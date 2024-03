Erstmals seit 700 Jahren sinkt die Weltbevölkerung

Eine umfangreiche Studie, die in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass die Weltbevölkerung in den nächsten Jahrzehnten aufgrund stark sinkender Geburtenraten schrumpfen und sich möglicherweise nie wieder erholen wird.

Die von der Bill & Melinda Gates Foundation finanzierte Studie kommt zu dem Schluss, dass bis 2050 in 155 von 204 Ländern die Geburtenrate unter dem Niveau liegen wird, das zur Aufrechterhaltung der Bevölkerungszahl erforderlich ist.

Sie stellt fest, dass die „Gesamtfruchtbarkeitsrate“ im Jahr 2021 weltweit bei 2,23 liegen wird, also nur knapp über dem Wert von 2,1 Kindern pro Frau, der zur Aufrechterhaltung des Bevölkerungswachstums erforderlich ist.

Dieser Wert ist von 4,84 im Jahr 1950 auf 1,83 im Jahr 2050 und auf 1,59 im Jahr 2100 sinken.

Dramatische Rückgänge der weltweiten Fruchtbarkeitsraten werden die globalen Bevölkerungsmuster bis zum Jahr 2100 verändern, so eine neue GBD Capstone Studie.



Erkunden Sie die Daten ➡️ https://t.co/Mvc1PyR4F4 pic.twitter.com/xdpSjVLrQJ — The Lancet (@TheLancet) März 20, 2024

Die Studie stellt fest, dass bis dahin nur in 26 Ländern die Geburtenrate höher sein wird als die Sterberate, während „der weltweit größte Teil einen natürlichen Bevölkerungsrückgang erleben wird“.

Ein Bevölkerungsrückgang wäre das erste Mal seit sieben Jahrhunderten.

Das letzte Mal geschah dies nach der Pandemie des Schwarzen Todes, die Mitte des 13. Jahrhunderts bis zu 50 Millionen Menschen tötete und die Weltbevölkerung von 400 Millionen auf 350 Millionen reduzierte.

Dr. Natalia Bhattacharjee, Mitautorin der Studie, erklärte, dass die sinkenden Geburtenraten „die Weltwirtschaft und das internationale Kräftegleichgewicht völlig verändern und eine Neuorganisation der Gesellschaften erfordern werden“.

Bhattacharjee, leitender Wissenschaftler am Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) an der University of Washington, wies auch darauf hin, dass eine wichtige Konsequenz die verstärkte Zuwanderung aus Ländern sein wird, in denen es noch einen Babyboom“ gibt, wie in Afrika südlich der Sahara, um den Arbeitskräftemangel in Nationen mit alternder Bevölkerung auszugleichen.

Professor Stein Emil Vollset, leitender Autor von IHME, stellte außerdem fest, dass die Welt aufgrund des Bevölkerungsrückgangs „im 21. Jahrhundert vor einem atemberaubenden sozialen Wandel steht“.

Die Ergebnisse entsprechen genau dem, wovor Elon Musk seit Jahren warnt, indem er den Bevölkerungsrückgang als „zivilisatorische Bedrohung“ bezeichnet und darauf hinweist, dass die Menschheit buchstäblich aussterben wird, wenn nichts unternommen wird, um den Trend umzukehren.

Während sich die Ökofreaks über die „moralischen Probleme“ des Kinderkriegens ereifern, werden die möglichen Ursachen für den Rückgang der Fruchtbarkeit, wie Plastik und chemische Schrumpfung von Penis und Spermienzahl, relativ ignoriert.

Die nackte Realität ist, dass die Geburtenraten weltweit einbrechen und fast alle Länder auf dem Weg sind, bis zum Ende des Jahrhunderts eine schrumpfende Bevölkerung zu haben.

In Ländern wie Südkorea und Japan sterben doppelt so viele Menschen, wie geboren werden. Man muss kein mathematisches Genie sein, um sich ausrechnen zu können, was bald geschehen wird.

Diese Länder denken bereits über Massenmigration nach, und der südkoreanische Justizminister erklärte kürzlich, das Land stehe vor einer „demografischen Katastrophe“ und drohe auszusterben.

Trotz dieser erschreckenden Realität ist es heute in der modernen Kultur üblich, dass junge Menschen tatsächlich glauben, sie müssten ihre menschlichen Instinkte aufgeben, um sich fortzupflanzen – alles zum Wohle der Allgemeinheit: