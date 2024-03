Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Vitamin E ist ein wichtiges fettlösliches Vitamin und Antioxidans, das Entzündungen bekämpft, rote Blutkörperchen bildet, eine gesunde Immunfunktion unterstützt und dem Körper hilft, das für die Herzgesundheit wichtige Vitamin K zu nutzen

Ein Mangel an Vitamin E erhöht das Risiko für Immunstörungen, kognitive Beeinträchtigungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Krebsarten, einschließlich Prostata-, Brust-, Darm- und Lungenkrebs

Eine Metaanalyse von 11 Studien kam zu dem Schluss, dass Patienten mit niedrigeren Konzentrationen von Serumvitamin E (dem Vitamin-E-Spiegel im Blut) ein höheres Risiko für Darmkrebs haben. Andere Studien haben gezeigt, dass natürliches Vitamin E das Lungenkrebsrisiko um mehr als 60 % senken kann, und Gamma-Tocotrienol, ein Cofaktor, kann die Bildung von Prostatatumoren um 75 % verringern und das Wachstum von menschlichen Brustkrebszellen hemmen

Vitamin E verhindert auch, dass die in Ihrem Gewebe gespeicherte Linolsäure (LA) zu toxischen Nebenprodukten oxidiert wird. Da bei den meisten Menschen die LA-Speicher 10-mal höher als normal sind und ein Überschuss an LA wahrscheinlich eine der Hauptursachen für chronische Krankheiten ist, kann es sinnvoll sein, regelmäßig Vitamin E einzunehmen, bis der LA-Spiegel auf ein gesundes Maß gesunken ist

Achten Sie bei der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln darauf, dass sie aus natürlichem (nicht synthetischem) Vitamin E hergestellt sind und eine ausgewogene Zusammensetzung aller acht Vitamin-E-Verbindungen aufweisen, die frei von gentechnisch veränderten Inhaltsstoffen und Soja sind

Vitamin E ist ein fettlösliches Vitamin mit starker antioxidativer Wirkung, das zur Bekämpfung schädlicher freier Radikale beiträgt. Es spielt auch eine Rolle bei der Bildung roter Blutkörperchen, hilft dem Körper bei der Verwertung von Vitamin K (das für die Herzgesundheit wichtig ist) und ist an der Immunfunktion und der Zellsignalisierung beteiligt. Wie bei vielen anderen Nährstoffen auch, erhalten viele Menschen nicht genug von diesem grundlegenden Mikronährstoff über ihre Ernährung.

Allein in den USA erreichen 75 % bis 90 % der Bevölkerung nicht die empfohlene Tagesdosis (RDA) an Vitamin E. Die RDA für Menschen über 14 Jahren beträgt 15 Milligramm Vitamin E pro Tag, aber die meisten Amerikaner nehmen nur die Hälfte dieser Menge zu sich. Eine unzureichende Versorgung mit Vitamin E kann das Risiko für eine Vielzahl von Krankheiten erhöhen, darunter Immunstörungen, kognitive Beeinträchtigungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Krebsarten, insbesondere Prostata-, Darm- und Lungenkrebs.

Fettleibigkeit erhöht das Risiko eines Vitamin-E-Mangels noch weiter, unter anderem weil der erhöhte oxidative Stress in den Fettzellen den Bedarf des Körpers an Vitamin E von vornherein erhöht. Übergewicht beeinträchtigt auch die Verwertung von Vitamin E durch den Körper. Lebensmittel sind die beste Quelle für Vitamin E, da sie eine Kombination der acht Vitamin-E-Arten enthalten. Wenn Sie ein Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, sind einige wichtige Punkte zu beachten, die ich im Folgenden erläutern werde.

Niedriger Vitamin-E-Spiegel mit höherem Krebsrisiko verbunden

In einer Reihe von Studien wurde der Einfluss von Vitamin E auf Krankheiten wie Krebs untersucht. Es ist wichtig zu wissen, dass einige Studien die Einnahme von Vitamin E mit einem erhöhten Krebsrisiko in Verbindung gebracht haben. Die meisten dieser Studien untersuchten synthetisches Vitamin E, dessen Verwendung ich nicht empfehle.

Beispielsweise wurde 2015 eine Studie veröffentlicht, die die Auswirkungen der Vitamin-E-Zufuhr auf das Lungenkrebsrisiko von Nichtraucherinnen untersuchte. In dieser Studie wurde bei 72 000 Probanden die Ernährung mit der zusätzlichen Einnahme von Vitamin E verglichen. Nach einer Nachbeobachtungszeit von 12 Jahren war bei 481 Frauen Lungenkrebs diagnostiziert worden.

