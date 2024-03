Hat die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte durch die USA einen Bumerangeffekt ausgelöst?

Jacob G. Hornberger

Nachdem es dem Pentagon mittels der NATO gelungen war, Russlands Einmarsch in die Ukraine zu provozieren, beschlagnahmten US-Beamte und ihre Verbündeten russische Vermögenswerte im Wert von 300 Milliarden Dollar. Die Beschlagnahmenden sprechen nun davon, die Beute an ukrainische Beamte auszuhändigen, die sie dann zum Kauf von Waffen und Munition von US-amerikanischen „Verteidigungs“-Unternehmen verwenden würden.

Unterdessen berichten die Medien, dass die Zentralbanken Gold in Rekordmengen kaufen. Ist das ein Zufall oder besteht ein Zusammenhang?

Wenn Sie an der Spitze einer ausländischen Regierung stünden, die kein Lakai der US-Regierung ist, würden Sie dann Ihre Reserven dort aufbewahren, wo die US-Regierung sie jederzeit beschlagnahmen könnte? Wenn Sie die Unabhängigkeit Ihres Landes bewahren wollten, würden Sie Ihre Reserven im eigenen Land oder in Ländern aufbewahren wollen, bei denen Sie darauf vertrauen können, dass sie sie Ihnen auf Verlangen zurückgeben, anstatt sich dem Beschlagnahmungsdiktat der US-Regierung zu beugen.

Ich kann mir in der Tat nicht vorstellen, warum russische Beamte ihr Geld an Orten aufbewahren sollten, an denen US-Beamte und ihre Lakaien es beschlagnahmen können. Ich wette, dass die chinesische Regierung diesen Fehler nicht macht.

Ich vermute, dass ein Grund dafür, dass viele ausländische Regierungen, die sich nicht an die Vorgaben der US-Behörden halten, in Gold investieren – und es an Orten lagern, die außerhalb der Reichweite der US-Behörden liegen – darin besteht, sich vor dem zu schützen, was die US-Regierung mit Russland gemacht hat.

Ein weiterer Grund, warum sie in Gold investieren, könnte darin liegen, dass sie der Federal Reserve nicht zutrauen, die Inflation einzudämmen, zumal dies ein Wahljahr ist. Etablierte Beamte mögen keine Rezessionen in Wahljahren, weil die Wähler dann verärgert sind. Daher sollte es niemanden überraschen, dass die Fed jetzt signalisiert, dass sie in den nächsten Monaten mit der Senkung der Zinssätze beginnen wird.

Warum also sollten ausländische Regierungen in US-Schuldtitel investieren, wenn die Fed das Geld einfach drucken wird, um die schnell wachsende Schuldenlast der US-Regierung zu begleichen? Besser ist es, in Gold zu investieren, das seit jeher als Wertaufbewahrungsmittel gegen die Entwertung des Geldes, insbesondere des Papiergeldes, durch die Regierungen dient.

Zu den größten Risiken, die sich aus den Beschlagnahmungs- und Inflationsplänen der US-Regierung ergeben, gehört, dass ausländische Regierungen anfangen, US-Schuldtitel zu verkaufen, und dass Privatpersonen in Übersee anfangen, die Billionen von Dollar, die nach Übersee exportiert wurden, zum Kauf von Gold zu verwenden. Die Fed hätte ein interessantes Problem zu bewältigen, wenn diese Billionen von Dollar aus dem Ausland in die Vereinigten Staaten zurückkehren würden.

Natürlich ist dies nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die interventionistische Außenpolitik der US-Regierung wie ein Bumerang wirkt, der zurückkehrt, um dem amerikanischen Volk monetäres und finanzielles Chaos, Verwüstung und Schaden zuzufügen.