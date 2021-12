Erzbischof Viganò verteidigt Kardinal Müller und seine Kritik am Great Reset

Viganò kommentiert diejenigen, die vom „globalistischen Sanhedrin“ als Ketzer betrachtet werden, „die nicht würdig sind, Fragen zu den neuen Dogmen der Gesundheitsreligion zu stellen, die von den Experten, die von BigPharma bezahlt werden, ex cathedra definiert wurden“.

Nachdem Kardinal Gerhard Müller dem katholischen Aktivisten Alexander Tschugguel ein nachdenkliches und gutes Interview zu den Coronavirus-Sperren, Impfvorschriften und vor allem zur gefährlichen und antidemokratischen Agenda des Great Reset gegeben hatte, wurde er in Deutschland scharf angegriffen. Sowohl staatliche als auch religiöse Führer rügten ihn für die angebliche Verbreitung von „Verschwörungstheorien“ und sogar „antisemitischen Codes“, weil er George Soros als einen der Globalisten erwähnte, deren Weltanschauung er ablehnt.

"[they] proclaim loudly that this is an opportunity to push their agenda, an agenda based on fraud, specifically the opinion that we can use modern technology to bring forth a new creation […]"

LifeSite wandte sich an Erzbischof Carlo Maria Viganò, dessen starke Position gegen den Great Reset bekannt ist, und fragte ihn, ob er sich zu den heftigen Reaktionen gegen Kardinal Müllers vernünftige Kritik an den aktuellen politischen Entwicklungen äußern wolle, die die Gesundheitskrise zu nutzen scheinen, um eine antidemokratische, globalistische Ordnung zu etablieren.

Wir danken Erzbischof Viganò für seine sofortige Reaktion und Hilfe.

Bitte lesen Sie hier die vollständige Erklärung des italienischen Prälaten (eine italienische Version folgt der englischen Übersetzung):

Ephpheta, quod est, Adaperire!

„Ephphatha!“, was bedeutet: „Sei geöffnet!“

Mk 7,34

Es überrascht mich nicht, dass die Wahrheit gemischte Reaktionen bei denen hervorruft, die den Irrtum verbreiten, der ihr entgegensteht. Die Reaktionen der Pharisäer auf die Worte unseres Herrn – angefangen mit den theatralischen Gesten des Kaiphas auf die Verkündigung seiner Göttlichkeit durch den Messias – verraten immer den Zorn von Lügnern und Ungläubigen angesichts der Behauptung der Wahrheit und der intellektuellen Redlichkeit. Und diese ebenso gezwungene wie unmotivierte Empörung, die keine Argumente hat, um der Widerlegung zu begegnen, richtet sich oft gegen den Gesprächspartner, um ihn lächerlich zu machen, ihn als verrückt oder als gefährlichen Verbrecher hinzustellen: Die Beispiele, die wir bei denjenigen beobachten konnten, die einen der Eckpfeiler der offiziellen Erzählung über den Covid gesetzt haben, sind die Bestätigung einer intoleranten Haltung seitens derjenigen, die lügen, und gleichzeitig der Vorwurf der Intoleranz gegenüber denjenigen, die sich darauf beschränken, einen klaren Wahrheitsbeweis zu sagen.

Der Virologe, der die Unwirksamkeit des Impfstoffs bestätigt und auf die schwerwiegenden Interessenkonflikte der für die Zulassung von Arzneimitteln oder Therapien zuständigen Beamten hinweist; der Abgeordnete, der sich gegen die Zweckmäßigkeit der Verhängung von Ausgangssperren ausspricht, nachdem sich diese als nutzlos für die Eindämmung der Pandemie und als katastrophal für die Wirtschaft des Landes erwiesen haben; der Jurist, der die von der Regierung auferlegten Regeln kritisiert, die gegen die Verfassung verstoßen; der Pfarrer, der von der Kanzel aus die Moral eines Versuchsserums in Frage stellt, das mit abgetriebenen Föten hergestellt wurde; der Intellektuelle, der darauf hinweist, dass der vom Weltwirtschaftsforum geförderte verbrecherische Plan des Great Reset und die Agenda 2030 der Vereinten Nationen gerade nach dem seit 2009 von Jacques Attali in der französischen Wochenzeitung L’Express erhofften pandemischen Notstand eine zeitgemäße und beunruhigende Verwirklichung finden, werden vom globalistischen Sanhedrin als Ketzer betrachtet, die nicht würdig sind, Fragen zu den neuen Dogmen der Gesundheitsreligion zu stellen, die von den von BigPharma bezahlten Experten ex cathedra definiert wurden. Wir können uns vorstellen, welche Ehrlichkeit und Unparteilichkeit von Kontrolleuren gewährleistet werden kann, die von den Kontrollierten bezahlt werden.

Es hat keinen Sinn, die Schriften und Erklärungen der Vertreter des tiefen Staates zu zitieren, in denen sie ihr verbrecherisches Projekt schamlos bekennen. Nehmen wir zum Beispiel das Zitat von Jacques Attali:

Die Geschichte lehrt uns, dass sich die Menschheit nur dann signifikant entwickelt, wenn sie wirklich Angst hat: dann entwickelt sie zunächst Abwehrmechanismen, die manchmal unerträglich sind (Sündenböcke und Totalitarismus), manchmal nutzlos (Ablenkung), manchmal wirksam (Therapien, die gegebenenfalls alle bisherigen moralischen Grundsätze verleugnen). Wenn die Krise vorbei ist, verwandelt die Angst diese Mechanismen, um sie mit der individuellen Freiheit in Einklang zu bringen und sie in eine demokratische Gesundheitspolitik einzubinden.

