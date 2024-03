Innerhalb einer Woche sind drei Fußballspieler live im Fernsehen zusammengebrochen. Am vergangenen Montag erlitt der ägyptische Starspieler Ahmed Refaat kurz vor Ende des Spiels zwischen Modern Future und Ittihad einen Herzstillstand. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Spiel wurde sofort abgebrochen. Wie durch ein Wunder überlebte Refaat eine Stunde ohne Herzschlag.

Wow! Der dritte Fußballspieler ist diese Woche im Live-Fernsehen zusammengebrochen! Der 30-jährige ägyptische Fußballnationalspieler Ahmed Refaat brach während eines Spiels zwischen seinem Verein Modern Future FC und Ittihad auf dem Spielfeld zusammen. Der ägyptische Nationalspieler erlitt einen Herzstillstand und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Nach einer Stunde begann sein Herz wieder zu schlagen. Die medizinischen Vorgesetzten des Clubs behaupteten, Ärzte hätten so etwas noch nie zuvor gesehen.

🤯🤯

Wow! 3. Fußballer kollabiert diese Woche im Live-TV!



Der 30-jährige ägyptische Fußballnationalspieler Ahmed Refaat brach während eines Spiels zwischen seinem Verein Modern Future FC und Ittihad auf dem Spielfeld zusammen.



Der ägyptische Nationalspieler erlitt einen Herzstillstand und wurde ins Krankenhaus gebracht…. pic.twitter.com/qXcZLdvtM4 — aussie17 (@_aussie17) März 20, 2024

Am vergangenen Sonntag brach der chilenische Nationalspieler Javier Altamirano von Estudiantes während eines Spiels zusammen.

Oh mein Gott, der zweite Fußballer, der innerhalb von zwei Tagen im Fernsehen zusammenbricht.



Estudiantes‘ Javier Altamirano erleidet während des Spiels gegen Boca einen Krampfanfall pic.twitter.com/hVw8ulwffy — aussie17 (@_aussie17) März 18, 2024

Ein Krankenwagen fuhr auf das Spielfeld, um den 24-jährigen Mittelfeldspieler ins Krankenhaus zu bringen. Die Spieler weinten vor den Augen seiner schwangeren Frau.

Am Samstag brach der Mittelfeldspieler der Orlando Pirates, Makhehlene Makhaula, auf dem Spielfeld zusammen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde er auf einer Trage vom Platz getragen. Der Spieler ist inzwischen wieder im Training.

Makhehlene Makhaula, Mittelfeldspieler der Orlando Pirates, brach gestern auf dem Spielfeld zusammen. Hören Sie sich noch einmal den verblüfften Ansager an: „Leider kam es im Weltfußball in den vergangenen Jahren zu so vielen erschütternden Szenen auf dem Spielfeld.“ Vielleicht ist dieser Ansager ganz neu in seinem Job, denn seit Jahrzehnten brechen Fußballer ständig auf dem Spielfeld zusammen!

🤯🤯🤯

Orlando Pirates Mittelfeldspieler Makhehlene Makhaula bricht gestern auf dem Spielfeld zusammen, hört euch den fassungslosen Ansager noch einmal an:



"Der Weltfußball hat in den letzten Jahren leider so viele erschütternde Szenen auf dem Spielfeld erlebt"



Vielleicht ist dieser Ansager ganz neu auf… pic.twitter.com/V1S7C42E1j — aussie17 (@_aussie17) März 18, 2024

Diese Woche wurde der schwedische Fußballspieler Kristoffer Olsson aus dem Krankenhaus entlassen, nachdem bei ihm eine seltene Gehirnerkrankung diagnostiziert worden war. Der 28-jährige Spieler des FC Midtjylland hatte am 20. Februar zu Hause das Bewusstsein verloren. Tests ergaben, dass er mehrere kleine Blutgerinnsel in seinem Gehirn erlitten hatte, die auf eine „außergewöhnliche Entzündung“ der Blutgefäße im Gehirn zurückzuführen waren.