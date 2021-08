Stehen wir am Beginn einer modernen „schönen neuen Welt“? Werden Sie Ihre Knechtschaft lieben?

mercola.com

Aldous Huxley, ein englischer Schriftsteller und Philosoph, schrieb „Brave New World“, einen Science-Fiction-Roman, in dem Emotionen und der Sinn für Individualität bereits in der Kindheit durch Konditionierung ausgeschaltet werden.

Es ist ein fiktives Werk, aber die Konzepte, auf denen es basiert, einschließlich der Macht, Menschen zu konditionieren, um einen anormalen Lebenszustand zu akzeptieren, sind es nicht

In dem Video können Sie ein Interview mit Huxley aus dem Jahr 1962 hören, in dem er über den Einsatz von Überzeugung und Konditionierung spricht, um ultimative Macht und Kontrolle über die Gesellschaft zu erlangen

Nicht-terroristische Methoden wie Suggestion und Überredung sind ebenfalls wichtig, um die ultimative Kontrolle zu erlangen, da ein gewisses Maß an freiwilliger Akzeptanz erforderlich ist.

Durch Konditionierung können Menschen an den Punkt gelangen, an dem sie die Knechtschaft lieben und einwilligen, in einem Zustand zu leben und sich sogar an ihm zu erfreuen, den sie unter natürlichen Umständen nicht haben sollten.

Aldous Huxley, ein englischer Schriftsteller und Philosoph, schrieb fast 50 Bücher, von denen das bekannteste „Brave New World" ist, ein dystopischer Science-Fiction-Roman, der 1932 veröffentlicht wurde. Die Welt in diesem Roman ist eine futuristische Welt, die auf Wissenschaft und Technologie basiert.

„Wenn man eine Bevölkerung für längere Zeit kontrollieren will, muss man ein gewisses Maß an Zustimmung haben", sagte er. Seine Worte klingen im Jahr 2021 erschreckend wahr.

„Wenn man eine Bevölkerung für längere Zeit kontrollieren will, muss man ein gewisses Maß an Zustimmung haben“, sagte er. Seine Worte klingen im Jahr 2021 erschreckend wahr.

Konditionierung der Menschen zur Liebe zur Knechtschaft

Frederick Douglas sagte einmal: „Wenn ein Sklave ein glücklicher Sklave wird, hat er alles aufgegeben, was ihn zu einem Menschen macht“. Wie kommt ein Mensch an den Punkt, seine Knechtschaft zu lieben oder sich damit einverstanden zu erklären, in einem Zustand zu leben und ihn sogar zu genießen, den er nicht haben sollte?

Oft geschieht dies durch terroristische Methoden. Das Wort impliziert zwar Gewalt, aber einige der tiefgreifendsten und gefährlichsten Techniken kombinieren Methoden des Terrors mit Methoden der Akzeptanz, sagte Huxley. Indem sie Elemente der Überzeugung einbringt, ist es für eine kontrollierende Oligarchie möglich, die Menschen dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben.

Im Jahr 1957 veröffentlichte William Sargant „Battle for the Mind“ (Kampf um den Verstand), in dem er die von Evangelisten, Psychiatern und Politikern angewandten Techniken zur Änderung von Überzeugungen und Verhalten untersucht. Religiöse Führer bewirken laut Huxley Bekehrungen, indem sie den psychologischen Stress erhöhen, indem sie über die Hölle sprechen und diesen Stress dann durch das Versprechen des Himmels abbauen. Kriegsgefangene können auf ähnliche Weise einer Gehirnwäsche unterzogen und unter Druck gesetzt werden, damit sie ihre Schuld eingestehen.

Pawlows Hundestudie ist eines der bekanntesten Beispiele für die Macht der Konditionierung. Die Hunde sabberten nicht nur auf Nahrung, sondern auf jedes Objekt oder Ereignis, das sie mit Nahrung in Verbindung zu bringen lernten.

Die Ergebnisse gelten auch für Menschen, die darauf konditioniert werden können, abstrakte Bilder mit Nahrung zu assoziieren, wie Forscher der Wellcome-Abteilung für Neuroimaging-Wissenschaft am University College London zeigten.

