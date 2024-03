Neuer Film „Epidemie des Betrugs“ deckt massive COVID-Korruption auf

Von Frank Wright

„Epidemie des Betrugs“ entlarvt die Unterdrückung von Hydroxychloroquin, einer potenziellen Lösung für die COVID-Krise, die von staatlichen Stellen, einschließlich der FDA, inszeniert wurde.

(LifeSiteNews) – In diesem Monat wird ein neuer Film veröffentlicht, der das COVID-Regime dokumentiert. Das Besondere an „Epidemic of Fraud“ ist das Ausmaß der Korruption, das er aufdeckt und das über das Verbot wirklich sicherer und wirksamer Medikamente hinausgeht und stattdessen massive finanzielle und politische Motive für die Förderung von Verboten und gefährlichen „Impfstoffen“ zeigt.

John Davidsons Film beginnt mit der skandalösen Kampagne gegen Hydroxychloroquin, ein Derivat von Chinin, der natürlich vorkommenden Wunderdroge, deren Kontrolle immer eine Frage der nationalen Sicherheit der USA war.

„Das war die Antwort. Es hätte die Pandemie gestoppt“. So Steven Hatfill – COVID-Berater von Präsident Donald Trump – in einem Segment des Films. Er merkte an, dass wir innerhalb von etwa einer Woche 62 Millionen Dosen Hydroxychloroquin zur Verfügung hatten“.

Er fuhr fort: „52 andere Länder haben es erfolgreich eingesetzt, um ihre Pandemie – ihre Krankenhauseinweisungen – unter Kontrolle zu halten.

Wer hat also beschlossen, den Plan der Trump-Administration zur frühzeitigen Verabreichung eines bewährten Heilmittels zu stoppen? Wie Davidson zeigt, „kam die Idee, Hydroxychloroquin zu stoppen, von der FDA.“

Davidson ist bei weitem nicht der Einzige, der aufzeigt, wer genau verantwortlich war.

Dr. Robert Malone – ‚Ursache unbekannt‘

Davidson, ein überzeugter Christ, begann als Radiojournalist und wechselte schließlich zum Fernsehen und zur Filmproduktion. Zu Beginn des Films gibt er zu, dass auch er für COVID-Maßnahmen geworben hat, weil er dachte, er leiste damit einen öffentlichen Dienst. Es waren die Beschränkungen für Hydroxychloroquin, sagte er LifeSiteNews, die ihn „umstimmten“.

Ab 2020 verbrachte er die dazwischen liegenden Jahre damit, eine Geschichte zusammenzusetzen, die auf einen massiven Betrug am und auf Kosten des amerikanischen Volkes hinauslief.

Sein Film macht ausgiebig Gebrauch von Interviewmaterial aus der Zeit der Abriegelung und zeigt Dr. Robert Malone im Jahr 2021, wie er Joe Rogan genau erklärt, wer hinter der Unterdrückung eines billigen Medikaments steckte, das die Pandemie von Anfang an hätte stoppen können. Laut Malone handelte es sich um eine „Verschwörung zwischen Janet Woodcock [der FDA] und Rick Bright, um zu verhindern, dass Ärzte Hydroxychloroquin außerhalb des Krankenhauses verabreichen können.

Rick Bright wurde von seinem Posten als Direktor der BARDA, der Biomedical Advanced Research and Development Authority, degradiert, weil er Trumps Empfehlung für Hydroxychloroquin als „gefährlich“ verunglimpft hatte.

Zur Frage, warum die Hydroxychloroquin-Beschränkung von Bedeutung war, fuhr Malone fort, dass die Behauptung gegen Bright der Wahrheit entspreche:

Rick Bright hat in einer auf Video aufgezeichneten Zeugenaussage ausdrücklich darüber gesprochen, wie sie sich verschworen haben, um eine Strategie auszuhecken, damit Hydroxychloroquin nur im Krankenhaus verabreicht werden kann – was übrigens zu spät für den Zeitpunkt ist, zu dem [es] eingesetzt werden sollte.

Rogan stellte Malone die offensichtliche Frage: „Warum haben sie das getan?

