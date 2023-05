Erschütternde Enthüllungen von US-Folter des „Ewig-Gefangenen“ Abu Zubaydah aus Guantánamo

Der Mitverfasser eines „brisanten“ neuen Berichts, in dem die Arbeit des Gefangenen vorgestellt wird, sagte, dass „seine Zeichnungen die ultimative Ablehnung des Versagens und des Missbrauchs der Folter sind“.

Ein in dieser Woche veröffentlichter Bericht mit bisher unveröffentlichten Zeichnungen von Abu Zubaydah – einem 52-jährigen Saudi, der von den Vereinigten Staaten seit mehr als 20 Jahren in den „Black Sites“ der CIA und in Guantánamo Bay gefangen gehalten wird – bietet neue Einblicke in die Folterungen eines Mannes, der in einen Fall von Identitätsverwechslung verwickelt war.

Der Bericht mit dem Titel American Torturers: FBI and CIA Abuses at Dark Sites and Guantánamo basiert auf Skizzen und Beschreibungen von Zubaydah und anderen Folteropfern des Krieges gegen den Terror und wurde von Mark Denbeaux, Juraprofessor an der Seton Hall University, und Jess Ghannam, Professor für Psychiatrie an der University of California, San Francisco, mit Unterstützung von Jurastudenten der Seton Hall University erstellt.

Trotz der Bemühungen der Bundesregierung, insbesondere des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency, Beweise für die tatsächliche Anwendung der „erweiterten Verhörtechniken“ (Enhanced Interrogation Techniques – EITs) zu verbergen, die an Gefangenen in dunklen Gewölben und in Guantánamo angewandt wurden, hat ein stetiger Trommelwirbel von Enthüllungen einen beispiellosen Einblick in diese schändliche Episode in der Geschichte der Nation gewährt“, heißt es in dem Bericht.

Der Bericht stellt fest, dass Zubaydahs Zeichnungen „die brutale Realität, die die CIA mit ihrer kalkulierten Zerstörung von Videoaufnahmen der von ihren Agenten durchgeführten Folterungen zu verbergen suchte, eindringlich wiedergeben“ und „mit den jüngsten Berichten von Dr. James Mitchell, einem der Hauptverantwortlichen für das Folterregime, übereinstimmen, der sowohl ein Buch über die EITs geschrieben als auch in den Anhörungen zu Guantánamo ausgesagt hat“.

„Diese Quellen liefern zusammen mit dem Bericht des Senatsausschusses für Geheimdienstangelegenheiten den bisher vollständigsten und überzeugendsten Bericht über das amerikanische Folterprogramm“ in den Jahren nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf die Vereinigten Staaten, heißt es in der Veröffentlichung.

Der in Saudi-Arabien geborene Zubaydah zog als Teenager in das Westjordanland im von Israel besetzten Palästina. Ende März 2002 wurde er von Agenten der CIA, des FBI und des pakistanischen Geheimdienstes in Pakistan festgenommen. Während der Razzia, die zu seiner Festnahme führte, wurde Zubaydah, der fälschlicherweise für ein hochrangiges Al-Qaida-Mitglied gehalten wurde, in den Oberschenkel, in die Hoden und in den Bauch geschossen und an „schwarze Standorte“ der CIA in Pakistan, Thailand, Afghanistan, Polen, Nordafrika und Diego Garcia überstellt. Im September 2006 wurde er nach Guantánamo Bay, Kuba, überstellt, wo er weiterhin inhaftiert ist.

Zubaydah war der erste sogenannte „hochrangige“ Gefangene, der von US-Agenten gefoltert wurde, die ihn wie ein menschliches Versuchskaninchen behandelten.

Bisher unveröffentlichte Zeichnungen zeigen die verschiedenen Foltermethoden, die von der CIA gegen Abu Zubaydah angewandt wurden, darunter körperliche und sexuelle Übergriffe, Waterboarding und mehr. Entgegen ihren Behauptungen zeigt der Bericht detailliert auf, wie das FBI an der Folterung von Abu Zubaydah und anderen Häftlingen beteiligt war.

„Alle sind sich einig, dass sie den Falschen gefoltert haben; sie haben es trotzdem getan, um die Erlaubnis zu bekommen, andere Menschen zu foltern“, sagte Denbeaux dem Guardian, der am Donnerstag den Bericht zusammen mit einem Artikel von Ed Pilkington über Zubaydahs Erfahrungen veröffentlichte.

Der damalige Vizepräsident Dick Cheney, die Nationale Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice und der CIA-Direktor George Tenet gaben den US-Agenten grünes Licht für die Folterung von Zubaydah – selbst nachdem sie erfahren hatten, dass der Gefangene kooperativ war.

