Erzbischof Viganò unterstützt Trump und sagt, dass Katholiken, die sich der Stimme enthalten, „sich mit dem Feind verbünden“

In einem offenen Brief an amerikanische Katholiken argumentierte der ehemalige US-Nuntius, Erzbischof Carlo Maria Viganò, dass Donald Trump bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen die „einzige mögliche Wahl“ sei und dass seine demokratische Gegnerin Kamala Harris „Satan gehorcht“.

(LifeSiteNews) – Erzbischof Carlo Maria Viganò hat seine volle Unterstützung für Donald Trump als nächsten Präsidenten der USA ausgesprochen und die amerikanischen Katholiken aufgefordert, am 5. November für Trump zu stimmen, da dies ein moralisches Gebot sei.

In einem offenen Brief an die Katholiken in Amerika forderte Viganò, der ehemalige apostolische Nuntius in den Vereinigten Staaten, die Gläubigen auf, für Trump zu stimmen, da er die „einzige mögliche Wahl“ für das Präsidentenamt sei, um sich dem „tiefen Staat“ entgegenzustellen und „zukünftige Generationen“ zu schützen. Damit wiederholte er seine früheren Behauptungen, dass nur Trump einem „globalistischen Putsch“ im Wege stehe. Der Erzbischof schlug vor, dass „eine Wahl von Kamala Harris“ andererseits „moralisch unzulässig ist und eine sehr schwere Sünde darstellt“, und fügte hinzu, dass es moralisch nicht möglich sei, sich der Stimme zu enthalten, da „sich in diesem Krieg für neutral zu erklären bedeutet, sich mit dem Feind zu verbünden“.

Viganò, der Trumps politische Kandidatur seit langem unterstützt, argumentierte in seinem Brief vom Dienstag, dass eine Stimme für Trump „bedeutet, sich entschieden von einer antikatholischen, antichristlichen und menschenfeindlichen Vision der Gesellschaft zu distanzieren“, während er gleichzeitig „ernsthafte Probleme“ mit den erklärten Positionen des ehemaligen Präsidenten sowohl zur Abtreibung als auch zur „assistierten Fortpflanzung [IVF]“ feststellte, denen ein Katholik seiner Meinung nach nicht zustimmen könne.

Tatsächlich hat Trump erklärt, dass er sich einem bundesweiten Abtreibungsverbot widersetzen und eine Versicherungspflicht für In-vitro-Fertilisation (IVF) einführen würde, da beide Praktiken gegen das Naturrecht und die ausdrückliche Doktrin der katholischen Kirche verstoßen.

Viganò schrieb, dass Trump, der, wie er sagte, „mit seinem Leben für seinen Kampf gegen den Schattenstaat bezahlt“, in Bezug auf die jüngsten Mordanschläge „die einzige mögliche Wahl darstellt, um dem globalistischen Putsch entgegenzuwirken, den die Woke-Linke definitiv, irreparabel und mit unkalkulierbarem Schaden für zukünftige Generationen umsetzen will“. Der Prälat fügte hinzu, dass, wenn Katholiken dabei helfen sollten, Trump wieder ins Weiße Haus zu bringen, dies für ihn „die Voraussetzung für ein stärkeres Engagement für den Schutz des Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod, für die traditionelle Familie, das Recht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen, und für die Verteidigung des christlichen Glaubens und der kulturellen Identität der Nation“ sein müsse.

Im Gegensatz dazu bezeichnete der Erzbischof Kamala Harris, deren Partei Abtreibung in allen neun Monaten unterstützt und die LGBT-Agenda aggressiv vorantreibt, als „höllisches Monster, das Satan gehorcht“, und argumentierte, dass eine mögliche Präsidentschaft von Harris eine Ära der „Sklaverei“ einleiten würde, die „alles fördern würde, was dem Glauben und der Moral der katholischen Kirche direkt widerspricht“. Viganò bezeichnete ein solches Szenario als „die grausamste Diktatur“ und sagte, dass Amerika unter Harris „moralische, soziale und wirtschaftliche Zerstörung“ erleiden würde.

Harris lehnte es kürzlich ab, beim jährlichen Al Smith Memorial Dinner, einer katholischen Spendenveranstaltung, bei der die Präsidentschaftskandidaten der Republikaner und Demokraten in der Regel ihre Parteizugehörigkeit beiseite lassen, um an der Wohltätigkeitsveranstaltung teilzunehmen, zu erscheinen. Kritiker verurteilten Harris rundweg als „antikatholisch“ für das Nichterscheinen und kritisierten ihre vorab aufgezeichnete Rede als „absichtlich“ beleidigend.

