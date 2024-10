Haben wir jemals eine Zeit erlebt, in der vier große globale Kriege gleichzeitig brodeln?

Von Michael Snyder

Wir haben einen Moment in der Geschichte erreicht, den keiner von uns jemals vergessen wird. Wir stehen buchstäblich am Abgrund des Unvorstellbaren, und die meisten Menschen realisieren das nicht einmal. Natürlich haben schreckliche Kriege die Tendenz, auszubrechen, wenn die meisten Menschen nicht damit rechnen. Kaum jemand erwartete, dass 1914 ein globaler Krieg ausbricht, und doch starben in den folgenden vier Jahren zig Millionen kostbarer Seelen. Kaum jemand erwartete, dass 1939 ein globaler Krieg ausbricht, und dennoch starben in den nächsten sechs Jahren zig Millionen kostbarer Seelen. Diesmal sollte jedem offensichtlich sein, was geschieht. Persönlich warne ich seit mehr als einem Jahrzehnt speziell vor dem, was gerade passiert. Wenn wir unseren Kurs nicht ändern, könnten während der herannahenden, albtraumhaften globalen Kriege Milliarden kostbarer Seelen sterben.

Im Moment haben die meisten Amerikaner keine Ahnung, dass ein Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China bevorsteht.

Vor wenigen Tagen sprach der chinesische Präsident Xi Jinping in Militärkleidung kühn von „Kriegsvorbereitungen“ …

Am Donnerstag befahl der chinesische kommunistische Diktator Xi Jinping den Truppen, ihre Bereitschaft für den Krieg zu erhöhen, während er die Raketentruppe seiner Volksbefreiungsarmee besuchte, nachdem in der vergangenen Woche Übungen zur Umzingelung des souveränen Landes Taiwan stattgefunden hatten. „Xi sagte, das Militär solle die Ausbildung und Vorbereitung auf den Krieg umfassend verstärken und sicherstellen, dass die Truppen über solide Kampffähigkeiten verfügen“, berichtete CCTV, so AFP, und berichtete am Samstag in Barrons.

Warum sollte sich China auf einen Krieg vorbereiten müssen?

Es versteht sich von selbst, dass niemand vorhat, China anzugreifen.

Der einzige Grund, warum China sich auf einen Krieg vorbereiten müsste, wäre, wenn es eine Invasion Taiwans planen würde.

Denn in dem Moment, in dem China in Taiwan einfällt, befinden sich die USA und China im Krieg.

In den letzten Tagen sind die Chinesen sehr aggressiv gegenüber Taiwan aufgetreten …

Am Montag hatte Peking Kampfjets, Drohnen, Kriegsschiffe und Küstenwachenschiffe eingesetzt, um Taiwan einzukreisen – die vierte Runde groß angelegter Kriegsspiele um die demokratische Insel in etwas mehr als zwei Jahren. Chinas kommunistische Führung hat darauf bestanden, dass sie den Einsatz von Gewalt nicht ausschließen wird, um Taiwan unter Pekings Kontrolle zu bringen.

Unterdessen diskutieren westliche Staats- und Regierungschefs weiterhin öffentlich über die Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine.

Das jüngste Beispiel dafür kam vom Außenminister Litauens …

Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis sagte am Montag in einer Erklärung gegenüber Politico, dass die Länder der Europäischen Union zur Idee zurückkehren sollten, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden, um Russland zu bekämpfen. Die Idee kam auf, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron im Februar gesagt hatte, dass die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine für die zukünftigen Pläne im Krieg gegen Russland nicht „ausgeschlossen“ sei, wie die AP berichtete. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat diesen Plan jedoch vorerst auf Eis gelegt. „Wenn sich die Informationen bestätigen, dass die Killerkommandos Russlands mit nordkoreanischer Munition und Militärpersonal ausgestattet sind, müssen wir wieder auf Bodentruppen und andere Ideen zurückgreifen, die [der französische Präsident] Emmanuel Macron vorgeschlagen hat“, sagte er in schriftlichen Kommentaren, wie Politico am Montag berichtete.

Einer der Gründe, warum dies wieder aktuell geworden ist, sind Berichte, dass Soldaten aus Nordkorea ausgerüstet und an die Front im Osten der Ukraine geschickt werden, um für Russland zu kämpfen …

Nordkoreanische Soldaten wurden gefilmt, wie sie auf einem Truppenübungsplatz im äußersten Osten Russlands Uniformen und Ausrüstung erhielten. Dies scheint Berichte des südkoreanischen Nationalen Geheimdienstes (NIS) zu bestätigen, wonach 1.500 Soldaten zur militärischen Ausbildung in die Ukraine geschickt wurden, um dort eingesetzt zu werden. Es wird angenommen, dass die nordkoreanischen Truppen ausgebildet werden, bevor sie an die Front in der Ukraine geschickt werden, was als klares Zeichen für die sich stetig erwärmenden Beziehungen zwischen Moskau und Pjöngjang gewertet wird.

Beide Seiten lassen die Situation immer weiter eskalieren.

Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis wir uns in einem direkten Konflikt mit den Russen befinden, und das ist eine wirklich, wirklich schlechte Idee.

