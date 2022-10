Diät-Cola entlarvt: Was passiert eine Stunde nach dem Trinken einer Dose Diät-Cola

Es waren ein paar verrückte Tage bei Truth Theory. Wir haben einen Artikel von Niraj Naik mit dem Titel What Happens One Hour After Drinking A Can Of Coke (Was passiert eine Stunde, nachdem man eine Dose Cola getrunken hat) veröffentlicht und er ging viral, aber das war noch nicht alles, denn der Artikel wurde von vielen Mainstream-Medien aufgegriffen.

Der Artikel stand in den letzten drei Tagen auf Facebook im Vereinigten Königreich, den USA und Indien ganz oben auf der Beliebtheitsskala und wurde in Printmedien, im Fernsehen, im Radio und fast überall sonst veröffentlicht.

Das ist eine großartige Nachricht, denn wir machen auf etwas sehr Wichtiges aufmerksam, aber wir wollten nicht, dass die Menschen denken, dass Zucker unbedingt die schlechteste Option ist.

Ribena hat in letzter Zeit Schlagzeilen gemacht, weil es zuckerhaltige Produkte aus den Regalen im Vereinigten Königreich entfernt hat, und auch Pepsi war kürzlich in den Schlagzeilen, weil es Aspartam aus seinen Produkten entfernt hat.

Das wirft die Frage auf, ob Diätcola besser ist als normale Cola?

Es ist gut möglich, dass Sie schon von Aspartam gehört haben, da es in den Medien immer wieder auftaucht, aber es ist nicht der einzige besorgniserregende Stoff, der in Diätcola enthalten ist.

Wir haben ein wenig recherchiert und mit Niraj, dem Autor von „What Happens One Hour After Drinking A Can Of Coke“ (Was passiert eine Stunde nach dem Trinken einer Dose Cola), gesprochen und sind zu „Diet Coke Exposed“ gekommen: Was 1 Stunde nach dem Trinken einer Dose Diätcola passiert.

Es greift Ihre Zähne an

Die Phosphorsäure greift den Zahnschmelz an, während die künstlichen Süßstoffe wie Aspartam Ihren Körper belasten. Studien haben bewiesen, dass Aspartam die Geschmacksrezeptoren auslöst und dem Körper vorgaukelt, er habe gerade Zucker verarbeitet.

20 Minuten – Kann den Fettspeichermodus einschalten

Wie normale Cola kann auch dieses Getränk Insulin auslösen, das den Körper in den Fettspeichermodus schickt.

Daten aus einer Reihe von Studien, darunter die Nurses‘ Health Study und die Health Professionals Follow-up Study, berichten ebenfalls über ein höheres Risiko für Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und Herzerkrankungen.

Außerdem weisen einige Daten darauf hin, dass diejenigen, die künstlich gesüßte Getränke konsumieren, ein doppelt so hohes Risiko für das metabolische Syndrom haben, das mit Diabetes und Herz-Kreislauf-Problemen zusammenhängt.

40 Minuten – Kann süchtig machen

Die potenziell tödliche Kombination von Koffein und Aspartam erzeugt ein kurzes, süchtig machendes High, das der Wirkung von Kokain ähnelt. Es werden Exzitotoxine freigesetzt, die das Gehirn durch Überstimulierung seiner Neurorezeptoren erschöpfen können, insbesondere bei regelmäßigem Konsum.

60 Minuten.

Kann Nährstoffe verbrauchen, macht hungrig und durstig nach mehr

Im Gegensatz zu der geringen Befriedigung, die Sie bei regelmäßigem Kokskonsum erfahren, kann Ihr Körper immer noch nach Süßigkeiten verlangen. Dies führt dazu, dass Sie wahrscheinlich zu einer weiteren Cola oder, noch schlimmer, zu einem anderen Junkfood greifen, das Sie für sicher halten, und der Kreislauf geht weiter.

Eine Dose Diätcola ist nicht nahrhaft und würde ein nahrhafteres Getränk ersetzen, das Sie hätten trinken können, während sie Ihrem Körper möglicherweise wichtige Mineralien entzieht

Sie wird niemals Ihren Durst stillen, da sie Ihren Körper eher dehydriert als hydratisiert. Ein Mangel an lebenswichtigem Wasser kann zu Gehirnnebel, Konzentrationsschwäche, Müdigkeit und Reizbarkeit führen.

Einige der Auswirkungen des täglichen Konsums von Diätcola sind.

Gewichtszunahme

Diätcola ist sehr kalorienarm und einige ihrer Produkte sind kalorienfrei, aber das bedeutet nicht immer eine Gewichtsabnahme.

Künstliche Süßstoffe wie Aspartam lösen die Geschmacksrezeptoren aus und gaukeln dem Körper vor, er habe gerade Zucker verarbeitet. Dies löst Insulin aus, das den Körper in den Fettspeichermodus schickt, was zu einer Gewichtszunahme führt.

