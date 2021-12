Washington spuckt dem Kreml mitten ins Auge

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

NATO verspricht, trotz russischer Einwände weiter zu expandieren.

Die zweitklassige Marionette Washingtons, Jens Stoltenberg, reagierte für Washington auf den stellvertretenden russischen Außenminister Rjabkow, indem er dem Kreml in die Augen spuckte.

Minister Rjabkow stellte schließlich nach viel zu langer Zeit klar, dass die NATO nicht weiter vorrücken dürfe. Aber, wie ich gesagt habe, hat Washington nicht zugehört.

Stoltenberg, eine unbedeutende Person, hat der wichtigsten Militärmacht der Welt einfach gesagt, sie solle sich zum Teufel scheren.

Was den Widerstand des Kremls gegen die Aufnahme der Ukraine in die NATO angeht, so erklärte Washingtons Marionette: „Ob die Ukraine der NATO beitritt, hängt von den Mitgliedsstaaten und der Führung des Blocks ab, und Moskau hat keinen Einfluss auf diese Entscheidung.“

Wird der Kreml so tun, als hätte es die deutliche Abfuhr nicht gegeben?

Stoltenberg wird das nicht zulassen:

„Die NATO-Länder bilden bereits ukrainische Truppen aus und beraten sich mit ihnen“, prahlte er. „Sie führen gemeinsame Übungen durch und stellen militärische Ausrüstung und Technologie zur Verfügung“.

Wie Biden und seine Außenministerin bereits sagten: „Wir scheren uns einen Dreck um russische rote Linien. Die außergewöhnlichen USA haben rote Linien, nicht diese inkonsequenten russischen Idioten“.

Was wird der Kreml nun tun? Wird Lawrow vorpreschen und Rjabkow „korrigieren“, damit der Kreml weiterhin der Realität ausweichen kann? Und was kann der Kreml überhaupt tun? Der Kreml hat sein Vertrauen in die westliche Demokratie, die Vernunft, den Dialog und die Verhandlungen verloren und wird von seiner pro-amerikanischen intellektuellen Klasse, seinen pro-westlichen atlantischen Integrationisten und den von der CIA finanzierten Demonstranten in Russland in eine Sackgasse geführt. Wie soll der Kreml aus dieser Sackgasse wieder herauskommen?

Der Westen war erstaunt, als plötzlich der russische Fuß in Syrien aufsetzte und Washingtons Sturz der syrischen Regierung durch russische Militärgewalt verhindert wurde. Angesichts der Fassungslosigkeit des Westens war es für den Kreml an der Zeit, alle anderen Fragen zu seinen Bedingungen zu regeln, aber die Vision war einfach nicht vorhanden. Der Kreml befürchtete, dass jemand im Westen nicht gut auf ihn zu sprechen sein könnte.

Alles, was der Kreml erreicht hat, ist zu zeigen, dass er naiv an alle erklärten Werte des Westens glaubt, an die der Westen ganz sicher nicht glaubt.

Ich habe von Anfang an gesagt, dass die russische Außenpolitik ein Fehler ist, der zu einem Atomkrieg führt. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Russland einen Rückzieher machen oder auf sehr überzeugende Weise zeigen muss, dass es tatsächlich seine überlegene Kraft einsetzen wird.

Um zu begreifen, wie schlecht die gesamte westliche Welt geführt wird, muss man sich vor Augen halten, dass die idiotischen westlichen Regierungen, während sich diese äußerst ernste Situation abseits des Radars entwickelte, damit beschäftigt waren, die Profite der Pharmaindustrie mit einer inszenierten gefälschten „Covid-Pandemie“ zu steigern, indem sie einen „Impfstoff“ vermarkteten, der nicht vor Covid schützt, aber schwere Verletzungen und Todesfälle verursacht.

Irgendetwas ist mit der menschlichen Intelligenz überall auf dem Globus geschehen. Der Hype überwiegt die Realität. Unwichtige Themen verdrängen wichtige Themen. Die Wahrheit wird weniger bevorzugt als Illusionen und Täuschungen. Vermeiden Sie die Realität um jeden Preis. Vortäuschen. So tun als ob.

Die Vollidioten, die die Regierungen der Welt bilden, sehen nicht, was auf sie zukommt.