Werden sie versuchen, uns für die Atemluft bezahlen zu lassen? Saubere Luft könnte das neue abgefüllte Wasser sein.

Von: Tessa Lena

Kürzlich entdeckten australische Forscher ein Enzym, mit dem sich Strom aus der Luft erzeugen lässt

Das Enzym mit der Bezeichnung Huc wird von einem weit verbreiteten Bodenbakterium Mycobacterium smegmatis produziert

Die Forschungsergebnisse sind zwar neu, aber den Wissenschaftlern zufolge besteht die Möglichkeit, das Enzym in großem Maßstab zu produzieren und so Strom aus Luft zu erzeugen

Wie so oft in der Vergangenheit gilt: Sobald ein weithin verfügbarer natürlicher Rohstoff zu einer „Ressource“ wird, ist es mit seiner breiten Verfügbarkeit vorbei

Unsere Atmung könnte die nächste kommerzielle Grenze sein, und saubere Luft könnte das neue abgefüllte Wasser werden, wenn wir diesen Trend nicht stoppen

Elektrizität aus dünner Luft erzeugen

Schlechte Nachrichten, Leute. Die Wissenschaftler haben ein Enzym entdeckt, mit dem sich Strom aus dünner Luft erzeugen lässt.

Das Enzym wurde gerade erst entdeckt, sodass wir noch nicht wissen, ob es sich so einfach skalieren lässt, wie sie hoffen, aber wenn es so ist, mag das eine sehr gute Nachricht für die „Eigentümer“ sein, die die Energieindustrie kontrollieren – aber für uns, die wir keine Luft atmen, ist das überhaupt keine gute Nachricht. Schließlich haben wir bis jetzt Luft geatmet. Einfach nur Luft. Aber jetzt atmen wir plötzlich eine „natürliche Ressource“, und wir alle wissen, wie geizig die Eigentümer von allem sind, was diese angeht!

Hey, wenn Sie ein Großinvestor von BlackRock oder ein ähnlich gesinnter selbst ernannter Eigentümer von „Vermögenswerten“ wären, würde Sie diese neue Entdeckung nicht dazu veranlassen, die freie Atmungskapazität der Bauern zu begrenzen? Diese lästigen Bauern haben ihr Atmungsprivileg als selbstverständlich hingenommen, aber sollten sie nicht viel rücksichtsvoller mit ihrer Nutzung einer wertvollen Ressource umgehen, die Sie in solide Gewinne umwandeln?

Würden Sie es als engagierter BlackRock-Investor nicht auch ärgerlich finden, dass über neun Milliarden Trittbrettfahrer und Kohlenstoffausstosser – die Sie nicht wirklich mögen! – gewohnheitsmäßig Ihre Luft in ihre nutzlosen Nasen saugen, ohne Ihnen auch nur einen Cent für das Privileg der Luftnutzung zu zahlen? Würden Sie angesichts dieser aufregenden Geschäftsmöglichkeit nicht versuchen, „die Art und Weise zu ändern, wie die Menschen über das Atmen denken“?

Und vielleicht ist das jetzt übertrieben. Vielleicht bin ich dramatisch. Aber meine Besorgnis ist keineswegs scherzhaft gemeint, denn genau so denken die Besitzer von allem über alles – warum sollte also das Atmen eine Ausnahme sein?

Kommt schon, kommt schon, die Blue Ocean Strategy! Kommt, neue Märkte! Kommt, neue Einkommensströme für die BlackRock-Investoren! Und weg mit der unverantwortlichen, unbegrenzten Nutzung der Luftressourcen, früher bekannt als Atmen!

