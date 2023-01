Es begann vor dem Ausbruch der Krankheit: Eine verblüffende Zeitleiste des BioNTech-„Pfizer“-Impf-Projekts

Die bizarren Videos von Project Veritas, die sich auf Twitter ultraviral verbreitet haben, haben die Öffentlichkeit zweifellos noch mehr verwirrt. Der eigentliche Entwickler und Eigentümer des sogenannten „Pfizer“-Covid-19-Impfstoffs ist jedoch das deutsche Unternehmen BioNTech. Die zugrundeliegende mRNA-Technologie gehört BioNTech, und wenn ein Unternehmen die mRNA so verändert hat, dass sie für eine selbst gebastelte Variante des Virus kodiert, dann muss es BioNTech sein – vorausgesetzt, dass dies überhaupt geschehen ist.

Wie dem auch sei, wie in meinem letzten Artikel erwähnt, behauptet der Geschäftsführer von BioNTech, Ugur Sahin, in seinem Buch The Vaccine , dass BioNTech sein Covid-19-Impfstoffprojekt am 27. Januar 2020 gestartet hat, aber wir wissen, dass dies nicht stimmt: Aus einem Studienbericht von BioNTech, der als Reaktion auf eine FOIA-Anfrage veröffentlicht wurde, geht hervor, dass das Unternehmen bereits am 14. Januar mit präklinischen (Tier-)Tests begonnen hatte.

Dies ist schon erstaunlich genug, da der 14. Januar 2020 nur zwei Wochen nach der ersten Meldung von Covid-19-Fällen in Wuhan lag. Noch am selben Tag erklärte die WHO, dass es keine „eindeutigen Beweise“ für eine Übertragung von Mensch zu Mensch gebe. (Siehe WHO-Tweet hier.) Warum in aller Welt sollte BioNTech mit der Arbeit an einem Covid-19-Impfstoff beginnen, wenn es keine eindeutigen Hinweise auf eine Übertragung von Mensch zu Mensch gibt?

Zu diesem Zeitpunkt war Pfizer nicht an BioNTechs C-19-Impfstoffprojekt beteiligt. Wie in The Vaccine berichtet wird, gelang es dem kleinen deutschen Unternehmen, das noch nie ein Produkt auf den Markt gebracht hatte, erst drei Monate später, das amerikanische multinationale Unternehmen als Partner zu gewinnen (S. 156).

Wir wissen also, dass BioNTech am 14. Januar mit den präklinischen Tests begann. Aber das bedeutet natürlich, dass das Projekt als solches noch früher begonnen haben muss. Die zu testende Formulierung musste zunächst hergestellt werden. In diesem Fall bedeutete das, dass zunächst die mRNA hergestellt und dann in Lipid-Nanopartikel formuliert werden musste.

Wie in meinem letzten Artikel erwähnt, war dies der eigentliche Zweck der Studie: die Leistung der BioNTech mRNA zu testen, die in Lipiden des kanadischen Unternehmens Acuitas formuliert war. BioNTech war noch nicht in der Lage, mRNA herzustellen, die für ein Element des SARS-CoV-2-Virus kodiert – das vollständige Genom war erst am Vortag veröffentlicht worden – und verwendete stattdessen mRNA, die für ein Proxy-Antigen (Luziferase) kodiert.

Wie lange würde es also dauern, bis die Formulierung für die Tests bereit war? Glücklicherweise liefert Sahins Buch, an dem seine Frau Özlem Türeci und der Journalist Joe Miller mitgewirkt haben, wichtige technische und logistische Details. Dem Buch zufolge dauert die Herstellung der mRNA – ein Prozess mit „Zehntausenden von Schritten“ (S. 182) – fünf Tage (S. 170 und 171).

Fünf Tage bringen uns also zum 9. Januar. Aber die mRNA musste noch in die Lipide eingewickelt werden, und das brachte ein besonderes logistisches Problem mit sich: BioNTech konnte dies nicht selbst an seinem Hauptsitz in Mainz, Deutschland, tun.

BioNTech hatte zwar eigene Lipide im Haus, aber die erwiesen sich als ungeeignet für diesen Zweck. Um die mRNA mit den Acuitas-Lipiden zu umhüllen, musste die mRNA zu einem österreichischen Subunternehmer namens Polymun in der Nähe von Wien transportiert werden.

Die mRNA wurde mit dem Auto transportiert – eine achtstündige Fahrt, wie Sahin und Türeci berichten -, dann von Polymun in die Lipide formuliert und anschließend zurück nach Mainz gefahren. Im Buch beschreiben Sahin und Türeci, dass eine Charge mRNA für eine spätere Tierstudie am 2. März fertiggestellt wurde, zu Polymun transportiert wurde und dann am 9. März in die Lipide verpackt nach Mainz zurückkehrte (S. 116 und 123).

Das sind also weitere 5 Tage, womit wir jetzt beim 4. Januar wären. Aber wie es so ist, hat BioNTech die Tierversuche nicht selbst durchgeführt. Auch diese wurden an Unterauftragnehmer vergeben und in Testeinrichtungen anderswo durchgeführt. In The Vaccine stellen Sahin und Türeci fest, dass die spätere präklinische Studie am 11. März begann, zwei Tage nach der Lieferung der in Lipid eingekapselten mRNA.

Wenn wir weitere 2 Tage zu unserer Zeitachse hinzufügen, kommen wir auf den 2. Januar. Der 2. Januar 2020 war nicht zwei Wochen, sondern nur zwei Tage nach der ersten Meldung von Covid-19-Fällen in Wuhan am 31. Dezember 2019.

Doch bevor es hergestellt werden konnte, musste die zu prüfende Formulierung natürlich erst einmal erdacht und entworfen werden, und es musste Kontakt mit Polymun und Acuitas aufgenommen werden, um die erforderlichen Genehmigungen einzuholen und die notwendige Zusammenarbeit zu vereinbaren. All dies benötigt Zeit.

Man kommt also nicht umhin festzustellen, dass das Covid-19-Impfstoffprojekt von BioNTech begonnen haben muss, bevor überhaupt Fälle von Covid-19 gemeldet wurden! Die offensichtliche Frage ist: Wie ist das möglich?