Während seiner Rede beim Abendessen verurteilte Trump Harris‘ Brüskierung als „sehr respektlos“ gegenüber Katholiken und nutzte die Gelegenheit, um Katholiken aufzufordern, bei dieser Wahl für ihn zu stimmen. Trump sagte auch Raymond Arroyo vor der Veranstaltung, dass er die katholische Kirche „sehr“ mag.

Zum Abschluss seines Briefes vom Dienstag betonte Viganò: „Unser Herr muss zurückkehren, um zu regieren, und der erste Weg, Ihn regieren zu lassen, besteht darin, Seinem heiligen Gesetz zu gehorchen und in Seiner Gnade zu leben.“

„Lasst Christus in euren Herzen, in euren Familien, in euren Gemeinden und in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika regieren: Dies ist der einzige Weg zu Frieden, Harmonie und Wohlstand für eure Nation“, fügte der Prälat hinzu.

Auch der amerikanische Kardinal Raymond Burke äußerte sich zur bevorstehenden Wahl und gab den Gläubigen den Rat, vor der Stimmabgabe ‚zu beten und zu fasten‘.

Burke gab am 5. November Ratschläge dazu, „wie man mit gutem Gewissen wählen kann“, und sagte, dass die Katholiken – neben der Priorisierung von Gebet und Fasten, damit Amerika „wieder dem Wohl aller seiner Bürger dient“ – „die Agenda jedes Kandidaten sorgfältig studieren“ sollten, um zu sehen, ob sie „das Böse einschränken werden“, „auch wenn er oder sie moralisch verwerfliche Programme und Richtlinien befürwortet“.

Burke beklagte die „verzweifelte Lage“ der US-Politik, die darauf zurückzuführen sei, dass die „Agenda beider großer politischer Parteien“ „so grundlegend zu beanstanden“ sei. Er sagte, dass Katholiken dort wählen sollten, wo sie „auch nur den kleinsten Hoffnungsschimmer“ sehen, dass ihre Stimme das Gemeinwohl positiv beeinflussen könnte.

„[Wenn] es auch nur den kleinsten Hoffnungsschimmer gibt, der eine Veränderung bewirken könnte, um eine noch größere Veränderung zum Wohle der Allgemeinheit zu bewirken, ist es nicht richtig, dass wir nicht auf diesen Hoffnungsschimmer reagieren“, schrieb der Kardinal und betonte, dass eine Stimmenthaltung nur dann gerechtfertigt sei, „wenn kein Kandidat auch nur den geringsten Hoffnungsschimmer bietet, dem Gemeinwohl zu dienen, zumindest in einigen Bereichen, insbesondere in Bezug auf das menschliche Leben, die Ehe und die Familie sowie die Ausübung der Religion.“

Im Gegensatz zu Viganò gab Burke keine direkte Empfehlung ab, welchen Kandidaten katholische Wähler am Wahltag wählen sollten.

Anmerkung der Redaktion: Der folgende Text ist keine Empfehlung von LifeSiteNews für einen politischen Kandidaten für ein Amt.

Offener Brief an amerikanische Katholiken

Der große Marsch der geistigen Zerstörung wird weitergehen. Alles wird geleugnet werden. […] Es werden Feuer entfacht werden, um zu bezeugen, dass zwei und zwei vier ergibt. Es werden Schwerter gezückt werden, um zu beweisen, dass die Blätter im Sommer grün sind. – G.K. Chesterton, Heretics, 1905

Liebe treue amerikanische Katholiken,

ich wende mich an Sie alle, wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl, bei der Millionen von amerikanischen Bürgern an die Urnen gerufen werden.

Selbst unter Bedingungen relativer Normalität ist die Ausübung des Wahlrechts Ihre moralische Pflicht, durch die Sie in erster Person an der Wahl der Person mitwirken, die die Nation in den nächsten vier Jahren führen wird.

