Es ist Absicht, dass China jetzt die neue Weltmacht wird

Ein Ausschnitt aus dem Buch Amerikas geheimes Establishment: Eine Einführung in den Skull & Bones-Orden (https://t.me/AnonymousSchweizOrginal/14581) (Ab Seite 131) vom britischen Ökonom, Historiker, Professor und Schriftsteller, Antony Cyril Sutton, aus dem Jahr 1983 zu lesen. Danach wird es verständlich, dass es beabsichtigt ist, dass China nun die neue Weltmacht wird und alles, was wir erleben, seit Jahrzehnten geplant wurde.

Bitte denkt daran, dass 1983 die Erstveröffentlichung des Buches war. Entweder ist der Ökonom und Historiker, Antony Sutton ein Hellseher, oder aber er weiß genau, wovon er redet, da er sich Jahrzehnte damit befasst hatte.

Der Zweite Weltkrieg war der Höhepunkt des dialektischen Prozesses, der in den 1920er und 1930er-Jahren entstanden war. Der Zusammenprall zwischen „links“ und „rechts“, d.h. der Sowjetunion und Nazideutschland, führte zur Schaffung einer Synthese – vorwiegend der Vereinten Nationen, und zum Beginn regionaler Zusammenschlüsse in einen Gemeinsamen Markt, COMECON, NATO, UNESCO, Warschauer Pakt, SEATO, CENTO und schließlich die Trilaterale Kommission. Ein Beginn der Neuen Welt Ordnung.

Der Zweite Weltkrieg brachte „The Order“ dazu mit der Notwendigkeit, eine neue dialektische Situation zu schaffen, um mehr Konflikte zu fördern um eine Synthese auf höherer Ebene zu erreichen.

Im Großen und Ganzen war die Kontrolle der Information erfolgreich. Die intellektuelle Welt ist immer noch in einem falschen verbalen Kampf zwischen „links“ und „rechts“ verstrickt, während der wahre Kampf der Kampf zwischen individueller Freiheit und der sich ausbreitenden Macht des absoluten Staates ist.

Quigleys Argument in Tragedy And Hope (https://t.me/AnonymousSchweizOrginal/13944), dass J.P. Morgan seine Finanzmacht nutzte, um die Politik zu kontrollieren, wurde auf die Kontrolle der Informationen durch den Orden ausgedehnt.

Im Westen gibt es die Wahl zwischen einer kontrollierten „linksorientierten“ Information und einer kontrollierten „rechtsorientierten“ Information.

Der Konflikt zwischen den beiden kontrollierten Gruppen hält einen scheinbaren Informationskonflikt am Leben.

Unerwünschte Tatsachen, die keinem der beiden Lager zuzuordnen sind, werden bequemerweise vergessen. Bücher, die in keines der beiden Lager fallen können, können effektiv neutralisiert werden, weil sie den Zorn von „rechts“ und „links“ auf sich ziehen werden.

Kurz gesagt, jede Publikation, die auf den Irrtum der Links-Rechts-Dichotomie hinweist, wird ignoriert … und die Bürger strömen weiterhin in dem Glauben in die Wahlkabinen, sie hätten eine „Wahl“.

Der zweite Kontrollmechanismus ist die Verschuldung. Der dritte Kontrollmechanismus ist die Technologie.

Die Fernsehsender waren in der Lage, die Reaktionen der Zuschauer zu orchestrieren. Der Orden war jedoch nicht in der Lage, Einzelpersonen und relativ kleine nicht-akademische Gruppen, fast immer außerhalb der Universitäten, daran zu hindern, offensichtliche Ungereimtheiten in der Propaganda des Establishments zu untersuchen. Diese Gruppen, die oft fälschlicherweise als „links“ oder „rechts“ bezeichnet werden, stehen außerhalb des allgemein manipulierten Links-Rechts-Spektrum.

Folglich können wir in der heutigen Welt zwei Tatsachen beim Aufbau einer neuen Dialektik feststellen. Erstens, die vorsichtige Stärkung des marxistischen Arms.