Interessanterweise korrelierte die Zufuhr von Vitamin E mit der Nahrung stark mit einem geringeren Lungenkrebsrisiko, während die zusätzliche Zufuhr von Vitamin E mit einem erhöhten Risiko verbunden war. Es überrascht nicht, dass das verwendete zusätzliche Vitamin E synthetisch war.

Insgesamt ist dies ein starkes Argument dafür, sicherzustellen, dass Sie Ihr Vitamin E entweder über die Nahrung oder über ein natürliches Vitamin E-Präparat zu sich nehmen, da nur natürliches Vitamin E eine schützende Wirkung hat. Ein Beispiel: Studien, in denen das Anti-Krebs-Potenzial von natürlichem Vitamin E untersucht wurde, haben Folgendes ergeben:

300 IE natürliches Vitamin E pro Tag können das Lungenkrebsrisiko um 61 % senken

Gamma-Tocotrienol, ein in natürlichen Vitamin-E-Präparaten enthaltener Cofaktor, kann die Bildung von Prostatatumoren um 75 % verringern

Gamma-Tocotrienol bekämpft auch bestehende Prostatakrebstumore und kann das Wachstum menschlicher Brustkrebszellen hemmen

Eine Meta-Analyse von 11 Studien aus dem Jahr 2017 kam zu dem Schluss, dass Patienten mit niedrigeren Konzentrationen von Serum-Vitamin E (dem Vitamin-E-Spiegel im Blut) ein höheres Risiko für Darmkrebs haben. Eine frühere Studie aus dem Jahr 1993 kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass eine hohe Vitamin-E-Zufuhr das Darmkrebsrisiko senkt – insbesondere bei Menschen unter 65 Jahren. Wie in der Studie erläutert:

„Vitamin E ist das wichtigste lipidlösliche Antioxidans in den Zellmembranen, wo es vor Lipidperoxidation schützt. Darüber hinaus kann es wie die Carotinoide und das wasserlösliche Vitamin C das Immunsystem stimulieren und durch Verbesserung der Immunüberwachung vor der Entstehung von Krebs schützen. Die Vitamine E und C reduzieren Nitrit, Verbindungen, die Tumore auslösen …“

Weitere gesundheitliche Vorteile von natürlichem Vitamin E

Abgesehen von seinem krebsvorbeugenden Potenzial kann natürliches Vitamin E auch:

Ihr Risiko für Herzkrankheiten und Schlaganfälle zu senken.

Linderung der Symptome der nichtalkoholischen Steatohepatitis, einer häufigen, durch Fettleibigkeit bedingten Fettlebererkrankung.

Sie senken das Risiko einer altersbedingten Makuladegeneration, einer der Hauptursachen für den Verlust des Sehvermögens bei älteren Menschen.

die Verbesserung der Blutgefäßfunktion verstärken, die eintritt, wenn ein Raucher mit dem Rauchen aufhört.

Verzögerung des Verlusts der kognitiven Funktionen bei Alzheimer-Patienten.20 Die Ergebnisse zeigten, dass sich das klinische Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit in der Gruppe, die 2.000 IE Vitamin E pro Tag erhielt, im Vergleich zu Placebo um 19 % pro Jahr verlangsamte. Diese Verzögerung entsprach einer Verzögerung des Fortschreitens um etwas mehr als sechs Monate während des zweijährigen Nachbeobachtungszeitraums. In dieser Studie wurde synthetisches Alpha-Tocopherol verwendet, das nicht mit Tocotrienolen oder einem der anderen Tocopherole – Beta-, Gamma- und Delta-Tocopherole – ausgeglichen wurde. Wahrscheinlich wäre der Nutzen noch größer gewesen, wenn die natürliche Form verwendet worden wäre.

Vitamin E schützt vor Schäden, die durch Linolsäure und Östrogen verursacht werden

Ein weiterer wichtiger Vorteil von Vitamin E besteht darin, dass es verhindert, dass die in Ihrem Gewebe gespeicherte Linolsäure (LA) zu toxischen Nebenprodukten oxidiert wird. Bei den meisten Menschen sind die LA-Speicher 10-mal höher als normal.

Da ein Überschuss an LA wahrscheinlich eine der Hauptursachen für chronische Krankheiten ist, kann es sinnvoll sein, regelmäßig Vitamin E einzunehmen, bis der LA-Spiegel auf ein gesundes Maß gesunken ist, was bei den meisten Menschen bis zu sechs Jahre dauern kann. Vitamin E kann die meisten der durch LA verursachten Schäden auf fast wundersame Weise verhindern.