„Das ist das Unbekannte“, antwortete Malone. „Es gibt so viele Warum und Wie – ich sage gerne – es gibt einen Haufen Dinge, die keinen Sinn ergeben“.

Doch Davidsons Film macht aus dieser scheinbar sinnlosen Entscheidung eine Menge Sinn. Bright wurde wegen seiner führenden Rolle bei dem Plan, den Amerikanern ein sicheres und erschwingliches Mittel gegen COVID-19 vorzuenthalten, als heldenhafter „Whistleblower“ gefeiert.

Brights Ambitionen sind mittlerweile global. Im Jahr 2021 arbeitete er als CEO des Pandemic Prevention Institute bei der Rockefeller Foundation und feierte ein neues „Pandemic Intelligence Centre“ der Weltgesundheitsorganisation. Er sprach auch auf dem Weltwirtschaftsforum 2024 auf einer Podiumsdiskussion über die Rolle künstlicher Intelligenz bei „zukünftigen Heilmitteln“ und „Wiederaufbau des Vertrauens in eine bessere Zukunft“.

Auf Bright’s LinkedIn-Profil steht: „Exponentielle Transformation von Global Health & Healthcare (Changing the World)“. Sein Lebenslauf lässt keinen Zweifel an der Art dieser besseren Welt, die er sich für uns alle vorstellt.

Bürokraten gegen das Volk

Der Film zeigt, wie Davidson sich an die FDA wandte, um einen FOIA-Antrag (Freedom of Information Act) zu stellen, um die Kommunikation zwischen den beiden wichtigsten Entscheidungsträgern – Rick Bright und Janet Woodcock – einzusehen.

In einem Telefongespräch mit der Food and Drug Administration (FDA) wurde Davidson mitgeteilt, dass er zwei Jahre warten müsse, um die Daten einzusehen, da es einen Rückstand von 1100 ähnlichen Anträgen gebe.

Davidson nutzte seine Zeit, um gegen die beiden Entscheidungsträger zu ermitteln, deren Handeln zu einer Unterdrückungskampagne gegen Hydroxychloroquin führte, die so erfolgreich war, dass Ärzte ruiniert werden konnten, wenn sie es weiterhin verschrieben.

„Wenn Sie diese Medikamente [in den USA] verwenden, werden Sie wahrscheinlich gefeuert“, sagte ein Arzt, als der Film dokumentierte, wie Ärzte im australischen Queensland mit Gefängnisstrafen rechnen mussten, weil sie „HCQ“, wie Hydroxychloroquin genannt wird, verschrieben hatten. Wie der Kongressabgeordnete Jim Jordan später im Film feststellt, „ist etwas geschehen, um eine frühzeitige Behandlung zu verhindern“.

Der Film zeigt den Abgeordneten Jordan bei einer Anhörung im November 2020, bei der er sagt, dass diese „Blockaden“ von Beamten geschaffen wurden, um den Amerikanern und ihren gewählten Vertretern den Zugang zur Wahrheit zu verwehren.

Wir sollten das Recht haben, ohne die Einmischung von Bürokraten bei der FDA und der CDC darauf zuzugreifen. Ich kann es nicht bekommen. Millionen von Amerikanern können es nicht bekommen, weil die Bürokraten eine Blockade verursachen.

Senator Ron Johnson wurde im darauffolgenden Monat von der New York Times beschuldigt, „Randtheorien“ zur „Infragestellung der Virus-Wissenschaft“ zu erheben, die ihn jedoch mit den Worten zitierte: „In den sozialen Medien und den Medien gibt es eine Verdunkelung guter Informationen. So werden den Menschen Informationen vorenthalten, damit sie selbst intelligente Entscheidungen treffen können“.

Diese Verdunkelung wurde von Dr. Antony Fauci angeführt, der damals sagte, dass diejenigen, die seine Förderung von „Impfstoffen“, Abriegelungen, Masken und sozialer Distanzierung infrage stellen, einen „deutlichen antiwissenschaftlichen Beigeschmack“ hätten. Fauci sagte, er sei tatsächlich „die Wissenschaft“, und die Medien spielten mit.

„Sie stehen auf und kritisieren die Wissenschaft… aber wenn sie mich kritisieren, dann kritisieren sie die Wissenschaft – denn ich vertrete die Wissenschaft“, hatte Fauci erklärt.