Zweitens der Aufbau eines völlig neuen Arms, nämlich des kommunistischen Chinas, das selbst marxistisch ist, aber Konfliktpotenzial für die Sowjetunion hat.

Konfliktpotenzial für die Sowjetunion. Der Orden unternimmt große Anstrengungen, die nur teilweise in der Presse veröffentlicht werden, um eine neue Supermacht zu schaffen, die mit der Sowjetunion in Konflikt steht. Dies ist die neue Antithese, die an der Stelle von Nazi Deutschland steht.

DER ORDEN BAUT EINEN NEUEN DIALEKTISCHEN ARM IN CHINA AUF

So wie die Familie Bush an der frühen Entwicklung der Sowjetunion beteiligt war, dann an der Finanzierung der Nazis und vage hinter den der Nazis beteiligt war, so finden wir einen Bush, der aktiv am Aufbau des neuen dialektischen Arms: Kommunistisches China arbeitet.

Während des Zweiten Weltkriegs verhalfen die Vereinigten Staaten den chinesischen Kommunisten an die Macht. Wie Chin-tung Liang, eine chinesische Autorität, schrieb über General Joseph W. Stilwell, den wichtigsten US-Vertreter in China von 1942 bis 1944: „Vom Standpunkt des Kampfes gegen den Kommunismus aus gesehen… hat [Stilwell] China einen großen Bärendienst erwiesen.

Doch Stilwell befolgte nur Befehle aus Washington, von General George C. Marshall.

Die Geschichte des Verrats an China und die Rolle des Ordens werden wir in einem weiteren Band behandeln müssen.

In diesem wollen wir nur die Entscheidung festhalten, das kommunistische China als neuen Arm der Dialektik aufzubauen – eine ,Entscheidung die unter Präsident Richard Nixon getroffen und von Henry Kissinger (Chase Manhattan Bank) umgesetzt wurde und George „Poppy“ Bush (Vom Skull and Bones Orden)

Anfang 1984 hat die Bechtel Corporation ein neues Unternehmen, die Bechtel China, Inc. gegründet, um die Entwicklungs-, Ingenieur- und Bauaufträge für die chinesische Regierung abwickelt. Der neue Präsident von Bechtel China, Inc. ist Sydney B. Ford, ehemals Marketing Manager von Bechtel Civil & Minerals, Inc.

Bechtel arbeitet derzeit an Studien für die China National Coal Development Corporation und die China National Offshore Oil Corporation – beides natürlich kommunistische Organisationen Chinas.

Es hat den Anschein, dass Bechtel nun eine ähnliche Rolle wie die in Detroit ansässige Albert Kahn, Inc. spielen wird, die Firma, die im Jahr 1928 die ersten Studien und Planungen für den ersten Fünfjahresplan in der Sowjetunion durchführte.

Um das Jahr 2000 herum wird das kommunistische China eine „Supermacht“ sein, die mit amerikanischer Technologie und Können aufgebaut wurde.

Es ist vermutlich die Absicht des Ordens, diese Macht in einen Konfliktmodus mit der Sowjetunion zu versetzen.

Es besteht kein Zweifel, dass Bechtel seine Aufgabe erfüllen wird. Der ehemalige CIA-Direktor Richard Helms arbeitet für Bechtel, ebenso der Außenminister George Shultz und Verteidigungsminister Caspar Weinberger.

Das ist eine mächtige, einflussreiche Kombination, wenn ein Washingtoner Planer, der sich um die nationale Sicherheit kümmert, so weit aus der Reihe tanzt, dass er protestiert.

Dennoch hat sich der Orden wahrscheinlich erneut verkalkuliert. Wie wird Moskau auf diese dialektische Herausforderung reagieren?

Auch ohne die traditionelle russische Paranoia kann man ihnen verzeihen, wenn sie sich mehr als nur ein wenig unwohl fühlen. Und wer weiß, ob die chinesischen Kommunisten nicht nach dem Jahr 2000 ihren Frieden mit Moskau schliessen und sich zusammentun werden, um die Super-Supermacht USA auszuschalten?