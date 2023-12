Erwischt: So manipuliert CNN die Rede von Robert F. Kennedy, Jr.

Bei seinem Auftritt auf CNN letzte Woche wurde der unabhängige Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. mit einem Videoausschnitt aus einer seiner Reden konfrontiert, den CNN herausgeschnitten hatte, um den falschen Eindruck zu erwecken, er habe die Covid-Beschränkungen mit den Zuständen in Nazi-Deutschland verglichen.

Der unehrliche Hinterhalt ereignete sich am 15. Dezember, als Kennedy von der ehemaligen MSNBC-Moderatorin Kasie Hunt interviewt wurde. Hunt zeigte ein Video von Kennedys Rede bei einer Kundgebung in Washington im Januar 2022, in der er unter anderem sagte…

Sogar in Hitler-Deutschland konnte man über die Alpen in die Schweiz fliehen, man konnte sich auf einem Dachboden verstecken, wie es Anne Frank tat. Heute sind die Mechanismen so eingerichtet, dass keiner von uns fliehen oder sich verstecken kann.

Hunt hatte den Clip so formuliert, dass er den Eindruck erweckte, Kennedy würde die Covid-Mandate mit Hitler-Deutschland vergleichen.

Wie wir gleich sehen werden, war das falsch.

In der Passage, aus der der obige Ausschnitt stammt, sprach Kennedy ganz allgemein über den Aufstieg der Technologie, die einen „schlüsselfertigen Totalitarismus“ zu ermöglichen drohe, der die Fähigkeiten von Hitlers Nazi-Regime bei Weitem übertreffe.

Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, zeigte Hunt einen Tweet von Kennedys eigener Frau, der Curb Your Enthusiasm-Schauspielerin Cheryl Hines, der ein paar Tage nach der Rede eintraf.

Zu diesem Zeitpunkt war Hines wiederholt von NBC News Reporter Ben Collins und anderen in den sozialen Medien gefragt worden, ob sie zu Kennedys Äußerungen stehe. Schließlich gab sie nach und postete einen Tweet, in dem sie ihren eigenen Ehemann vor den Bus warf und die lächerliche politisch korrekte Ansicht vertrat – die von Leuten wie der Anti-Defamation League vertreten wird -, dass niemand das Recht habe, etwas mit dem Holocaust zu vergleichen:

Der Hinweis meines Mannes auf Anne Frank bei einer Mandatskundgebung in Washington, D.C. war verwerflich und unsensibel. Die Gräueltaten, die Millionen während des Holocaust erlitten haben, sollten niemals mit irgendjemandem oder irgendetwas verglichen werden. Seine Meinung spiegelt nicht meine eigene wider.

My husband’s reference to Anne Frank at a mandate rally in D.C. was reprehensible and insensitive. The atrocities that millions endured during the Holocaust should never be compared to anyone or anything. His opinions are not a reflection of my own. — Cheryl Hines (@CherylHines) January 25, 2022

„Hat sie recht?“ fragte Hunt Kennedy. „Nein, sie hat nicht recht“, antwortete Kennedy und merkte an, Hines habe sich zu dem Tweet gezwungen gefühlt, weil Jake Tapper von CNN Kennedys Äußerungen in ähnlicher Weise verdreht und dazu benutzt habe, eine Scheinkontroverse zu entfachen.

Kennedy bat Hunt, den gesamten Ausschnitt seiner Äußerungen abzuspielen. In seiner Verzweiflung bat Hunt die Produzenten, den gleichen Ausschnitt noch einmal zu senden, woraufhin Kennedy einen Zwischenruf machte und bekräftigte, dass er wolle, dass die CNN-Zuschauer den gesamten Kontext sehen. Hunt antwortete: „Wir haben keine längere Version des Clips“ und schloss herablassend: „Ich denke, der Clip, den wir haben, ist sehr klar.

„Was Sie hier machen, ist eine Irreführung der Öffentlichkeit“, sagte Kennedy.

Hier ist ein schöner Zusammenschnitt, der zuerst CNNs Einblendung von RFKs Rede zeigt und dann die vollständige Passage, die RFK Jr.’s Anspielung auf Nazi-Deutschland enthält – nicht als Spiegel der damaligen Situation in Amerika, sondern als Kontrast zu einer drohenden Bedrohung rund um den Globus, da Regierungen sich anschicken, Macht über Individuen zu erlangen, die nie zuvor verfügbar war:

Wow!

CNN caught red-handed lying about Robert Kennedy’s record by selectively editing a clip.