Während einer Diskussion über diese Angelegenheit soll der damalige Generalstaatsanwalt John Ashcroft geäußert haben: „Warum sprechen wir im Weißen Haus darüber? Die Geschichte wird dies nicht wohlwollend beurteilen.“

Zubaydah wurde 83 Mal der als „Waterboarding“ bekannten Technik des unterbrochenen Ertränkens unterworfen; er wurde unter dem Vorwand der „rektalen Ernährung“ vergewaltigt; er wurde in qualvollen „Stresspositionen“ gefesselt; er litt unter Schlaf-, Sinnes- und Nahrungsentzug; er war in kleinen Kisten eingesperrt; er war extremen Temperaturen und lauter Musik ausgesetzt; er wurde mit dem Tod bedroht; er wurde geschlagen und gegen Wände geschleudert; er wurde sexuell und religiös gedemütigt; und er wurde anderweitig misshandelt.

Die meisten der von der Regierung George W. Bush genehmigten Foltertechniken – darunter Waterboarding, Entzug, Stresspositionen, der Einsatz von lauter Musik und Hunden, das Schlagen gegen Wände, Isolationshaft und das Aussetzen gegenüber extremen Temperaturen – sind sowohl nach nationalem als auch nach internationalem Recht illegal.

Zusätzlich zu diesen genehmigten EITs setzten US-Militär- und Geheimdienstmitarbeiter Gefangene des Terrorismus – viele von ihnen unschuldige Männer, Frauen und Kinder – weiteren Misshandlungen aus, darunter Tötung, Vergewaltigung, Inhaftierung von Verwandten als Druckmittel, Aussetzung gegenüber manchmal tödlich extremen Temperaturen und brutale Schläge.

„Sexuelle Übergriffe wurden nie gebilligt, Nacktheit wurde nie gebilligt, Demütigung durch die Anwesenheit von Frauen wurde nie gebilligt, und auch nicht, jemanden über längere Zeit bis zur Erschöpfung oder Schlimmerem zu foltern“, sagte Denbeaux dem Guardian.

Laut einem Bericht der National Library of Medicine aus dem Jahr 2005 – einer Bundesbehörde, die sich auf die Überprüfung von Militärdokumenten stützt – starben 26 Gefangene im Krieg gegen den Terror an den Folgen von „kriminellen Tötungsdelikten“, wobei nicht angegeben wurde, wie viele Gefangene auf dem Schlachtfeld oder in US-Gewahrsam starben.

„Gefangene starben an den Folgen von Folter in Asadadad, Bagram und Gardez in Afghanistan und in Abu Ghraib, Camp Whitehorse, Basra, Mosul, Tikrit, Bucca und einer nicht identifizierten Einrichtung im Irak“, so der Bericht. „In diesen Fällen sind Todesfälle aufgrund medizinischer Vernachlässigung, Mörserangriffe auf Gefängnisse oder die Erschießung von randalierenden Gefangenen nicht enthalten.“

Zubaydah wurde nie wegen eines Verbrechens angeklagt oder vor Gericht gestellt. Er ist ein so genannter „ewiger Gefangener“, denn die USA haben nicht vor, ihn freizulassen.

Vergangenen Monat forderte die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für willkürliche Inhaftierungen die sofortige Freilassung Zubaydahs und erklärte gleichzeitig, dass seine fortgesetzte Inhaftierung gegen die „grundlegenden Regeln des Völkerrechts“ verstoße und „möglicherweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ darstelle.

Im Bericht über Zubaydah wird beschrieben, dass er das Geräusch eines Bohrers hörte, das sich stark und heftig bewegte, und kein anderes Geräusch konnte es übertönen. Er befand sich in einer Zelle, die rund um die Uhr verschlossen war, und sie öffneten die Tür nur, wenn die Vernehmer oder Folterer hereinkamen. Die Zellentür der Person, die mit dem Bohrer gefoltert werden sollte, wurde geöffnet, sodass Zubaydah den Bohrer sowie die Schreie, das Flehen und das entsetzte Weinen des gefolterten Bruders hören konnte. Auch nachdem der Bohrer nach mehreren Stunden ausgeschaltet wurde, hörte Zubaydah den schreienden, flehenden und weinenden Bruder immer noch, sowie die Person, die die Folter durchführte, die drohte, das Werkzeug in den Kopf, den Fuß, das Hinterteil oder den Bauch des gefolterten Bruders zu bohren.

Dreißig Männer sind weiterhin in Guantánamo inhaftiert. Nur einer wurde wegen eines Verbrechens verurteilt. Gegen zehn von ihnen ist ein Verfahren anhängig, das von ehemaligen Militärstaatsanwälten als „manipulierte“ Militärgerichte bezeichnet wurde, während 16 von ihnen zur Freilassung freigegeben oder empfohlen wurden.

Die Regierung von Präsident Joe Biden, der geäußert hat, Guantánamo zu schließen, beabsichtigt die Verlegung einer Handvoll Gitmo-Gefangener in Drittländer. Abu Zubaydah ist das Aushängeschild für Amerikas Folterprogramm“, so Denbeaux.

„Er war die erste Person, die gefoltert wurde, nachdem sie vom Justizministerium auf der Grundlage von Fakten, von denen die CIA wusste, dass sie falsch waren, zugelassen wurde“, so Denbeaux. „Seine Zeichnungen sind die ultimative Widerlegung des Versagens und des Missbrauchs der Folter“.