Aber in dieser kommenden Wahlrunde – genau wie 2020 und in der Tat noch viel mehr – sind Sie nicht einfach dazu aufgerufen, zwischen zwei Kandidaten zu wählen, die zufällig auf unterschiedlichen politischen Seiten stehen, denen aber dennoch das Gemeinwohl am Herzen liegt, in Übereinstimmung mit der Verfassung und dem Gesetz. Nein; in dieser Wahl müssen Sie zwischen zwei radikal entgegengesetzten Vorstellungen von der Regierung Ihrer Nation wählen: Sie sind aufgerufen, zwischen Demokratie und Diktatur, zwischen Freiheit und Sklaverei zu wählen.

Auf der einen Seite haben wir den Kandidaten Donald J. Trump, der trotz schwerwiegender Probleme in seinen Positionen – insbesondere in der Frage der Abtreibung und der assistierten Fortpflanzung – das Gemeinwohl und den Schutz der Grundfreiheiten der Bürger zum Ziel hat. In Donald Trumps Amerika kann jeder Katholik seinen Glauben praktizieren und seine Kinder darin erziehen, ohne dass der Staat sich einmischt.

Auf der anderen Seite haben wir einen Kandidaten und eine Partei, die alles fördern, was dem Glauben und der Moral der katholischen Kirche direkt widerspricht. Im Amerika von Kamala Harris gelten Katholiken – aber auch Protestanten – als Fundamentalisten, die ausgegrenzt und beseitigt werden müssen, und ihre Kinder gelten als Eigentum des Staates, der sich das Recht anmaßt, sie von klein auf körperlich und seelisch in die Irre zu führen. Trumps Amerika kann wieder groß und wohlhabend werden. Harris‘ Amerika ist für eine Invasion und für moralische, soziale und wirtschaftliche Zerstörung bestimmt: die grausamste Diktatur.

Schauen Sie sich Ihr Land an! Ihre Städte sind zu Müllhalden voller Obdachloser und Krimineller, Drogendealer und Süchtiger, Prostituierter und Räuber geworden. Ihre Schulen sind vom Kindergarten an Brutstätten der Indoktrination und Korruption. In Ihren Gerichten werden Kriminelle freigesprochen und Unschuldige inhaftiert: Neue ideologische Verbrechen werden verfolgt, während Illegalität toleriert und gefördert wird. In euren Krankenhäusern herrschen multinationale Konzerne, und ihr seid ihre Versuchskaninchen, die ausgerottet oder chronisch krank gemacht werden, damit ihr ihre ewigen Kunden seid.

Landwirte, Viehzüchter und Fischer werden verfolgt und zum Scheitern gezwungen, während skrupellose Konzerne sich das Land schnappen und es in endlose Photovoltaikanlagen und Windturbinen verwandeln, um ihre Rechenzentren und Serverfarmen zu betreiben, in denen sie all eure Daten, eure Bewegungen, eure Einkäufe und eure politischen Vorlieben sammeln. Sie sind so weit gegangen, das Klima durch ausgeklügelte Geoengineering-Operationen und verheerende Brandstiftung zu manipulieren, um den Betrug der globalen Erwärmung glaubwürdig zu machen und den grünen Wandel, die Erhöhung der Energiekosten und Elektroautos und -roller durchzusetzen. Und all dies geschieht auf der Grundlage von Beweisen, die aus Lügen ohne jeglichen wissenschaftlichen Beweis bestehen, aber durch die unterwürfige Zusammenarbeit der Regime-Medien verbreitet werden, die immer bereit sind, Andersdenkende als Verschwörungstheoretiker abzustempeln.

Aber was bis gestern noch als Ergebnis von Verschwörungstheorien abgetan wurde, wird jetzt von der Regierung selbst zugegeben. Sie nehmen euch das Sonnenlicht, sie vergiften euch, indem sie die Wolken säen, sie überschwemmen eure Dörfer und eure Felder mit tödlichen Hurrikanen, sie töten euer Vieh und lassen eure Ernten durch herbeigeführte Dürren und verheerende Brände verdorren. Sie wollen den gesamten Lebensmittelsektor kontrollieren und euch zwingen, nur das zu essen, was sie euch zur Verfügung stellen. Dies ist das Ziel der Agenda 2030, die ohne jegliche Abstimmung von den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum durchgesetzt wurde.

