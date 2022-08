Wird Biden in einen neuen Weltkrieg stolpern?

Das Verhalten der politischen Entscheidungsträger in Washington ähnelt auf unheimliche Weise dem Verhalten der britischen Führung zu Beginn des Ersten Weltkriegs.

Im Jahr 1979 kündigte Präsident Carter offiziell den 1954 geschlossenen Vertrag über die gegenseitige Verteidigung mit Taiwan. Damit beendete Carter abrupt die Verpflichtung Washingtons, Taiwan gegen Angriffe vom chinesischen Festland zu verteidigen. Auf die Frage eines Journalisten, ob er im Falle einer chinesischen Invasion Taiwans militärische Gewalt anwenden würde, antwortete Präsident Biden: „Ja, dazu sind wir verpflichtet“.

Wenn es um Verteidigungs- und Außenpolitik geht, gibt es in den politischen Kreisen Washingtons nur sehr wenige eiskalte Realisten. Seit 1945 neigen die meisten amerikanischen Präsidenten – mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen – dazu, kurzfristigen politischen Glanz oder kurzlebige liberale Anliegen über greifbare, konkrete nationale Interessen in den Beziehungen der USA zu anderen Nationalstaaten zu stellen. Biden ist keine Ausnahme von dieser Regel.

Mehr von Impulsen und Emotionen als von Vernunft oder Faktenkenntnis geleitet, mag Präsident Biden, wie die meisten der herrschenden politischen Klasse Washingtons, insgeheim über den Besuch von Sprecherin Pelosi in Taipeh erfreut sein. Betrachtet man jedoch den Besuch von Pelosi in Taiwan im Zusammenhang mit Bidens offensichtlich unbedachter Bemerkung, so wird deutlich, dass diese Kombination in ganz Asien negative Auswirkungen hat.

Japans oberster Regierungssprecher, Hiroakazu Matsono, drückte eine Ansicht aus, die in ganz Asien geteilt wird, als er sagte: „Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan sind nicht nur für die Sicherheit Japans, sondern auch für die der Welt wichtig.“ Auf die Frage, ob Japan, der wohl wichtigste strategische Partner Amerikas in Asien, den Besuch von Sprecherin Pelosi in Taiwan unterstützt, antwortete Matsuno: „Wir sind nicht in der Lage, das zu kommentieren.“ Der Präsident der Republik Korea (ROK) lehnte ein Treffen mit Pelosi einfach ab.

Diese Entwicklungen sollten die Amerikaner nicht überraschen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses ist kein außenpolitisches Sprachrohr, es sei denn, er wird vom Präsidenten und dem Außenminister dazu ermächtigt. In einer Zeit, in der die Äußerungen des Präsidenten so oft von seinen Sprechern zurückgenommen werden, trägt dieser Mangel an Klarheit zu den Spannungen bei, die durch großspurige Senatoren und Kongressabgeordnete entstehen, die keine Verantwortung für Ereignisse jenseits der Grenzen Amerikas tragen. Die Amerikaner sollten auch Politikern gegenüber misstrauisch sein, die Krisen in Übersee ausnutzen, um auf Kosten der nationalen strategischen Interessen der USA Schlagzeilen zu machen. Ein solches Verhalten ist gefährlich für die Nation.

Zu einer vernünftigen Außenpolitik und Militärstrategie gehört mehr, als jeden potenziellen Konflikt als eine große moralische Sache zu behandeln, bei der alle Werte der amerikanischen Zivilisation auf dem Spiel stehen. Mit anderen Worten: Lassen Sie sich nicht auf leere Gesten ein, die zu einem bewaffneten Konflikt führen könnten, auf den die US-Streitkräfte nicht vorbereitet sind. Leiten Sie keine militärischen Maßnahmen ein, wenn Sie den wahren Zweck des Konflikts nicht verstehen, die Anforderungen an das amerikanische Volk nicht genau kennen und der gewünschte Endzustand des Konflikts nicht nur definiert, sondern auch erreichbar ist. Während diese Punkte dem zufälligen Beobachter selbstverständlich erscheinen müssen, zeigt die Geschichte, dass sie es nicht sind.

Am 1. August 1914, dem Tag, an dem Deutschland zum Krieg gegen Russland und Frankreich mobilisierte, sprachen sich die führenden Mitglieder des britischen Kabinetts gegen einen Kriegseintritt gegen Deutschland aus. Die letztendliche Entscheidung, in den Krieg einzutreten, war jedoch nicht das Ergebnis eines langen, komplexen Entscheidungsprozesses. Außenminister Sir Edward Grey vertrat die Ansicht, dass Großbritannien die moralische Verpflichtung habe, die Neutralität Belgiens zu wahren.

