Erster Teil: Die Architektur der Kontrolle

Von Josh Stylman

Anmerkung des Autors: Jahrelang war mir klar, dass die Werbung darauf abzielt, das Verhalten zu manipulieren. Als jemand, der die Mechanismen des Marketings studiert hat, hielt ich mich für einen gebildeten Verbraucher, der rationale Marktentscheidungen treffen konnte. Was ich nicht verstand, war, wie diese gleiche psychologische Architektur jeden Aspekt unserer kulturellen Landschaft prägt. Diese Untersuchung begann als Neugier auf die Verbindungen der Musikindustrie zu Geheimdiensten. Sie entwickelte sich zu einer umfassenden Untersuchung darüber, wie Machtstrukturen systematisch das öffentliche Bewusstsein formen.

Was ich dabei entdeckte, zeigte mir, dass selbst meine zynischsten Annahmen über die fabrizierte Kultur kaum an der Oberfläche kratzten. Diese Enthüllung hat nicht nur meine Weltanschauung grundlegend verändert, sondern auch meine Beziehungen zu denjenigen, die diese Kontrollmechanismen entweder nicht untersuchen können oder wollen. Dieser Beitrag soll sichtbar machen, was viele spüren, aber nicht vollständig artikulieren können – um anderen zu helfen, diese verborgenen Systeme der Einflussnahme zu erkennen. Denn das Erkennen von Manipulation ist der erste Schritt, um sich ihr zu widersetzen.

Diese Untersuchung entfaltet sich in drei Artikeln: Zuerst werden wir die grundlegenden Kontrollsysteme untersuchen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts etabliert wurden. Danach werden wir erforschen, wie sich diese Methoden durch die populäre Kultur und Gegenkulturbewegungen weiterentwickelt haben. Abschließend werden wir sehen, wie diese Techniken durch digitale Systeme automatisiert und perfektioniert wurden.

Einführung: Die Architektur der Kontrolle

Im Jahr 2012 führte Facebook ein geheimes Experiment mit 689.000 Nutzern durch und manipulierte ihre Newsfeeds, um zu untersuchen, wie sich Änderungen der Inhalte auf ihre Emotionen auswirken. Dieser grobe Test war nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen würde. Im Jahr 2024 werden Algorithmen nicht nur dazu dienen, unsere Gefühle zu beeinflussen, sondern auch das, was wir glauben, dass wir denken können.

Social-Media-Plattformen sind heute in der Lage, Verhalten in Echtzeit vorherzusagen und zu verändern, Streaming-Dienste kuratieren automatisch und kontinuierlich unseren Kulturkonsum, und digitale Zahlungssysteme verfolgen jede einzelne Transaktion. Was als einfache emotionale Manipulation begann, ist zu einer umfassenden Bewusstseinskontrolle geworden.

Diese Macht, die menschliche Wahrnehmung zu formen, ist nicht über Nacht entstanden. Die Mechanismen der kulturellen Kontrolle, die wir heute sehen, wurden über mehr als ein Jahrhundert hinweg aufgebaut und entwickelten sich von Edisons physischen Monopolen zu den unsichtbaren digitalen Ketten von heute. Um zu verstehen, wie wir an diesen Punkt der algorithmischen Bewusstseinskontrolle gelangt sind – und, was noch wichtiger ist, wie wir uns dagegen wehren können -, müssen wir zunächst die historischen Grundlagen dieser Systeme und die bewusste Architektur der Kontrolle, die sie geformt hat, nachvollziehen.

Die psychologische Manipulation, die durch das Facebook-Experiment aufgedeckt wurde, mag wie ein modernes Phänomen erscheinen, aber ihre Wurzeln reichen bis in die frühesten Tage der Massenkommunikation zurück. Einer der ersten Architekten der kulturellen Kontrolle war Thomas Edison, der mit der Gründung der Motion Picture Patents Company im Jahr 1908 den Grundstein für ein Jahrhundert systematischer Einflussnahme legte.

Das Fundament legen

Als Thomas Edison 1908 die Motion Picture Patents Company gründete, schuf er mehr als nur ein Monopol – er demonstrierte, wie fünf Schlüsselmechanismen Informationen systematisch kontrollieren und das Bewusstsein formen können: Kontrolle der Infrastruktur (Filmproduktionsanlagen), Kontrolle des Vertriebs (Kinos), rechtlicher Rahmen (Patente), finanzieller Druck (schwarze Listen) und Definition der Legitimität (autorisierte„ gegenüber nicht autorisierten“ Inhalten). Diese Mechanismen werden sich in allen Branchen und Epochen weiterentwickeln und immer ausgefeiltere Instrumente zur Beeinflussung des öffentlichen Bewusstseins und zur Kontrolle der Grenzen möglicher Gedanken und Ausdrucksformen darstellen.

