Kreml empört über Bidens verschärfte Kriegsrhetorik und dem Vergleich Putins mit der Hamas

Joe Biden hat am Donnerstagabend eine Rede an das amerikanische Volk gehalten, in der er die Reaktion der Vereinigten Staaten auf die Terroranschläge der Hamas gegen Israel und den anhaltenden Krieg Russlands gegen die Ukraine erläuterte.

In seiner Rede verschärfte Joe Biden die Kriegsrhetorik und verglich Russland mit der Hamas.

Biden zählte auch eine Reihe von Handlungen auf, die er Russland vorwarf, darunter „Massengräber, Leichen mit Folterspuren, Vergewaltigung als Waffe durch die Russen und Tausende und Abertausende von ukrainischen Kindern, die gewaltsam nach Russland verschleppt und ihren Eltern gestohlen wurden“.

Joe Biden hat es auch geschafft, Russland mit den Barbaren der Hamas zu vergleichen.

Das ist ziemlich ungeheuerlich. Der verrückte alte Joe ist ganz heiß auf einen ausgewachsenen Krieg mit Russland.

Dies wurde nach Putins Treffen mit Xi gefilmt. Der Koffer wird von einem Offizier der russischen Marine getragen und ist selten zu sehen.

Putin's "nuclear suitcase" captured on video.



This was filmed after Putin's meeting with Xi. The suitcase is carried by an officer of the Russian Navy and is rarely seen. pic.twitter.com/EJIn5XWNmE