Nordkorea hat in letzter Zeit viel Lärm gemacht. Zusätzlich zur Entsendung von Truppen in die Ukraine drohen die Nordkoreaner auch mit einer Invasion Südkoreas …

Nordkorea gab bekannt, dass es die Überreste einer südkoreanischen Militärdrohne gefunden habe und dass jeder weitere „Verstoß“ gegen sein Territorium zu einer „Kriegserklärung“ führen würde. Die Spannungen zwischen den beiden Seiten der Halbinsel sind seit Mai eskaliert, als der Norden begann, Ballons mit Müll über die Grenze in den Süden zu schicken, was Seoul dazu veranlasste, mit der Wiederaufnahme von Lautsprecherpropaganda zu reagieren. Diese Woche beschuldigte Nordkorea Südkorea, diesen Monat dreimal Drohnen über Pjöngjang fliegen zu lassen, und drohte mit einer Reaktion mit Gewalt, falls dies erneut geschehen sollte.

Das nordkoreanische Militär ist dem südkoreanischen Militär weit überlegen.

Wenn Nordkorea einmarschiert, kann Südkorea nur überleben, wenn wir eingreifen.

Aber im Moment konzentriert sich das US-Militär auf den Nahen Osten, weil dieser Konflikt jeden Moment völlig außer Kontrolle geraten könnte.

Am Sonntagabend warnte der IDF-Sprecher Daniel Hagari, dass Israel bald damit beginnen werde, alle Finanzinstitutionen ins Visier zu nehmen, die die Hisbollah unterstützen …

„In den letzten 24 Stunden wurden Dutzende Geschosse auf Nordisrael abgefeuert“, begann er. “In den nächsten Minuten werden wir eine Vorwarnung zur Evakuierung an die Bewohner von Beirut und anderen Gebieten im Libanon herausgeben, damit sie Orte verlassen, die zur Finanzierung der Terroraktivitäten der Hisbollah genutzt werden. Ich betone hier: Jeder, der sich in der Nähe von Orten befindet, die zur Finanzierung der Terroraktivitäten der Hisbollah genutzt werden, muss diese Orte sofort verlassen.“ „Wir werden in den kommenden Stunden mehrere Ziele und im Laufe der Nacht weitere Ziele angreifen. „In den kommenden Tagen werden wir aufdecken, wie der Iran die Terroraktivitäten der Hisbollah finanziert, indem er zivile Institutionen, Vereinigungen und NGOs nutzt, die als Tarnung für den Terrorismus dienen.“

Und es hat sicherlich nicht lange gedauert, bis dies geschah.

Gestern Abend wurden Filialen der Al-Qard Al-Hassan Association Bank von israelischen Luftangriffen getroffen …

Israelische Kampfflugzeuge griffen in der Nacht Dutzende Ziele in Beirut und anderen Gebieten im Südlibanon an, darunter auch Filialen einer Bank, die beschuldigt wird, Gelder der Hisbollah zu halten. Der arabische Militärsprecher Avichay Adraee hatte bereits früher in der Nacht mehrere Evakuierungsbefehle für Gebäude im gesamten Südlibanon erteilt, die sich in der Nähe von Einrichtungen der von den USA sanktionierten Al-Qard Al-Hassan Association Bank befinden sollen.

Die meisten Menschen in der westlichen Welt haben absolut keine Ahnung, wie chaotisch die Lage dort ist.

Es wird berichtet, dass in Beirut derzeit „weit verbreitete Panik“ herrscht …

Jeanine Hennis, Sonderkoordinatorin der Vereinten Nationen für den Libanon, sagte, dass nach der Bekanntgabe der Evakuierungen durch die israelische Armee in Beirut „weitverbreitete Panik“ herrschte. „Ein kurzes Zeitfenster, um sich in Sicherheit zu bringen. Heftige Explosionen hallen über den Nachthimmel. Mit jedem Tag leidet der Libanon mehr. Aber selbst inmitten der eskalierenden Gewalt bleiben Lösungen möglich. Wenn nur die Chancen genutzt würden“, sagte sie.

Könnten die USA bald in vier große globale Kriege verwickelt sein?

Hoffentlich nicht, denn wir sind nicht einmal auf einen vorbereitet …

Der scheidende Oberbefehlshaber der US-Armee im Pazifikraum hat davor gewarnt, dass sich die USA einen weiteren Krieg „kaum leisten können“, da ihr Militär stark überlastet sei. Laut Defense One sagte General Charles Flynn, dass die autoritären Rivalen der USA – Russland, China, Iran und Nordkorea – zunehmend Druck auf die amerikanischen Militärressourcen ausüben. In seiner Rede auf der AUSA-Konferenz in Washington DC in der vergangenen Woche bezeichnete Flynn die Technologie und die militärischen Allianzen zwischen den autoritären Staaten als „sehr gefährliche Kombination“.

Das US-Militär ist nicht mehr die überwältigende globale Macht, die es einmal war.

Während andere Großmächte fieberhaft Vorbereitungen für den Dritten Weltkrieg getroffen haben, ist unser Militär schnell zu einem politisch korrekten Witz verkommen.

Jetzt steht ein Tag der Abrechnung bevor, und wir sind nicht bereit.