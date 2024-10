Die Erklärung des BRICS-Gipfels ist ein „Wendepunkt“, der die internationale Politik neu definiert: Hier erfahren Sie warum

Von Ilya Tsukanov,

Der BRICS-Block hat am Mittwoch die Abschlusserklärung seines Gipfeltreffens in Kasan angenommen. Das Dokument skizziert den Vorstoß der Gruppe, mutige Reformen der globalen Institutionen durchzuführen, die Zusammenarbeit zu stärken und gemeinsam auf globale Krisen zu reagieren. Sputnik bat führende Experten für internationale Beziehungen aus Asien und Europa um Hilfe bei der Entschlüsselung der Erklärung.

Experten für politische und internationale Angelegenheiten, die auf dem BRICS-Russland-Gipfel tektonische und transformative Veränderungen der internationalen Beziehungen erwarteten, wurden nicht enttäuscht. Die 43-seitige Kasaner Erklärung des Blocks mit dem Titel „Stärkung des Multilateralismus für eine gerechte globale Entwicklung und Sicherheit“ enthält 134 Punkte, die auf Folgendes abzielen:

Schaffung einer „gerechteren und demokratischeren Weltordnung“,

„Verbesserung der Zusammenarbeit für globale und regionale Stabilität und Sicherheit“,

„Förderung der wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenarbeit“

und ‚Stärkung des Austauschs zwischen den Menschen für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung‘.

In der Erklärung wurden Reformen von Bretton Woods – der am Ende des Zweiten Weltkriegs geschaffenen internationalen Finanzarchitektur – gefordert, um die Interessen der Entwicklungsländer in den Institutionen besser zu vertreten. Außerdem wurden „einseitige, strafende und diskriminierende protektionistische“ Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Klimawandel abgelehnt und die Unterstützung für eine umfassende Umgestaltung der Vereinten Nationen, einschließlich des Sicherheitsrats, zum Ausdruck gebracht, um sie repräsentativer für die modernen Realitäten zu machen.

In wirtschaftlicher Hinsicht sprach sich der Block für die verstärkte Verwendung nationaler Währungen im Handel aus, betonte die Bedeutung der fortgesetzten Umsetzung der Strategie zur makroökonomischen Politikkoordinierung und -zusammenarbeit der BRICS-Wirtschaftspartnerschaft und begrüßte das „beträchtliche Interesse der Länder des globalen Südens“ an den BRICS.

Zu den konkreten Verpflichtungen gehören Pläne zur Stärkung der Zusammenarbeit im High-Tech-Bereich über die Neue Technologische Plattform des BRICS-Wirtschaftsrats, Bemühungen zur Erweiterung der Rolle der Neuen Entwicklungsbank des Blocks „bei der Förderung der Infrastruktur und der nachhaltigen Entwicklung“ der Mitgliedsländer sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit in der Medizin in einer Vielzahl von Bereichen, von der traditionellen und digitalen Gesundheit bis hin zur Nuklearmedizin, Radiopharmazeutika und Impfstoffen.

Die Erklärung verpflichtete die Mitglieder des Blocks, die Verhandlungen über das ehrgeizige grenzüberschreitende Abwicklungs- und Verwahrsystem BRICS Clear fortzusetzen, und begrüßte die weitere Erkundung von „Möglichkeiten zur Einrichtung einer Logistikplattform zur Koordinierung und Verbesserung der Transportbedingungen für multimodale Logistik zwischen den BRICS-Ländern“ sowie den russischen Vorschlag zur Schaffung der BRICS-Getreidebörsenplattform zur Gewährleistung (und Versicherung) der globalen Ernährungssicherheit.

In einer Entwicklung, die das wachsende Selbstverständnis der BRICS als unabhängiger geopolitischer Akteur unterstreicht, bot die Erklärung umfassende Kommentare zur Haltung des Blocks zu aktuellen internationalen Sicherheitsfragen, von der illegalen Anwendung von Sanktionen und der Platzierung von Waffen im Weltraum bis hin zur Ukraine-Krise, Palästinas Streben nach einer Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen, Israels „vorsätzlicher Terroranschlag“ auf Kommunikationsgeräte im Libanon und seine Angriffe in Gaza, Syrien und im Iran, die Krise im Roten Meer, die Lage im Südsudan, in Haiti, in Afghanistan und vieles mehr.