Wie auch immer, hier ist die Wissenschaft. Am 7. März 2023 veröffentlichte Nature einen Artikel mit dem Titel „Structural basis for bacterial energy extraction from atmospheric hydrogen“. Der Artikel ist ein wenig umfangreich, daher hier eine populäre Wiedergabe:

Die Forscher untersuchten ein gewöhnliches Bodenbakterium, Mycobacterium smegmatis. Dieses Bakterium nutzt Wasserstoff aus der Atmosphäre als Energiequelle, insbesondere in nährstoffarmen Umgebungen. Sie fanden heraus, dass die „Maschinerie“, die es der Mikrobe ermöglicht, atmosphärischen Wasserstoff in Energie umzuwandeln, ein Enzym namens „Hydrogenase“, kurz Huc, ist. Sie haben auch herausgefunden, dass bei diesem Prozess ein elektrischer Strom erzeugt wird.

Den Forschern gelang es, das Enzym zu isolieren, indem sie die Bakterien genetisch veränderten. Sie fanden heraus, dass Huc, selbst wenn es aus den Bakterien isoliert wurde, Wasserstoff in Konzentrationen verbrauchen konnte, die weit unter den winzigen Spuren in der Luft lagen. Sie stellten außerdem fest, dass Huc nicht durch Sauerstoff gehemmt wird, eine Eigenschaft, die bei anderen Wasserstoff verzehrenden Katalysatoren nicht zu beobachten ist. Hier ist eine Pressemitteilung der Monash University:

„Australische Wissenschaftler haben ein Enzym entdeckt, das Luft in Energie umwandelt. Die in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Entdeckung zeigt, dass dieses Enzym die geringen Mengen an Wasserstoff in der Atmosphäre nutzt, um elektrischen Strom zu erzeugen. Diese Entdeckung eröffnet den Weg zur Entwicklung von Geräten, die buchstäblich Energie aus dünner Luft gewinnen. Das Forscherteam unter der Leitung von Dr. Rhys Grinter, der Doktorandin Ashleigh Kropp und Professor Chris Greening vom Biomedicine Discovery Institute der Monash University in Melbourne, Australien, produzierte und analysierte ein Wasserstoff verbrauchendes Enzym aus einem gewöhnlichen Bodenbakterium. „Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Bakterien den Spurenwasserstoff in der Luft als Energiequelle nutzen können, um zu wachsen und zu überleben, auch in antarktischen Böden, Vulkankratern und in der Tiefsee“, so Professor Greening. „Aber wir wussten nicht, wie sie das machen, bis jetzt“. In diesem Nature-Artikel extrahierten die Forscher das Enzym, das für die Nutzung von atmosphärischem Wasserstoff verantwortlich ist, aus einem Bakterium namens Mycobacterium smegmatis. Sie zeigten, dass dieses Enzym, Huc genannt, Wasserstoffgas in elektrischen Strom umwandelt. Dr. Grinter bemerkt: „Huc ist außerordentlich effizient. Im Gegensatz zu allen anderen bekannten Enzymen und chemischen Katalysatoren verbraucht es sogar Wasserstoff unterhalb des atmosphärischen Niveaus – nur 0,00005 % der Luft, die wir atmen.“ Die von Frau Kropp durchgeführten Laborarbeiten zeigen, dass es möglich ist, gereinigtes Huc für lange Zeit zu lagern. „Es ist erstaunlich stabil. Man kann das Enzym einfrieren oder auf 80 Grad Celsius erhitzen, und es behält seine Fähigkeit, Energie zu erzeugen“, sagte Frau Kropp. „Dies zeigt, dass dieses Enzym Bakterien hilft, in den extremsten Umgebungen zu überleben. Huc ist eine „natürliche Batterie“, die aus Luft oder zugesetztem Wasserstoff einen anhaltenden elektrischen Strom erzeugt. Die Forschung befindet sich zwar noch in einem frühen Stadium, aber die Entdeckung von Huc birgt ein beträchtliches Potenzial für die Entwicklung kleiner luftbetriebener Geräte, zum Beispiel als Alternative zu solarbetriebenen Geräten. Die Bakterien, die Enzyme wie Huc produzieren, sind weit verbreitet und können in großen Mengen gezüchtet werden, was bedeutet, dass wir Zugang zu einer nachhaltigen Quelle des Enzyms haben. Laut Dr. Grinter besteht ein Hauptziel der künftigen Arbeit darin, die Huc-Produktion zu steigern. „Sobald wir Huc in ausreichenden Mengen produzieren, sind der Nutzung zur Erzeugung sauberer Energie buchstäblich keine Grenzen mehr gesetzt.“

Der Verkauf von Luft – ein Scherz oder ein neues Geschäftsmodell?

