Erschreckende Studie zeigt, dass mRNA-Impfstoff-Nanopartikel im ganzen Körper zirkulieren: Gehirn, Herz, Leber, Eierstöcke, Hoden und mehr

Es überrascht nicht, dass alles, was uns das Establishment über die Covidimpfstoffe erzählt, eine kalkulierte Lüge ist. Eine der größten und verräterischen Lügen ist, dass die „mRNA-Impfstoff Schüsse im Arm bleiben und nicht um den Körper zirkulierende Nanopartikel“ sind. Jetzt wissen wir, dass das eine komplette Lüge ist, denn neue Forschungsergebnisse aus Japan zeigen, dass Lipid-NanoPartikel (LNPs), die den mRNA-Code enthalten, nach der Impfung weit im Körper zirkulieren und das Gehirn, die Milz, den Dickdarm, das Herz, die Leber, die Lunge und andere Organe erreichen.

Das Studienpapier, das ursprünglich auf Japanisch verfasst und automatisch ins Englische übersetzt wurde, kann unter diesem Link auf den Servern von Natural News gefunden werden (PDF).

Die mit „Pfizer vertraulich“ gekennzeichnete Studie ist als Bioverteilungsstudie bekannt, die Luciferase-Enzyme und Radioisotopenmarker verwendet, um die Verteilung der mRNA-LNPs von Pfizer im Körper genau zu verfolgen. Der erste Abschnitt ist beschriftet:

SARS-CoV-2 mRNA-Impfstoff (BNT162, PF-07302048)

2.6.4 Zusammenfassung der pharmakokinetischen Studie

Die Studie zeigt, wie mRNA-LNPs im Körper verteilt werden und sogar die Eierstöcke und Hoden beeinflussen, was große Fragen zur Fruchtbarkeit bei Personen aufwirft, die mRNA-Impfstoffe erhalten. Das folgende Diagramm zeigt die Masse der NLPs (in Mikrogramm), die in jedem Organ nach einer mRNA-Impfung gefunden wurde. Beachten Sie, wie es die Nebennieren angreift?

Impfstoff-Befürwortender Arzt lässt die Alarmglocken schrillen: „Wir haben einen großen Fehler gemacht.“

Ein Arzt namens Dr. Byram W. Bridle, PhD. wurde von Alex Pierson vom „On Point“-Podcast interviewt. Dieses Interview wird auch auf Brighteon.com gespiegelt. Es ist ungefähr 9 Minuten lang:

Im Interview sagt Dr. Bridle die folgenden verblüffenden Dinge. Denken Sie daran, wie Sie es lesen, dass Dr. Bridle ein 100% Impfstoff-Befürworter ist und übt ansonsten keine Kritik an andere Impfstoffe: (Hervorhebung von uns)

…das Spike-Protein allein ist fast vollständig für die Schädigung des Herz-Kreislauf-Systems verantwortlich. Wenn es in den Blutkreislauf gelangt, in der Tat, wenn man das gereinigte Spike-Protein in das Blut von Versuchstieren injiziert, erhalten sie alle Arten von Schäden am Herz-Kreislauf-System, und es kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden und Schäden am Gehirn verursachen.

Sie fanden das Spike-Protein in der Zirkulation, also im Blut von 11 dieser 13 Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die den Impfstoff erhalten hatten. Das bedeutet, dass wir seit langem wissen, dass das Spike-Protein ein pathogenes Protein ist. Es ist ein Toxin. Es kann in unserem Körper Schäden verursachen, wenn es in den Blutkreislauf gelangt. Jetzt haben wir eindeutige Beweise dafür, dass die Impfstoffe, die unsere Körper oder die Muskeln oder die Zellen in unseren Deltamuskeln bilden, dieses Protein herstellen, nicht der Impfstoff selbst, und dass das Protein in den Blutkreislauf gelangt. Wenn es in den Blutkreislauf gelangt, kann das Spike-Protein an die Rezeptoren binden, die sich auf unseren Blutplättchen und den Zellen befinden, die unsere Blutgefäße auskleiden. Wenn das passiert, kann es eine von zwei Sachen tun. Es kann entweder bewirken, dass die Blutplättchen verklumpen, und das kann zur Gerinnung führen. Das ist genau der Grund, warum wir Gerinnungsstörungen in Verbindung mit diesen Impfstoffen gesehen haben. Es kann auch zu Blutungen führen. Und natürlich ist das Herz beteiligt, es ist ein wichtiger Teil des kardiovaskulären Systems. Deshalb sehen wir Herzprobleme. Das Protein kann auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden und neurologische Schäden verursachen. Deshalb wird es auch in den tödlichen Fällen von Blutgerinnseln oft im Gehirn gesehen.

Kurzum, die Schlussfolgerung ist, dass wir einen großen Fehler gemacht haben. Wir haben es bis jetzt nicht erkannt. Wir haben gesehen, dass das Spike-Protein ein großartiges Ziel-Antigen ist. Wir wussten aber nicht, dass das Spike-Protein selbst ein Toxin ist und ein pathogenes Protein darstellt. Wenn wir also Menschen impfen, impfen wir sie versehentlich mit einem Toxin, und bei manchen Menschen gelangt dieses in den Blutkreislauf. Und wenn das bei manchen Menschen passiert, kann es Schäden verursachen, vor allem am Herz-Kreislauf-System. Ich habe nicht die Zeit, aber es gibt noch viele andere berechtigte Fragen zur langfristigen Sicherheit dieses Impfstoffs. Zum Beispiel, mit der Anreicherung in den Eierstöcken, ist eine meiner Fragen, „werden wir junge Menschen unfruchtbar machen, ?“ Also, ich höre da auf.

Dr. Bridle sagt jetzt genau das, was ich natürlich auch gesagt habe. Das Spike-Protein ist das Gift, und es ist das, was Blutgerinnsel und Todesfälle verursacht.

Der Situation-Update-Podcast enthüllt noch mehr Details