Erste Parlamentsdebatte zur Übersterblichkeit weltweit: Sind COVID-19-Impfstoffe sicher?

Übersterblichkeit rückt erstmals in einer Debatte des britischen Parlaments zur stillen Gesundheitskrise in den Mittelpunkt

„Die experimentellen COVID-19-Impfstoffe sind nicht sicher und nicht wirksam“, sagte der Abgeordnete Andrew Bridgen. Und er brachte Belege dafür mit.

Die Frage des „Lebensrettens“ hat in der post-COVID-Welt plötzlich an Bedeutung verloren. Während der Pandemie wurden tägliche Sterbezahlen zu einem vertrauten Merkmal in den Medienberichten, insbesondere in den Berichten von Medien wie der BBC. Doch dieselben Medien haben auffällig wenig über einen kürzlichen Anstieg der Übersterblichkeit berichtet, vorwiegend nach der Einführung der sogenannten COVID-19-Impfstoffe. Der Abgeordnete Andrew Bridgen hat unermüdlich versucht, dieses gravierende Problem in den Vordergrund zu rücken, und wurde bis zu 20 Mal abgelehnt, bevor ihm die Gelegenheit gegeben wurde, das Thema zu diskutieren. Am Freitag, dem 20. Oktober, bekam Bridgen die Chance, seine Bedenken vorzubringen, und vor einem leeren Plenarsaal, aber vor einem großen Publikum, das aus der Ferne zuschaute, hielt Bridgen eine ausführliche 24-minütige Rede zum Thema Übersterblichkeit.

Hier ist eine Zusammenfassung dessen, was er dem britischen Parlament vorgelegt hat.

Verzerrte Daten

Andrew Bridgen äußerte erhebliches Misstrauen gegenüber den von der Office for National Statistics (ONS) präsentierten Daten. Er kritisierte ihre Methode, die Todesfälle des Jahres 2021 in ihre Grundlinie einzubeziehen, was seiner Meinung nach das Erscheinen von Übersterblichkeit künstlich reduzierte.

Bridgen wies auf einen besorgniserregenden Trend hin: Eine erhebliche Anzahl von Todesfällen wird von Gerichtsmedizinern untersucht, insbesondere in jüngeren Bevölkerungsgruppen, und wir haben keine genaue Zählung für das Jahr 2021. Bei der Untersuchung der Übersterblichkeit waren die jüngsten Altersgruppen entscheidend. Ein Anstieg der Todesfälle in diesen Gruppen fällt weitaus mehr auf als bei älteren Bevölkerungsgruppen. Es gab vornehmlich vermehrte Todesfälle bei 15- bis 19-jährigen Männern in der zweiten Jahreshälfte 2021. Allerdings hat das ONS in einem erstaunlichen Schritt bei einer gerichtlichen Überprüfung spezifische Daten zu jüngeren Kindern zurückgehalten, obwohl seine Bedeutung zugegeben wurde, jedoch ohne weitere Informationen preiszugeben.

Bridgens Skepsis erstreckte sich auf die ursprüngliche Behauptung des ONS, dass die Impfstoffe aufgrund ihrer Datensätze sicher seien. Er hinterfragte ihre Erklärung, dass die geringe Anzahl von Todesfällen in den drei Wochen nach der Impfung darauf zurückzuführen sei, dass die schwersten Patienten die Impfung nicht erhalten hätten, und er nahm zur Kenntnis, als der Statistikregulator erklärte, dass die Daten des ONS nicht geeignet seien, die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe zu beurteilen. Ferner bestritt Bridgen Zahlen, die besagten, dass Impfstoffe 20 Millionen Menschenleben gerettet haben, da Unterschiede in der Sterblichkeitsrate in verschiedenen Ländern die allgemein gefeierten Vorteile der Impfung infrage stellen.

Die Impfstoffkontroverse

Die Zeit nach den Impfungen hat Abweichungen von erwarteten Mustern bei der Sterblichkeit gezeigt, insbesondere bei älteren Bevölkerungsgruppen. Dieser Wandel korreliert mit einem berichteten Anstieg der Rettungsdiensteinsätze und der Behindertenansprüche. Am interessantesten ist, dass viele Regionen mit geringeren Impfraten, wie London, niedrigere Raten an Übersterblichkeit melden. Es hat einen kontinuierlichen Anstieg der Todesfälle aufgrund von Herzproblemen nach den Impfungen gegeben, ein Problem, das wiederholt aufgetreten ist.

Eine der schockierendsten Enthüllungen, die aus Bridgens Rede hervorging, war der alarmierende Anstieg von Herznotfällen bei jungen Menschen. Konkret zeigten die Zahlen einen erstaunlichen Anstieg der Herzprobleme bei 15- bis 44-Jährigen im November 2021 (Höhepunkt der Impfpflicht), von durchschnittlich 1.300 pro Monat auf 2.172 in diesem Monat. Um seinen Standpunkt weiter zu betonen, verwies Bridgen auf Daten aus South Australia, wo es 2021 im Vergleich zu den Zahlen von 2018 einen besorgniserregenden Anstieg von Herznotfällen gegeben hat. Bridgen legte nahe, dass der COVID-19-Impfstoff wahrscheinlich der Verursacher dieses Anstiegs ist, insbesondere nachdem er andere potenzielle Faktoren ausgeschlossen hatte.

Abschließende Bemerkungen

„Was wird es benötigen, um diese Produkte zu stoppen?“, fragte MP Bridgen. „Das vollständige Versagen, die Infektion zu stoppen, war nicht genug. Und wir alle wissen, dass viele geimpfte Menschen COVID erkrankt und verbreitet haben. Die Mutation des Virus zu einer schwächeren Variante. Omikron, das war nicht genug. Die zunehmenden Beweise für schweren Schaden. Also, für diejenigen von uns, die geimpft wurden, ist das nicht genug. Und jetzt die Herztodesfälle und die Todesfälle junger Menschen scheinen auch nicht genug zu sein“, klagte Bridgen.

„Es ist höchste Zeit, diese experimentellen Impfstoffe auszusetzen und eine vollständige Untersuchung der Ursachen einzuleiten. Die Geschichte wird ein strenges Urteil fällen, wenn wir nicht anfangen, evidenzbasierte Medizin anzuwenden. Wir müssen sofort zur Grundlagenforschung und zur Grundlagenethik zurückkehren, was bedeutet, alle Stimmen zu hören und alle Bedenken zu untersuchen“, fuhr er fort.

„Zusammenfassend, Herr stellvertretender Sprecher, sind die experimentellen COVID-19-Impfstoffe nicht sicher und nicht wirksam, obwohl das Interesse im Plenarsaal begrenzt ist. Ich bin sehr dankbar für diejenigen, die anwesend sind. Wir sehen im Zuschauerraum, dass ein erhebliches öffentliches Interesse besteht. Ich möchte alle Mitglieder des Hauses, die anwesend sind, und auch diejenigen, die nicht anwesend sind, dringend bitten, sich für eine dreistündige Debatte zu diesem wichtigen Thema auszusprechen. Und Herr stellvertretender Sprecher, dies könnte die erste Debatte über Übersterblichkeit in unserem Parlament sein. Tatsächlich könnte es die erste Debatte über Übersterblichkeit in der Welt sein. Aber sehr traurig verspreche ich Ihnen, es wird nicht die letzte sein.“