Wenn ihnen Bilder gezeigt wurden, die mit Lebensmitteln assoziiert waren, verlängerten sich ihre Reaktionszeiten, und Bereiche ihres Gehirns, die mit Motivation und emotionalen Prozessen zu tun haben, wurden aktiviert.

Nach Pawlows Demonstration der klassischen Konditionierung „sanken die tiefgreifenden Beobachtungen in die Kreatur ein“, so Huxley, und die Pawlowschen Methoden wurden als Werkzeuge anerkannt, die mit außerordentlicher Effizienz angewandt werden konnten, um große Armeen von völlig ergebenen Menschen zu schaffen.

Die ultimative Macht beruht auf freiwilliger Akzeptanz

Auch nicht-terroristische Methoden sind unerlässlich, um die ultimative Kontrolle zu erlangen, da ein gewisses Maß an freiwilliger Akzeptanz erforderlich ist. Suggestion und Hypnose sind zwei Beispiele dafür. Nach Huxley lassen sich etwa 20 % der Menschen leicht hypnotisieren, während 20 % sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich zu hypnotisieren sind. Die verbleibenden 60 %, also die Mehrheit, können schrittweise hypnotisiert werden, wenn man sich nur genug anstrengt.

Ähnliche Zahlen gelten für die Macht des Placebos oder der Suggestion, sagte Huxley und verwies auf eine Studie über die Verabreichung von Morphium oder einem Placebo nach einer Operation. Die Probanden litten unter ähnlichen Schmerzen und konnten auf Wunsch Injektionen zur Schmerzlinderung erhalten. Die Hälfte der Injektionen bestand aus Morphin, die andere Hälfte aus destilliertem Wasser, dem Placebo.

Während 20 % der Probanden durch das Placebo genauso viel Schmerzlinderung erfuhren wie durch das Morphium, erfuhren 20 % durch das Placebo keine Linderung und 60 % erfuhren durch das Placebo eine gewisse oder gelegentliche Linderung. Solche Studien sind wichtig, denn es ist nicht schwer herauszufinden, welcher Teil der Bevölkerung extrem anfällig für Suggestion ist und welcher sich im Zwischenbereich befindet.

Wie Huxley feststellte, ermöglichen solche Unterschiede die Existenz einer organisierten Gesellschaft, denn wenn alle Menschen nicht beeinflussbar wären, gäbe es keine Ordnung in der Gesellschaft. Am anderen Ende des Spektrums, wenn jeder in hohem Maße beeinflussbar wäre, wäre eine Diktatur unvermeidlich. Die Mehrheit der Menschen in der Kategorie „mäßig beeinflussbar“ ist ein guter Mittelweg, der die Bildung und Erhaltung einer organisierten Gesellschaft ermöglicht.

Gleichzeitig ist die Tatsache, dass es 20 % der Menschen gibt, die extrem beeinflussbar sind, von enormer politischer Bedeutung. Wer diese 20 % in die Hände bekommt, kann leicht jede Regierung oder jedes Land stürzen, sagte Huxley und zeigte am Beispiel Hitlers, was mit der Macht der Suggestion alles möglich ist.

Hitler verstand die menschlichen Schwächen und nutzte sie aus. Da er wusste, dass sich Menschen leichter konditionieren lassen, wenn sie müde sind, hielt Hitler beispielsweise alle seine großen Reden nachts, damit die Menschen müde sind und sich nicht so leicht überreden lassen.

Wo liegen die Grenzen des menschlichen Gehorsams?

1962 testete der Psychologe Stanley Milgram von der Universität Yale in einem inzwischen berüchtigten Experiment die Grenzen des menschlichen Gehorsams gegenüber Autoritäten. Der Versuchsleiter wies die Versuchspersonen – die „Lehrer“ – an, einem Schüler Elektroschocks zu verpassen.

Der „Student“ war in Wirklichkeit ein Schauspieler, aber die Versuchspersonen wussten das nicht und befolgten die Aufforderung, ihn zu schocken, sobald er eine Frage falsch beantwortete. Selbst als der Student stöhnte, um ein Ende der Schocks bettelte und schließlich nicht mehr reagierte, gehorchten die Versuchspersonen der Autoritätsperson im Raum und verteilten schmerzhafte Elektroschocks.

