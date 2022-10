The Corbett Report: Was ist programmierbares Geld? – das Schicksal der menschlichen Spezies steht auf dem Spiel!

Es gibt 3 Arten von Menschen auf dieser Welt.

Die einen lesen, dass SWIFT „die große Herausforderung der Interoperabilität bei grenzüberschreitenden Transaktionen gelöst hat, indem es eine Brücke zwischen verschiedenen Distributed-Ledger-Technologie (DLT)-Netzwerken und bestehenden Zahlungssystemen geschlagen hat“ und

einen Schauer über den Rücken laufen lassen

sich erfreut die Hände reiben

fragen, was SWIFT ist, langweilen sich nach der Hälfte der Antwort und gehen zurück, um ihren TikTok-Feed zu checken

Wenn Sie diesen Leitartikel lesen, gehören Sie wahrscheinlich zur ersten Kategorie von Menschen. (Und wenn Sie zur zweiten Kategorie gehören, kann ich nur sagen: RUNTER VON MEINEM RASEN, DU VERDAMMTER GLOBALISTEN-BANKSTER, DU!)

Aber ich garantiere Ihnen, dass die meisten Ihrer Freunde, Familienangehörigen, Mitarbeiter, Nachbarn und Bekannten zur dritten Kategorie gehören. Und wer kann es ihnen verdenken? Der Finanzhokuspokus ist darauf ausgelegt, so langweilig und unsexy wie möglich zu sein.

Aber hier ist der Haken: Während sich die Öffentlichkeit auf Ablenkungen und Unterhaltung konzentriert, arbeitet die globale Bankenkabale hart an der Entwicklung einer neuen Form von Geld, die als Rückgrat des ausgeklügeltsten Systems der finanziellen Überwachung und Kontrolle dienen wird, das die Welt je gesehen hat. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das Schicksal der menschlichen Spezies auf dem Spiel steht.

Können Sie Ihren normalen Freunden nicht erklären, warum das kommende Paradigma der digitalen Zentralbankwährung (CBDC) so wichtig ist und warum es ein Hauptanliegen für die gesamte Menschheit sein sollte?

Nun, dann ist heute Ihr Glückstag. Dieser Leitartikel ist für Sie . . und sie!

WAS IST PROGRAMMIERBARES GELD?

Beginnen wir die heutige Erkundung mit einer einfachen Frage: Was ist eine digitale Zentralbankwährung?

Hier die nicht ganz so einfache Antwort: Die digitale Währung einer Zentralbank ist ein elektronischer Token der offiziellen Währung eines Landes, der von der Währungsbehörde dieses Landes ausgegeben wird und häufig (aber nicht ausschließlich) die Distributed-Ledger-Technologie verwendet.

Immer noch unklar? Keine Sorge, das ist zu erwarten. Die Fachsprache wird oft verwendet, um die Öffentlichkeit davon abzuhalten, sich mit wichtigen Themen zu befassen, und die Welt der Währungsschöpfung bildet da sicherlich keine Ausnahme. Von den SDRs des IWF bis zu SWIFT und CIPS, von DLTs bis zu CBDCs, vom Petroyuan bis zum digitalen Yuan – wer ein tieferes Verständnis für monetäre Angelegenheiten sucht, ertrinkt schnell in einem Meer von undurchdringlichen Akronymen und kompliziertem Jargon.

Kehren wir also zu den Grundlagen zurück: Was ist Geld?

Obwohl es sich um eine einfache Frage handelt, hängt die Antwort auf diese Frage weitgehend davon ab, wen Sie fragen.

Wenn Sie ein Mitglied der Sound Money Defense League fragen, werden Sie eine Menge über die Geschichte der Edelmetalle hören.

Wenn Sie John Titus fragen, bekommen Sie eine halbstündige Präsentation mit bunten Murmeln und Kool Kats und Jolly Jesters. (Im Ernst, sehen Sie sich das Video an, es ist gut.)

Wenn Sie mich fragen, bekommen Sie eine Dokumentation über die Federal Reserve oder eine Radiosendung über die Währungsreform oder einen einstündigen Podcast über Survival Currency.

Aber wenn Sie unsere Freunde (<-SARCASM!) bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich fragen, bekommen Sie ein von Jackson Pollack inspiriertes Werk visueller Diarrhöe, das so aussieht:

(Im Ernst, wer auch immer diese Infografiken für die BIZ und die WHO und die anderen Mitglieder der globalistischen Alphabet-Mafia erstellt, muss gefeuert werden.)