Sir Winston Churchill, der erste Lord der Admiralität, vertrat die Ansicht, dass die britische Wählerschaft zum Handeln aufgefordert sei. Später sagte er, dass die Royal Navy die einzige Kraft sei, die den Krieg an einem Nachmittag gegen Deutschland verlieren könne; das heißt, ein einziger entscheidender Verlust für die britische Flotte hätte den Ausgang des gesamten Krieges bestimmt. Churchills Haltung bestärkte die Kabinettsminister in der Annahme, dass Deutschland sich für einen Seekrieg zu Bedingungen entscheiden würde, die das britische Empire begünstigten.

Der britische Premierminister Herbert Henry Asquith kam schließlich zu dem Schluss, dass seine politischen Gegner seine Regierung durch eine neue ersetzen würden, wenn seine Regierung Deutschland und Österreich-Ungarn nicht den Krieg erklären würde. Am 4. August, nachdem die britische Regierung den Krieg erklärt hatte, überbrachte General Kitchener, der neu ernannte Chef des britischen Generalstabs, die schlechte Nachricht: der Krieg, so Kitchener, würde mindestens drei Jahre dauern und den Einsatz britischer Millionenarmeen für ein langes, erschöpfendes Engagement auf dem Kontinent erfordern. Die Minister waren fassungslos.

Die britische Entscheidung, gegen Deutschland und Österreich-Ungarn in den Krieg zu ziehen, beruhte nicht auf einer objektiven Bewertung der jeweiligen strategischen Stärken und Schwächen der beiden Seiten. Diejenigen in Washington, die auf eine Konfrontation mit China drängen, lassen sich ebenfalls mehr von Emotionen als von Vernunft leiten.

Peking geht davon aus, dass die unmittelbare Bedrohung für China von der Pazifikflotte der US-Marine und der amerikanischen Luftwaffe ausgeht. Aus diesem Grund hat Peking in den letzten zwei Jahrzehnten massiv in eine Kombination aus mehrschichtiger Luftverteidigung und einem riesigen Arsenal bodengestützter taktischer und mittelgroßer präzisionsgelenkter Boden-Boden-Raketen, Raketen und Streumunition investiert, die mit dauerhaften weltraum- und erdgestützten Nachrichtendienst-, Überwachungs- und Aufklärungsplattformen (ISR-Strike) verbunden sind.

Bei einer Konfrontation um Taiwan müsste die Überwasserflotte der US-Marine weit vor Chinas Küste operieren, um den Raketenangriffen der PLA zu entgehen, was die Fähigkeit der Überwasserflotte, die Ereignisse an Land in China zu beeinflussen, stark einschränkt. Washington könnte die chinesische Pazifikküste immer noch blockieren, müsste sich dabei aber in erster Linie auf seine atomgetriebenen Angriffs-U-Boote in tiefen Gewässern verlassen.

Aber eine Blockade würde Chinas wichtigsten strategischen Vorteil nicht zunichte machen. Die Lage auf dem Festland mit einem befreundeten, ressourcenreichen Russland im Norden lässt vermuten, dass eine Blockade kaum Erfolg haben wird. Ausgehend von den Ausgaben für Munition und präzisionsgelenkte Waffensysteme aller Art in der Ukraine wären die derzeitigen US-Bestände an präzisionsgelenkten Raketen und Munition schnell aufgebraucht. Unrealistisches Denken über die Anforderungen der modernen Kriegsführung in Verbindung mit einem falschen Gefühl der moralischen Überlegenheit hat dem britischen Empire irreparablen Schaden zugefügt und Großbritannien schließlich zu einer zweitklassigen Macht gemacht. Für die Amerikaner stellt sich die Frage, ob die Führung in Washington, D.C., nicht einem Brontosaurus mit einem 50 Meter langen Körper und einem Gehirn von der Größe einer Stecknadel gleicht. Mit jedem Tag, der vergeht, wird es für Amerikaner mit gesundem Menschenverstand wichtiger, die Nadelhirne zu ersetzen, die die Show im Regierungsbezirk leiten, bevor sie die Amerikaner auf den ruinösen Weg führen, den die Briten 1914 eingeschlagen haben.