Das Aufkommen der institutionellen Kontrolle

Während Edison die Kontrolle über die visuellen Medien etablierte, nahm ein breiteres System institutioneller Macht rasch Gestalt an. Das frühe 20. Jahrhundert wurde Zeuge einer noch nie dagewesenen Konvergenz konzentrierter Kontrolle über mehrere Bereiche.

Als der Edison Trust 1915 durch kartellrechtliche Maßnahmen zerschlagen wurde, verlagerte sich die Kontrolle von Edisons Patentmonopol auf eine kleine Gruppe von Filmstudios. Diese „Zerschlagung“ wurde zwar als Schaffung von Wettbewerb dargestellt, in Wirklichkeit aber konsolidierte sich die Macht in einer Oligarchie von Studios, die die Kontrolle über die Inhalte und die Vermittlung von Nachrichten effektiver und subversiver koordinieren konnten – ein Muster, das sich in künftigen Kartellverfahren wiederholen sollte.

Während die Auflösung des Trusts scheinbar zu mehr Wettbewerb führte, entstanden schnell neue Formen der Kontrolle. Der 1934 eingeführte Motion Picture Production Code (Hays Code) zeigte, wie moralische Panik eine systematische Inhaltskontrolle rechtfertigen konnte. So wie Edison den Filmvertrieb kontrolliert hatte, so kontrollierte der Hays Code, was auf der Leinwand gezeigt werden durfte, und schuf Vorlagen für die Manipulation von Erzählungen, die bis ins digitale Zeitalter hinein Bestand haben sollten.

Edisons Vorlage für die Kontrolle visueller Medien sollte bald auch in anderen Bereichen Anwendung finden. Wie ich in „Die Informationsfabrik“ ausführlich dargelegt habe, setzte Rockefeller in der Medizin ein identisches Schema ein: Kontrolle der Infrastruktur (medizinische Schulen), Kontrolle des Vertriebs (Krankenhäuser und Kliniken), rechtlicher Rahmen (Lizenzvergabe), finanzieller Druck (strategische Finanzierung) und Definition der Legitimität („wissenschaftliche“ vs. „alternative“ Medizin). Dabei ging es nicht nur um die Ausschaltung des Wettbewerbs, sondern auch um die Kontrolle darüber, was legitimes Wissen ausmacht.

Das war kein Zufall. Das frühe 20. Jahrhundert war Zeuge einer beispiellosen bürokratischen Konvergenz, als ehemals getrennte Bereiche – Medizin, Medien, Bildung, Finanzen, Unterhaltung und wissenschaftliche Forschung – mit bemerkenswerter Koordination zu arbeiten begannen. Die Mauern zwischen öffentlichen Einrichtungen, der Privatwirtschaft und staatlichen Stellen wurden immer durchlässiger.

Große Stiftungen spielten eine entscheidende Rolle bei dieser Konvergenz. Die Rockefeller- und die Ford-Stiftung traten zwar als philanthropische Organisationen auf, prägten aber effektiv die Prioritäten der akademischen Forschung und die Methoden der Sozialwissenschaften. Durch strategische Zuschüsse und institutionelle Unterstützung trugen sie dazu bei, anerkannte Rahmenbedingungen für das Verständnis der Gesellschaft selbst zu schaffen und zu erhalten. Indem sie bestimmten, welche Forschung finanziert wurde und welche Ideen institutionelle Unterstützung erhielten, wurden diese Stiftungen zu mächtigen Gatekeepern für akzeptables Wissen – und dehnten damit Rockefellers medizinisches Modell auf den breiteren intellektuellen Bereich aus.

Diese beispiellose administrative Angleichung bedeutete mehr als nur Koordination – sie schuf ineinander greifende Systeme zur Kontrolle sowohl der physischen Realität als auch des öffentlichen Bewusstseins. Von Edisons Kontrolle der visuellen Medien über Rockefellers Definition des medizinischen Wissens bis hin zur monetären Kontrolle durch die Federal Reserve trug jedes Teil zu einer umfassenden Architektur der sozialen Kontrolle bei. Was dieses System so subtil durchdringend machte, war seine meisterhafte Verpackung – jede Aushöhlung der Autonomie wurde als Fortschritt dargestellt, jede Einschränkung als Schutz, jede Form der Kontrolle als Bequemlichkeit. Die Öffentlichkeit akzeptierte diese Veränderungen nicht nur, sondern nahm sie begierig an, ohne zu erkennen, dass ihre Entscheidungen, ihre Überzeugungen und ihr Verständnis der Realität durch Institutionen, denen sie vertrauten, sorgfältig manipuliert wurden.