Diese Worte wurden 2009 gesprochen, als die Schweinegrippe unmittelbar bevorstand, für die die WHO damals angeprangert wurde. Sie bestätigen ein genaues Bild von den Methoden zur Bewältigung des gesundheitlichen Notfalls, ja sogar von der Planung des Notfalls selbst, mit der Bereitstellung möglicher Reaktionen der Bürger. Erst vor wenigen Tagen wurde Attali ohne Maske von zwei anfälligen Journalisten interviewt, die er beschimpfte, weil sie ihnen die Maske unter die Nase hielten. Die Anekdote – die in einem Video im Internet zu finden ist – ist ein Beweis für die Absurdität des Pandemie-Narrativs, das für die Untertanen und Sklaven des Systems gilt, nicht aber für die Mächtigen. Biden, Johnson, Merkel, Draghi, Bergoglio und all die „Großen der Welt“ stellen ihre Verachtung für die Massen zur Schau, indem sie ihnen absurde Regeln auferlegen, die sie als erste brechen, um zu zeigen, dass die Befolgung dieses pandemischen Kults eine fideistische Zustimmung erfordert und nichts Wissenschaftliches hat.

Seine Eminenz Müller, der ein intellektuell ehrlicher Mensch ist, hat Dinge gesagt, die bereits von Kardinal Burke, von Msgr. Schneider und mir und anderen angeprangert wurden; Dinge, die Klaus Schwab, George Soros, Bill Gates und all die Anhänger des großen Reset immer öffentlich erklärt haben, sogar offizielle Dokumente erstellt und Bücher gedruckt haben, in denen sie die verschiedenen Szenarien, die vorhergesagt werden können, von der Pandemie bis zum Klimanotstand, im Detail erklären. Und die Worte des Kardinals sind die Bestätigung dafür, dass sein Name, der meinem Appell für die Kirche und die Welt vom Mai 2020 beigefügt ist, überlegt und gewünscht war. Ich danke Eminenz von ihm für diese in mancher Hinsicht mutige Geste.

Und ich bedaure, dass die Mainstream-Medien in Deutschland Kardinal Müller des Antisemitismus beschuldigt haben, nur weil George Soros und Klaus Schwab jüdischer Herkunft sind, während sie es gewissenhaft vermieden haben, auf die Sachlage einzugehen. Doch ähnliche Anschuldigungen gegen die globalistische Elite und insbesondere gegen Schwab, Gates, Soros, die Rothschilds und die Rockefellers werden von orthodoxen Rabbinern und Juden, die die Konzentrationslager der Nazis überlebt haben, erhoben: sind sie auch Antisemiten? Aber noch einmal: Es ist sinnlos, denen, die voreingenommen sind, vernünftige Fragen zu stellen. Wie in der Fabel von Äsop glaubt der Wolf am oberen Ende des Flusses, dass er das Recht hat, das Wasser nicht durch das Lamm flussabwärts verschmutzen zu lassen.

Ich kann mir vorstellen, dass es für einen Kardinal, der auch Präfekt der Glaubenskongregation war, nicht einfach ist, zu einem Thema Stellung zu beziehen, bei dem Bergoglio auf der Gegenseite steht, wenn er Pfizer-Impfstoffe propagiert und die grüne Wirtschaft und den integrativen Kapitalismus mit den Rothschilds und Rockefellers unterstützt. Aber ich denke auch, dass, wenn Seine Eminenz die Ehrlichkeit besaß, die antihumane Verschwörung der Neuen Weltordnung und die Einmischung der Milliardäre Gates und Soros in die Geschicke der Nationen auf der Grundlage der Beweise und der Zustimmung ihrer Aussagen anzuprangern, er mit der gleichen Klarheit der Analyse die gleiche Zustimmung zur globalistischen Ideologie beim Pächter von Santa Marta erkennen wird, der erst kürzlich einen interreligiösen Park in Argentinien eingeweiht und die Stiftung Fratelli tutti und ihre „ganzheitliche Ausbildung“ für den Dialog mit den Religionen genehmigt hat. Wenn die Einmischung von Soros und Gates in die Regierung der Nationen offensichtlich ist, ist Bergoglios Verantwortung, den Komplizen des WEF und der UNO, ihren Plänen und denen, die mit ihnen zusammenarbeiten, Würde und Legitimität zu verleihen, unbestreitbar; denn der Ökumenismus, die Vergöttlichung der Mutter Erde, die „amazonische“ Dimension der Kirche, der synodale Weg, der Transhumanismus der Stiftung für künstliche Intelligenz und alle unglücklichen Neuerungen dieses Pontifikats passen perfekt in diesen Rahmen, sind ihm dienlich und verfolgen das gleiche Ziel, nämlich die Errichtung der Religion der Menschheit, die das notwendige Ziel der Neuen Weltordnung ist.

Wenn der Gesundheitsnotstand auch unabsehbaren Schaden angerichtet hat, so hat er doch das Verdienst, so vielen Blinden die Augen geöffnet zu haben, so viele Taubstumme geheilt zu haben, die wieder hören und sprechen können. Diese Gnade muss für uns alle eine Gelegenheit sein, mit einem übernatürlichen Blick zu bewerten, was vor unseren Augen geschieht, die inspirierenden Prinzipien und die nicht erklärten Ziele zu erkennen, die Verantwortlichen anzuprangern und die einfachen Menschen zu warnen, die mit Recht erwarten, dass ihre Hirten ihnen gesunde Hinweise geben und sie nicht in den Abgrund stoßen. Und um zu verstehen, wie wahr die Worte des Herrn sind: „Ohne mich könnt ihr nichts tun“ (Joh 15,5).