Erschreckende neue Zahlen zeigen, dass noch MEHR Australier sterben als zunächst befürchtet

Bericht, der feststellt, dass die „überzähligen Todesfälle“ die höchsten seit dem Zweiten Weltkrieg sind.

Vergangenes Jahr gab es über 25.000 überzählige Todesfälle

Das sind 15 % mehr als die durchschnittliche Sterblichkeitsrate in Australien

Senatoren drängen auf eine Untersuchung der hohen Zahlen

In Australien sterben so viele Menschen wie seit dem Krieg nicht mehr, aber die Politiker ignorieren die Forderung, die Gründe dafür herauszufinden, sagen Kritiker.

Im Jahr 2022 gab es 25.235 mehr Todesfälle als in einem normalen Jahr zu erwarten wären, von denen 10.095 direkt durch Covid verursacht wurden und weitere 3.000, bei denen das Virus „ein mitwirkender Faktor“ war.

Die Rate der „überzähligen Todesfälle“ wird auf der Grundlage eines historischen Durchschnitts der Sterblichkeit in einem bestimmten Zeitraum berechnet und unter Berücksichtigung demografischer Veränderungen, z. B. einer alternden Bevölkerung, gewichtet.

Im vergangenen Jahr lag die Übersterblichkeitsrate um 15 Prozent über der erwarteten Zahl der Todesfälle, eine Sterblichkeitsrate, die Australien in den 80 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg noch nicht erlebt hat, wie aus den in der vergangenen Woche veröffentlichten Zahlen des Australian Bureau Statistics (ABS) hervorgeht.

Die endgültigen ABS-Zahlen für 2022 sind höher als die 12%ige Übersterblichkeitsrate, die in einem Bericht des Actuaries Institute im März für dieses Jahr angegeben wurde.

Der sprunghafte Anstieg der Sterblichkeitsrate führte vor zwei Wochen zu einem vom viktorianischen UAP-Senator Ralph Babet unterstützten Antrag im Senat, eine Untersuchung der überhöhten Sterblichkeitsrate durchzuführen, der jedoch von der Regierung und den Senatoren der Gegenseite abgelehnt wurde.

Der Senator der LNP von Queensland, Gerard Rennick, unterstützte den Antrag mit der Bemerkung, dass ein solcher sprunghafter Anstieg der Todesfälle statistisch gesehen ein Ereignis sei, das nur einmal unter Tausenden vorkomme.

Wir verdienen eine Untersuchung“, sagte er.

Am Mittwoch schloss sich der Moderator des Radiosenders 2GB in Sydney, Ben Fordham, der Forderung nach einer Untersuchung an, warum die Zahl der Todesfälle in Australien so hoch ist.

Leider wollen die Machthaber nicht darüber reden“, sagte Fordham.

Hat es etwas damit zu tun, dass wir uns nur auf das Coronavirus und andere Krankheiten konzentriert haben, die in den Hintergrund gedrängt wurden, während wir Covid bekämpft haben?

Fordham verwies auf eine Warnung von Cancer Australia vom September 2021, wonach die Zahl der Biopsien, Scans und Operationen für diese Krankheit im Jahr 2020 wegen der Covid-Sperren stark zurückgegangen sei, was bedeutet, dass bis zu 20.000 Fälle übersehen worden sein könnten.

Im Jahr 2022 verzeichnete das ABS 10.000 Krebstodesfälle mehr als die historische Norm, was einem Anstieg der Sterblichkeit an dieser Krankheit um fünf Prozent entspricht.

Nach Angaben der ABS waren die meisten der überzähligen Todesfälle im Jahr 2022 jedoch auf Covid zurückzuführen.

Nach Angaben der Behörde starben 10 095 Menschen an Covid, und schätzungsweise 3 000 weitere Todesfälle wurden registriert, bei denen das Virus „ein mitwirkender Faktor“ war.

Auch die Zahl der Menschen, die an Diabetes starben, stieg um 19 Prozent, und die Sterblichkeit an Demenz nahm um 15 Prozent zu.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Herzerkrankungen und Atemwegsinfektionen nahm geringfügig zu.

Fordham sagte, ohne eine Untersuchung werde die Frage der überhöhten Sterblichkeit zu einer „Waffe“.

Er sagte, auf der einen Seite stünden diejenigen, die eine Rückkehr zu Abriegelungen oder anderen strengen Beschränkungen für die Verbreitung von Covid fordern.

Wir wissen, dass die Australier das nicht hinnehmen werden“, argumentierte Fordham.

Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die die Covid-Impfstoffe für einen Anstieg der Todesfälle verantwortlich machen.

Er wies darauf hin, dass die Therapeutic Goods Administration, die Aufsichtsbehörde für medizinische Sicherheit, Berichte über 900 Todesfälle erhalten habe, die innerhalb weniger Tage nach einer Covid-Impfung aufgetreten seien, dass aber nur 14 dieser Fälle auf die Impfung zurückzuführen seien.