Aber so lächerlich dieses kaleidoskopische Venn-Diagramm auf den ersten Blick auch erscheinen mag, die „Geldblume“ sagt uns etwas Wichtiges darüber, was wir in der heutigen Wirtschaft als „Geld“ betrachten: Es kann viele Formen annehmen.

Von nicht-elektronischem Peer-to-Peer-Geld (z. B. lokaler Währung) über allgemein zugängliches, elektronisches, nicht von der Zentralbank ausgegebenes Geld (z. B. Bankeinlagen) bis hin zu elektronischem, von der Zentralbank ausgegebenem, nicht-peer-to-Peer-Geld, das nicht allgemein zugänglich ist (z. B. Zentralbankreserven), gibt es „Geld“ (oder zumindest das, was die meisten Menschen in ihrem täglichen Leben als Geld ansehen) in einer Vielzahl von kategorisierbaren Varianten.

Und dann ist da noch CBDC.

Wie Sie feststellen werden, gibt es von der Zentralbank ausgegebenes elektronisches „Geld“ in verschiedenen Varianten – von der „digitalen Zentralbankwährung“ über die „von der Zentralbank ausgegebene Kryptowährung (Einzelhandel)“ bis hin zur „von der Zentralbank ausgegebenen Kryptowährung (Großhandel)“ – und es nimmt mehrere Plätze auf der BIZ-Tabelle ein.

Ist CBDC universell zugänglich? Möglicherweise. Ist es Peer-to-Peer? Das kommt darauf an. Sowohl universell zugänglich als auch Peer-to-Peer? Nun, es könnte sein.

Denn CBDCs sind keine singuläre, fest definierte Sache. Von der zugrundeliegenden Technologie, die zur Ausgabe, Verfolgung und Aufzeichnung dieser digitalen Token verwendet wird, über das Netzwerk, über das sie fließen, bis zu dem Protokoll, dem dieses Netzwerk folgt, ist jeder Teil einer digitalen Zentralbankwährung anpassbar.

Oberflächlich betrachtet, mag dies wie ein trivialer Punkt erscheinen. Warum sollte es Joe Blow oder Jane Soccermom interessieren, mit welcher Art von Distributed-Ledger-Technologie (DLT) eine CBDC arbeitet oder ob sie überhaupt DLT verwendet? Sie scannen Ihr Gerät, hören einen Piepton, Ihr Konto wird um einen bestimmten Betrag belastet und Sie verlassen den Laden mit Ihrer Kaugummipackung. Was ist daran so schlimm?

Die große Sache ist natürlich, dass CBDCs nicht wie Bargeld, Bankeinlagen oder andere Zahlungsmittel sind, die wir bei unseren täglichen Transaktionen verwenden. Sie sind programmierbar.

Genau wie eine Software, die auf Ihrem Computer läuft, oder eine App auf Ihrem Smartphone, können CBDCs so programmiert werden, dass sie sich auf bestimmte Weise verhalten. Es können Bedingungen für ihre Verwendung festgelegt werden. Sie können mit einem Mausklick erstellt oder gelöscht, eingefroren, abgewertet oder aufgebläht werden. Und wie jedes Stück Software können sie – mit oder ohne Ihr Wissen – aktualisiert werden, um jederzeit neue Funktionen bereitzustellen.

Hier ist also die nächste Frage, der wir uns im Rahmen dieser Untersuchung stellen müssen: Wozu können CBDCs programmiert werden?

WIE WIRD DIES GEGEN UNS VERWENDET WERDEN?

Kehren wir zu unserem obigen Beispiel von Joe Blow zurück. Er geht wie üblich in den Laden, kauft eine Packung Kaugummi, bringt sie zur Kasse, scannt sein Gerät und wartet auf den Piepton. Doch dieses Mal bleibt der Signalton aus.

„Was ist denn hier los? Ich habe genug Geld auf meinem Konto, um eine Packung Kaugummi zu kaufen!“

„Es tut mir leid, Sir, aber hier steht, dass Sie am vergangenen Sonntag am Freiheitsprotest teilgenommen haben. Die Zentralbank hat Sie als inländischen Terroristen eingestuft und den Zugang zu Ihrer Brieftasche gesperrt. Sie müssen sich im nächstgelegenen Umerziehungszentrum für einen kompletten Indoktrinationskurs einfinden, bevor Sie wieder einkaufen können.“

Noch vor ein paar Jahren hätte dieses Szenario wie weit hergeholte Science-Fiction erscheinen können. Aber angesichts dessen, was wir in den letzten Monaten erlebt haben – vom kanadischen Vorgehen gegen die Unterstützer des Freedom Convoy bis zum jüngsten Zensurskandal bei PayPal – wer kann leugnen, dass wir an der Schwelle zu einem Szenario stehen, das in der heraufdämmernden digitalen Dystopie zum Alltag wird?

