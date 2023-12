Es geht um mehr als COVID: Warum sterben so viele Amerikaner früh?

Von Pierre Kory und Mary Beth Pfeiffer

Der Kommissar der Food and Drug Administration, Robert Califf, beklagte kürzlich auf X den „katastrophalen“ Rückgang der Lebenserwartung in den USA.

Doch sein Beitrag, der sich auf Rauchen, Ernährung, chronische Krankheiten und Gesundheitsfürsorge bezog, ließ das Offensichtliche außer Acht: Die Menschen sterben auch jetzt noch in ungewöhnlich hoher Zahl, und das schon lange, nachdem die COVID abgenommen hat. Doch die Gesundheitsbehörden und medizinischen Fachgesellschaften schweigen.

Die Lebensversicherer schlagen immer wieder Alarm wegen dieser unerwarteten oder „überzähligen“ Todesfälle, die in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 158.000 Amerikaner mehr betrafen als im gleichen Zeitraum des Jahres 2019. Das übersteigt Amerikas kombinierte Verluste aus allen Kriegen seit Vietnam. Der Kongress sollte dringend mit Versicherungsexperten zusammenarbeiten, um diesen beunruhigenden Trend zu untersuchen.

Wenn wir das Schlimmste der COVID hinter uns haben, sollten die jährlichen Todesfälle aus allen Gründen wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückgehen – oder sogar noch niedriger sein, weil so viele kranke und gebrechliche Amerikaner verloren gegangen sind. Stattdessen bleibt die Zahl der Todesfälle „alarmierend„, „beunruhigend“ und verdient „dringende Aufmerksamkeit„, wie es in Artikeln der Versicherungsbranche heißt.

Versicherungsmathematische Berichte – die von den Versicherern zur Entscheidungsfindung herangezogen werden – zeigen, dass die Todesfälle überproportional häufig unter jungen Menschen im arbeitsfähigen Alter auftreten. Dennoch entschied sich Amerikas oberster Gesundheitsmanager, das U.S. Centers for Disease Control and Prevention, im September dafür, seine Webseite über Todesfälle zu archivieren, mit dem Hinweis, dass „diese Datensätze nicht mehr aktualisiert werden“.

Geld ist für die Versicherer natürlich ein wichtiger Beweggrund. Im Jahr 2020 verzeichneten die Todesfälle mit einem Anstieg von 15,4 Prozent auf 90 Milliarden Dollar den größten Anstieg in einem Jahr seit der Grippeepidemie von 1918. Nachdem sie 2021 die 100-Milliarden-Dollar-Marke erreicht hatten, gingen die Ansprüche 2022 zurück, liegen aber immer noch über denen von 2019. Entschädigungsexperten drängen auf die Einführung eines Frühwarnprogramms, um drohende Gesundheitsprobleme bei Menschen mit Lebensversicherungen zu erkennen und sie am Leben zu erhalten.

Anders als in der Anfangsphase der Pandemie treten diese Todesfälle nicht mehr hauptsächlich bei alten Menschen auf. Laut einem neuen Bericht der Society of Actuaries lag die Sterblichkeit bei Menschen über 65 Jahren im zweiten Quartal 2023 um 6 Prozent unter der Norm vor der Pandemie. Bei den versicherten 35- bis 44-Jährigen lag die Sterblichkeitsrate um 26 Prozent höher, bei den 25- bis 34-Jährigen um 19 Prozent. Damit setzte sich eine Sterbespitze fort, die im dritten Quartal 2021 mit 101 Prozent bzw. 79 Prozent über dem Normalwert ihren Höhepunkt erreichte.

„COVID-19-Fälle erklären nicht vollständig den Anstieg der Zahl der eingetretenen Schäden“, sagte die Gesellschaft. Die COVID-19-Todesfälle sind zwischen den ersten drei Quartalen 2021 und dem gleichen Zeitraum 2023 um 84 Prozent zurückgegangen.

Bis zu einem gewissen Grad wissen wir, woran die jungen Menschen sterben. Eine versicherungsmathematische Analyse von Regierungsdaten zeigt, dass die Sterblichkeit bei Leber-, Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie bei Diabetes zunimmt. Auch die Zahl der Überdosen von Drogen ist landesweit gestiegen, allerdings nicht in erster Linie in der jungen Arbeiterklasse. Hierin liegt die drängendste Frage für Versicherer, Epidemiologen und Beamte der Gesundheitsbehörden. Warum stirbt der traditionell gesündeste Teil unserer Gesellschaft – junge, erwerbstätige, versicherte Arbeitnehmer – in einem solchen Ausmaß? Die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens haben die Reaktion auf die Pandemie aggressiv beaufsichtigt, im Guten wie im Schlechten. Warum untersuchen sie dies nicht?

Im Vereinigten Königreich, wo es auch nach der Pandemie immer noch zu überhöhten Sterberaten in ähnlichen Bevölkerungsgruppen kommt, ist eine von der Regierung finanzierte unabhängige Untersuchung im Gange. „Mit jeder Woche, die die COVID-Untersuchung andauert,“ so berichtete die BBC kürzlich, „wird klar, dass die Art und Weise, wie während der Pandemie Entscheidungen getroffen und Informationen bereitgestellt wurden, große Mängel aufwies.“

Die Vereinigten Staaten brauchen eine solche Untersuchung der Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Pandemie ergriffen wurden. Diese Untersuchung – durch eine hochrangige, unparteiische Kommission – sollte sich darauf konzentrieren, was funktioniert hat und was nicht.

Die Abriegelungen schränkten den Zugang zu Bildung, sozialer Interaktion und medizinischer Versorgung ein, was nachweislich die Entwicklung von Kindern, die psychische Gesundheit und die Wirtschaft beeinträchtigte. Behandlungsprotokolle schrieben vor, wie Ärzte die COVID-Behandlung durchführen sollten – hauptsächlich in Krankenhäusern und mit teuren Medikamenten – und beschränkten den frühen Zugang zu Generika, die hätten helfen können.

Mehr als 270 Millionen Menschen wurden geimpft, darunter Säuglinge, Schwangere und Arbeitnehmer, die von ihren Arbeitgebern dazu verpflichtet wurden. Die „Warp-Geschwindigkeit“ der therapeutischen Notfallgenehmigung muss Teil jeder Analyse nach der Pandemie sein, angesichts von mehr als 1 Million Meldungen über mögliche Schäden an das Vaccine Adverse Events Reporting System und einer neuen Studie der Universität Yale, die ein chronisches Syndrom nach der Impfung bestätigt.

Und schließlich müssen die Regierungsbeamten, die eine beispiellose Zensur von Meinungsverschiedenheiten – die Durchsetzung von Pandemiemaßnahmen durch Druck der Medien – sanktioniert haben, zur Verantwortung gezogen werden.

Versicherungsmathematiker und Branchenanalysten sagen voraus, dass die Sterblichkeitsüberschüsse bei den Lebensversicherten bis 2030 anhalten werden und „voraussichtlich in jüngeren Jahren am höchsten sein werden“. Diese Vorhersage widerspricht den normalen Erwartungen in Bezug auf die Sterblichkeit einer robusten Bevölkerung mit Lebensversicherungen. Überlegen Sie nun, wie es anderen behinderten, schlecht versicherten Amerikanern ergehen könnte.

Um sicherzustellen, dass künftige Generationen geschützt sind, und um auf die Möglichkeit einer weiteren Pandemie vorbereitet zu sein, muss der Kongress bewerten, was funktioniert hat und was nicht.