„Vitamin E verhindert auch, dass das im Gewebe gespeicherte LA zu gefährlichen toxischen Nebenprodukten oxidiert wird.“

Vitamin E kann auch viele der mit einem Östrogenüberschuss verbundenen Probleme umkehren oder verhindern. Dies ist wichtig, weil ein Überschuss an Östrogen bemerkenswerte Parallelen zu LA aufweist, was seine metabolischen und gesundheitsschädigenden Auswirkungen angeht. Wenn Sie einen Überschuss an mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFA) oder LA zu sich nehmen, erhöht sich die Östrogenproduktion in Ihrem Körper. Wenn Sie also mehr LA zu sich nehmen, steigt auch der Östrogenspiegel – und das ist keine gute Sache.

Sowohl LA als auch Östrogen erhöhen den Kalziumeinstrom in die Zelle, was zu einem Anstieg von Stickstoffmonoxid und Superoxid in der Zelle führt. Stickstoffmonoxid und Superoxid verbinden sich fast augenblicklich zu einer sehr schädlichen reaktiven Stickstoffspezies namens Peroxynitrit, die das Gewebe in Ihrem Körper auf vielfältige Weise schädigt.

LA und Östrogen verstärken auch einen potenziell gefährlichen Prozess in Ihrem Körper, die Lipolyse, d. h. die Freisetzung von Fettsäuren aus den Fettzellen in die Blutbahn, wo sie mobilisiert werden. Dies erhöht dann die Oxidation von LA, was genau das ist, was Sie vermeiden wollen, da Sie LA idealerweise in Ihren Fettzellen halten wollen, bis sie von den Peroxisomen verstoffwechselt werden. Glücklicherweise kann Vitamin E auch dazu beitragen, diese schädliche Wirkung von LA zu neutralisieren.

Vitamin E hemmt auch direkt die Aktivität eines Enzyms namens Aromatase. Dabei handelt es sich um ein Enzym, das männliche Hormone wie Testosteron und DHEA in Östrogene umwandelt. Besser noch, es wirkt als Östrogenantagonist, d. h. es bindet sich an den Östrogenrezeptor und verhindert so dessen Bindung an Östrogen. Dadurch werden die Schäden durch überschüssiges Östrogen drastisch verringert.

Vitamin E wirkt sehr ähnlich wie das Medikament Tamoxifen, das zur Behandlung von östrogenrezeptor-positivem Brustkrebs eingesetzt wird. Aus diesen Gründen bin ich der festen Überzeugung, dass fast jeder Mensch Vitamin E in seiner Ernährung haben sollte. Aufgrund der hohen LA-Belastung können jedoch nur sehr wenige Menschen genügend Vitamin E zu sich nehmen, um diese oxidative Zerstörung zu unterdrücken, es sei denn, sie nehmen ein Ergänzungsmittel ein.

Die gute Nachricht ist, dass Sie die Nahrungsergänzung nur kurzfristig brauchen (vorausgesetzt, Sie reduzieren aktiv Ihre LA-Zufuhr) und nicht für den Rest Ihres Lebens. Wenn Sie es schaffen, Ihre LA-Aufnahme drei Jahre lang auf unter 5 Gramm pro Tag zu beschränken, ist es wahrscheinlich, dass Sie es gar nicht oder höchstens ein paar Mal im Monat brauchen.

Wenn Sie jedoch auswärts eine Mahlzeit zu sich nehmen, die sehr viel LA enthält, würde ich Ihnen dringend empfehlen, eine Vitamin-E-Kapsel einzunehmen, um sich vor dieser Belastung zu schützen.

Sobald Ihr LA-Spiegel niedrig ist, benötigen Sie nur noch etwa 2 mg Vitamin E pro Gramm LA. Wenn Ihre LA-Aufnahme, wie empfohlen, bei 5 Gramm pro Tag oder darunter liegt, benötigen Sie nur etwa 10 mg Vitamin E, was eine sehr niedrige Dosis ist. Da Vitamin E fettlöslich ist, verbleibt es für einige Zeit in Ihrem Fettgewebe.

Vitamin E hebt die mitochondriale Oxidationshemmung auf

Zwei Studien, die die zerstörerischen Einflüsse von Östrogen und Cortisol aufzeigen, wurden bereits 196321 und 1960 veröffentlicht. Wie der Bioenergetiker Georgi Dinkov erklärt, zeigen diese Studien, dass Östrogen und Cortisol die NADH-Oxidation in den Mitochondrien hemmen und dadurch das Verhältnis zwischen NAD+ und NADH in den Mitochondrien zugunsten der Reduktion verschieben.

