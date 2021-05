Es ist Aggression, wenn „sie“ es tun, aber Verteidigung, wenn „wir“ es noch schlimmer treiben

Aggression wird in der internationalen Politik gemeinhin als die Anwendung von Waffengewalt gegen einen anderen souveränen Staat definiert, die nicht durch Selbstverteidigung oder internationale Autorität gerechtfertigt ist. Jeder Staat, der in der außenpolitischen oder internationalen Berichterstattung als aggressiv bezeichnet wird, ist daher fast per Definition im Unrecht.

Es ist ein Wort, das sich leicht auf die Vereinigten Staaten anwenden lässt, die allein zwischen 1946 und 2000 81 ausländische Interventionen gestartet haben. Im 21. Jahrhundert haben die Vereinigten Staaten die souveränen Staaten Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Pakistan, Jemen und Somalia angegriffen, überfallen oder besetzt.

Trotz dieser US-Bilanz reservieren die westlichen Konzernmedien das Wort „Aggression“ überwiegend für offizielle Feindstaaten – ob es nun gerechtfertigt ist oder nicht. Im Gegensatz dazu wird das Verhalten der USA fast nie als aggressiv eingestuft, was den Lesern ein irreführendes Bild von der Welt vermittelt.

Hill: Nur eine ernsthafte Antwort wird Irans wachsende Aggression umkehren – The Hill (10/3/19)

Der vielleicht bemerkenswerteste internationale aggressive Akt der letzten Zeit war die Ermordung des iranischen Generals und politischen Führers Qassem Soleimani durch die Trump-Administration im vergangenen Jahr. Dennoch schaffte es die Washington Post (1/4/20) in ihrem langen und detaillierten Bericht über