Forscher der University of Texas fanden in einer Langzeitstudie, die etwa zehn Jahre dauerte, heraus, dass Diät-Soda-Trinker einen um 70 % größeren Taillenumfang hatten als diejenigen, die sie nicht tranken. Und bei denjenigen, die mehrere Dosen pro Tag trinken, war der Umfang um 500 % größer!(1)

Diabetes und Metabolisches Syndrom

Wer nur eine Diätcola pro Tag trinkt, hat laut einer Studie der Universität von Minnesota ein um 36 % erhöhtes Risiko für Diabetes und das metabolische Syndrom.

Das metabolische Syndrom ist ein breites Spektrum von Erkrankungen wie Bluthochdruck, erhöhter Cholesterinspiegel und erhöhter Blutzuckerspiegel, die die Wahrscheinlichkeit von Herzerkrankungen, Schlaganfällen und Diabetes erhöhen.(2)

Kopfschmerzen

Laut einer in der New York Times veröffentlichten Studie mit fast 1500 Personen leiden 73 % von ihnen unter Kopfschmerzen, und Sie haben es erraten: Einer der Inhaltsstoffe von Diätcola ist dafür bekannt, dass er auch Kopfschmerzen verursacht.

Eine Studie der Kopfschmerzabteilung des Montefiore Medical Center aus dem Jahr 1989 über die Auswirkungen von Aspartam kam zu dem Schluss, dass es bei manchen Menschen tatsächlich Kopfschmerzen auslöst.(3)(4)

Depressionen

Eine 10-Jahres-Studie der American Academy of Neurology, an der 263.925 Personen teilnahmen, ergab, dass starke Limonadenkonsumenten mit 30 % höherer Wahrscheinlichkeit an Depressionen litten als Personen, die keine kohlensäurehaltigen Getränke trinken.

Wichtig ist, dass die Forscher in dieser Studie ein größeres Risiko bei denjenigen feststellten, die Diätgetränke und nicht das vollgezuckerte Zeug tranken. Das zeigt, dass normales Cola-Getränk das Gehirn nicht auf die gleiche Weise beeinflusst.(5)

Kardiovaskuläre Probleme

Laut einer Studie der Columbia University und der University of Miami erhöht der Konsum von nur einer Dose Cola pro Tag das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls.

Die Studie ergab, dass Konsumenten von Diätlimonade ein 43 % höheres Risiko für ein Gefäßereignis hatten als diejenigen, die keine Cola tranken. Diejenigen, die normale Limonade tranken, hatten nicht das gleiche erhöhte Risiko.(6)(7)

Was ist in Ihrer Diät-Cola enthalten?

Die aktuellen Inhaltsstoffe einer Dose Diätcola sind: kohlensäurehaltiges Wasser, Karamellfarbe, Aspartam, Phosphorsäure, Kaliumcitrat, natürliche Aromen, Zitronensäure und Koffein.

Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung dieser Stoffe und einige der Kontroversen, die sie umgeben.

Aspartam –

Aspartam ist ein kalorienfreier Süßstoff, der in Diät-Cola und den meisten gesüßten kalorienarmen Produkten (einschließlich Vitaminen und Medikamenten) verwendet wird. Viele Studien besagen, dass Aspartam sicher ist, aber es gibt ebenso viele Artikel, die diesen Informationen widersprechen, und hier sind einige unserer Ergebnisse.

Aspartam wird mit Hirnschäden, Störungen der kognitiven Fähigkeiten, neurochemischen Veränderungen im Gehirn, Verhaltens- und Stimmungsproblemen und im extremsten Fall mit Krampfanfällen in Verbindung gebracht. Allerdings muss ich erwähnen, dass dies bei jemandem geschah, der eine Gallone gesüßten Eistee trank. Ziemlich exzessiv!(8)

Karamellfarbe-

Karamellfarbe oder Karamellfarbstoff ist ein wasserlöslicher Lebensmittelfarbstoff. Er wird durch Wärmebehandlung von Kohlenhydraten hergestellt, im Allgemeinen in Gegenwart von Säuren, Laugen oder Salzen in einem Prozess, der Karamellisierung genannt wird.

Karamellfarbe gilt allgemein als unbedenklich, obwohl eine Studie der John Hopkins Bloomberg School of Public Health einen Zusammenhang mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Krebs bei nur einer Dose pro Tag herstellt.(9)

Phosphorsäure-

Phosphorsäure ist eine synthetische Mineralsäure, die in allen Cola-Produkten und den meisten Limonaden enthalten ist. Sie steht Aspartam in Bezug auf die Auswirkungen, die sie auf den Menschen haben kann, in nichts nach: Dermatitis, verschwommenes Sehen, Schluck- und Atembeschwerden und Verdauungsprobleme sind einige der berichteten Nebenwirkungen.

Eine in den „Archives of Paediatric and Adolescent Medicine“ veröffentlichte Studie ergab, dass Phosphorsäure mit einer geringen Knochendichte in Zusammenhang steht.