Die Reduktion wiederum bewirkt eine Umkehrung des Elektronenflusses in der Elektronentransportkette, was zur Bildung schädlicher reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) führt. Das Ergebnis ist eine schlechte mitochondriale Funktion und chronische Entzündungen, die den meisten chronischen Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs zugrunde liegen.

Darüber hinaus hemmt Östrogen auch die Pyruvat-Dehydrogenase, was die NADH-Akkumulation erhöht und das NAD+/NADH-Verhältnis noch mehr verzerrt, und „führt zu einem mehrfachen Anstieg von Ceruloplasmin – einem zuverlässigen Biomarker sowohl für akute als auch für chronische Entzündungen sowie für einige Krebsarten (z. B. Lymphome)“, warnt Dinkov. Die gute Nachricht ist, dass Vitamin E als potenter Hemmstoff von Östrogen und Cortisol diese nachteiligen Auswirkungen umkehren kann.

Wie viel Vitamin E brauchen Sie für eine optimale Gesundheit?

Einem wissenschaftlichen Bericht zufolge wiesen nur 21 % der untersuchten Personen einen schützenden Vitamin-E-Serumspiegel auf, der bei 30 Mikromol pro Liter (μmol/L) liegen soll. Dies scheint der Schwellenwert zu sein, ab dem „definierbare Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit in mehreren Bereichen“ erzielt werden. Studien am Menschen haben außerdem ergeben, dass zur Erreichung eines Spiegels von 30 μmol/L eine tägliche Aufnahme von mindestens 50 IE Vitamin E erforderlich ist.

Ein Hauptgrund für diesen weit verbreiteten Mangel ist, dass sich die meisten Menschen hauptsächlich von verarbeiteten Lebensmitteln ernähren, die in der Regel zu wenig Vitamin E und andere wichtige Nährstoffe enthalten.

Ein Mangel während der Schwangerschaft kann besonders problematisch sein. Weltweit haben etwa 13 % der Menschen einen Vitamin-E-Spiegel, der unter dem Schwellenwert für einen „funktionellen Mangel“ von 12 μmol/L liegt, und die meisten von ihnen sind Neugeborene und Kleinkinder. Bei Babys mit Vitamin-E-Mangel besteht ein erhöhtes Risiko für Immun- und Sehprobleme. Ein Mangel an Vitamin E während der Schwangerschaft erhöht auch das Risiko einer Fehlgeburt.

Da Vitamin E fettlöslich ist, kann die Einnahme von Vitamin E mit einem gesunden Fett wie Kokosnussöl oder Avocado seine Bioverfügbarkeit erhöhen. Studien haben nämlich gezeigt, dass Ihr Körper nur etwa 10 % des Vitamin E aus einem Nahrungsergänzungsmittel aufnimmt, wenn Sie es ohne Fett einnehmen.

Anzeichen und Symptome eines Vitamin-E-Mangels

Zu den Anzeichen und Symptomen eines schweren Vitamin-E-Mangels gehören:

Muskelschwäche und unsicherer Gang

Verlust von Muskelmasse

Herzrhythmusstörungen

Sehstörungen, einschließlich Verengung des Gesichtsfeldes, abnorme Augenbewegungen, Erblindung

Demenz

Leber- und Nierenprobleme

Wie Sie ein gutes Vitamin-E-Präparat auswählen

Die meisten Vitamin-E-Präparate sind synthetisch, und von diesen sollten Sie die Finger lassen. Studien haben gezeigt, dass synthetisches Vitamin E die gegenteilige Wirkung von natürlichem Vitamin E hat, indem es beispielsweise das Risiko für bestimmte Krebsarten erhöht, anstatt es zu senken. Es ist also wichtig, darauf zu achten, dass Sie eine natürliche Version zu sich nehmen.

Synthetisches Vitamin E wird als Alpha-Tocopherol-Acetat bezeichnet. Das Acetat zeigt an, dass es synthetisch ist. Als Nächstes müssen Sie auf die Ausrichtung des optischen Isomers achten. Die meisten Vitaminpräparate sind razemisch, d. h. sie haben ein linkes und ein rechtes Isomer. Dies ist ein Problem, da die meisten biologischen Moleküle optische Isomere haben, die rechtshändig sind.

