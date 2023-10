China entsendet sechs Kriegsschiffe in den Nahen Osten inmitten wachsender Spannungen durch den israelischen Gaza-Krieg

Bis zu sechs chinesische Kriegsschiffe sind in der vergangenen Woche in den Nahen Osten entsandt worden, berichtet die South China Morning Post.

Die 44th Naval Escort Task Force, die seit Mai an regulären Operationen in der Region teilnimmt, war letzte Woche zu einem mehrtägigen Besuch im Oman, einschließlich einer gemeinsamen Marineübung mit der omanischen Marine, wie das chinesische Verteidigungsministerium mitteilte.

Nach dem Besuch am Samstag verließ die Task Force am 14. Oktober die Hauptstadt Muscat in Richtung eines nicht genannten Ziels, wie staatliche Medien berichteten.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, fand während des Besuchs ein Treffen zwischen chinesischen und omanischen Militärs statt, bei dem eine Reihe von Besuchen militärischer Einrichtungen und ein freundschaftliches Basketballspiel organisiert wurden.

Der Einsatzverband der Volksbefreiungsarmee im östlichen Theater besteht aus der Zibo, einem Lenkwaffenzerstörer vom Typ 052D, der Fregatte Jingzhou und dem integrierten Versorgungsschiff Qiandaohu.

Anfang dieses Monats wurde das Kommando an den 45. Geleitschutzverband des Nord-Theater-Kommandos der Volksbefreiungsarmee (VBA) übergeben, der aus einem weiteren Zerstörer vom Typ 052, der Urumqi, der Fregatte Linyi und dem Versorgungsschiff Dongpinghu besteht.

Lesen Sie die folgende Erklärung von der US-Verteidigungsminister:

Erstens habe ich die Verlegung der USS Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group in den Zuständigkeitsbereich des Central Command umgeleitet. Diese Trägerkampfgruppe ergänzt die USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group, die derzeit im östlichen Mittelmeer operiert. Sie wird unsere Streitkräfte weiter verstärken und unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten verbessern, auf eine Reihe von Eventualitäten zu reagieren. Ich habe auch die Stationierung einer THAAD-Batterie (Terminal High Altitude Area Defense) und zusätzlicher Patriot-Bataillone an Standorten in der gesamten Region aktiviert, um den Schutz der US-Streitkräfte zu erhöhen.