Seit ein paar Jahren denke ich über das Thema Luft als neuen Markt nach. Ich habe den Eindruck, dass die „Knappheit der Atemluft“ eine neue Grenze der Monetarisierung darstellt. Bis zu einem bestimmten Punkt würde zum Beispiel kein vernünftiger Mensch ernsthaft in Erwägung ziehen, für stilles Wasser in Flaschen zu bezahlen, und doch tun wir das heute oft (auch wenn man über die Qualität von Wasser in Flaschen streiten kann). Ich denke, dass die Luft als nächstes dran ist.

Außerdem kann die Verknappung der Atemluft sehr gut mit intelligenten Masken kombiniert werden, die über einen eingebauten Luftreinigungsfilter verfügen, Ihre Luftzufuhr überwachen und Ihre biometrischen Daten an das Mutterschiff zurücksenden.

Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die transhumanistischen Verrückten den gesamten Planeten als ihren Sandkasten betrachten und es ihnen in den Fingern juckt, mit Dingen wie den planetarischen Prozessen und der Zusammensetzung der Atmosphäre zu spielen – und lassen Sie mich nicht mit der Kohlenstoffentfernung anfangen, auch mit Asbest!

And selling air IS the next frontier, we are just not quite there yet. Air is the new bottled water. — Tessa Lena a.k.a. Tessa Fights Robots ❤️ (@TessaMakesLove) February 18, 2021

I'm going to leave a seemingly controversial tweet here and see how it unfolds. I posit that certain measures, which are forced upon us with lots of anger and frothing at the mouth, have nothing to do with health but rather with Big Tech's upcoming major push for face wearables. — Tessa Lena a.k.a. Tessa Fights Robots ❤️ (@TessaMakesLove) September 24, 2020

Ich war jedoch etwas überrascht, als ich diesen CNN-Artikel aus dem Jahr 2016 mit dem Titel „The smell of success? 115-Dollar-Flaschen mit britischer Luft an chinesische Käufer verkauft“. Offensichtlich verkaufen einige Unternehmen jetzt buchstäblich Luft in Gläsern.

Der britische Unternehmer Leo De Watts, 27, hat mit dem Verkauf von Flaschen britischer Landluft an chinesische Käufer Tausende von Dollar verdient, aber allein der Preis – 80 Pfund (115 Dollar) pro Flasche – könnte vielen Kunden den Wind aus den Segeln nehmen. De Watts sagt, dass die 580-ml-Glasflaschen wie Pilze aus dem Boden schießen, viele davon in die von Umweltverschmutzung geplagten chinesischen Städte wie Peking und Shanghai. Seit dem Start Ende letzten Jahres [2105] hat sein Air-Farming-Unternehmen Aethaer Hunderte von Behältern mit sauberer Brise aus windigen Gegenden in ganz Großbritannien verkauft – darunter Dorset, Somerset und Wales. […] De Watts, der ursprünglich aus Dorset an der Südküste Englands stammt, lebt heute in Hongkong, wo er seine Flaschen mit frischer Luft auf den örtlichen Straßenmärkten verkauft. Der Geschäftsmann scheint seinen Markt mit Bedacht gewählt zu haben. Im Dezember wurde in Peking wegen der schlechten Luftqualität erstmals Alarmstufe Rot ausgerufen, Schulen wurden geschlossen und der Verkehr eingeschränkt. Zurück in Großbritannien erntet De Watts‘ Team von Luftfarmern weiterhin abseits von Straßen, die das kostbare Gut verschmutzen könnten. In der Hoffnung, vom chinesischen Neujahrsfest zu profitieren, wirbt das Unternehmen jetzt für ein Geschenkset mit 15 Gläsern für – atmen Sie tief durch – den ermäßigten Preis von 888 £ (1.200 $). Wer das ungewöhnliche Geschäftsmodell als heiße Luft abtut, dem sei gesagt, dass es die „kühle Luft“ Großbritanniens ist, die den Käufern das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. „Die kältere Luft bedeutet, dass wir mehr in den Container packen können“, so De Watts. „Wenn es wärmer ist, können wir nicht so viel hineinpacken. Aethaer tritt in die Fußstapfen des kanadischen Unternehmens Vitality Air, das seit kurzem Kanister mit frischer Luft aus den Rocky Mountains an chinesische Käufer verkauft. Mit 14 bis 20 Dollar pro Kanister kostet die kanadische Luft allerdings nur einen Bruchteil der britischen Brise.