Fordham sagte, die TGA habe sich gegenüber seinen Anfragen zu möglichen Todesfällen im Zusammenhang mit Impfstoffen so resistent gezeigt, dass dies Verdacht errege.

Wenn wir nicht nachforschen und eindeutige Antworten geben, wird das Geflüster noch lauter werden“, sagte er.

Die TGA hat immer wieder betont, dass die Covid-Impfstoffe äußerst sicher und schwerwiegend sind und dass Nebenwirkungen „selten“ sind.

COVID-19-Impfungen sind sicher und retten Leben“, erklärt die Behörde auf ihrer Website.

Sie werden im Rahmen der größten globalen Impfstoffeinführung der Geschichte genau überwacht.

Die meisten Nebenwirkungen sind leicht und verschwinden innerhalb weniger Tage.

In seinem Vorstoß für eine Untersuchung behauptete Senator Rennick, es sei verdächtig, dass die Zahl der Todesfälle nach der Einführung von Impfstoffen sprunghaft angestiegen sei.

Und das, obwohl in Australien nur 14 Todesfälle durch Impfstoffe verursacht wurden, verglichen mit 10.000 Todesfällen durch das Virus selbst allein im letzten Jahr.

Der sprunghafte Anstieg der Todesfälle fiel auch mit dem Zeitpunkt zusammen, zu dem Covid in der Bevölkerung verbreitet wurde, was bedeutet, dass ein größerer Teil der Bevölkerung mit der Krankheit in Berührung kam – und daran starb.

Senator Rennick sagte jedoch, dass es im Jahr 2020 zwar einen sprunghaften Anstieg der Todesfälle im Kontext der ursprünglichen Covid-Welle gegeben habe, dass aber in diesem Jahr die überzähligen Todesfälle durch die landesweite Abriegelung und längere Abriegelungen in Staaten wie Victoria unterdrückt worden seien.

Sperrungen verhindern Todesfälle im Straßenverkehr und andere Unfälle, die Menschen im normalen Leben ereilen.

Senator Rennick wies darauf hin, dass nach der Einführung des Impfstoffs im April 2021 die Zahl der überzähligen Todesfälle insgesamt um 1.000 und später um 2.000 pro Monat angestiegen sei.

In Staaten mit niedrigem oder gar keinem Covid, wie Westaustralien und Queensland, sei die Zahl der Todesfälle um 9 bzw. 10 Prozent angestiegen.

Wir müssen uns ansehen, wie viele Menschen innerhalb weniger Tage an den Folgen des Impfstoffs gestorben sind, wir müssen uns die durchschnittliche Zahl der täglichen Todesfälle ansehen“, sagte Senator Rennick im Parlament.

Überall auf der Welt gibt es einen Anstieg der Sterbefälle, der nicht nur auf Covid zurückzuführen ist.

In Großbritannien wurden im Jahr 2022 650.000 zusätzliche Todesfälle registriert, was einem Anstieg von neun Prozent im Vergleich zum „normalen“ Jahr 2019 entspricht.

Der Spitzenverband der Ärzte, die Australian Medical Association (AMA), erklärte im September gegenüber der Daily Mail Australia, dass die steigende Zahl der Todesfälle in Australien zwar „besorgniserregend“ sei, aber die Entwicklung in Übersee widerspiegele.

Wir haben die ABS-Statistiken gesehen, die einen beunruhigenden Trend in anderen Ländern wie Großbritannien widerspiegeln“, sagte AMA-Präsident Professor Steve Robson.

Prof. Robson sagte, es sei unklar, was die Ursache für die hohe Zahl der Todesfälle sei.

Es muss untersucht werden, warum das so ist“, sagte er.

Er wies jedoch auf einige „wahrscheinliche Faktoren“ hin, die ein Überbleibsel der Covid-Periode der Isolation und der Einschränkungen sein könnten.

Eine der Hauptursachen war, dass die Menschen wegen des Infektionsrisikos nicht zum Arzt gehen konnten oder Angst davor hatten.

Die Menschen haben es vermieden, einen Arzt aufzusuchen, um sich regelmäßig untersuchen zu lassen oder über ein gesundheitliches Problem zu sprechen, oder sie haben den Arztbesuch hinausgezögert, so dass sich ihr Zustand verschlimmert hat“, sagte Prof. Robson.

Wir müssen mehr tun, um das Gesundheitssystem vorzubereiten, sowohl um die Auswirkungen von COVID auf Dinge wie Wartelisten anzugehen, als auch um mit jenen Patienten umzugehen, die den Zugang zur Versorgung hinausgezögert haben und nun eine ernsthaftere Behandlung benötigen“.

Gesundheitsminister Mark Butler wurde für eine Stellungnahme kontaktiert.