In diesen vier katastrophalen Jahren der Biden-Harris-Regierung hatten wir eine Marionette im Weißen Haus und eine korrupte und inkompetente Vizepräsidentin, die nie aufgehört hat, die Wähler über ihre Vergangenheit und ihre Zukunft zu belügen und zu täuschen. Die Macht wird vom kriminellen Schattenstaat verwaltet – dessen Namen und Gesichter wir jetzt kennen –, der für die Zerstörung Ihrer großartigen Nation verantwortlich ist. Und um sicherzustellen, dass die Krise endlos ist, werden ständig neue Kriegsszenarien eröffnet, in Konflikten, die eigentlich niemand will, außer denen, die enorme Gewinne daraus ziehen, Menschenleben opfern und die internationale Stabilität gefährden.

Sie haben gesehen, wozu die Demokraten, d. h. die aufgeweckte extreme Linke, in vier Jahren fähig waren. Stellen Sie sich vor, wozu sie in der Lage sein werden, wenn statt Bidens zahlreichen Ersatzleuten seine Vizepräsidentin gewählt wird – in einem der skandalösesten und unvorstellbarsten Betrugsfälle – mit ihrem Gefolge von LGBTQ+-Ministern, rigoros aufgeweckt, an China oder das Weltwirtschaftsforum verkauft, von George Soros oder Bill Gates gesponsert, von Barack Obama und Hillary Clinton manipuliert. An diesem Punkt, liebe amerikanische Katholiken, werdet ihr nicht nur zu einer anderen Kundgebung gehen müssen – wie Kamala es gerne hätte –, um „Christus ist der Herr“ zu sagen, denn das wird als Hassrede gelten, und vor einer Abtreibungsklinik zu beten, wird als Terrorakt gelten.

Glauben Sie nicht, dass dies weit hergeholte Hypothesen sind: Wo immer die Woke-Linke an die Macht kommt, errichtet sie die bösartigste, menschenfeindlichste und antichristlichste Diktatur, die die Menschheit je erlebt hat. Und wir wissen, dass die Linke jedes Mal, wenn sie an die Macht kam, diese nie auf demokratischem Wege wieder verlassen hat.

Donald Trump und Kamala Harris: Wir sprechen hier nicht von zwei Visionen, die sich ein wenig unterscheiden, aber dennoch Teil des normalen politischen Hin und Her sind. Nein; wir sprechen von zwei diametral entgegengesetzten und unvereinbaren Welten, in denen Trump gegen den Deep State kämpft und sich dafür einsetzt, Amerika aus seinem tentakelartigen Griff zu befreien, während wir auf der anderen Seite eine korrupte und erpresste Kandidatin haben, die ein organischer Teil des Schattenstaats ist, der als Marionette in den Händen von Kriegstreibern wie Barack Obama und Hillary Clinton, von selbsternannten „Philanthropen“ wie den Kriminellen George Soros und Klaus Schwab oder von Personen wie Jeffrey Epstein und Sean Combs agiert. Ihr Programm ist das der globalen Linken, des Weltwirtschaftsforums, der Rockefeller-Stiftung, der Bill & Melinda Gates Foundation und letztlich das Programm von Vanguard, BlackRock und StateStreet. Ihre Agenda wird von der Finanzoligarchie diktiert, die die Menschheit zum Nachteil der Menschen kontrolliert: eine Elite, die nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Kanada, Australien, Europa und überall dort tätig ist, wo die Politik von ihren Investmentfonds und ihren pseudo-humanitären Organisationen, die sich der Auslöschung der westlichen Zivilisation verschrieben haben, als Geisel gehalten wird.

Hinter diesen Menschen stehen – das sollten wir inzwischen wissen – Menschen, die dem Bösen ergeben sind und durch den satanischen Hass gegen unseren Herrn Jesus Christus und diejenigen, die an ihn glauben, vereint sind, vor allem gegen die katholischen Gläubigen. Wir wollen, dass Christus regiert, und wir verkünden es mit Stolz: Christus ist König! Sie wollen, dass der Antichrist regiert, dessen Tyrannei aus Chaos, Krieg, Krankheit, Hungersnot und Tod besteht. Und je mehr Notfälle und Krisen von der globalistischen Elite geplant und verursacht werden, desto mehr hat diese Elite einen Vorwand, um neue Einschränkungen, neue Beschränkungen der Grundrechte und neue soziale Kontrollen durchzusetzen.