Sie werden gewöhnlich als D- und L-Isomere bezeichnet, was für rechts und links steht. Wenn sowohl linke als auch rechte Isomere vorhanden sind, spricht man von einem Racemat. Biologisch gesehen gibt es normalerweise nur ein optisches Isomer, das gut funktioniert, und bei Vitamin E ist es das D-Isomer, das im Körper funktioniert, während das L-Isomer nutzlos ist.

In synthetischen Nahrungsergänzungsmitteln besteht jedoch 50 % des Vitamin E aus dem nutzlosen L-Isomer. Erschwerend kommt hinzu, dass in vielen synthetischen Präparaten ein Vitamin-E-Ester verwendet wird, der nur etwa 50 % der Aktivität des Naturprodukts besitzt. Die Gesamtaktivität vieler Vitamin-E-Präparate ist also um 75 % reduziert.

Der erste Schritt auf dem Weg zu einem gesunden und guten Vitamin-E-Präparat besteht also darin, sich zu vergewissern, dass Sie echtes Vitamin E und kein synthetisches erhalten. Was Sie suchen, ist „D-Alpha-Tocopherol“. Dies ist das reine D-Isomer, das Ihr Körper verwerten kann. Synthetisches Alpha-Tocopherol wird mit einem „dl“ (d.h. dl-alpha-Tocopherol) angegeben.

Es gibt auch andere Vitamin-E-Isomere, und Sie wollen das gesamte Spektrum der Tocotrienole, insbesondere die Beta-, Gamma- und Delta-Typen von Vitamin E, im wirksamen D-Isomer.

Ein weiteres potenzielles Problem besteht darin, dass bei der isolierten Einnahme hoher Mengen von Alpha-Tocopherol die anderen Tocopherole und Tocotrienole im Körper verbraucht werden könnten. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie ein natürliches oder ein synthetisches Vitamin E einnehmen. Ich empfehle daher, nach einem Nahrungsergänzungsmittel zu suchen, das ein ausgewogenes Verhältnis aller acht Arten von Vitamin E (vier Tocopherole und vier Tocotrienole) enthält.

Achten Sie auch auf ein Präparat, das frei von Soja, Sojaölderivaten und gentechnisch veränderten Zutaten ist (einige der häufigsten gentechnisch veränderten Zutaten in Nahrungsergänzungsmitteln sind Derivate von Mais, Soja und Baumwollsamen).

Ihre beste Quelle für Vitamin E

Nahrungsergänzungsmittel sollten am besten als Ergänzung zu einer gesunden Ernährung eingenommen werden, und nur dann, wenn Sie sie tatsächlich benötigen. Eine Möglichkeit, Ihren Bedarf an Vitamin E oder anderen Nahrungsergänzungsmitteln einzuschätzen, ist die Verwendung eines Nährstofftrackers wie Cronometer.com/Mercola, der aufgrund seiner Entscheidung, ungenaue Daten aus dem Internet zu entfernen, der genaueste auf dem Markt ist. Er ist kostenlos erhältlich.

Vitamin E kann leicht über eine gesunde Ernährung aufgenommen werden. Bevor Sie also ein Nahrungsergänzungsmittel in Erwägung ziehen, sollten Sie mehr Vitamin-E-reiche Lebensmittel in Ihre Ernährung aufnehmen. Vitamin E wird von Pflanzen synthetisiert, und die höchsten Mengen sind in Pflanzenölen enthalten.

Obwohl einige Gesundheitsbehörden Rapsöl als gute Quelle empfehlen, ist es aufgrund seines hohen LA-Gehalts eigentlich eine schlechte Quelle. Bohnen – eine weitere gute Vitamin-E-Quelle – sind aufgrund ihres hohen Lektingehalts für viele ebenfalls problematisch.

Eine der besten gesunden natürlichen Vitamin-E-Quellen sind grasgefütterte Wiederkäuer wie Rindfleisch oder Bison. Eine normale Portion kann genug Vitamin E liefern, um vor dem oxidativen Stress durch LA in einer LA-armen Ernährung zu schützen. Wenn Sie, wie die meisten Menschen, eine Ernährung mit hohem LA-Gehalt haben und dies schon seit geraumer Zeit tun, sollten Sie ein Ergänzungsmittel mit etwa 100 Einheiten Vitamin E in Erwägung ziehen, das die Kriterien im obigen Abschnitt erfüllt.

Vermeiden Sie Nahrungsergänzungsmittel, die diese Kriterien nicht erfüllen, oder viel höhere Vitamin-E-Dosen, denn mehr ist nicht unbedingt besser und kann sehr kontraproduktiv sein.

