Ausweitung des Krieges: Die USA schicken Truppen nach Israel

Die Gefahren sollten in jedem Büro eines militärischen und politischen Beraters an die Wand gemalt werden. Israels Versuch, den Nahen Osten umzugestalten, wird ihm keineswegs dauerhafte Sicherheit geben, sondern ihn nur noch verwundbarer und instabiler machen als je zuvor. Mittendrin in diesem Durcheinander sind sein größter Förderer und Beschützer, die Vereinigten Staaten, ein Riese von fast blindem Altertum in allen Angelegenheiten, die den jüdischen Staat betreffen.

In einer Maßnahme, die eigentlich für Schlagzeilen hätte sorgen müssen, hat die Regierung Biden die Entsendung von rund 100 US-Soldaten nach Israel angekündigt, die für den Betrieb des THAAD-Systems (Terminal High Altitude Area Defense) zuständig sein werden. Sie werden in einen Konflikt geschickt, der einem mit hoher Geschwindigkeit fahrenden Zug gleicht, der nicht zu stoppen ist. Wie der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant nach dem iranischen Raketenangriff auf sein Land am 1. Oktober versprach, „wird unser Schlag kraftvoll, präzise und vor allem überraschend sein“. Er werde so beschaffen sein, dass „sie nicht verstehen werden, was passiert ist und wie es passiert ist“.

Bei einem Treffen zwischen Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III und Gallant am 16. Oktober wurde die Stationierung einer mobilen THAAD-Batterie „als ein operatives Beispiel für die eiserne Unterstützung der Vereinigten Staaten bei der Verteidigung Israels“ gesehen. Gallant erhielt weitgehend bedeutungslose Ratschläge: Israel solle „weiterhin Schritte unternehmen, um die katastrophale humanitäre Lage zu verbessern“ und „alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der im Süden des Libanon tätigen UN-Friedenstruppen zu gewährleisten“.

Die Farce wurde am nächsten Tag in einem Gespräch zwischen Austin und Gallant fortgesetzt, in dem es um die Tötung des Hamas-Führers Yahya Sinwar ging. THAAD wurde erneut als wesentlich für Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ erwähnt, während es gleichzeitig das „unerschütterliche, dauerhafte und eiserne Engagement der Vereinigten Staaten für Israels Sicherheit“ darstellt. („Ironclad“ scheint das Wort der Stunde zu sein und passt gut zu Israels eigenem Iron-Dome-Verteidigungssystem.)

In einer Erklärung des Pressesprechers des Pentagon, Generalmajor Patrick Ryder, wurden die Gefahren der Stationierung auf fatale Weise heruntergespielt. Die Batterie würde lediglich „Israels integriertes Luftverteidigungssystem verstärken“, das anhaltende Engagement für Israels Verteidigung bekräftigen und „Amerikaner in Israel vor weiteren ballistischen Raketenangriffen aus dem Iran schützen“.

Die öffentliche Präsenz von US-Truppen an der Seite ihrer israelischen Kollegen in Erwartung einer Ausweitung des Konflikts ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass es Washington nicht gelungen ist, seinen Verbündeten in Schach zu halten. Sie bedeutet ein Versprechen auf ununterbrochene Versorgung, Stärkung und Ermutigung. Darüber hinaus wird es bedeuten, dass US-Truppen in die Gefahrenzone gebracht werden – eine quixotische Einladung, wenn es je eine gegeben hat.

Schon jetzt gefährden die USA ihre Truppen, indem sie sie in einer Reihe von Stützpunkten in Jordanien, Syrien und Irak stationieren. Seit dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas am 7. Oktober letzten Jahres machen sich die bewaffneten Verbündeten des Iran bemerkbar und greifen die stationierten Truppen mit zunehmender Regelmäßigkeit an. Die Angriffe auf den Stützpunkt Tower 22 im Norden Jordaniens im Januar, bei denen drei US-Soldaten ums Leben kamen, fordern einen allmählichen, zermürbenden Tribut.

Der ehemalige Major der US-Armee, Harrison Mann, schrieb im August für The Guardian und erkannte schließlich eine schreckliche Wahrheit über die zunehmenden Angriffe auf diese sandigen Außenposten des US-Imperiums: „Es gab keinen wirklichen Plan zum Schutz der US-Truppen, der darüber hinausging, sie in ihren kleinen, isolierten Stützpunkten zu belassen, während lokale Militante, die durch die US-Unterstützung für Israels brutalen Krieg in Gaza ermutigt und aufgewühlt wurden, sie als Zielscheiben nutzten.“ Mehr Flugzeuge und Kriegsschiffe in den Nahen Osten zu schicken, diene auch dazu, „eine rücksichtslose Eskalation in Richtung eines größeren Krieges“ zu fördern und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu die Versicherung zu geben, dass er „vor den Folgen seines Handelns“ geschützt werden könne.

Daniel Davis, Militärexperte bei Defense Priorities, ist fest davon überzeugt, dass es logisch ist, US-Personal für die israelische Sache zu rekrutieren. „Wenn Amerikaner bei der Ausübung ihrer Pflichten getötet werden, wird es natürlich ein Geheul von den Kriegsbefürwortern im Westen geben, die ‚verlangen‘, dass der Präsident ‚unsere Truppen schützt‘, indem er auf den Iran zurückschießt.“ Das sei „genau die Art von Dingen, die Nationen in einen Krieg verwickeln, an dem sie kein Interesse haben.“

Umfragen, soweit sie überhaupt zählen, zeigen, dass die Begeisterung für die Entsendung von US-Truppen zur Verteidigung Israels alles andere als groß ist. Laut einer im August veröffentlichten Umfrage des Chicagoer Council on Foreign Relations würden etwa vier von zehn Befragten die Entsendung von US-Truppen zur Verteidigung Israels im Falle eines Angriffs durch den Iran befürworten. Von den befragten Republikanern würden 53 % die Verteidigung Israels in einem solchen Fall befürworten, ebenso wie vier von zehn Unabhängigen (42 %) und ein Drittel der Demokraten (34 %).

Auch aus dem Pentagon selbst gab es einige Stimmen zu Israels wachsenden militärischen Anstrengungen, insbesondere gegen die vom Iran unterstützte libanesische Hisbollah-Miliz. In einem Bericht der New York Times heißt es, der Vorsitzende der Generalstabschefs, General Charles Q. Brown Jr., sei besorgt über die zunehmende US-Präsenz in der Region, die die allgemeine „Einsatzbereitschaft“ der USA in anderen Konflikten beeinträchtigen würde. Besorgt zu sein ist nur der Anfang.