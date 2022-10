Es hat sich herausgestellt, dass Geimpfte eine globale Bedrohung für sich selbst sind

Zunächst versprachen die Werbefachleute von Pfizer und der CDC der Nation, dass die Fauci-Grippeimpfung die Kurve abflachen, die Ausbreitung stoppen und die Pandemie beenden würde. Erinnern Sie sich? Sie sagten, wenn 90 Prozent der Bevölkerung die Covid-19-„Impfstoffe“ bekämen, dann wären diese 90 Prozent sicher vor den Impfgegnern, die eine „globale Bedrohung“ darstellen. Überraschung: Die „globale Bedrohung“ entpuppte sich als diejenigen, die Geimpft sind und die mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit sterben. Es ist wahr. Die dreifach-Geimpften sind für 94 Prozent aller Covid-19-Todesfälle verantwortlich, was offenbart, dass die wahre „globale Bedrohung“ die Fauci-Grippeimpfung selbst ist und all jene, die sie bekommen haben, sie vorantreiben und immer noch glauben, dass sie funktioniert.

Das Schlimmste, was eine Person zwischen 2020 und 2022 für ihre Gesundheit hätte machen können, ist die Covid-Impfung

Einem offiziellen Regierungsbericht des britischen Office for National Statistics (ONS) zufolge wurden während der Pandemie etwa 18 Monate lang Daten erhoben, die zeigen, dass Kinder, die mit Covid geimpft wurden, ein 45-mal höheres Risiko hatten, an einer Krankheit zu sterben als ungeimpfte Kinder. Lassen Sie das einmal auf sich wirken. Wenn ein Kind also einfach die Covid-Impfung ablehnt, ist es wahrscheinlicher, dass es die Pandemie und eine Reihe anderer lebensbedrohlicher Krankheiten überlebt.

Melden Sie alle Kinder an, die noch übrig sind, und alle, die es werden wollen. Es klingt, als ob der Vorteil, ungeimpft zu bleiben, das Risiko, mit Millionen von giftigen Spike-Protein-Prionen beschossen zu werden, bei Weitem überwiegt, aber das wussten all die sogenannten „Impfgegner“ und diejenigen, die als „Anti-Wissenschaftler“ bezeichnet werden, bereits.

Aus demselben ONS-Bericht geht hervor, dass geimpfte Kinder auch ein 137-mal höheres Risiko haben, an Covid-19 zu sterben, als Kinder, die eine natürliche Immunität haben und nie mit den Proteinprionen gestochen werden.

Die Covid-geimpften Schafe verstopfen die Krankenhäuser.

Jetzt erleben wir, dass Amerikaner, die die Fauci-Grippeimpfung erhalten haben, viel mehr medizinische Hilfe in Anspruch nehmen als die völlig ungeimpften Verfechter der natürlichen Gesundheit. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als die Krankenhäuser und die Fake-News-Medien behaupteten, die ungeimpften Menschen würden die Krankenhäuser überfüllen und die geimpften Massen könnten nicht rechtzeitig eine Grund- oder Notfallversorgung erhalten? Es war genau andersherum. Die Impfungen gegen Blutgerinnsel verursachen viel, viel mehr kritische Gesundheitsprobleme als nur Blutgerinnsel.

Man sollte es eigentlich „Vaccines Dangerous“ (Impfstoffe sind gefährlich) nennen, aber stattdessen heißt es „V-Safe“ (V-Sicherheit), wo die geimpften Massen alle hingehen sollen, um Gesundheitsschäden zu melden, die durch mindestens eine Grippeimpfung entstanden sind. Und jetzt kommt’s: Von den 30 Prozent der Geimpften, die ihre Probleme tatsächlich an die V-Safe-Website gemeldet haben, wurden über 70 Millionen Symptome gemeldet (von 230 Millionen Menschen, die mindestens eine Covid-Impfung erhalten haben). Das bedeutet, dass diese bereits sehr beängstigende Zahl höchstwahrscheinlich noch um ein Vielfaches höher ist.

Es sind also all die geimpften Schafe, die die Krankenhäuser füllen, in den Wartezimmern sitzen, in den Betten liegen, diagnostiziert werden und sich wundern, warum sie plötzlich Herzmuskelentzündung, Herzbeutelentzündung, seltsame gummiartige Gefäßgerinnsel, Ischiasbeschwerden, mehrfache Covid-19 Erkrankungen, schwere Entzündungen, Allergien und vieles mehr haben.

Zu den häufigsten Symptomen von impfbedingten Gesundheitsschäden, die dem „V-Safe“-Programm gemeldet wurden, gehörten die Millionen von Menschen, die angaben, nach der Impfung unter Schüttelfrost, Schwellungen, Gelenkschmerzen, Muskel- und Körperschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit und allgemeinen Schmerzen zu leiden, wobei über 4 Millionen dieser Beschwerden als SCHWER bezeichnet wurden. Das kann man sich nicht ausdenken.

Das V-Unsafe-Programm, wie es genannt werden sollte, war auch vollgestopft mit Beschwerden bei 13.000 Kleinkindern (unter 2 Jahren) mit über 33.000 Symptomen, darunter Schmerzen und Appetitlosigkeit. Das klingt nach einer Verschreibung, die zu Unterernährung und Reizbarkeit führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir uns jetzt einer Million gemeldeter Fälle von Amerikanern nähern, die nach der Covid-Impfung in aller Eile ärztliche Hilfe in Anspruch nahmen und die Krankenhäuser überfüllten, während die Medien und der Impfstoff-Industriekomplex allen Ungeimpften die Schuld gaben. Was für ein Schwindel und ein Betrug, der jetzt auffliegt. Es stellt sich also heraus, dass all diese Impf-Fanatiker eine Bedrohung für sich selbst sind. Wann werden sie es je lernen?

So viel zu den Impfpässen. Es war alles eine Lüge, um mehr giftige Impfungen zu verkaufen.