Das ist die Gefahr des programmierbaren Geldes.

Ich bin froh, dass immer mehr Menschen den berühmt gewordenen Clip von Agustin Carstens – dem rundlichen Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich – gesehen haben, in dem er der Bankenkabale die Attraktivität von CBDCs erklärt. Dort, mitten in einem Livestream des IWF über grenzüberschreitende Zahlungen, gibt Carstens unumwunden zu, dass CBDCs die Schaffung eines finanziellen Überwachungs- und Kontrollnetzes ermöglichen, von dem Diktatoren der Vergangenheit nur träumen konnten:

Wir wissen nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein verwendet, und wir wissen nicht, wer heute einen 1.000-Peso-Schein verwendet. Der Hauptunterschied zum CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen, und wir werden auch die Technologie haben, um dies durchzusetzen.

Wie ich bereits mehrfach angemerkt habe, legt Carstens in diesen beiden abschreckenden Sätzen die gesamte CBDC-Agenda offen. Es geht nicht nur um die vollständige Überwachung aller Transaktionen, die CBDCs ermöglichen werden – zu wissen, „wer heute einen 100-Dollar-Schein benutzt“ -, sondern auch um die Fähigkeit, „die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung zu bestimmen“ und „die Technologie, dies durchzusetzen“.

„Die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen“? Das ist noch mehr finanzielles Kauderwelsch, das den wahren Schrecken eines abschreckenden Vorschlags verbergen soll. Was bedeutet das eigentlich im Klartext? Es bedeutet, dass CBDCs so programmiert werden könnten, dass sie nur ausgegeben werden können, wenn der Inhaber dieser Gelder bestimmte Voraussetzungen erfüllt.

Erinnern Sie sich an das Knöllchen, das Sie letzten Monat vergessen haben zu bezahlen? Nun, Ihre von der Zentralbank ausgegebene CBDC-Brieftasche weiß es, und sie wird diese Gelder (plus eine Gebühr für verspätete Zahlung) einfach von Ihrem Konto abziehen, wenn Sie nicht aufpassen. Sie wurden dabei erwischt, wie Sie die falsche Spendenaktion oder das falsche politische Anliegen unterstützt haben? Keine Sorge, in einer Welt der CBDC-Transaktionen wäre es Ihnen gar nicht erst erlaubt gewesen, für diese Sache zu spenden, weil Ihr Portemonnaie Sie nicht gelassen hätte!

Diesem Gedankengang folgend, könnte programmierbares Geld auch zur Perfektionierung eines Systems von Kohlenstoffgutschriften und individuellen ESG-Bewertungen verwendet werden. In der heutigen Welt wäre es für die Regierung unglaublich schwierig, ein System einzuführen, bei dem jedes Geschäft vor dem nächsten Einkauf Ihren Kohlenstoffverbrauch überprüfen muss. Sicher, EBT-Karten können so programmiert werden, dass sie Einkäufe in Spirituosengeschäften, Casinos oder anderen unanständigen Geschäften nicht zulassen, aber es ist viel schwieriger, die Menschen davon abzuhalten, ihre eigenen Bankeinlagen (oder ihr Bargeld) auszugeben.

In der CBDC-Welt der Zukunft könnten solche Beschränkungen jedoch in das Hauptbuch selbst einprogrammiert werden. Wenn Ihr Kohlenstoffguthaben oder Ihr ESG-Score unter einem bestimmten Wert liegt, gibt es keine Suppe für Sie! (. . . Es sei denn, Sie werfen die Suppe auf ein Gemälde, um gegen den Klimawandel zu protestieren, natürlich. Das wird erlaubt sein.)

Diese Befürchtungen sind nicht nur theoretischer Natur, sondern auch das Werk von Verschwörungstheoretikern mit großen Augen. Ein Direktor der Bank of England wies im vergangenen Jahr auf genau diese Eigenschaften digitaler Währungen hin und erklärte, dass es „einige sozial nützliche Auswirkungen“ haben könnte, wenn man Menschen daran hindert, das zu kaufen, was sie wollen, wie „Aktivitäten zu verhindern, die in einer Weise als sozial schädlich angesehen werden“.