Joe Biden, der derzeitige „Präsident“, ist ein Diener dieser subversiven Elite und aufgrund der Skandale und Verbrechen, die er persönlich und auch seine Familie, angefangen bei seinem Sohn Hunter, begangen haben, in hohem Maße erpressbar. Seine „Vizepräsidentin“ Kamala Harris ist dem gleichen Schattenstaat ebenso hörig. Und die Demokratische Partei, der beide angehören, ist Ausdruck der Woke-Ideologie, die alle Parteien der globalen Linken plagt.

Der Kandidat Donald J. Trump vertritt zwar sicherlich einige ernsthafte kritische Positionen, denen ein Katholik nicht zustimmen kann, aber für uns, liebe amerikanische Gläubige, stellt er in diesem besonderen historischen Moment die einzig mögliche Wahl dar, um dem globalistischen Putsch entgegenzuwirken, den die Woke-Linke definitiv, irreparabel und mit unkalkulierbarem Schaden für künftige Generationen umsetzen will.

Für Donald Trump zu stimmen bedeutet, sich entschieden von einer antikatholischen, antichristlichen und menschenfeindlichen Gesellschaftsvision zu distanzieren. Es bedeutet, diejenigen aufzuhalten, die eine höllische Dystopie schaffen wollen, die noch schlimmer ist als die von George Orwell angekündigte. Und es bedeutet auch – das dürfen wir nicht vergessen – ihm unser Vertrauensvotum zu geben, damit Präsident Trump weiß, dass die massive Wahlbeteiligung von Katholiken und Christen, die ihn zurück ins Weiße Haus gebracht hat, die Voraussetzung für ein entschlosseneres Engagement für den Schutz des Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod, für die traditionelle Familie, das Recht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen, und für den Schutz des christlichen Glaubens und der kulturellen Identität der Nation sein muss.

Ich wiederhole: Die Wahl besteht zwischen einem konservativen Präsidenten, der seinen Kampf gegen den tiefen Staat mit seinem eigenen Leben bezahlt, und einem höllischen Monster, das Satan gehorcht. Für einen Katholiken kann es keine Frage geben: Die Wahl von Kamala Harris ist moralisch unzulässig und stellt eine sehr schwere Sünde dar. Es ist auch moralisch nicht möglich, sich der Stimme zu enthalten, denn sich in diesem Krieg für neutral zu erklären, bedeutet, sich mit dem Feind zu verbünden.

Menschen auf der ganzen Welt beginnen, die Bedrohung zu verstehen, die über ihnen und der Zukunft ihrer Kinder schwebt, und ihr Amerikaner habt sie auch verstanden. Aber selbst wenn es diesmal für den Schattenstaat schwieriger sein wird, den Betrug von 2020 zu wiederholen, dürft ihr nicht glauben, dass er sich so leicht mit einer Niederlage abfinden wird.

Bereiten wir uns daher darauf vor, zu verhindern, dass mögliche Angriffe und Bürgerkriegsszenarien dazu genutzt werden, das Kriegsrecht und neue Beschränkungen zu verhängen, nachdem Präsident Trump den Anschlägen auf sein Leben glücklicherweise entkommen ist.

Aber vergessen wir nicht, liebe Gläubige, dass die Energien der Menschen allein angesichts dieser höllischen Kräfteaufbietung machtlos sind. Wir verkünden, dass Christus König ist – das bedeutet, dass Unser Herr zurückkehren muss, um zu regieren, und der erste Weg, Ihn regieren zu lassen, ist, Sein heiliges Gesetz zu befolgen und in Seiner Gnade zu leben. Lasst Christus in euren Herzen, in euren Familien, in euren Gemeinden und in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika regieren: Dies ist der einzige Weg zu Frieden, Harmonie und Wohlstand für eure Nation.

Denkt daran, wie viele von euch Katholiken es in den Vereinigten Staaten gibt! Gehen Sie ohne Zögern zur Wahl und beten Sie, dass Unser Herr die amerikanischen Bürger bei ihrer Wahl erleuchten und denjenigen den Sieg schenken möge, die zumindest kein Problem damit haben, Christus als Herrn zu verkünden.

Möge Gott Sie alle segnen und mögen die Jungfrau von Guadalupe, die Schutzpatronin der Vereinigten Staaten und ganz Amerikas, und der Heilige Erzengel Michael Sie beschützen.

+ Carlo Maria Viganò, Erzbischof, ehemaliger Apostolischer Nuntius in den Vereinigten Staaten von Amerika

22. Oktober 2024