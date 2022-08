Es ist alles geplant: So der ehemalige Premierminister Gordon Brown im 2015 über den Großen Reset

Ende 2015 erklärte der ehemalige britische Premierminister Gordon Brown, dass das Thema von Davos die vierte industrielle Revolution sein wird.

Diese alles verschlingende Revolution wird sich 1.000 Mal schneller vollziehen als die erste industrielle Revolution und wird alle Dienstleistungen, alle Produkte, alle Länder, alle Branchen und alle Menschen betreffen, sagte Brown vor laufender Kamera.

Die Revolution wird zur Vernichtung von Arbeitsplätzen führen, also müssen wir über die Arbeitsplätze der Zukunft nachdenken und darüber, wie wir sie schaffen können. Es wird die Art und Weise verändern, wie wir Dienstleistungen erbringen und wie Regierungen arbeiten, sagte Brown.

„Klaus Schwab hat all dies in seiner Rede in Abu Dhabi auf dem Gipfel der Agenda-Räte dargelegt“, sagte der Ex-Premier. Dieser Gipfel wird vom Weltwirtschaftsforum in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten organisiert.

It was all planned.



Gordon Brown lays it out for you here, according to Klaus Schwab.



It was never a conspiracy, it was always the Agenda!



pic.twitter.com/FHz5qlSjvF