Ich persönlich finde, dass der Verkauf von Luft in kleinen Glasgefäßen in vielerlei Hinsicht an Theranos erinnert. Ich bezweifle zwar ernsthaft, dass ein solches Produkt lebensfähig ist, aber ich bezweifle nicht, dass es einen Versuch geben wird, unsere Atmung in eine kommerzielle Angelegenheit zu verwandeln. Irgendwie haben es sogar die Hersteller von Dosenluft geschafft, in den Hauptnachrichten (BBC, CNBC usw.) aufzutauchen.

Und, um den kreativen Lufthändlern gegenüber fair zu sein, die Welt ist schon seit einiger Zeit nicht mehr ganz gesund, und ich würde Dosenluft aus den Bergen (Geoengineering sei verdammt) jederzeit zwielichtigen experimentellen Therapien vorziehen!

In der Zwischenzeit ist der Wunsch, uns intelligente Wearables auf das Gesicht zu kleben, spürbar. Das Weltwirtschaftsforum zum Beispiel ist begeistert von einer wiederverwendbaren Maske, die „COVID-19 filtern und abtöten kann“.

„Dies ist ein völlig neues Maskenkonzept, da es das Virus nicht primär blockiert. Es lässt das Virus tatsächlich durch die Maske hindurch [ha, ha], verlangsamt es aber und inaktiviert es“, sagt Michael Strano, der Carbon P. Dubbs Professor of Chemical Engineering am MIT.

Tokenisierung der Natur und Übertragung von Werten

Und falls Sie Zweifel daran hatten, warum ich mich über die Luft als Energiequelle (im Gegensatz zu etwas, das wir einfach nur einatmen) aufgeregt habe: Das ist es, womit wir es zu tun haben.

Für die Verrückten ist nichts heilig. Das Leben ist nicht heilig. Der Geist ist nicht heilig. Die Natur ist nicht heilig. Unser Körper ist nicht heilig. Für die Verrückten ist das Einzige, was zählt, ihre totgeglaubte Macht. Für die Verrückten ist alles eine Ressource. Sie würden gerne mit Hilfe von gentechnisch veränderten Bakterien Energie für den Verkauf herstellen, und sie würden auch gerne Batterien aus menschlichen Knallen herstellen.

Und wann immer sie können, beeilen sie sich, das, was ihnen nicht gehört, zu „tokenisieren“ und die Gewinne in ihre Taschen zu „transferieren“. Wir haben es hier mit dem Midas Touch zu tun.

Michael Sheren, #UNDP Senior Advisor, G20 Chair:



"… because the #Southern part of the world has value far greater than large elements of the Northern []. And we start thinking about & putting prices on water, on trees, on #biodiversity, we find, where does that sit?"#COP15 pic.twitter.com/rcQm3DrDOx — Cory Morningstar (@elleprovocateur) December 15, 2022

Über die Autorin

Wenn Sie mehr von Tessa Lenas Arbeit sehen möchten, sollten Sie sich ihre Biografie Tessa Fights Robots ansehen.

