Die Weltbank hat einen 1-Milliarde-Dollar-Fonds für Impfpässe eingerichtet

Während die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Regierungen weltweit die Pläne für ein aktualisiertes oder neues Pandemieabkommen vorantreiben, arbeiten andere Organisationen an Technologien und Partnerschaften für den Impfpass.

Im Juli kündigte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die sich aus vielen Industrienationen der Welt zusammensetzt, an, dass sie die Vereinheitlichung der verschiedenen Impfpasssysteme, die derzeit weltweit verwendet werden, fördern werde.

Der Defender berichtet: Sechsunddreißig Länder und internationale Organisationen nahmen an einem Treffen im Juli mit dem Ziel teil, „einen multilateralen Rahmen für die Einführung eines globalen Impfpasses zu schaffen“, so Nick Corbishley von Naked Capitalism.

Die Entwicklung ist eine Fortsetzung der Bemühungen der WHO um eine Harmonisierung der weltweiten Impfpassregelungen.

Im Februar wählte die WHO das deutsche Unternehmen T-Systems als „Industriepartner für die Entwicklung des Impfvalidierungsdienstes“ aus, mit dem „Impfbescheinigungen grenzüberschreitend überprüft werden können“.

T-Systems, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, war zuvor maßgeblich an der Entwicklung der Interoperabilität von Impfpasssystemen in Europa beteiligt.

Ebenfalls im Juli haben 21 afrikanische Regierungen in aller Stille“ ein Impfpass-System eingeführt, das wiederum mit anderen derartigen Systemen weltweit vernetzt werden soll.

Am 8. Juli, dem Tag der Integration Afrikas, starteten die Afrikanische Union und die Afrikanischen Zentren für Seuchenkontrolle einen digitalen Impfpass, der in der gesamten Afrikanischen Union gültig ist, und bezeichneten ihn als das „E-Health-Rückgrat“ der „neuen Gesundheitsordnung“ Afrikas.

Dies folgt auf die Entwicklung der Trusted-Travel-Plattform im Jahr 2021, die inzwischen von mehreren afrikanischen Ländern, darunter Äthiopien, Kenia, Togo und Simbabwe, sowie von Fluggesellschaften wie EgyptAir, Ethiopian Airlines und Kenya Airways für ein- und ausgehende Reisen verlangt wird.

Außerhalb Afrikas führt Indonesien, das derzeit den turnusmäßigen Vorsitz der G20 innehat, „Pilotprojekte“ durch, die die Interoperabilität der verschiedenen digitalen Impfpasssysteme, die derzeit weltweit im Einsatz sind, herstellen sollen. Das Projekt soll bis November, also rechtzeitig zum G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs, abgeschlossen sein.

Naked Capitalism hob die Rolle des südafrikanischen Unternehmens Cassava Fintech bei den Bemühungen um die Entwicklung eines interoperablen Impfpasses für ganz Afrika hervor.

Cassava, eine Tochtergesellschaft des afrikanischen Telekommunikationsunternehmens Econet, entwickelte zunächst die App „Sasail“, die das Unternehmen als Afrikas erste „globale Super-App“ bezeichnete, die „soziale Zahlungen“ mit der Möglichkeit kombiniert, Geld zu senden und zu empfangen, Rechnungen zu bezahlen, mit anderen zu chatten und Spiele zu spielen.

Cassava und Econet sind eine strategische Partnerschaft mit Mastercard eingegangen, „um die digitale Inklusion in ganz Afrika voranzutreiben und bei einer Reihe von Initiativen zusammenzuarbeiten, einschließlich der Ausweitung des Africa CDC TravelPass“.

Wie bereits von The Defender berichtet, unterstützt Mastercard die Good Health Pass Impfpass-Initiative, die auch von der ID2020-Allianz unterstützt und vom umstrittenen ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair befürwortet wird.

Mastercard hat auch eine Technologie gefördert, die in die DO Card eingebettet werden kann, eine Kredit-/Debitkarte, die den Überblick über die „persönliche Kohlenstoffmenge“ behält.