Die Versuchspersonen fühlten sich zeitweise sichtlich unwohl bei der Aufgabe, machten aber trotzdem weiter, was zeigt, dass Menschen abscheuliche Handlungen ausführen können, wenn sie von Autoritäten dazu aufgefordert werden, weil sie sich in dieser Eigenschaft weniger verantwortlich für ihr Verhalten fühlen.

Das Milgram-Experiment wurde später als unethisch kritisiert, und in den USA wurden Studien, die den Versuchspersonen schweres Leid zufügen, später verboten. Ähnliche Studien in Europa bestätigten jedoch die Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass Menschen bereitwillig und blind autoritären Befehlen gehorchen, insbesondere wenn sie sich von ihren Handlungen abgekoppelt fühlen.

Werden die Menschen angesichts des raschen Wandels gesellschaftlicher Normen und einer zunehmend autoritären Umgebung aufhören, selbst zu denken, und sich voll und ganz in eine Welt begeben, in der es keine Privatsphäre mehr gibt und die Bürger ihre Nachbarn anzeigen, wenn sie sich dem Status quo widersetzen?

Du wirst nichts besitzen und es lieben

Huxleys Science-Fiction-Welt, in der die Menschen lernen, ihre Knechtschaft zu lieben, klingt für die meisten frei denkenden Menschen erschreckend. Aber es ist etwas, das ganz offen diskutiert wird. Spitzenpolitiker und führende Vertreter der Großtechnologie betonen immer wieder, dass die COVID-19-Pandemie eine Gelegenheit bietet, „neu anzufangen“ und „etwas Besseres aufzubauen“.

„Build back better“ ist eine Art Slogan für „The Great Reset“, und obwohl dies als neue Initiative dargestellt wird, handelt es sich lediglich um eine Umbenennung von Begriffen für Technokratie und die alte „Neue Weltordnung“.

Eine elitäre Oligarchie steht hinter diesem technokratischen Plan, die Gesellschaft durch Technologie zu regieren, die von Wissenschaftlern und Technikern programmiert und durch den Einsatz künstlicher Intelligenz automatisiert wird, anstatt durch demokratisch gewählte Politiker und Regierungsführer.

Die aktuelle Pandemie wird als Rechtfertigung für die Bewegung benutzt, aber die Agenda hat nichts mit Gesundheit zu tun, sondern mit einem langfristigen Plan, die Welt durch technische Überwachung zu kontrollieren und zu kontrollieren. Zum Diktum der „neuen Normalität“ gehört, dass man nichts besitzen und glücklich sein wird. Dieser Auszug stammt von Ida Auken, Agenda-Mitarbeiterin des Weltwirtschaftsforums (WEF):

Willkommen im Jahr 2030. Willkommen in meiner Stadt – oder sollte ich sagen, „unserer Stadt“. Ich besitze nichts. Ich besitze kein Auto. Ich besitze kein Haus. Ich besitze keine Geräte oder Kleidung. Das mag Ihnen seltsam vorkommen, aber für uns in dieser Stadt macht es absolut Sinn. Alles, was früher ein Produkt war, ist jetzt eine Dienstleistung … Ab und zu ärgere ich mich darüber, dass ich keine wirkliche Privatsphäre habe. Nirgendwo kann ich hingehen, ohne registriert zu werden. Ich weiß, dass alles, was ich tue, denke und träume, irgendwo aufgezeichnet wird. Ich hoffe nur, dass das niemand gegen mich verwenden wird. Alles in allem ist es ein gutes Leben.

Die unausgesprochene Implikation ist, dass die Ressourcen der Welt der technokratischen Elite gehören und von ihr kontrolliert werden, und dass man für die vorübergehende Nutzung von absolut allem bezahlen muss.

Nichts wird Ihnen wirklich gehören. Alle Gegenstände und Ressourcen sollen vom Kollektiv genutzt werden, während das tatsächliche Eigentum auf eine obere Schicht der sozialen Klasse beschränkt ist. Durch die Macht der Konditionierung könnten die Menschen diese neue Gesellschaftsform nicht nur akzeptieren, sondern lieben lernen.