Die Macht dieses konvergenten Systems wurde erstmals in großem Umfang bei der tiefgreifenden Umgestaltung der globalen Rolle Amerikas demonstriert. Das Narrativ des amerikanischen „Isolationismus“ entwickelte sich zu einem der einflussreichsten Gestalter des öffentlichen Bewusstseins. Während Amerika lange Zeit seine Macht durch Bankennetzwerke, Unternehmensexpansion und Kanonenbootdiplomatie demonstriert hatte, wurde diese Realität allmählich umgestaltet und geschickt an eine ahnungslose Öffentlichkeit vermarktet.

Indem sie eine Geschichte des amerikanischen Rückzugs aus dem Weltgeschehen aufbauten, konnten sich die Befürworter einer militärischen Intervention als widerwillige Modernisierer positionieren, die eine zögernde Nation zu globaler Verantwortung führten. Die gleichzeitige Übernahme großer Zeitungen durch J.P. Morgan, der 1917 bereits 25 % der amerikanischen Zeitungen kontrollierte, trug dazu bei, diesen narrativen Rahmen zu schaffen. Es ging nicht nur um Profit – es ging darum, die Maschinerie des öffentlichen Bewusstseinsmanagements in Vorbereitung auf kommende, von der herrschenden Klasse gewünschte Konflikte zu etablieren.

In den 1950er Jahren wurde dieser Einfluss durch die Operation Mockingbird formalisiert, als die CIA systematisch große Medienorganisationen infiltrierte. Das Programm zeigte, wie gut die Geheimdienste die Notwendigkeit verstanden, die öffentliche Wahrnehmung über scheinbar unabhängige Kanäle zu beeinflussen. Aufbauend auf Methoden, die während der Propaganda im Krieg verfeinert wurden, beeinflussten die Techniken von Mockingbird alles von der Nachrichtenberichterstattung bis zum Unterhaltungsprogramm und schufen Vorlagen für die Informationsmanipulation, die sich bis heute weiterentwickeln.

Was Operation Mockingbird durch menschliche Redakteure und untergeschobene Geschichten erreichte, erreichen die heutigen Plattformen automatisch durch Algorithmen zur Inhaltsmoderation und Empfehlungssysteme. Die gleichen Prinzipien der narrativen Kontrolle bleiben bestehen, aber die menschlichen Vermittler sind durch automatisierte Systeme ersetzt worden, die mit atemberaubender Geschwindigkeit auf globaler Ebene arbeiten.

Ein Beispiel für diese Verknüpfung von Medien und Intelligenz ist William S. Paley, der CBS von einem kleinen Radionetzwerk in ein Rundfunkimperium verwandelte. Während des Zweiten Weltkriegs diente Paley als Vorgesetzter des Office of War Information (OWI) im Mittelmeerraum, bevor er Chef des Radios in der Abteilung für psychologische Kriegsführung des OWI wurde. Seine Erfahrungen mit psychologischen Operationen während des Krieges flossen direkt in die Programmstrategie von CBS für die Nachkriegszeit ein, in der die Unterhaltung als Mittel zur sozialen Gestaltung diente. Unter Paleys Führung wurde CBS als „Tiffany Network“ bekannt, das meisterhaft Unterhaltung mit subtilen Manipulationstechniken verband, die er während seines Dienstes in der psychologischen Kriegsführung verfeinert hatte. Diese Verschmelzung von Unterhaltung und sozialer Kontrolle sollte zur Vorlage für moderne Medienoperationen werden.

Diese Maschinerie der Massenbeeinflussung wurde an die neuen Technologien angepasst. In den 1950er Jahren machte der Payola-Skandal deutlich, wie die Plattenfirmen das öffentliche Bewusstsein durch kontrollierte Werbung beeinflussten. Was als Kontroverse um DJ-Bestechungsgelder dargestellt wurde, war in Wirklichkeit ein weiterentwickeltes System zur Beeinflussung des Publikumsgeschmacks. Die Unternehmen, die diese kulturellen Kanäle kontrollierten, unterhielten tiefe institutionelle Bindungen – Paleys CBS Records setzte seine Beziehungen zu militärischen Auftragnehmern fort, während die Rolle von RCA bei der Gestaltung der Massenkultur auf seine Gründung im Jahr 1919 als von der Marine koordiniertes Kommunikationsmonopol zurückging.

