Senator prangert WEF-Pläne an: „Das ist es, was die Eliten der Welt im Sinn haben“

US-Senator Eric Schmitt hat auf Twitter ein Video gepostet, in dem Klaus Schwab sagt, dass das Weltwirtschaftsforum an einem „Great Reset“ für die Zeit nach Corona arbeitet.

In dem Clip spricht er von einem „Übergang von einer Welt in eine andere“. Seiner Meinung nach sollte die Schlüsselerzählung der Übergang von einer Gesellschaft, die auf Produktion und Konsum basiert, zu einer Gesellschaft sein, die auf Fürsorge und Teilen basiert.

ESG, social credit scores, absolute control. This is what the global elites have in mind. pic.twitter.com/cLqry8kY9D