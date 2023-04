Was der Diplomat Vasily Nebenzya dem UN-Sicherheitsrat sagte.

Der russische Diplomat Vasily Nebenzya berichtet vor dem UN-Sicherheitsrat, dass Washington zuerst mit der Sprengung der Nord Stream-Pipeline gedroht hat, dann erfreut war, dass sie gesprengt wurde, und nun Forderungen nach einer unabhängigen Untersuchung ablehnt:

„Als Antwort auf alle Versuche Russlands als Betroffener der Nord-Stream-Explosion, sich in die nationalen Ermittlungen Dänemarks, Schwedens und Deutschlands einzuschalten, erhielten wir nur Ablehnungen und Abwiegelungen…

Man muss kein Detektiv oder Analytiker sein, um zu verstehen, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten versuchen, ihre Spuren zu verwischen, indem sie alle möglichen Erfindungen und Täuschungen einfließen lassen und sich weigern, auf Fakten zu reagieren, die für Washington unbequem sind.

Ich bin mir sicher, dass die genaueren Fakten ans Licht kommen werden, dass alle an der Sabotage gegen Nord Stream Beteiligten identifiziert und dass die Einzelheiten dieses Verbrechens aufgedeckt werden. Das kann nicht vermieden werden.

Russian diplomat Vasily Nebenzya tells the UN Security Council that Washington threatened to blow up the Nord Stream pipeline, then expressed happiness that it had been blown up, and now rejects demands for an independent investigation:



