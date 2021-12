STUDIE: Wie eine brasilianische Stadt die Zahl der Krankenhausaufenthalte und die Sterblichkeitsrate um die Hälfte reduzierte, indem sie allen Menschen Ivermectin zur Verfügung stellte

Zu Beginn der Pandemie wurde in der südbrasilianischen Stadt Itajai Ivermectin als Prophylaxe gegen die Krankheit eingeführt.

Zwischen Juli und Dezember 2020 erhielten etwa 220 000 Menschen 0,2 mg/kg/Tag (etwa 18 mg pro Person mit einem Gewicht von 200 Pfund) als zweitägige Behandlungsoption einmal alle zwei Wochen.

133.051 Personen erhielten sie und 87.466 erhielten sie nicht.

Nach Prüfung der Daten kam ein Forscherteam aus verschiedenen brasilianischen Instituten, der Universität Toronto und der EAFIT in Kolumbien in einer ersten Vorabversion der Studie (siehe unten), die im Dezember veröffentlicht wurde, zu dem Schluss, dass die Hospitalisierungs- und Sterblichkeitsrate in der Ivermectin-Gruppe über einen Zeitraum von sieben Monaten gesunken war.

This is even more impressive when you learn the IVM users were older on average, with 30% >50 yo versus 20% for non-IVM users. The mortality reduction is even higher looking at different age groups. 85% for 31-49 yo and 59% for >50 yo.