Es herrscht ohrenbetäubendes Schweigen um die weltweit wichtigste Nachricht

Der britische Fernsehmoderator Neil Oliver hat einen eindringlichen Monolog über „die weltweit größte Nachricht“, den mRNA-Corona-Impfstoffskandal, gehalten. Aber wer sich darüber informieren will, muss im Internet suchen.

Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass 1 von 100 Personen, die die Pfizer-Spritze einnehmen, eine schwere Nebenwirkung erleiden. Medizinische Experten fordern eine Aussetzung des Impfprogramms. Die Regierung drängt jedoch weiterhin darauf, dass sich Menschen aller Altersgruppen mehr impfen lassen.

Auf der ganzen Welt werden Fragen über den Zusammenhang zwischen Blutgerinnseln und dem Impfstoff von AstraZeneca gestellt. Die EU-Länder verwenden es nicht mehr, und in Großbritannien wird es nicht mehr an Personen unter 30 Jahren vergeben. In der Zwischenzeit wurde der Vorstandsvorsitzende von AstraZeneca, Pascal Soriot, von Prinz Charles zum Ritter geschlagen.

'What should be THE biggest story in the world' @thecoastguy in a powerful and extraordinary call to action on the covid mRNA vaccine scandal