Die Expansion von RCA in die Bereiche Rundfunk, Schallplatten und Unterhaltungselektronik diente der Aufrechterhaltung der inländischen Kontrolle über die strategische Kommunikation und bewahrte diese grundlegenden Verbindungen zu militärischen und geheimdienstlichen Netzwerken. Diese Methoden der kulturellen Kontrolle entwickelten sich nicht isoliert, sondern waren Teil eines umfassenderen Systems des Social Engineering, das sich in Zeiten globaler Konflikte dramatisch ausweitete.

Während Historiker die Weltkriege in der Regel als einzelne Konflikte behandeln, sind sie besser als Phasen einer kontinuierlichen Ausweitung sozialer Kontrollmechanismen zu verstehen. Die Infrastruktur und die Methoden, die zwischen diesen Konflikten entwickelt wurden, offenbaren diese Kontinuität – die Kriege lieferten sowohl die Rechtfertigung als auch das Testgelände für immer ausgefeiltere Systeme der psychologischen Massenmanipulation. Militäreinrichtungen wie die Lookout Mountain Air Force Station in Laurel Canyon waren nicht nur Stützpunkte, sondern auch Zentren für die psychologische Kriegsführung, perfekt gelegen im Herzen der Unterhaltungsindustrie. Allein Lookout Mountain produzierte über 19.000 geheime Filme und unterhielt gleichzeitig hochrangige Verbindungen zur Hollywood-Produktion.

Bis 1943 war dieses System so gut etabliert, dass das Office of Strategic Services (OSS) seine Strategie in einem inzwischen deklassierten Dokument ausdrücklich darlegte. Die Einschätzung der OSS war eindeutig: Kinofilme stellten „ein unvergleichliches Lehrmedium“ und „eine patentierte Kraft in der Meinungsbildung“ dar, die „Aktionen anregen oder verhindern“ konnte. In dem Dokument heißt es weiter, dass die USA „die Möglichkeiten des Kinofilms als Waffe der psychologischen Kriegsführung ausnutzen“ müssen. Dabei ging es nicht nur um die Kontrolle von Informationen – es ging darum, die Art und Weise, wie die Menschen die Realität selbst verstehen und erleben, grundlegend zu verändern.

Während Edison und Rockefeller in Amerika physische Kontrollsysteme einrichteten, war die Unterhaltungsindustrie bereits in Geheimdienstoperationen eingebunden. Harry Houdini soll während des Ersten Weltkriegs mit dem britischen Geheimdienst zusammengearbeitet und seine Auftritte als Tarnung genutzt haben, um in deutschen Enklaven Informationen zu sammeln. Von Charlie Chaplins Filmen, die auf ihr Propagandapotenzial hin untersucht wurden, bis hin zu Mary Pickfords Kriegsanleihenkampagnen, die den Präzedenzfall für prominente Botschaften schufen, war der Erste Weltkrieg die Geburtsstunde einer systematischen Koordinierung zwischen Hollywood und Geheimdiensten. Während des Zweiten Weltkriegs wurden diese Verbindungen durch das OSS formalisiert und entwickelten sich zum heutigen Entertainment Liaison Office, über das Behörden wie das Verteidigungsministerium aktiv die gewünschten militärischen Filmthemen gestalten.

Das Bewusstsein der Massen modellieren

Während die amerikanische Industrie die Kontrolle über die physische Infrastruktur und die Unterhaltung perfektionierte, entwickelte der britische Geheimdienst etwas noch Grundlegenderes: Methoden zur Kontrolle des Bewusstseins selbst. Sie erkannten, dass die territoriale Kontrolle nur vorübergehend war, die Macht, Überzeugungen, Wünsche und Weltanschauungen zu formen, jedoch dauerhaft sein konnte, und ihre Innovationen sollten die Sozialtechnik für immer verändern.

Im Jahr 1914 gründeten sie eine zunächst harmlos klingende Einrichtung namens „Wellington House“, die sich zu immer kühneren bürokratischen Abwandlungen entwickelte – dem „Department of Information“ und schließlich dem explizit nach Orwell klingenden „Ministry of Information“. Durch diese Organisation systematisierten sie die massenpsychologische Manipulation auf der Grundlage neuer Prinzipien – dass indirekte Beeinflussung durch vertrauenswürdige Stimmen besser funktioniert als direkte Propaganda, dass emotionale Resonanz wichtiger ist als Fakten, dass Menschen dem Austausch unter Gleichgesinnten mehr vertrauen als Autoritäten.