Ferner wissen wir, dass die Idee eines sozialen Kreditsystems, mit dem Käufe erlaubt oder verboten werden, nicht nur eine Black Mirror-artige Science-Fiction-Fantasie ist, sondern in China gelebte Realität. Es bedarf absolut keiner Fantasie, um zu verstehen, wie programmierbares Geld dazu verwendet werden könnte, unsere Einkäufe auf der Grundlage unserer sozialen Bonitätseinstufung, unserer Kohlenstoffzertifikate, unserer ESG-Bewertungen, unserer Zugehörigkeit zu politischen Zielen oder jedes anderen willkürlichen Kriteriums zu beschränken.

Und dabei sind wir noch nicht einmal bei den wirtschaftlichen Auswirkungen von programmierbarem Geld angelangt. Die unbegrenzte Formbarkeit von CBDCs ist ein feuchter Traum für technokratische Tyrannen, die das Finanzsystem zu ihrem Vorteil manipulieren wollen.

Bedenken Sie dies: CBDCs sind nicht fungibel. Jeder digitale Token in Ihrer CBDC-Brieftasche ist individuell identifizierbar, beschlagnahmbar und programmierbar. Stellen wir uns also vor, die Zentralbanker entscheiden in ihrer unendlichen Weisheit, dass die Menschen nicht genug ausgeben. Sie könnten in die Netzwerkprotokolle Standgeld einbauen; je länger ein CBDC unausgegeben in der Brieftasche liegt, desto weniger ist er wert.

Auch hier handelt es sich nicht um eine hypothetische Befürchtung oder ein Hirngespinst. Selbst der britische Regierungsausschuss, der für Schlagzeilen sorgte, weil er den Plan zur Schaffung einer neuen britischen Digitalwährung als „Lösung auf der Suche nach einem Problem“ verurteilte, nannte als einen der potenziellen Vorteile eines von der Bank of England ausgegebenen CBDC die Tatsache, dass „ein digitales Pfund so eingestellt werden könnte, dass es bis zu einem bestimmten Termin oder für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen ausgegeben wird“.

Oder nehmen Sie das Problem des Bank-Runs. Wenn sich digitale Währungen durchsetzen, ist die Gefahr von Banküberfällen nicht mehr gegeben. Wenn CBDCs so konzipiert sind – und das könnten sie sein -, dass sie nicht mit Bankeinlagen, Bargeld oder anderen Formen von Zentralbankverbindlichkeiten austauschbar sind, dann kann man sie nicht von der Bank abheben und unter die Matratze stopfen. Bank-Bail-Ins? Negative Zinssätze? Hyperinflation? Was auch immer passiert, Sie werden es erleben.

Ja, schon ein kurzer Gedanke zeigt, dass es so schlimm wie jetzt ist – mit Regierungen, die die Bankkonten von Demonstranten einfrieren, und Zahlungsdienstleistern, die Nutzern mit Geldstrafen für die Verbreitung von „Desinformation“ drohen, und Banken, die denjenigen, die Unrecht tun, den Geldhahn zudrehen – dass es in einer Welt des programmierbaren Geldes noch viel, viel schlimmer sein wird.

WAS KÖNNEN WIR DAGEGEN TUN?

Wie ich bereits betont habe, sind CBDCs keine einmalige Sache. Sie können verschiedene Formen annehmen, sie können auf unterschiedliche Weise eingeführt werden, und es gibt (noch) keinen internationalen Standard für ihre Umsetzung durch die verschiedenen nationalen Zentralbanken. Es ist sogar möglich, dass ein bestimmtes Land die Verwendung von CBDCs gänzlich ablehnt.

In Anbetracht dieser Situation ist es verlockend zu glauben, dass der CBDC-Albtraum in dieser oder jener Ecke der Welt ein Ende finden wird. Vielleicht wird dieses Land das soziale Kreditkontrollsystem nicht einführen. Vielleicht ist dieses Land zu unterentwickelt, um ein richtiges digitales Überwachungsnetz aufzubauen. Vielleicht wird sich ein Land, das die Freiheit respektiert und die Souveränität liebt, den Globalisten widersetzen und digitale Währungen ganz und gar ablehnen!