Die Konditionierung hat bereits begonnen

Der eigentliche Zweck des „building back better“ besteht darin, das, was einst „normal“ war, abzuschaffen und durch etwas anderes zu ersetzen. Laut WEF bedeutet dies, „den Kapitalismus neu zu erfinden“:

Eine wirkliche Erholung von COVID-19 wird nicht darin bestehen, die Dinge so wiederherzustellen, wie sie einmal waren: Wir müssen ‚wieder besser aufbauen‘, einen ‚Reset‘ durchführen, wenn wir die tiefen systemischen Schwachstellen angehen wollen, die die Pandemie offengelegt hat. … Wenn wir diese Gelegenheit nicht nutzen, um wieder besser aufzubauen – um neu zu starten und neu zu erfinden, anstatt zum ‚Normalzustand‘ zurückzukehren -, werden sich systemische Risiken und Anfälligkeiten weiter akkumulieren und künftige Schocks sowohl wahrscheinlicher als auch gefährlicher machen.

Trotz der Tragödie müssen wir die COVID-19-Pandemie nutzen und dafür sorgen, dass sie zum Katalysator für eine zutiefst positive Transformation der Weltwirtschaft wird, die uns einer Welt näher bringt, in der alle Menschen innerhalb der planetarischen Grenzen gut leben können.

Wenn Sie glauben, dass dies nicht möglich ist, bedenken Sie, dass die Konditionierung bereits begonnen hat. Mit der Angst als treibende Kraft hat sich die Gesellschaft nicht nur an die Abriegelungen, die allgemeine Maskierung und die Massenimpfung mit einer experimentellen Injektion angepasst, sondern diese auch angenommen, ohne dass solide Daten die Wirksamkeit und Notwendigkeit dieser drakonischen Maßnahmen belegen.

Die Impfstoffe sollten die Ausbreitung von COVID-19 stoppen, aber vollständig geimpfte Menschen können das Virus immer noch übertragen, und die Zensur gegen jeden, der die zahlreichen Ungereimtheiten anspricht, hat überhandgenommen. Mit der Einführung des Impfpasses werden ungeimpfte Menschen zunehmend aus der Gesellschaft ausgegrenzt, müssen mit dem Verlust von Privilegien rechnen und werden moralisch beschämt und als egoistisch abgestempelt.

In New York City wird ab dem 16. August 2021 der Nachweis einer Impfung verlangt, um Restaurants, Fitnessstudios und Theater zu betreten. Da die bürgerlichen Freiheiten, die Privatsphäre und die Freiheit langsam abgebaut werden, und das alles für ein Virus mit einer nachweislich hohen Überlebensrate, befürworten viele noch fragwürdigere Einschränkungen. Es gibt jedoch auch diejenigen, die sich zunehmend gegen Abriegelungen und Impfpässe auflehnen.

Nachdem das französische Parlament im Juli 2021 ein Gesetz verabschiedet hatte, das für den Zutritt zu Restaurants, Zügen, Flugzeugen und bestimmten anderen öffentlichen Einrichtungen einen Impfpass vorschreibt, protestierten mehr als 160.000 Menschen, darunter 11.000 in Paris, gegen den „Gesundheitspass“, wobei die Polizei sogar Tränengas und Wasserwerfer gegen einige der Demonstranten einsetzte.

Darin könnte ein Schlüssel liegen, um die Konditionierung zu stoppen, die der Öffentlichkeit aufgezwungen wird, nämlich sich gegen das auszusprechen, was man nicht für richtig hält. Die Alternative ist viel düsterer, und man kann einen Blick in eine solche autoritäre Zukunft von George Orwell erhaschen, der sagte:

In unserer Welt wird es keine Gefühle außer Angst, Wut, Triumph und Selbsterniedrigung geben. Der Sexualtrieb wird ausgerottet werden. Wir werden den Orgasmus abschaffen. Es wird keine Loyalität geben außer der Loyalität zur Partei, aber es wird immer den Rausch der Macht geben. Immer, in jedem Moment, wird es den Rausch des Sieges geben, das Gefühl, einen hilflosen Feind niederzutrampeln. Wenn Sie sich ein Bild von der Zukunft machen wollen, stellen Sie sich einen Stiefel vor, der auf einem menschlichen Gesicht herumtrampelt, für immer. Die Moral, die man aus dieser gefährlichen Alptraumsituation ziehen kann, ist einfach. Lassen Sie es nicht geschehen. Es kommt auf dich an.

