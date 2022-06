Es handelt sich nicht nur um eine Pandemie der Ungeimpften, da geimpfte ältere Menschen in beunruhigender Häufigkeit an COVID-19 sterben

Während viel über die mildere (wenn auch übertragbarere) Omikron-Variante berichtet wurde, obwohl ältere Menschen stark geimpft sind, hat sich Omikron als tödlicher erwiesen als die besorgniserregende Delta-Variante. Amerikaner im Alter von 65 Jahren und darüber starben häufiger an der Omikron-Variante von SARS-CoV-2 als an der Delta-Welle, da die sich entwickelnde mutierte Variante die Verzögerungen zwischen den Impfungen und die Fähigkeit des Erregers, den Immunschutz zu umgehen, ausnutzte. Dies scheint ein Trend zu sein, der in den letzten Monaten auch in Australien, Neuseeland, Südkorea und Hongkong zu beobachten war.

Benjamin Mueller und Eleanor Lutz, die für Amerikas bekannteste Zeitung schreiben, geben zu Protokoll: „Trotz einer hohen Durchimpfungsrate bei älteren Menschen tötete COVID sie während der Omikron-Fälle in diesem Winter in weitaus höherem Maße als im letzten Jahr, wobei die lange Zeit seit der letzten Impfung und die Fähigkeit des Erregers, die Immunabwehr zu umgehen, ausgenutzt wurden.“

Die Berichterstatter stellen fest, dass die Pro-Kopf-Todesrate durch COVID zwar zurückgegangen ist, ältere Menschen aber weiterhin einem hohen Risiko ausgesetzt sind, selbst wenn sie vollständig geimpft sind.

Andere Teile der Welt

TrialSite verfolgt die medizinische Forschung und verwandte Themen in der ganzen Welt. Diese Medien haben beunruhigende Signale in Australien, Neuseeland, Südkorea und anderswo beobachtet, wo stark geimpfte Bevölkerungsgruppen hohe Todesraten aufgrund von COVID-19 aufweisen.

So berichtet TrialSite beispielsweise aus Australien, dass in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 mehr als doppelt so viele Menschen an COVID-19 gestorben sind wie in den Jahren 2020 und 2021.

Besorgnis in den USA

In einem kürzlich erschienenen Artikel der New York Times wird berichtet, dass die Zahl der Todesfälle durch COVID-19 zwar insgesamt rückläufig ist, „…die Sterblichkeitslücke zwischen älteren und jüngeren Menschen jedoch größer geworden ist.“ Während jüngere Bevölkerungsgruppen und Kohorten mittleren Alters „von neuen Vorräten des Immunschutzes in der Bevölkerung“ profitieren, „konzentriert sich die mit der Omikron-Variante des Erregers verbundene Sterblichkeit auf ältere Menschen“.

Aber sollten nicht gerade ältere Menschen von der dritten und vierten Auffrischungsdosis profitieren? Dies könnte in Zukunft nicht mehr der Fall sein, da eine Kombination aus nachlassender Wirksamkeit und mutierenden Erregern das Überleben des Erregers sichert, während ältere und geschwächte Menschen mit schwereren Erkrankungen konfrontiert sind.

Zahlreiche Politiker, darunter Joe Biden, haben im letzten Jahr ihre Macht genutzt, um ungeimpfte Personen anzugreifen. Laut Andrew Stokes, Assistenzprofessor für globale Gesundheit an der Boston University, der von der New York Times zitiert wurde, ist dies jedoch nicht einfach eine Pandemie der Ungeimpften“. Stokes erklärte: „Es besteht immer noch ein außerordentlich hohes Risiko bei älteren Erwachsenen, selbst bei denen mit einer Erstimpfungsserie.“

Wichtig ist, dass es sich bei den derzeit im Umlauf befindlichen Impfstoffprodukten um die ursprüngliche Charge handelt, die gegen den Wuhan-Wildtyp-Stamm entwickelt wurde, und nicht um die sich bewusst weiterentwickelnden Erreger wie Omikron oder seine Untervariante BA.2.

Schlechte Kommunikation im Bereich der öffentlichen Gesundheit

„Aufgrund der Art und Weise, wie Regierungen und Gesundheitsbehörden die Impfstoffe als nahezu 100-prozentigen Schutz anpreisen, laufen viele vollständig geimpfte Personen herum, als wären sie unbesiegbar. Doch aufgrund von Problemen mit der Haltbarkeit der Impfstoffe ist die Virusübertragung bei vollständig oder sogar verstärkt geimpften Personen weit verbreitet. Familien, die glauben, dass ihre Älteren sicher sind, müssen sich über die Risiken im Klaren sein, die dieses Virus immer noch birgt“, so Daniel O’Connor, Gründer von TrialSite.

„Die Pandemie wurde von allen Seiten politisiert“, so der TrialSite-Gründer weiter, und so gab es „extreme Botschaften“ von den verschiedenen Seiten. Auf der Befürworterseite waren die Impfstoffe ein „Wunder“ oder ein „Wunder des neuen Jahrhunderts, das uns von diesem Virus befreien würde, was immer falsch und in der Tat gelinde gesagt manipulativ war.“

Ja, die Impfstoffe haben dazu beigetragen, den Schweregrad der Krankheit und die Sterblichkeitsfälle erheblich zu verringern, aber die Kombination aus Herausforderungen bei der Haltbarkeit und einem schnell mutierenden Erreger bedeutete zumindest für einige gefährdete Mitglieder der Bevölkerung ein echtes Problem. „Das vom US-Präsidenten erteilte Mandat setzte voraus, dass der Impfstoff die Übertragung des Virus stoppen konnte“, so der Gründer von TrialSite. Und seit dem letzten Sommer und der Delta-Variante ist es offensichtlich, dass die Durchbruchsinfektionen immer häufiger werden. Dennoch haben die Regierungen die Mängel dieser Kommunikationsstrategie im Bereich der öffentlichen Gesundheit nicht offen und direkt angesprochen. „Dies führte zu einer echten Führungskrise – einem Mangel an Vertrauen in die Regierungsinstitutionen, die mit den Interessen des nationalen Gesundheitswesens betraut sind“, so O’Connor.

In der Zwischenzeit verunglimpften verschiedene Interessengruppen, die entweder kritisch oder sogar gegen Impfungen eingestellt waren, die Impfstoffe und gingen in einigen Fällen sogar so weit zu behaupten, dass sie von einer verschwörerischen Kabale entwickelt worden seien, was zu einer ganz anderen Art von problematischer Politik im Bereich der öffentlichen Gesundheit führte. O’Connor fuhr fort: „Es gibt sogar sehr labile Leute, die Aufmerksamkeit suchen und behaupten, der Impfstoff sei in Wirklichkeit ein Gift auf Schlangengiftbasis, das entwickelt wurde, um die Weltbevölkerung auszurotten.“ Er fuhr fort: „Diese Leute gedeihen an Orten wie Substack und arbeiten daran, ihre verrückten, von Paranoia getriebenen Hypothesen zu Geld zu machen.“

Es bleibt zu hoffen, dass ein ehrlicherer, transparenterer und (von der Industrie) unabhängiger öffentlicher Gesundheitsapparat zu einer besseren Kommunikation im Bereich der öffentlichen Gesundheit und zu vernünftigeren Ergebnissen führen wird.