Diese psychologischen Grundsätze sollten ein Jahrhundert später zu den grundlegenden Algorithmen von Social-Media-Plattformen werden. Diese Erkenntnisse sind nicht mit der Zeit verschwunden, sondern haben sich weiterentwickelt. Wenn Facebook A/B-Tests zur emotionalen Ansteckung durchführt oder die Algorithmen sozialer Medien den Peer-to-Peer-Austausch gegenüber institutionellen Quellen fördern, werden die psychologischen Grundsätze von Tavistock in Echtzeit angewandt.

Diese Arbeit entwickelte sich aus der Behandlung von Soldaten mit Kriegsneurosen an der Tavistock-Klinik (später Tavistock-Institut), wo Dr. John Rawlings Rees und seine Kollegen entdeckten, wie psychologische Traumata genutzt werden können, um nicht nur das individuelle Bewusstsein, sondern ganze soziale Systeme umzugestalten. Durch die systematische Erforschung von Traumata und Gruppenpsychologie entwickelten sie Methoden, mit denen sie nicht nur das, was die Menschen sehen, sondern auch ihre Interpretation der Realität selbst beeinflussen konnten. Die Arbeit des Instituts zeigte, wie psychologische Schwachstellen genutzt werden können, um sowohl das Verhalten des Einzelnen als auch das der Gruppe zu verändern – Erkenntnisse, die sich als unschätzbar erweisen sollten, als sich die Mechanismen der Einflussnahme von offener Zensur zu subtiler Manipulation der Wahrnehmung entwickelten.

Obwohl in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt, wurde Tavistock zu einer der einflussreichsten Organisationen bei der Gestaltung moderner Methoden der sozialen Kontrolle. Während die meisten Menschen Tavistock heute nur durch die jüngsten Kontroversen über die geschlechtsspezifische Pflege kennen, reicht der Einfluss des Instituts über Generationen zurück und prägt seit seiner Gründung kulturelle Narrative und soziale Veränderungen. Die aktuelle Arbeit des Instituts stellt keine Anomalie dar, sondern ist eine Fortsetzung seiner langjährigen Mission, das menschliche Bewusstsein umzugestalten.

Der ehemalige MI6-Geheimdienstoffizier John Coleman hat in seinem bahnbrechenden Werk The Tavistock Institute of Human Relations (Das Tavistock-Institut für menschliche Beziehungen) einen Einblick in die Arbeit des Instituts gegeben. In jüngerer Zeit haben Forscher wie Daniel Estulin, Courtenay Turner und Jay Dyer die tiefgreifenden Auswirkungen des Instituts weiter untersucht.

Die raffinierteste Errungenschaft des Instituts war die Umwandlung psychologischer Theorien in praktische Werkzeuge für die Kulturtechnik, insbesondere durch populäre Musik und Jugendkultur. Indem sie ihre Prinzipien in scheinbar spontane kulturelle Trends einbetteten, schufen sie eine für die Betroffenen unsichtbare Vorlage für die soziale Programmierung.

Diese Methoden wurden zunächst in der Musik erprobt. Das Jazzdiplomatieprogramm des Außenministeriums in den 1950er und 1960er Jahren zeigte, wie die Machtzentren das Potenzial der Musik für die kulturelle Gestaltung verstanden. Während Louis Armstrong und Dizzy Gillespie als „Jazz-Botschafter“ auf Tournee gingen, prägte ein anderer mächtiger Einfluss die Jazzszene von innen heraus. Die Baronin Pannonica de Koenigswarter – aus der Bankiersdynastie Rothschild stammend – wurde zu einer wichtigen Förderin von Bebop-Künstlern wie Thelonious Monk und Charlie Parker, die beide im Abstand von mehreren Jahren in ihrem Haus sterben sollten.

Ihre Leidenschaft für den Jazz mag zwar echt gewesen sein, doch fiel ihr großes Engagement in der Szene in eine Zeit, in der das US-Außenministerium und die CIA den Jazz aktiv als Instrument der Kulturdiplomatie einsetzten. Dieses Mäzenatentum, ob beabsichtigt oder nicht, war ein Vorbote der Beteiligung der europäischen Bankaristokratie an vermeintlich revolutionären Musikbewegungen.

In meinem nächsten Artikel werden wir die nächste Phase der Bewusstseinskontrolle untersuchen, die über die Kultur selbst erfolgte. Die frühen Experimente im Jazz entwickelten sich zu einem unsichtbaren und systematischen Programm der Kulturtechnik. Institutionen konzipierten und entfachten kulturelle Bewegungen, die organisch zu sein schienen, und auf diese Weise formten die herrschenden Gremien nicht nur das, was die Menschen dachten, sondern ihren gesamten Rahmen für das Verständnis von allem und jedem.