ID2020, gegründet 2016, behauptet, „ethische, die Privatsphäre schützende Ansätze für die digitale Identität“ zu unterstützen. Zu den Gründungspartnern gehören Microsoft, die Rockefeller Foundation, Accenture, GAVI-The Vaccine Alliance (selbst ein Kernpartner der WHO), UNICEF, die Bill & Melinda Gates Foundation und die Weltbank.

Die beiden größten Anteilseigner von Mastercard sind Vanguard und BlackRock, die bedeutende Anteile an Dutzenden von Unternehmen halten, die die Entwicklung von Impfpässen unterstützt oder Impfverpflichtungen für ihre Mitarbeiter eingeführt haben. Die beiden Investmentfirmen halten auch große Anteile an Impfstoffherstellern, darunter Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson.

Mastercard finanziert das Identity for Development (ID4D)-Programm der Weltbank, das sich auf die Förderung digitaler Identifikationssysteme konzentriert, um die Entwicklungsergebnisse zu verbessern und gleichzeitig das Vertrauen und die Privatsphäre zu wahren.

Das Center for Human Rights and Global Justice an der New York School of Law beschrieb das ID4D-Programm, das mit seiner Ausrichtung auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) wirbt, kürzlich als ein Programm, das den Weg zu einer „digitalen Straße zur Hölle“ ebnen könnte.

Dem Zentrum zufolge würde dies durch die Priorisierung der „wirtschaftlichen Identität“ und die Nutzung einer Infrastruktur geschehen, die in mehreren Ländern „mit schweren und groß angelegten Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht wurde“.

Mastercard ist auch in Afrika durch seine gemeinsame Initiative mit einem anderen Fintech-Unternehmen (Finanztechnologie), Paycode, aktiv, um „den Zugang zu Finanzdienstleistungen und staatlicher Unterstützung für abgelegene Gemeinden in ganz Afrika“ über ein biometrisches Identitätssystem zu verbessern, das die Daten von 30 Millionen Personen enthält.

Weltbank und WHO fördern „Pandemievorsorge“ und Impfpässe

Die Weltbank kündigte Ende Juni die Einrichtung eines Fonds an, der „Investitionen zur Stärkung des Kampfes gegen Pandemien“ finanzieren und „Prävention, Bereitschaft und Reaktion … mit Schwerpunkt auf Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen“ unterstützen soll.

Der Fonds wurde unter der Leitung der USA, Italiens und des derzeitigen G20-Präsidenten Indonesien „mit breiter Unterstützung der G20“ entwickelt und soll noch in diesem Jahr aktiv werden.

Er wird mehr als 1 Milliarde Dollar für Bereiche wie „Krankheitsüberwachung“ und „Unterstützung im Kampf gegen aktuelle und zukünftige Pandemien“ bereitstellen.

Auch die WHO ist an dem Projekt beteiligt und wird nach Angaben der WHO-Generaldirektorin „technisches Fachwissen“ bereitstellen.

Die Vereinbarung folgt auf eine strategische Partnerschaft zwischen den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum aus dem Jahr 2019, um die Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und ihrer SDGs zu „beschleunigen“.

Obwohl die Vereinbarung erst kürzlich in den sozialen Medien kursierte, wurde sie bereits im Juni 2019 angekündigt, also noch vor der COVID-19-Pandemie. Es umfasst sechs Schwerpunktbereiche, darunter „Gesundheit“ und „digitale Zusammenarbeit“.

In Bezug auf die Gesundheit heißt es in der Vereinbarung, dass sie „die Länder [sic] dabei unterstützen wird, im Rahmen der Agenda 2030 eine gute Gesundheit und ein gutes Wohlergehen für alle zu erreichen, wobei der Schwerpunkt auf den wichtigsten neu auftretenden globalen Gesundheitsbedrohungen liegt, die eine stärkere Partnerschaft und ein stärkeres Handeln aller Beteiligten erfordern.“

Die durch das Abkommen geförderte „digitale Zusammenarbeit“ wiederum wird angeblich „den Bedürfnissen der vierten industriellen Revolution gerecht werden und gleichzeitig versuchen, die globale Analyse, den Dialog und die Standards für digitale Governance und digitale Inklusion voranzutreiben.“