Es wurde zur „Anti-Wissenschaft“, etwas über diese Betrugsepidemie infrage zu stellen. Es wurde auch fast unmöglich, Antworten zu bekommen. Die Frage nach dem Warum führte Davidson zu einer dunkleren Dimension, die mit einem anderen weithin zensierten Thema zu tun hatte – den Präsidentschaftswahlen 2020.

Politischer Druck

Davidson weist darauf hin, dass im Falle eines Fortbestehens der COVID-Pandemie die Verwendung von Briefwahlstimmen bei den Präsidentschaftswahlen unter Ausschluss der Öffentlichkeit erlaubt wäre.

Zweitens sei erheblicher Druck ausgeübt worden, um Donald Trump einen „Sieg“ zu verwehren. In einer koordinierten Medienkampagne wurde der Präsident als geisteskrank karikiert, weil er Hydroxychloroquin empfohlen hatte. Er wurde mit dem Tod eines Mannes in Verbindung gebracht, der Fischtankreiniger getrunken hatte, als die Werbung für die „100 % sicheren und wirksamen“ mRNA-Injektionen immer intensiver wurde.

Während die Menschen in ihren Häusern vor ihren Bildschirmen saßen, erhielten viele diese Nachricht über Trump und das jahrhundertealte Heilmittel, das er befürwortet hatte – Monate bevor sie ihren neuen Präsidenten wählen würden.

Die kanadische Rundfunkanstalt CBC veröffentlichte im März 2020 auf ihrem X-Konto (ehemals Twitter) eine Meldung mit folgendem Wortlaut: „Mann aus Arizona tot, Frau in kritischem Zustand nach Einnahme einer Chemikalie, die von US-Präsident Donald Trump als mögliche COVID-19-Behandlung angepriesen wurde. ‚Glauben Sie nichts, was der Präsident sagt‘, sagt die Frau zu NBC. ‚Rufen Sie Ihren Arzt an.'“

Wie Davidson zeigt, wurde der Informationskrieg gegen Trump und die nachgewiesene Sicherheit von Hydroxychloroquin unter enormem Druck geführt, sowohl politisch als auch finanziell. Würde Trump im Falle eines erneuten Wahlsiegs wieder für ein Medikament von 20 Dollar pro Dosis werben, im Gegensatz zu den neuartigen „Impfstoffen“ und dem tödlichen Remdesivir, das 3000 Dollar pro Behandlung kostete? fragt Davidson sein Publikum:

Angesichts von 11 Billionen Dollar, die auf dem Spiel stehen, und dem Risiko, dass Trump Recht behält – hätten Sie sagen können, dass Hydroxychloroquin wirkt?

Wenn Davidsons Kostenschätzung fantastisch klingt, sollte man bedenken, dass die Harvard University im Jahr 2020 schätzte, dass sich die Kosten für die USA durch COVID-19 auf 16 Billionen Dollar belaufen könnten.

Diese Schätzung wurde im Mai 2023 in einer Studie erneut überprüft. Die von der University of Southern California durchgeführte Studie zeigte, dass sich die Gesamtkosten der Pandemie für die USA bis Ende 2023 bereits auf 14 Billionen Dollar belaufen würden.

Bedenken Sie nun, dass diese Kosten, die größtenteils durch Abriegelungsmaßnahmen entstanden sind, hätten vermieden werden können. Berücksichtigen Sie jetzt die vielen Impfstoffverletzten und die „plötzlich Verstorbenen“ sowie die Todesfälle in Pflegeheimen, an Beatmungsgeräten und andere iatrogene Todesfälle, die durch die Verwendung von Medikamenten wie Midazolam verursacht wurden. Dies ist der Weg, den uns die Wissenschaft gezeigt hat.

Ein nicht mehr patentiertes Medikament, das billig erhältlich und seit Jahrhunderten als sicher bekannt ist, hätte dies alles verhindern können.