„Wendepunkt der internationalen Politik“

„Das 16. Gipfeltreffen der BRICS-Staaten ist ein Wendepunkt der internationalen Politik, weil die BRICS-Staaten zeigen, dass es im internationalen System einen kollektiven Verhandlungsweg gibt, der ohne Hegemonie oder Gewaltanwendung auskommt“, sagte Anuradha Chenoy, emeritierte Professorin am Zentrum für Russland- und Zentralasienstudien der Jawaharlal-Nehru-Universität, gegenüber Sputnik und kommentierte damit den Inhalt der Kasaner Erklärung und ihre globalen Auswirkungen.

„Die Kasaner Erklärung ist ein Fahrplan für die BRICS-Staaten, da sie „gemeinsame Interessen“ mit „strategischer Partnerschaft“ verbindet„, sagte Dr. Chenoy und stellte den Ansatz des Blocks den von westlichen Ländern geführten Bündnissen und Abkommen gegenüber, bei denen ‚Interessen‘ westlichen Ländern vorbehalten sind, ‚und der Begriff ‘strategisch“ bedeutet die Androhung oder den möglichen Einsatz von Gewalt.“

Mit der Forderung nach Reformen der Bretton-Woods-Institutionen unterstreicht die Kasaner Erklärung tatsächlich die Bemühungen des Blocks, „eine eigene Version der Bretton-Woods-Institutionen auf völlig andere Weise zu schaffen“, glaubt Chenoy und verweist auf die Nutzung von Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, nationalen Währungen im Handel, der New Development Bank usw. durch die BRICS zu diesem Zweck.

„Dies steht in direktem Gegensatz zur Funktionsweise von Bretton Woods, die aufdringlich ist – indem sie die Kontrolle über die Volkswirtschaften übernimmt, einseitig ist und den Ländern weder eine Stimme noch die Wahl lässt, in welche Richtung sich ihre Volkswirtschaften entwickeln können“, so der Professor.

Letztendlich geht es bei dem Gipfel in Kasan um tektonische Verschiebungen im globalen Machtgefüge, sagt Chenoy, „denn der Aufstieg und die gemeinsame Agenda der BRICS-Staaten zeigen eine Umverteilung und Streuung der globalen Macht, die früher vom US-geführten westlichen Kollektiv gehalten wurde. Die kombinierte Wirtschaftskraft der BRICS-Staaten entspricht nun, wenn nicht sogar übertrifft, der der G7-Staaten. Dies bietet kleineren Nationen die Möglichkeit, zwischen den Ländern zu vermitteln, um ihre strategische Autonomie zu stärken und nach Alternativen zu suchen. Die BRICS-Staaten bieten Handel in Landeswährung an, sodass die Länder vor dem Dollar und Dollar-bezogenen Schulden geschützt sind; einen vielfältigen Markt für ihre Produkte und Produktion und so weiter.“

BRICS als Gegengewicht zur westlich dominierten Weltordnung

„Aus strategischer Sicht bilden die BRICS in Kasan ein Gegengewicht zu den angeschlagenen G7, zu einer Zeit, in der mehrere wichtige Mitglieder des alle zwei Jahre stattfindenden Treffens des Commonwealth stattdessen die BRICS wählen und in der die USA und die EU in der Unsicherheit ihrer eigenen nationalen und internationalen Institutionen mit Angstmacherei hausieren gehen“, sagte Paolo Raffone, Direktor des in Brüssel ansässigen Think-Tanks für geopolitische Angelegenheiten der CIPI-Stiftung, gegenüber Sputnik.

„Die Teilnahme des UN-Generalsekretärs Guterres bestätigt ihre friedlichen und kooperativen Absichten innerhalb des multilateralen Systems. Zum Leidwesen der ideologischen Kritiker der BRICS wurden keine hetzerischen Äußerungen gehört oder geschrieben“, sagte Raffone.

In Bezug auf die Punkte der Erklärung, in denen die Notwendigkeit einer Reform der Vereinten Nationen und der Bretton-Woods-Finanzinstitutionen zur Förderung ihrer Inklusivität betont wird, wies der Beobachter darauf hin, dass solche Vorschläge zwar seit den 1970er Jahren diskutiert werden, aber erst jetzt, angesichts der gebündelten Macht der wirtschaftlichen und geopolitischen globalen Mehrheit gegenüber den BRICS-Staaten, wirklich möglich werden.

„Die Erklärung besagt leise, aber entschlossen, dass der Weg zu einer ausgewogeneren Vertretung und Verantwortung in der Weltpolitik trotz des Widerstands der Hegemonen nicht mehr aufgehalten werden kann. Es ist nur eine Frage der Zeit, nicht der Richtung und des Ergebnisses“, sagte Raffone.