Das ist ein netter Gedanke, aber – wie meine regelmäßigen Leser inzwischen wissen – werden CBDCs bereits in fast allen Ländern der Erde eingesetzt, erprobt oder untersucht. Tatsächlich sind CBDCs weit davon entfernt, dass technologische Rückständigkeit die Bevölkerungen von der digitalen Währungsagenda abschirmt, sondern sie scheinen sich in einigen der weniger entwickelten Nationen am schnellsten zu verbreiten. Und was die freiheitsliebenden Nationen betrifft, die sich dem Drang nach programmierbarem Geld widersetzen, so machen sich genau die BRICS-Mitglieder, von denen einige immer noch (fälschlicherweise) glauben, dass sie sich gegen die globalistische Mafia wehren, die digitale Währungsagenda nicht nur zu eigen, sondern sie führen – im Falle der explizit globalistischen, die Agenda 2030 fördernden chinesischen und russischen Regierungen – das Rennen um die Einführung eigener CBDCs an.

Nein, die Hoffnung, diese CBDC-Katastrophe zu vermeiden, liegt nicht in den Händen einer mythischen Gruppe von Kreuzfahrern mit weißem Hut auf der globalen Bühne, wie die Hoffnungssüchtigen behaupten. Es gibt nirgendwo auf dem Planeten eine Kabale von herrschenden Oligarchen, die eine Technologie ablehnen würden, die ihnen helfen könnte, ihre eigenen Bürger besser zu kontrollieren.

Ganz im Gegenteil. Wie bei so vielen anderen Aspekten der globalistischen Agenda werden wir bald feststellen, dass die Macht, diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen, bei uns liegt – und nur bei uns. Der Schlüssel zum digitalen Gefängnis liegt genau hier in unseren Händen.

Die Zukunft hängt von uns ab.

Sie hängt davon ab, dass wir andere finden, die den Ernst der Lage verstehen, und mit ihnen eine Gemeinschaft bilden. Es hängt davon ab, dass wir Überlebenswährungen entwickeln, die uns durch den kommenden Sturm bringen. Es hängt davon ab, dass wir unsere lokalen Produzenten finden und unterstützen. Es hängt davon ab, dass wir das Schlechte boykottieren und das Gute kaufen. Es hängt davon ab, dass wir den Bargeld-Freitag und den Schwarzmarkt-Freitag begrüßen und dann erkennen, dass diese Dinge nicht nur am Freitag passieren müssen. Es hängt davon ab, dass wir die Millionen Dinge tun, die wir tun können, um die Bankster mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und den Krieg gegen das Bargeld zu gewinnen.

Natürlich wird das nicht einfach sein. Das soll es auch nicht sein. Der Weg der Bequemlichkeit führt in die Welt der totalen Überwachung und Kontrolle. Wenn wir diesen Weg vermeiden wollen, müssen wir uns daran gewöhnen, den weniger begangenen Weg zu nehmen.

Letztlich ist es aber unsere Entscheidung, die wir treffen müssen.

Bis auf Weiteres entscheiden wir, mit wem und in welcher Form wir Geschäfte machen. Wir entscheiden, ob wir diesen oder jenen Artikel kaufen. Wir entscheiden, ob wir bei diesem oder jenem Unternehmen kaufen. Wir entscheiden, ob wir im Supermarkt oder auf dem Bauernmarkt einkaufen. Wir entscheiden, ob wir mit Bargeld oder Kreditkarte oder Apple Pay oder Muscheln oder Spielkarten oder etwas anderem bezahlen. Wir entscheiden, ob wir über den Tisch oder unter dem Tisch bezahlen, ob wir tauschen oder handeln oder eine Sachleistung erbringen oder ob wir einfach weggehen und gar nichts kaufen.

Die Entscheidung liegt bei uns, und wir treffen sie tagtäglich tausendfach, ob wir es wissen oder nicht.

Nein, die rasante Entwicklung hin zu CBDCs und digitaler Kontrolle wird nicht aufgehalten werden, nur weil wir uns die Hände reichen und Kumbaya singen. Jedes Land auf der Welt wird in den kommenden Jahren versuchen, seiner Bevölkerung digitale Währungen aufzuzwingen. Aber es ist nicht in Stein gemeißelt, dass dieser Versuch erfolgreich sein wird.

Programmierbares „Geld“ ist nur dann Geld, wenn wir uns seiner Verwendung fügen.