John Wilkes Booth und Chinin

Der Film behandelt die bemerkenswerte Geschichte des natürlich vorkommenden Malariamittels Chinin, einschließlich des faszinierenden Details, dass John Wilkes Booth, Lincolns potenzieller Attentäter, Chinin an verzweifelte Familien“ im rebellischen Süden geschmuggelt hatte. Lincoln wollte „so viele kranke und tote Südsoldaten wie möglich schaffen“, indem er die Verteilung von Chinin blockierte.

Davidson zeigt, dass Lincolns Blockade des Nordens nur ein Beispiel für die militärische Dimension der bewussten Einschränkung des Zugangs zu Chinin war, von dem Hydroxychloroquin ein modernes Derivat ist.

Es verleiht dem Tonic Water seinen unverwechselbaren Geschmack, und deswegen wurde der Gin Tonic von den Briten in den Tropen häufig getrunken. Chinin ist seit Langem ein sicheres und wirksames Mittel zur Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten und so wichtig, dass die US-Regierung 1946 erneut die Anlegung von Vorräten anordnete – wie Davidson zeigt. Die militärische Bedeutung des Medikaments, das Amerika hätte retten können, hat eine lange Tradition. Seine Beschränkung wurde von Davidson als ein strittiger Fall von „biologischer Kriegsführung“ beschrieben. Dies ist eine weitere beunruhigende Dimension der wahren Pandemie, die die Nationen unter Faucis Abriegelungen heimsuchte.

Epidemischer Betrug

Die Botschaft von Davidsons Film ist, dass in unserer Welt etwas gewaltig schief läuft. Dieses Unrecht beschränkt sich nicht auf die Medien, deren Verleumdungskampagnen die Öffentlichkeit dazu brachten, neuartige Behandlungen anzunehmen, deren Hersteller von der Haftung freigestellt waren.

Es geht über die Einschüchterung von Ärzten und die Rufschädigung derjenigen hinaus, die mutig genug waren, ihre Meinung zu sagen. Davidsons Film, eine bemerkenswerte filmische Leistung für einen Mann, der ihn weitgehend allein in seiner Garage gedreht hat, ist ein Dokument, das jeden, der es sieht, gegen die Korruption ermutigt, die den öffentlichen Dienst auf höchster Ebene ersetzt hat.

Der Film kann als Einblick in einen der engagiertesten und erfolgreichsten Akte der Selbstbeschädigung verstanden werden, die eine Nation je unternommen hat. Die Regierung der Vereinigten Staaten, ihre Gesundheitsbeamten, ihre gefangenen Medien und ihre vertrauenswürdigen öffentlichen Gesundheitsbeamten haben das Vertrauen der Öffentlichkeit zerstört und gleichzeitig die Gesundheit, das Leben und die Existenzgrundlage von Millionen von Bürgern aufs Spiel gesetzt.

Davidsons Film verdient ein möglichst breites Publikum, da er über parteipolitische Gegensätze hinausgeht und einen systematischen Verrat an der amerikanischen Öffentlichkeit aufdeckt, der über die Leitungs- und Informationskanäle koordiniert wurde, von denen die Amerikaner erwarteten, dass sie ihnen dienen – und nicht die mächtigen politischen und finanziellen Interessen, die er hier aufdeckt.

Die Krankheit, die er dokumentiert, ist kein im Labor erzeugter Virus. Es ist die Eroberung der freien Welt durch finstere Mächte, die sich mit ihrem Machthunger und ihrem Profitstreben selbst vergiften werden.

LifeSiteNews hat Davidson in einem Interview gefragt, was er für die Zukunft erwartet, wenn das öffentliche Bewusstsein über das Ausmaß der Betrugsepidemie um COVID wächst. Seine Antwort war inspirierend.

Die Menschen kommen in dieser Sache zusammen. Ich habe Anwälte getroffen, die für die Impfgeschädigten kämpfen, mutige Ärzte, die sich zu Wort melden, und es wächst eine echte Bewegung.

Er schloss mit einem eindrucksvollen Bild.

Ich denke oft über David und Goliath nach. Mein Film ist wie der Stein, den David aus seiner Schleuder geschleudert hat. Ich habe den Stein losgelassen. Es liegt nun an Gott, wo er sein Ziel findet.

Sie können sich „Epidemic of Fraud" ansehen, indem Sie sich per E-Mail auf Davidsons Website „Broken Truth" registrieren.