, bei der Ayatollah Khomeini an die Macht kam.

In der Tat, in einer wenig beachteten Bewegung im Medienrummel um die derzeitigen Feindseligkeiten, wurden am Donnerstag israelische Luftangriffe gegen die Flughäfen von Damaskus und Aleppo durchgeführt; Syrien ist ein wichtiger regionaler Verbündeter des Irans, wobei Teheran und die Hisbollah der Arabischen Republik bei der Abwehr der vor mehr als einem Jahrzehnt gestarteten regimechange-Operation unter US-Führung zur Seite standen, an der auch Israel eine Schlüsselrolle spielte.

Trotz der umfangreichen militärischen Fähigkeiten des Zionistischen Staates würde Israel zweifellos in einer direkten militärischen Konfrontation mit dem Iran, Syrien und der Hisbollah vor eine herausfordernde Situation gestellt werden. Mit einer Entfernung von mehr als 1.000 km zwischen Israel und dem Iran wäre es nahezu unmöglich, Luftangriffe gegen die Islamische Republik durchzuführen und durch die feindlichen Lüfte von Syrien und dem Irak zu reisen, ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten, was zu einer düsteren Möglichkeit führt – einem absichtlich provozierten oder inszenierten Angriff auf US-Truppen, der darauf abzielt, die US-Unterstützung für die Teilnahme an dem, was schnell zu einem globalen Konflikt werden könnte, zu mobilisieren.

Tatsächlich gibt es ein historisches Vorbild für ein solches Szenario.

Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 wurde Frankreich innerhalb von neun Monaten von Deutschland überwältigt und hinterließ Großbritannien isoliert und in einer gefährlichen Lage. In den Vereinigten Staaten gab es jedoch keine öffentliche Unterstützung für die Teilnahme an dem, was weitgehend als europäischer Bürgerkrieg angesehen wurde, insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg, der nur zwei Jahrzehnte zuvor stattgefunden hatte.

Dies würde sich jedoch radikal ändern am 7. Dezember 1941, als die Imperialen japanischen Streitkräfte als Reaktion auf ein von den Vereinigten Staaten verhängtes Handelsembargo einen verheerenden Angriff auf die US-Marinebasis in Pearl Harbor, Hawaii, starteten. Washington erklärte offiziell seinen Eintritt in den Konflikt am folgenden Tag.

Später würde ein überwältigender Beweis dafür auftauchen, dass sowohl britische als auch US-Geheimdienstbeamte zu der Zeit wussten, dass ein Angriff auf die US-Pazifikflotte unmittelbar bevorstand.

Nun, mit der provokanten Entsendung von US- und britischen Zerstörern ins Mittelmeer inmitten der aktuellen Feindseligkeiten, der jüngsten Aufrüstung der US-Streitkräfte im Persischen Golf und der Geschichte Israels von Beteiligung an inszenierten Operationen zur Anstiftung einer US-Militärreaktion, angefangen von der USS Liberty bis zu 9/11, scheint die Bühne nun für einen absichtlich provozierten oder inszenierten Angriff auf US-Truppen in der Region bereitet zu sein, um Washington in einen breiteren Konflikt mit dem Iran und den katastrophalen Folgen, die daraus resultieren werden, hineinzuziehen.