RFK Jr.’s campaign put out this video showing the full context of his statement next to the version CNN aired, which mischaracterises part of his speech to mean something he didn’t say. pic.twitter.com/vzRq2vAcPR — Christian (@ChristianM_74) December 22, 2023

…und hier eine Abschrift der Schlüsselpassage dieser Rede vom 23. Januar 2022:

Was wir heute erleben, nenne ich schlüsselfertigen Totalitarismus. Sie setzen all diese technologischen Kontrollmechanismen ein, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Seit Anbeginn der Menschheit war es das Ziel jedes totalitären Staates, jeden Aspekt des Verhaltens, des Handelns, des Denkens zu kontrollieren und abweichende Meinungen auszumerzen.

Keiner von ihnen war dazu in der Lage. Sie hatten nicht die technischen Möglichkeiten dazu. Selbst in Hitler-Deutschland konnte man über die Alpen in die Schweiz fliehen, man konnte sich auf einem Dachboden verstecken, wie es Anne Frank tat. Ich war 1962 mit meinem Vater in Ostdeutschland und habe Leute getroffen, die über die Mauer geklettert und geflohen waren. Es war also möglich. Viele sind dabei gestorben, aber es war möglich. Heute werden die Mechanismen geschaffen, die dafür sorgen, dass niemand mehr fliehen und sich verstecken kann.

In fünf Jahren werden wir 415.000 erdnahe Satelliten sehen. Bill Gates sagt, dass allein seine 65.000 Satelliten in der Lage sein werden, jeden Quadratzentimeter des Planeten rund um die Uhr zu überwachen. Sie installieren 5G, um unsere Daten zu sammeln und unser Verhalten zu kontrollieren. Eine digitale Währung, mit der sie uns aus der Ferne bestrafen und unsere Lebensmittelversorgung unterbrechen können.

Impfpässe… Sie haben Rechte. So fehlerhaft unsere Regierung auch sein mag, man kann immer noch in eine Bar gehen, man kann zu einer Sportveranstaltung gehen, man kann in einen Bus oder ein Flugzeug steigen und reisen. Man hat gewisse Freiheiten, man kann sich weiterbilden und so weiter. In dem Moment, in dem man Ihnen den Impfpass aushändigt, wird jedes Recht, das Sie haben, in ein Privileg verwandelt, das von Ihrem Gehorsam gegenüber den willkürlichen Diktaten der Regierung abhängt. Das macht Sie zum Sklaven. Und was tun wir dagegen? Was sollen wir tun? Wir leisten Widerstand.

Als sie Kennedy darüber informierte, dass CNN nicht der gesamte Kontext zur Verfügung stand, versprach Hunt: „Ich werde dafür sorgen, dass wir uns auch die anderen Aussagen ansehen.“ Es gibt jedoch keinen Hinweis auf diese versprochene Nachbereitung. In einem CNN-Artikel, der Hunts Interview zusammenfasste, verdoppelte der Sender die Täuschung, indem er pauschal behauptete, Kennedy habe „die Abriegelung wegen Covid mit Nazi-Deutschland verglichen und behauptet, dass es ’sogar in Hitler-Deutschland möglich war, die Alpen zu überqueren, um in die Schweiz zu gelangen'“.

Kennedys Misshandlung kommt zu einer Zeit, in der er immer noch beträchtliche Unterstützung von Wählern genießt, die verzweifelt nach etwas anderem als einer Wiederholung von Biden oder Trump suchen:

Laut einer neuen landesweiten Umfrage der Quinnipiac University liegt Biden im direkten Vergleich mit Trump um einen Punkt und im Dreiervergleich mit Kennedy um zwei Punkte vorn, wobei RFK Jr. einen beachtlichen Anteil von 22 Prozent erreicht.

Eine Umfrage der Monmouth University ergab eine ähnlich ausgeglichene Wirkung von Kennedys Präsenz, wobei Kennedy sich etwas mehr von Biden als von Trump angezogen fühlte.

In der Quinnipiac-Umfrage ist Kennedy die erste Wahl der Unabhängigen – 36 % bevorzugen Kennedy gegenüber 32 % für Biden und 26 % für Trump.

Natürlich kommt es auf die einzelnen Bundesstaaten an, und einige hoffen, dass Kennedy dem rot-blauen Duopol, das Amerika in den Ruin treibt, einen Strich durch die Rechnung machen kann.

„Mit der richtigen Strategie bei den Wahlmännerstimmen könnte er einen oder mehrere Staaten für sich gewinnen und so die Wahl zum ersten Mal seit 1824 ins US-Repräsentantenhaus verlagern“, schreibt David Stockman.

Während die endgültigen Auswirkungen Kennedys auf die Kandidaten der großen Parteien noch ungewiss sind und sich entwickeln werden, ist eines klar: CNN und das gesamte Establishment wollen den Joker Kennedy für 2024 unbedingt aus dem Spiel haben.