Auch eine Gruppe von Forschern der National Institutes of Health untersuchte die Ernährungsgewohnheiten von Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen im Vergleich zu gesunden Freiwilligen. Die Ergebnisse zeigten, dass der Konsum von zwei oder mehr Cola-Getränken pro Tag (Diät- oder normale Cola-Getränke) mit einem zweifachen Risiko für die Entwicklung einer Nierenerkrankung verbunden war.

Cola-freie Getränke, die Zitronensäure enthalten, hatten nicht das gleiche Risiko. Es gab keine eindeutige Ursache für die Ergebnisse, aber es wurde festgestellt, dass Phosphorsäure mit Harnproblemen in Verbindung gebracht wird, die Nierensteine verursachen.(10)

Kaliumzitrat

Kaliumcitrat ist ein Lebensmittelzusatzstoff, der zur Regulierung des Säuregehalts und in der Medizin zur Behandlung von Nierensteinen und Gicht eingesetzt wird.

Wenn Ihnen Kaliumcitrat verschrieben wird, brauchen Sie nur das Etikett zu lesen, um festzustellen, dass es Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Magenschmerzen verursachen kann.(11)

Natürliche Aromastoffe

Natürliche Aromen scheinen ziemlich einfach zu sein, aber das sind sie nicht! Die Definition eines natürlichen Aromas gemäß dem Code of Federal Regulations lautet

„das ätherische Öl, Oleoresin, die Essenz oder der Extrakt, das Proteinhydrolysat, das Destillat oder jedes Röst-, Erhitzungs- oder Enzymolyseprodukt, das die aus einem Gewürz, einer Frucht oder einem Fruchtsaft, einem Gemüse oder einem Gemüsesaft, einer essbaren Hefe, einem Kraut, einer Rinde, einer Knospe, einer Wurzel, einem Blatt oder einem ähnlichen pflanzlichen Material, Fleisch, Meeresfrüchten, Geflügel, Eiern, Milchprodukten oder deren Fermentationsprodukten gewonnenen Aromabestandteile enthält und dessen wesentliche Funktion in Lebensmitteln eher im Geschmack als in der Ernährung besteht“.

Ich möchte Ihnen einen dieser natürlichen Aromen vorstellen – es gibt etwas, das Castoreum genannt wird, und ich weiß zwar nicht, ob es speziell in Diätcola enthalten ist, aber es steht unter der Bezeichnung „Natürliche Aromen“.

Es ist eine schleimige gelbliche Substanz, die aus dem Anus eines Bibers gewonnen wird. Ich weiß nicht, ob das gesund ist oder nicht, aber ich weiß, dass ich es nicht gerne trinke. (12)

Zitronensäure

Zitronensäure ist ein häufig vorkommendes Lebensmittel, das sowohl natürlich als auch synthetisch (z. B. in Diätcola) vorkommt.

Zitronensäure ist zwar nicht wirklich als gesundheitsschädlich bekannt, aber sie ist auch nicht gut. Sie ist ein Lebensmittel ohne jeglichen Nährwert.

Koffein

Koffein ist ein Stimulans des zentralen Nervensystems und wird als psychoaktive Droge eingestuft. Es ist die weltweit am meisten konsumierte psychoaktive Droge, aber im Gegensatz zu vielen anderen Drogen, die in diese Kategorie fallen, ist sie völlig legal und unreguliert.

Koffein in seiner besten Form hat tatsächlich einige große gesundheitliche Vorteile, aber in Diät-Cola, nicht so gut. Koffein wirkt bei jedem Menschen anders, kann aber Schlaflosigkeit, Nervosität, Unruhe, Reizbarkeit, Magenverstimmung, Herzklopfen und Muskelkrämpfe verursachen.

Fazit

Es gibt viele widersprüchliche Informationen über diese Inhaltsstoffe, aber eines scheint wahr zu sein: Der langfristige Konsum von Diätcola ist in der Tat eine schlechte Sache.

Wie die meisten Dinge schadet sie nicht, wenn sie in Maßen konsumiert wird, aber aufgrund ihres Suchtpotenzials ist das leichter gesagt als getan.

Es gibt viele Studien, die besagen, dass diese Substanzen sicher sind, aber es gibt ebenso viele Artikel, die diesen Informationen widersprechen. Der Körper ist eine komplexe Maschine, und selbst wenn diese Substanzen für sich genommen sicher sind, heißt das nicht, dass sie auch sicher sind, wenn sie in Kombination mit anderen Substanzen konsumiert werden.

Damit wir das wirklich verstehen, brauchen wir eine unabhängig geprüfte Studie über die Auswirkungen von Diätcola und allen anderen Limonaden.

Der Artikel von Niraj, The Renegade Pharmacist, ist voll mit Forschungsergebnissen und Zitaten, die die Behauptungen in der Infografik untermauern. Sie können ihn HIER lesen