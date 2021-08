Erneut müssen Moderna-Impfungen im japanischen Okinawa gestoppt werden, nachdem nun „schwarze Substanzen“ in Fläschchen gefunden wurden

Die Präfektur Okinawa hat die Moderna-Impfungen gestoppt, nachdem unbekannte Stoffe in einem Fläschchen des Medikaments gefunden wurden. Dieser Schritt erfolgte, nachdem Japan 1,6 Millionen Moderna-Dosen aus einer anderen Charge wegen Kontaminationsbedenken zurückgezogen hatte.

Nach Angaben des japanischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks NHK wurden in Spritzen und einem Fläschchen schwarze Substanzen entdeckt, während in einer anderen Spritze mit einer Moderna-Impfdosis nicht identifizierte rosa Substanzen entdeckt wurden.

Die Regierung von Okinawa erklärte am Sonntag in einer Erklärung, dass sie die Verwendung von Moderna-Impfstoffen aussetze, nachdem „in einigen von ihnen fremde Substanzen entdeckt wurden“.

Es wird erwartet, dass Takeda Pharmaceutical, Japans inländischer Vertreiber der Moderna-Impfung, untersuchen wird, ob die vermutete Verunreinigung während der Produktion aufgetreten ist, und sich mit dem Gesundheitsministerium in dieser Angelegenheit beraten wird, berichtete NHK.

Die Entdeckung erfolgte nur drei Tage, nachdem Japan die Verwendung von mehr als 1,6 Millionen Moderna-Dosen, die an 863 Impfzentren im ganzen Land verteilt worden waren, ausgesetzt hatte. Die Dosen wurden als Vorsichtsmaßnahme vorübergehend aus dem Verkehr gezogen, nachdem in einigen Fläschchen Fremdmaterial entdeckt worden war. Einige der Dosen waren Berichten zufolge mit Metallpartikeln kontaminiert. Die neu entdeckten kontaminierten Dosen in Okinawa stammen aus verschiedenen Impfstoffchargen.

Während die Angelegenheit noch untersucht wird, teilte das japanische Gesundheitsministerium am Samstag mit, dass zwei Personen, die ihre zweite Moderna-Dosis aus den Anfang dieser Woche zurückgezogenen Impfstoffpartien erhalten hatten, gestorben waren. Das Ministerium erklärte, es untersuche, woran die beiden Opfer, beide Männer um die 30, gestorben seien, und es sei derzeit nicht bekannt, ob der Impfstoff eine Rolle gespielt habe.

Die Fläschchen aus den zurückgezogenen Chargen, die von einem Moderna-Auftragnehmer in Europa hergestellt wurden, werden derzeit im Labor analysiert. Die Ergebnisse werden Anfang nächster Woche vorliegen, so Moderna und Takeda in einer am Samstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung.

Am Freitag teilte Taro Kono, der für die japanische Impfkampagne zuständige Minister, mit, dass bereits mehr als 500 000 Impfungen mit den Dosen aus den fraglichen Impfstoffpartien durchgeführt wurden. Bislang seien keine „ernsthaften Sicherheitsprobleme“ festgestellt worden, so Kono.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat eine eigene Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob die Moderna-Lieferungen in der EU von ähnlichen Kontaminationsproblemen betroffen sind.